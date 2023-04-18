Религиовед объяснил символичность дара Путина военным

Религиовед Лункин: Путин иконой «Спас Нерукотворный» благословил военных на подвиги

Русские воины испокон веков видели в Спасе Нерукотворном своего покровителя, поэтому подарок главы государства военнослужащим в зоне СВО очень символичен. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал религиовед Роман Лункин. Ранее президент России Владимир Путин подарил военным группировок «Днепр» и «Восток» в зоне СВО икону-складень с образом Спаса Нерукотворного.

«В православии всегда считалось, что воинам помогает сам Спаситель. Еще княжеские полки на Руси шли в бой с изображением Спаса Нерукотворного на стягах. Если мы вспомним картины Ледового побоища и других сражений тех времен, там тоже присутствует лик Спасителя», – рассказал руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

«Кроме того, в подарке подчеркивается важность праздника Пасхи для россиян и для всего славянского мира. Президент, как человек глубоко верующий, не мог обойти эту тему стороной и не поздравить военнослужащих», – отметил он.

«Глава государства дарит военным складень со Спасом Нерукотворным в качестве помощи в их деле, благословляя на новые победы. Помимо религиозного значения, это еще очень патриотический и исторический подарок. Путин связывает его с министром обороны Российской империи, кому принадлежал оригинал иконы. Вместе с тем мы могли заметить, что президент не стал акцентировать внимание на личности министра и императора, в эпоху которого тот работал», – рассуждает собеседник.

«Я думаю, это было сделано намеренно, чтобы избежать ненужных ассоциаций. Но стоит отметить, что с XIX веком связаны большие победы нашей страны и отстаивание интересов России в Европе, на Балканах, Кавказе и в Закавказье, в Средней Азии», – заключил Лункин.

Ранее президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Командующий генерал-полковник Олег Макаревич доложил президенту о том, что группа занимает оборону в соответствии с распоряжениями.

Кроме того, Путин поздравил военнослужащих с Пасхой и передал им копию иконы, которая, как подчеркнул глава государства, принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».

Позже президент РФ посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР, где заслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высших офицеров об обстановке на этом направлении. Путин также поздравил солдат с Пасхой.

Икона «Спас Нерукотворный» – это каноническое изображение лика Христа, который, согласно преданию, чудесным образом отпечатался на убрусе (платке, которым Христос вытер лицо). «Спас Нерукотворный» изображался на знаменах русского воинства, его образ помещали над вратами крепостей. Русские воины видели в нем своего покровителя.

В Сети предположили, что оригинал иконы принадлежал графу Дмитрию Милютину. Однако позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что «подаренные военным иконы «Спас Нерукотворный» – копии иконы, принадлежавшей министру Ванновскому». По его словам, оригинал передадут в главный храм Вооруженных сил.

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