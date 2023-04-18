Блогеры предположили, кому принадлежал оригинал подаренной Путиным десантникам иконы

Блогеры: Путин подарил десантникам копию иконы графа Милютина

Блогеры предположили, что оригинал иконы, копию которой президент Владимир Путин подарил десантникам в Херсонской области в ходе посещения штаба группировки войск «Днепр», принадлежал графу Милютину.

Президент Владимир Путин передал икону-складень с образом Спаса Нерукотворного военачальникам в ходе совещания в штабе. При этом он подчеркнул, что оригинал иконы принадлежал «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».

Блогеры выразили уверенность, что речь идет о Милютине.

«Граф Милютин – один из наиболее успешных министров обороны XIX века», – написал, в частности, журналист Владимир Соловьев в своем канале в Telegram.

«Дмитрий Милютин, реформатор российской армии, 20 лет прослуживший на посту и дослужившийся до звания фельдмаршала», – добавляет журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в канале «Пул № 3».

Журналист Андрей Медведев в своем канале отметил: «Вероятно, Путин говорил про графа Дмитрия Алексеевича Милютина. Ветеран кавказских войн, реформатор русской армии, один из идеологов покорения Туркестана. Именно Милютин последовательно проводил политику противостояния с Британией, понимая, что именно англосаксы главный враг России».

Его коллега Константин Малофеев у себя в Telegram-канале подчеркнул: «Символическое вручение ... копии образа Спаса Нерукотворного, оригинал которого принадлежал военному министру Российской империи графу Дмитрию Милютину, невозможно переоценить.

При графе Милютине страна добилась величайших успехов. Победив и в затянувшейся Кавказской войне, и в Русско-турецкой кампании 1877-1878 годов, освободившей от османского ига* многие православные народы. Кроме того, именно граф Милютин осуществил эффективную военную реформу, заключавшуюся в переходе от рекрутских наборов к всеобщей воинской повинности».