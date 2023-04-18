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18 апреля, вторник | Последнее обновление — 10:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин в Херсонской области подарил десантникам икону
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Блогеры предположили, кому принадлежал оригинал подаренной Путиным десантникам иконы
Блогеры: Путин подарил десантникам копию иконы графа Милютина
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Блогеры предположили, что оригинал иконы, копию которой президент Владимир Путин подарил десантникам в Херсонской области в ходе посещения штаба группировки войск «Днепр», принадлежал графу Милютину.
Президент Владимир Путин передал икону-складень с образом Спаса Нерукотворного военачальникам в ходе совещания в штабе. При этом он подчеркнул, что оригинал иконы принадлежал «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».
Блогеры выразили уверенность, что речь идет о Милютине.
«Граф Милютин – один из наиболее успешных министров обороны XIX века», – написал, в частности, журналист Владимир Соловьев в своем канале в Telegram.
«Дмитрий Милютин, реформатор российской армии, 20 лет прослуживший на посту и дослужившийся до звания фельдмаршала», – добавляет журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в канале «Пул № 3».
Журналист Андрей Медведев в своем канале отметил: «Вероятно, Путин говорил про графа Дмитрия Алексеевича Милютина. Ветеран кавказских войн, реформатор русской армии, один из идеологов покорения Туркестана. Именно Милютин последовательно проводил политику противостояния с Британией, понимая, что именно англосаксы главный враг России».
Его коллега Константин Малофеев у себя в Telegram-канале подчеркнул: «Символическое вручение ... копии образа Спаса Нерукотворного, оригинал которого принадлежал военному министру Российской империи графу Дмитрию Милютину, невозможно переоценить.
При графе Милютине страна добилась величайших успехов. Победив и в затянувшейся Кавказской войне, и в Русско-турецкой кампании 1877-1878 годов, освободившей от османского ига* многие православные народы. Кроме того, именно граф Милютин осуществил эффективную военную реформу, заключавшуюся в переходе от рекрутских наборов к всеобщей воинской повинности».
В Сети показали кадры военного кладбища в Днепропетровске
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В Сети опубликовали кадры кладбища в Днепре (Днепропетровск), где хоронят погибших украинских военных.
На видео показана часть кладбища с многочисленными свежими могилами украинских военных. Местные жители рассказали, что могил стало в четыре раза больше.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников высказался о потерях ВСУ, сравнив их с числом жертв землетрясения в Турции, где погибли свыше 50 тыс. человек.
Власти Украины не публикуют данные о численности погибших солдат ВСУ, заявляя, что эта информация будет раскрыта после окончания конфликта. При этом посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко называл это число «ужасным».
Президент Украины Владимир Зеленский обещал опубликовать эти данные в «подходящий момент». В ноябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о 100 тыс. погибших в конфликте украинских военных, однако позже из публикации убрали эту оценку. В ЕК пояснили, что фон дер Ляйен якобы говорила об общем числе погибших и раненых солдат.
Летчик Су-34: Из-за дефицита пилотов истребители ВВС Украины пилотируют натовские наемники
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Самолетами ВВС Украины сейчас управляют в большинстве своем иностранные наемники, рассказал газете ВЗГЛЯД на условиях анонимности офицер, летчик ВКС РФ, участвующий в спецоперации. Это объясняется почти полным уничтожением опытных украинских военных летчиков.
«У Украины практически не осталось боевых летчиков. Те, кто сейчас летает на украинских самолетах, это в основном наемники», – рассказал газете ВЗГЛЯД летчик, командир экипажа истребителя-бомбардировщика Су-34, принимающий сейчас участие в СВО на Украине.
Как уже писала газета ВЗГЛЯД, в ходе спецоперации за последний год ВКС РФ уничтожили большинство опытных украинских военных летчиков. Официально о том, что в составе украинских ВВС воюют граждане других государств, не сообщалось. Однако достоверно известно об участии иностранных наемников (в том числе граждан стран НАТО) в наземных боях на стороне ВСУ.
Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении в ходе спецоперации иностранных наемников, в частности, об этом упоминается и в сводке МО от 17 апреля. Страны НАТО отрицают прямое участие своих военнослужащих в конфликте, однако подтверждают присутствие на Украине «добровольцев».
«Надев украинскую форму, натовский пилот тут же становится украинским наемником, – поясняет летчик газете ВЗГЛЯД. – Подписывают контракт и отрабатывают. Невозможно доказать, что это действующий военнослужащий страны блока НАТО. Если наши возьмут такого в плен, то на Западе скажут, что из ВВС Германии или Польши он давно уволен».
Истребители МиГ-29, стоящие на вооружении ВВС Украины, до последнего времени эксплуатировали и ряд стран НАТО – Польша, ФРГ, Словакия, Болгария и другие. В понедельник стало известно, что Словакия завершила передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. Ранее несколько аналогичных машин Украине передала Польша.
Подготовка квалифицированного военного летчика занимает длительный срок – до 10-15 лет.
Путин посетил в ЛНР штаб Национальной гвардии «Восток»
Кремль: Президент РФ Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике
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Президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике и поздравил военнослужащих с праздником Пасхи, сообщила пресс-служба Кремля.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике, где принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении.
Также Путин поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копию иконы. Это первое посещение президентом РФ Луганской народной республики, передает ТАСС.
Глава государства прилетел в ЛНР на вертолете, после чего во внедорожнике проехал в штаб. На месте его встретил Лапин и доложил обстановку по-военному.
Путин поприветствовал его рукопожатием, после чего обратился к остальным присутствующим, поздоровался с ними и жестом предложил сесть за стол для обсуждения. В поездке президент был в строгом костюме с черной водолазкой.
Отмечается, что это первое посещение президентом Херсонской области и ЛНР.
Ранее президент РФ посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении.
Российские войска за сутки уничтожили более 490 украинских военных
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Ударами штурмовой и армейской авиации Западной» группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ возле Двуречной, Тимковки, Табаевки и Берестового Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Под Синьковкой и Кисловкой Харьковской области, а также Стельмаховкой Луганской народной республики (ЛНР) пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 35 военнослужащих и самоходная гаубица «Акация», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Около Купьевахи Харьковской области уничтожены украинские РЛС кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6.
Ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении поражены подразделения противника у пунктов Терны, Григоровка Донецкой народной республики (ДНР) и Червоная Диброва ЛНР. Ликвидированы более 70 военнослужащих, бронемашина, а также самоходная гаубица «Гвоздика».
Штурмовые отряды на Донецком направлении за минувшие сутки овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части Артемовска, сообщил Конашенков.
ВДВ, оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия Южной группировки войск оказывали поддержку штурмовым подразделениям в этом районе и сковывали действия противника на флангах.
Авиацией совершены 22 вылета самолетов. Артиллерией Южной»группировки войск выполнены 54 огневые задачи.
В результате поражены подразделения ВСУ в районах пунктов Часов Яр, Богдановка,и Константиновка ДНР.
Потери противника за прошедшие сутки на этом направлении составили более 270 военнослужащих и наемников, танк, машина пехоты, семь бронемашин.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника рядом с Угледаром, Великой Новоселкой ДНР, Загорным, Малой Токмачкой и Каменским Запорожской области, перечислили в Минобороны.
Возле Новомихайловки ДНР пресечена деятельность украинской ДРГ.
За минувшие сутки на этих направлениях уничтожены до 60 военнослужащих, два пикапа и гаубица «Мста-Б».
Кроме того, у Новоданиловки и Новоандреевки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов и ангар с вооружением и техникой 65-й механизированной бригады ВСУ.
В результате огневого поражения на Херсонском направлении ликвидированы более 55 военнослужащих, американская артсистема М777, самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России за последние сутки нанесено поражение 95 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 123 районах.
Средствами ПВО перехвачены три реактивных снаряда РСЗО HIMARS. Уничтожены четыре украинских беспилотника в районах пунктов Васильевка, Верхнеторецкое, Крапивницкое ДНР и Голая Пристань Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении
Кремль: Президент РФ Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении
Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении, сообщили в пресс-службе главы государства.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент России Владимир Путин в штабе группировки войск «Днепр» в Херсонской области заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников, передает ТАСС.
Напомним, в начале прошлой недели стало известно о подготовке вооруженных сил Украины к форсированию Днепра в Херсонской области.
ВС России нанесли удар по скоплениям войск и техники ВСУ под Северском
Минобороны: Российские артиллеристы нанесли групповой удар из РСЗО по скоплениям живой силы и техники ВСУ под Северском
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Российские артиллеристы нанесли групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники вооруженных силы Украины (ВСУ) в районе Северска из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град», сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.
В Минобороны сообщили, что в районе населенного пункта Северск артиллерийскими расчетами реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» 2-го армейского корпуса Южного военного округа ВС России был выполнен групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники 54-й механизированной бригады ВСУ, передает РИА «Новости».
Кроме того, в районе населенного пункта Белогоровка бомбардировочная авиация ЮВО нанесла огневое поражение по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Противник понес потери в живой силе и технике.
Начальник пресс-центра группировки «Юг» также информировал, что в районах населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка, Карловка, на авдеевском, марьинском направлениях крупнокалиберная артиллерия ВС России нанесла удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинских войск, в результате противник понес потери в личном составе и военной технике.
Накануне стало известно, что киевское командование стянуло в зону ответственности российских штурмовых отрядов группировку численностью 80 тыс. солдат для нанесения фланговых ударов в направлении Северска.
Путин наградил участников восстановления Крымского моста
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Президент России Владимир Путин наградил почетными грамотами и благодарностями представителей строительных компаний за вклад в восстановление Крымского моста.
Документ опубликован на сайте Кремля.
В списке награжденных руководитель технической службы объединенного гаража Тюменского региона филиала акционерного общества «Мостострой-11» территориальной фирмы «Мостоотряд-36» Павел Бочкарев, мастер строительных и монтажных работ филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-81» Игорь Емцев, электросварщик ручной сварки филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-4» Виктор Жогин, директор филиала «Тамань» общества с ограниченной ответственностью «МТСМ-Сервис» Андрей Литвинов и многие другие.
Благодарность президента объявлена монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-10», Ростовская область Сарлыбаю Бирукуту, электрогазосварщику филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-81» Виталию Бондареву, монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-99» Артему Гуруняну, монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций филиала акционерного общества «Дороги и мосты» «Мостоотряд-90» Андрею Журкину, а также другим.
Ранее президент Владимир Путин выразил уверенность, что все мероприятия по восстановлению Крымского моста после теракта будут завершены в срок.
Путин в Херсонской области подарил десантникам икону
Путин в штабе в Херсонской области поздравил военных с Пасхой и подарил им икону
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Президент Владимир Путин в ходе посещения штаба группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении поздравил военнослужащих с Пасхой. Глава государства передал им копию иконы, которая принадлежала, как подчеркнул Путин, «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».
Президент подарил икону-складень с образом Спаса Нерукотворного военачальникам во время совещания в штабе, сидя за столом в кабинете, передает ТАСС. Обращаясь к командующему ВДВ генерал-полковнику Михаилу Теплинскому, Путин отметил, что тот может взять икону с собой в войска.
Икона «Спас Нерукотворный» – это каноническое изображение лика Христа, который, согласно преданию, чудесным образом отпечатался на убрусе (платке, которым Христос вытер лицо). «Спас Нерукотворный» изображался на знаменах русского воинства, его образ помещали над вратами крепостей. Русские воины видели в нем своего покровителя.
Это первое посещение президентом России Херсонской области.
В ходе посещения штаба Путин заслушал доклады Теплинского и командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича, а также других высших офицеров о ситуации на запорожском и херсонском направлениях.
Ранее во вторник в пресс-службе главы государства сообщили, что президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении.
Путин прибыл в штаб войск «Днепр» на вертолете
Президент Владимир Путин на вертолете прибыл в штаб войск «Днепр»
Российский лидер Владимир Путин на вертолете прилетел в штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин прилетел на вертолете, после чего пересел в автомобиль. Сам он был не за рулем, его встретил командующий группировкой войск «Днепр» генерал-полковник Олег Макаревич, передает РИА «Новости».
В штабе президент заслушает доклады и поздравит военнослужащих с праздником Пасхи.
Кроме того, глава государства передал военным копию иконы, которая принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».
Уточняется, что президент после этого на вертолете переместился в штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР, чтобы заслушать доклады об обстановке на этом направлении.
По информации пресс-службы Кремля, рабочие поездки Путина заранее не готовились, передает ТАСС.
Командующий группировкой «Днепр» сообщил Путину о выполнении распоряжения занять оборону
Командующий группировкой «Днепр» генерал-полковник Макаревич сообщил Путину о выполнении распоряжения занять оборону
Группа российских войск «Днепр» во время спецоперации занимает оборону в соответствии с распоряжением, доложил российскому лидеру Владимиру Путину командующий группировкой генерал-полковник Олег Макаревич.
По его словам, «товарищ верховный главнокомандующий ВС России (президент – прим. ВЗГЛЯД) в курсе, что группировка «Днепр» занимает оборону в соответствии с распоряжением, передает ТАСС.
Ранее в пресс-службе главы государства сообщили, что президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении.
ВСУ обстреляли город Васильевка в Запорожской области из РСЗО «Град»
Власти: В результате удара ВС Украины по городу Васильевка в Запорожской области из РСЗО «Град» пострадали пять человек
В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Васильевка в Запорожской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» ранения получили пять человек, сообщила администрация города.
В администрации города сообщили, что около 18.10 боевики ВСУ нанесли удары из РСЗО «Град» по городу Васильевке. В администрации подчеркнули, что ВСУ наносили удары прицельно по гражданской инфраструктуре. В первые минуты после обстрела поступила информация о ранении трех мирных жителей и повреждении здания магазина, позже число пострадавших от обстрела увеличилось до пяти человек, из-за попадания осколков на Солнечной улице загорелся частный дом, передает ТАСС.
В администрации города подчеркнули, что украинские боевики открыли огонь по мирному городу в понедельник, который объявлен в Запорожской области выходным днем в честь Пасхи Христовой.
Васильевка находится недалеко от линии боевого соприкосновения и регулярно подвергается ударам со стороны ВСУ. В этом городе также находится неофициальный пункт пропуска на территорию, подконтрольную Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Пасха стала символом возрождения новых территорий России.
ВСУ обстреляли собственные войска из РСЗО в Артемовске
Марочко: ВСУ обстреляли позиции своих же сослуживцев в Артемовске из РСЗО
Солдаты ВСУ обстреляли собственных сослуживцев, разместивших позиции в домах мирных жителей в Артемовске в ДНР, из реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, на юго-западе Артемовска по позициям ВСУ, расположенным в домах мирных граждан, был нанесен удар из РСЗО, предположительно, из района населенного пункта Богдановка, находящегося под контролем украинских войск, передает ТАСС.
Ранее в Минобороны заявили, что украинская сторона специально убивает собственных военнослужащих огнем артиллерии, чтобы те не оставляли занимаемые позиции и не отступали.
Адмирал Комоедов напомнил о деталях первого визита Путина на Украину в 2000 году
Адмирал Комоедов: Отношения Путина и Кучмы в 2000 году были партнерскими
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В 2000 году отношения между Россией и Украиной были нацелены на совместное движение, однако зерна украинского национализма уже зарождались, а поворот Украины на Запад становился все более очевидным. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал адмирал Владимир Комоедов в годовщину первого посещения Украины президентом России Владимиром Путиным.
«Я помню, как Владимир Путин приехал к нам в штаб Черноморского флота. Он был будто бы подуставший, судя по всему, после заграничного визита. ЧФ тогда пребывал в плачевном состоянии. Грубо говоря, у нас было полторы подлодки. Совместный флот Украины и России в четыре раза уступал советскому», – вспоминает адмирал Владимир Комоедов.
«Всем было понятно, что ситуацию надо стремительно менять. И несмотря на очевидную усталость, Путин внимательно выслушал мой доклад. Пришлось говорить как есть, ничего не скрывая. Президент тогда не дал каких-то конкретных обещаний, но стало очевидно, что дело наконец сдвинется с мертвой точки», – продолжил собеседник.
«Особого внимания заслуживали отношения Владимира Путина с Леонидом Кучмой. Они были на тот момент дружескими и партнерскими. Так было и на море. Мы с командующим украинским флотом всегда старались идти под дружеским началом – наши силы даже на параде ходили плечом к плечу», – отмечает адмирал.
«Тогда все было нацелено на совместное движение. Но все получилось так, как получилось. Предугадать, что нам придется проводить спецоперацию в сегодняшнем виде, было невозможно. Хотя вынужден признать, некоторые зерна национализма тогда уже были посеяны на Украине», – говорит собеседник.
«Как-то раз ко мне в кабинет зашел командующий ВМС и заявил, что «тут все принадлежит мне, потому что мы на территории Украины». Вскоре поворот страны на Запад стал более очевидным. Украинцев все чаще отправляли на учебу в США и другие страны НАТО, для них шили схожую военную форму. Хотя всем было понятно, что альянс представляет угрозу не только для России, но и для самой Украины и ее жителей», – вспоминает Комоедов.
18 апреля 2000 года тогда еще исполняющий обязанности президента России Владимир Путин впервые посетил Украину, где встретился с президентом Леонидом Кучмой. По итогам переговоров Путин отметил, что стороны обсуждали вопросы политического взаимодействия, а также сотрудничества в сфере экономики и обороны, напоминает официальный сайт Кремля.
Тогда Кучма заметил, что стратегическое партнерство между странами должно развиваться по всем направлениям, а выделять какие-то отдельные области нет никакого смысла. Судя по протоколу переговоров, Россия и Украина были нацелены на долгое и взаимовыгодное союзничество.
Это проявилось и в совместном посещении Севастополя. Путин и Кучма прибыли на центральную городскую площадь им. Нахимова и вместе возложили венки к монументу защитникам города. Также главы государств посетили флагманские (на тот момент) корабли Черноморского флота России и ВМС Украины – российский ракетный крейсер «Москва» и украинский фрегат «Гетман Сагайдачный».
Тогда же Владимир Путин посетил штаб ЧФ РФ и вручил государственные награды офицерам флота. Капитан Владимир Карпушенко был удостоен Звезды Героя, а орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени получил командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.
Несмотря на дружественную обстановку и готовность к стратегическому партнерству, стороны имели ряд спорных и довольно сложных вопросов друг к другу. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем запомнился первый визит Путина на Украину и к каким последствиям он привел.
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Раненые бойцы ВСУ заполнили больницы Харьковской и Днепропетровской областей
Марочко: Раненые бойцы ВСУ заполнили больницы Харьковской и Днепропетровской областей
Больницы Харьковской и Днепропетровской областей переполнены ранеными украинскими военнослужащими, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, все медицинские учреждения областей переполнены военнослужащими, мирные жители не могут получить квалифицированную помощь. Профильные специалисты помогают раненым, койко-места в больницах закончились, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что киевское командование стянуло в зону ответственности российских штурмовых отрядов группировку численностью 80 тыс. солдат для нанесения фланговых ударов в направлении Северска.
Песков объяснил слова Путина об использовании ВМФ
Песков: Слова Путина об использовании ВМФ обусловлены неспокойным окружением России
Президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу заявил о возможности использования ВМФ России на разных направлениях, так как окружение страны сейчас неспокойное, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Окружение по многим направлениям весьма неспокойное, чревато конфликтными ситуациями, региональными конфликтами», – сказал он.
География региональных конфликтов хорошо известна, именно об этом говорил президент, передает ТАСС.
Песков уточнил, что Путин встречался с Шойгу в воскресенье и понедельник. Обсуждалась внезапная проверка тихоокеанского флота.
Также глава государства отметил, что силы ВМФ в отдельных его компонентах, «безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях». Он попросил министра иметь это в виду.
Песков добавил, что на понедельник у президента запланированы непубличные мероприятия, он работает в Кремле.
Напомним, на встрече с Шойгу Путин заявил, что российский флот может быть использован в конфликтах на любых направлениях.
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