Российские войска за сутки уничтожили более 490 украинских военных

Ударами штурмовой и армейской авиации Западной» группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ возле Двуречной, Тимковки, Табаевки и Берестового Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Под Синьковкой и Кисловкой Харьковской области, а также Стельмаховкой Луганской народной республики (ЛНР) пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 35 военнослужащих и самоходная гаубица «Акация», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Около Купьевахи Харьковской области уничтожены украинские РЛС кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6.

Ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении поражены подразделения противника у пунктов Терны, Григоровка Донецкой народной республики (ДНР) и Червоная Диброва ЛНР. Ликвидированы более 70 военнослужащих, бронемашина, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

Штурмовые отряды на Донецком направлении за минувшие сутки овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части Артемовска, сообщил Конашенков.

ВДВ, оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия Южной группировки войск оказывали поддержку штурмовым подразделениям в этом районе и сковывали действия противника на флангах.

Авиацией совершены 22 вылета самолетов. Артиллерией Южной»группировки войск выполнены 54 огневые задачи.

В результате поражены подразделения ВСУ в районах пунктов Часов Яр, Богдановка,и Константиновка ДНР.

Потери противника за прошедшие сутки на этом направлении составили более 270 военнослужащих и наемников, танк, машина пехоты, семь бронемашин.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника рядом с Угледаром, Великой Новоселкой ДНР, Загорным, Малой Токмачкой и Каменским Запорожской области, перечислили в Минобороны.

Возле Новомихайловки ДНР пресечена деятельность украинской ДРГ.

За минувшие сутки на этих направлениях уничтожены до 60 военнослужащих, два пикапа и гаубица «Мста-Б».

Кроме того, у Новоданиловки и Новоандреевки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов и ангар с вооружением и техникой 65-й механизированной бригады ВСУ.

В результате огневого поражения на Херсонском направлении ликвидированы более 55 военнослужащих, американская артсистема М777, самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», отчитались в Минобороны.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России за последние сутки нанесено поражение 95 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 123 районах.

Средствами ПВО перехвачены три реактивных снаряда РСЗО HIMARS. Уничтожены четыре украинских беспилотника в районах пунктов Васильевка, Верхнеторецкое, Крапивницкое ДНР и Голая Пристань Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.