Командующий группировкой «Днепр» сообщил Путину о выполнении распоряжения занять оборону

|
18 апреля, вторник | Последнее обновление — 09:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин в Херсонской области подарил десантникам икону
Разделы
К пока еще британской Шотландии и испанской Каталонии, требующим независимости, вскоре вполне может присоединиться польская Силезия. Особенно если процесс поддержит соседняя Германия, владевшая Силезией до XX века.
Подробности...
Если вас будет беспокоить жестокость приговоров откровенным врагам России, то я рекомендую соотносить это с жизнями наших солдат, погибших за Родину.
Подробности...
Когда нация живет за счет окружающих, то спится действительно лучше, если доподлинно знать, о чем люди шепчутся под одеялом со своими женами.
Подробности...
В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
Подробности...
Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
Подробности...
Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Командующий группировкой «Днепр» сообщил Путину о выполнении распоряжения занять оборону
Командующий группировкой «Днепр» генерал-полковник Макаревич сообщил Путину о выполнении распоряжения занять оборону
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
Группа российских войск «Днепр» во время спецоперации занимает оборону в соответствии с распоряжением, доложил российскому лидеру Владимиру Путину командующий группировкой генерал-полковник Олег Макаревич.
По его словам, «товарищ верховный главнокомандующий ВС России (президент – прим. ВЗГЛЯД) в курсе, что группировка «Днепр» занимает оборону в соответствии с распоряжением, передает ТАСС.
Ранее в пресс-службе главы государства сообщили, что президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении.
Кадыров объяснил, почему не стал встречаться с освобожденными из украинского плена бойцами
Кадыров: У чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену
|
|
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о возвращении в субботу в Грозный из украинского плена пятерых чеченских бойцов и объяснил, почему не стал с ними встречаться.
Как написал Кадыров в своем Telegram-канале, у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену. По его словам, оправдания могут быть разные, но воин должен доказать, что у него не было другого выхода, вернувшись на передовую. Кадыров добавил, что именно поэтому не встретился с вернувшимися, и отметил, что это вопрос чести не только отдельно взятого бойца, но и «вопрос чести всего подразделения, всего полка, в котором бойцы служат».
Глава Чечни также призвал вернувшихся бойцов доказать, что они не избегали боя и не боялись встретиться с врагом. В качестве примера Кадыров назвал бойца спецназа «Ахмат» Киргиза Мусиханова, который получил ранение, попал в плен, но вернулся, залечил раны и снова отправился в гущу сражений.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров за ликвидацию украинского военного, который на видео сжег Коран, объявил вознаграждение в 5 млн рублей, а за взятие его живым – 10 млн рублей.
Российские войска отразили танковую атаку ВСУ в районе Авдеевки
Российские войска уничтожили и повредили танки и БМП ВСУ в районе Авдеевки
|
|
Вооруженные силы Украины бросили бронетехнику на прорыв в районе Водяного и Авдеевки в ДНР, российские войска уничтожили и повредили несколько танков и БМП, сообщают военкоры.
За последние дни украинскими войсками было «предприняло несколько попыток контрнаступления», пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях.
Как пишет «Московский комсомолец», «на прорыв пошли несколько бронегрупп» ВСУ. Российские разведчики с помощью беспилотника увидели движение противника и навели на него артиллерию и минометы.
«В ходе огневого поражения только сегодня были уничтожены и повреждены несколько танков и БМП, разбито несколько взводов пехоты», – говорится в сообщении военкоров.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что продолжается окружение Авдеевки. Донецкий депутат Владислав Бердичевский сообщал, что взять Авдеевку будет непросто, так как там располагаются многоуровневые связанные между собой сетью разветвленных ходов подвалы.
В Сети показали кадры военного кладбища в Днепропетровске
|
|
В Сети опубликовали кадры кладбища в Днепре (Днепропетровск), где хоронят погибших украинских военных.
На видео показана часть кладбища с многочисленными свежими могилами украинских военных. Местные жители рассказали, что могил стало в четыре раза больше.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников высказался о потерях ВСУ, сравнив их с числом жертв землетрясения в Турции, где погибли свыше 50 тыс. человек.
Власти Украины не публикуют данные о численности погибших солдат ВСУ, заявляя, что эта информация будет раскрыта после окончания конфликта. При этом посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко называл это число «ужасным».
Президент Украины Владимир Зеленский обещал опубликовать эти данные в «подходящий момент». В ноябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о 100 тыс. погибших в конфликте украинских военных, однако позже из публикации убрали эту оценку. В ЕК пояснили, что фон дер Ляйен якобы говорила об общем числе погибших и раненых солдат.
Летчик Су-34: Из-за дефицита пилотов истребители ВВС Украины пилотируют натовские наемники
|
|
Самолетами ВВС Украины сейчас управляют в большинстве своем иностранные наемники, рассказал газете ВЗГЛЯД на условиях анонимности офицер, летчик ВКС РФ, участвующий в спецоперации. Это объясняется почти полным уничтожением опытных украинских военных летчиков.
«У Украины практически не осталось боевых летчиков. Те, кто сейчас летает на украинских самолетах, это в основном наемники», – рассказал газете ВЗГЛЯД летчик, командир экипажа истребителя-бомбардировщика Су-34, принимающий сейчас участие в СВО на Украине.
Как уже писала газета ВЗГЛЯД, в ходе спецоперации за последний год ВКС РФ уничтожили большинство опытных украинских военных летчиков. Официально о том, что в составе украинских ВВС воюют граждане других государств, не сообщалось. Однако достоверно известно об участии иностранных наемников (в том числе граждан стран НАТО) в наземных боях на стороне ВСУ.
Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении в ходе спецоперации иностранных наемников, в частности, об этом упоминается и в сводке МО от 17 апреля. Страны НАТО отрицают прямое участие своих военнослужащих в конфликте, однако подтверждают присутствие на Украине «добровольцев».
«Надев украинскую форму, натовский пилот тут же становится украинским наемником, – поясняет летчик газете ВЗГЛЯД. – Подписывают контракт и отрабатывают. Невозможно доказать, что это действующий военнослужащий страны блока НАТО. Если наши возьмут такого в плен, то на Западе скажут, что из ВВС Германии или Польши он давно уволен».
Истребители МиГ-29, стоящие на вооружении ВВС Украины, до последнего времени эксплуатировали и ряд стран НАТО – Польша, ФРГ, Словакия, Болгария и другие. В понедельник стало известно, что Словакия завершила передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. Ранее несколько аналогичных машин Украине передала Польша.
Подготовка квалифицированного военного летчика занимает длительный срок – до 10-15 лет.
Военный эксперт: Для российских войск Авдеевка важнее Артемовска
Аналитик Онуфриенко: Взятие Авдеевки позволит российским войскам серьезно продвинуться на запад
|
|
Противник использует все виды бронетехники, чтобы не позволить нашим войскам продвинуться дальше на Авдеевском направлении. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее военкоры сообщили, что ВС РФ удалось отбить танковую атаку ВСУ в районе Авдеевки.
«На Авдеевском направлении у противника, что называется, настоящая «сборная солянка» из всех видов бронетехники. В ход идут британские бронетранспортеры Spartan, машины, поставленные США и Европой за последние четыре-пять месяцев, а также советская техника», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Дело в том, что для нас Авдеевка не просто стратегически важна, она, пожалуй, важнее Артемовска. После взятия последнего ВС РФ упрутся в новые мощные оборонительные укрепления – Часов Яр, Славянск и Краматорск. А за Авдеевкой ничего подобного нет», – обращает внимание собеседник.
«То есть освобождение населенного пункта снимет колоссальную нагрузку с Донецкого направления и позволит нам серьезно продвинуться дальше на запад. Противник это прекрасно понимает. Именно поэтому постоянно предпринимаются попытки контратаки», – рассуждает эксперт.
«На деле же пока у ВСУ лишь получается вести позиционные бои, полномасштабную атаку организовать они не в силах. Мы также видим противостояние в километре от населенного пункта Северное, фиксируются столкновения на западных окраинах Первомайского и в районе Невельского», – рассказывает аналитик.
«ВСУ постоянно подтягивают дополнительные силы и технику. Однако из-за активной работы нашей авиации и «Солнцепеков» потери у противника достаточно серьезные. Полагаю, что подобные попытки прорыва мы будем наблюдать вплоть до майских праздников, когда украинские военные, как ожидается, попытаются перейти в контрнаступление», – заключил Онуфриенко.
Ранее военкоры сообщили, что вооруженные силы Украины бросили бронетехнику на прорыв в районе Водяного и Авдеевки в ДНР, российские войска уничтожили и повредили несколько танков и БМП.
За последние дни украинскими войсками было «предприняло несколько попыток контрнаступления», пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях. Как пишет «Московский комсомолец», «на прорыв пошли несколько бронегрупп» ВСУ. Российские разведчики с помощью беспилотника увидели движение противника и навели на него артиллерию и минометы.
«В ходе огневого поражения только сегодня были уничтожены и повреждены несколько танков и БМП, разбито несколько взводов пехоты», – говорится в сообщении военкоров.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что продолжается окружение Авдеевки. Донецкий депутат Владислав Бердичевский сообщал, что взять Авдеевку будет непросто, так как там располагаются многоуровневые связанные между собой сетью разветвленных ходов подвалы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пригожин по случаю Пасхи отдал Киеву большую группу украинских пленных
Пригожин по случаю Пасхи поручил передать большую группу военнопленных украинской стороне
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин по случаю Пасхи поручил передать большую группу военнопленных украинской стороне, сообщила его пресс-служба.
Пригожин в видео, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы, обращается к бойцу «Вагнера» с приказом накормить, напоить, оказать медицинскую помощь пленным и до обеда отправить их на украинскую сторону, передает ТАСС.
На видео показаны кадры, как один из бойцов ЧВК «Вагнер» оглашает указание передать военнопленных украинской стороне до наступления Пасхи, после чего десятки военнопленных ВСУ отправляются на территорию Украины.
Ранее Пригожин, комментируя видео с расстрелом российских военнопленных, заявил, что месть будет осуществляться исключительно законными с точки зрения войны методами, еще большее количество врагов будет уничтожено.
Киев бросил в бой за Артемовск «бронемутантов» из Т-64 с пулеметом
«Русская Весна»: ВСУ используют в боях за Артемовск «бронемутантов» на базе танка Т-64 без башни, но с пулеметом
Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют в боях за Артемовск (Бахмут) «бронемутантов» на базе танка Т-64 без башни, но с пулеметом и динамической защитой «Контакт-1», сообщает сетевое издание «Русская Весна».
Как сообщает «Русская Весна», Киев бросает в бой за Артемовск (Бахмут) «бронемутантов» – необычную бронемашину на базе танка Т-64 без башни, но с крупнокалиберным пулеметом и динамической защитой «Контакт-1».
Некоторые пользователи предположили, что странное творение украинского сумрачного гения – это тяжелая боевая машина пехоты БМПВ-64, но, как отмечает издание, машины отличаются по форме корпуса. Другие сочли, что изделие представляет из себя необычную бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ).
Накануне в Минобороны сообщили, что российские штурмовые отряды на Донецком направлении за минувшие сутки освободили в Артемовске два квартала.
Стало известно о планах ВСУ бросить на деблокаду Артемовска 80 тыс. бойцов
Киевское командование решило бросить на деблокаду Артемовска 80 тыс. бойцов
|
|
Киевское командование стянуло в зону ответственности российских штурмовых отрядов группировку численностью 80 тыс. солдат для нанесения фланговых ударов в направлении Северска, сообщают военкоры с места событий.
Так, у Попасной сосредоточена ударная группировка в районе н. п. Звановка, Раздоловка, Веселая, а для второго флангового удара создается группировка у Константиновки, Торецка и Дылеевки. Две дополнительные формируются для наступления с севера и юга, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Как считают российские военные аналитики, ВСУ наращивают артиллерийскую группировку как советскими образцами, так и западной техникой, в том числе РСЗО HIMARS и американскими гаубицами М777.
Также известно, что ВСУ ежедневно теряют под Артемовском до 400 солдат, в связи с чем командование продолжает перебрасывать сюда батальоны территориальной обороны.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские штурмовые отряды на Донецком направлении за минувшие сутки освободили в Артемовске два квартала.
Минобороны: В Гуляйполе прибыли французские журналисты для съемки провокационного сюжета
В Минобороны России сообщили, что в Гуляйполе прибыли французские журналисты, вероятнее всего, они готовят провокационный сюжет.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что данные о прибытии журналистов предоставила радиоразведка. Уточняется, что журналисты, вероятнее всего, готовят провокационный видеосюжет о нанесении группировкой «Восток» ударов по объектам гражданской инфраструктуры и районам проживания мирных жителей.
Ранее сообщалось, что ВСУ в Пасху обстреляли село в Белгородской области.
Пушилин рассказал о последствиях украинского обстрела Донецка в пасхальную ночь
Пушилин сообщил о гибели одного и ранении шести человек в результате украинского обстрела Донецка в пасхальную ночь
В результате украинского обстрела района Свято-Преображенского кафедрального собора в центре Донецка в пасхальную ночь один человек погиб, шестеро пострадали, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин сообщил в Telegram, что один из снарядов попал в детский сад, «произошло возгорание». Также были повреждены рынок, близлежащие магазины, аптека.
«Твари и нелюди! Наши боевые расчеты уже работают по нейтрализации сволочей», – заявил он, подчеркнув, что угроза не прошла, жителям нужно быть осторожнее.
Напомним, вооруженные силы Украины в пасхальную ночь выпустили по Донецку 20 снарядов из РСЗО, ракеты упали вблизи собора, где шло богослужение. Всего за прошедшую ночь украинские войска обстреляли Донецк четыре раза.
Объявленный в розыск глава Большого Камня оказался в зоне СВО
Объявленный в федеральный розыск глава Большого Камня Абушаев заявил, что находится в зоне проведения СВО
Глава Большого Камня Рустям Абушаев, объявленный в федеральный розыск по двум обвинениям, записал видеообращение, в котором заявил, что находится в зоне проведения специальной военной операции.
Глава Большого Камня сообщил в своем Telegram-канале, что находится в зоне проведения специальной военной операции. Он заявил, что решение приехать в зону проведения СВО принял давно, но острую необходимость особенно прочувствовал, когда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных.
Абушаев не уточнил, где именно несет службу, однако в прикрепленном к сообщению видео рассказал о проблемах со связью. Глава Большого Камня также пообещал по возможности передавать сообщения землякам через другие подразделения.
В пресс-службе администрации Большого Камня сообщили РИА «Новости», что Абушаев не уходил в отставку, градоначальник до 18 апреля находится в отпуске. При этом, по информации пресс-службы приморского СУСК, органы МВД ведут розыск чиновника. Как уточнили в краевой прокуратуре, подозреваемый объявлен в федеральный розыск.
В марте в СУСК Приморского края заявили о возбуждении уголовного дела на экс-главу Надеждинского района. В прокуратуре региона подтвердили, что речь идет об Абушаеве, возглавлявшем район с 2019 года до конца 2021 года. Он подозревается в мошенничестве с земельными участками на территории района и незаконном ведении предпринимательской деятельности через доверенных лиц.
Войска России поразили пункты временной дислокации «иностранного легиона» ВСУ
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Бигма сообщил об ударах по «иностранному легиону» ВСУ
На донецком направлении российской артиллерией поражены пункты временной дислокации украинского «иностранного легиона», сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Иван Бигма.
Бигма сообщил, что «нанесен ряд огневых налетов» в районе населенного пункта Архангельское. Также нанесены удары по 129-й бригаде теробороны у населенного пункта Керамик и по 12-му батальону 110-й механизированной бригады ВСУ у Очередино.
Уничтожен склад боеприпасов ВСУ. У населенного пункта Победа подразделения РХБЗ с помощью ТОС «Солнцепек» уничтожили «опорный пункт противника вместе с личным составом», передает ТАСС.
Напомним, сообщалось, что в Артемовске ликвидирован 45-летний польский командир взвода «легиона» вооруженных сил Украины Михал Журек.
Летчик Су-34 рассказал о премиальных за поражение украинской бронетехники
Летчик ВКС России рассказал газете ВЗГЛЯД о премировании летного состава за поражение целей противника: в среднем одна цель стоит 50 тыс. рублей.
Командир экипажа на истребителе-бомбардировщике Су-34 рассказал, что оплата происходит на основании соответствующей таблицы, где указаны виды техники, за уничтожение которой премируют: самолеты, вертолеты, бронетехника и так далее. В среднем одна цель стоит 50 тыс.рублей, денежное довольствие хорошее, подчеркнул российский летчик.
«Но, разумеется, служим мы не за деньги. В моем понимании, нет ничего выше и достойнее, чем быть военным, защищать свою Родину. А это и есть наша основная задача. Если потребуется, то и жизнь ради этого отдадим», – заявил летчик.
Ранее российский летчик рассказал, как за один вылет лишил ВСУ двух вертолетов и Су-25.
Путин посетил в ЛНР штаб Национальной гвардии «Восток»
Кремль: Президент РФ Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике
|
|
Президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике и поздравил военнослужащих с праздником Пасхи, сообщила пресс-служба Кремля.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике, где принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении.
Также Путин поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копию иконы. Это первое посещение президентом РФ Луганской народной республики, передает ТАСС.
Глава государства прилетел в ЛНР на вертолете, после чего во внедорожнике проехал в штаб. На месте его встретил Лапин и доложил обстановку по-военному.
Путин поприветствовал его рукопожатием, после чего обратился к остальным присутствующим, поздоровался с ними и жестом предложил сесть за стол для обсуждения. В поездке президент был в строгом костюме с черной водолазкой.
Отмечается, что это первое посещение президентом Херсонской области и ЛНР.
Ранее президент РФ посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении.
Российские войска за сутки уничтожили более 490 украинских военных
|
|
Ударами штурмовой и армейской авиации Западной» группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ возле Двуречной, Тимковки, Табаевки и Берестового Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Под Синьковкой и Кисловкой Харьковской области, а также Стельмаховкой Луганской народной республики (ЛНР) пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 35 военнослужащих и самоходная гаубица «Акация», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Около Купьевахи Харьковской области уничтожены украинские РЛС кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6.
Ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении поражены подразделения противника у пунктов Терны, Григоровка Донецкой народной республики (ДНР) и Червоная Диброва ЛНР. Ликвидированы более 70 военнослужащих, бронемашина, а также самоходная гаубица «Гвоздика».
Штурмовые отряды на Донецком направлении за минувшие сутки овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части Артемовска, сообщил Конашенков.
ВДВ, оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия Южной группировки войск оказывали поддержку штурмовым подразделениям в этом районе и сковывали действия противника на флангах.
Авиацией совершены 22 вылета самолетов. Артиллерией Южной»группировки войск выполнены 54 огневые задачи.
В результате поражены подразделения ВСУ в районах пунктов Часов Яр, Богдановка,и Константиновка ДНР.
Потери противника за прошедшие сутки на этом направлении составили более 270 военнослужащих и наемников, танк, машина пехоты, семь бронемашин.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника рядом с Угледаром, Великой Новоселкой ДНР, Загорным, Малой Токмачкой и Каменским Запорожской области, перечислили в Минобороны.
Возле Новомихайловки ДНР пресечена деятельность украинской ДРГ.
За минувшие сутки на этих направлениях уничтожены до 60 военнослужащих, два пикапа и гаубица «Мста-Б».
Кроме того, у Новоданиловки и Новоандреевки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов и ангар с вооружением и техникой 65-й механизированной бригады ВСУ.
В результате огневого поражения на Херсонском направлении ликвидированы более 55 военнослужащих, американская артсистема М777, самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России за последние сутки нанесено поражение 95 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 123 районах.
Средствами ПВО перехвачены три реактивных снаряда РСЗО HIMARS. Уничтожены четыре украинских беспилотника в районах пунктов Васильевка, Верхнеторецкое, Крапивницкое ДНР и Голая Пристань Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
|
|