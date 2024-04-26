Власти Прибалтики выходят из себя даже от русских букв

Tекст: Никита Демьянов

В Литве приняли решение провести тотальную реконструкцию свежепостроенного стратегического объекта. Речь идет о газопроводе GIPL, соединяющем Литву и Польшу. Он обеспечивает полякам доступ к сжиженному газу из плавучего терминала в Клайпеде. Замена деталей займет год и обойдется, как пояснили в местном операторе газотранспортной системы Amber Grid, в «шестизначную сумму». Как минимум 123 детали – клапаны, соединения и т. д. – придется заменить, а остальные строго проверить.

Что же будут искать проверяющие? Неужели возникли какие-то технические проблемы? Вовсе нет – диверсия, с точки зрения местных властей, оказалась не технической, а идеологической. Еще год назад в газопроводе нашли детали российского происхождения, помеченные надписями на кириллице. Это открытие поразило литовских чиновников. Целый год шли поиски злоумышленников, допустивших подобное, и поиск решения по устранению возникшей проблемы.

Сначала все шишки полетели в Amber Grid. Руководитель компании Нямунас Бикнюс уверял, что трубопровод абсолютно надежен, «соответствует требованиям литовского стандарта». Таким образом, с технической стороны все оказалось чисто.

Однако глава комиссии Сейма по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас настаивал, что «вражеские» детали нужно обязательно заменить. Он пригрозил: «Такая компания должна быть внесена в список ненадежных поставщиков. Участвовать в стратегических и даже нестратегических проектах им будет невозможно».

Затем подозрения пали на компанию Alvora, являвшуюся главным подрядчиком при строительстве GIPL. Выяснилось, что детали, во всем соответствующие установленным на GIPL, купила в 2020 году в Челябинске эстонская фирма EG Ehitus. Но вне зависимости от того, кто купил эти злополучные детали, сам скандал очень симптоматичен – он показывает весь накал царящего в Прибалтике безумия по поводу надписей на кириллице. Оно распространяется вовсе не только на детали газопроводов.

Страшные свидетельства о рождении

Например, в Литве уже много лет борются с канализационными люками, украшенными советской символикой. А в Риге местных националистов в течение десятилетий выводило из себя установленное на набережной реки Даугавы металлическое ограждение, в котором в качестве декоративных элементов использовались серпы и молоты. На их снос долгое время не хватало денег, и уничтожить украшения советского времени удалось не так давно.

Однако ненавистная символика может оказаться не только на улице, но даже и в кармане прибалтийского «патриота». Несколько лет назад латышские байкеры из клуба Dieva Suni («Псы господни») выступили с осуждением тех жителей страны, которые до сих пор хранят выданные в СССР свидетельства о рождении. Байкеры потребовали, чтобы всем жителям выдали свидетельства нового образца.

Возмущался и известный в Литве актер Марюс Веренис, выложивший свой документ на всеобщее обозрение: «Это официально, это действующий документ гражданина Литовской Республики. Но разве так должно быть?» Политолог Нериюс Малюкявичюс призвал к широкой «гражданской инициативе» – всем литовцам, родившимся до 1991 года, взять и единодушно поменять советские документы.



До массовой замены свидетельств о рождении дело не дошло – у государства не нашлось на это денег. Однако инициатива вызвала у латышей бурную дискуссию. «То же самое и c документами об образовании – все эти дипломы с глупой символикой СССР… Те учебные заведения, которые существуют и сейчас, могли бы выдать новые дипломы. Но кто выдаст, если вуз ликвидирован?» – возмущались «национальные патриоты». Некоторые, впрочем, резонно отметили, что если советское свидетельство о рождении «жжет карман», то его ведь можно поменять и самостоятельно.

Болгары попали под руку



Малейшие следы советской эпохи проявляются в Прибалтике в самых неожиданных местах. В Риге на государственные деньги вещает «Латвийское Радио – 4». И хоть оно призвано доносить до местных русских «правильную» точку зрения, правящие все равно решили его ликвидировать. Одно из «преступлений» этой радиостанции заключалось в том, что там в январе она пустила в эфир детские сказки писателя Александра Федорова-Давыдова, придумавшего в свое время щенка Мурзилку, чьим именем был назван советский детский журнал.

«Как мы рушим путинский режим сказками, озвученными на русском языке? Ну давайте будем честны – никак. Информация из общественных СМИ никак не способствует крушению российской пропаганды и режима», – возмутился глава Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш. По мнению Аболиньша, сотрудники радио сыграли на руку России, дав понять, что в Латвии положительно относятся к русской литературе.

Летом прошлого года Сейм Латвии запретил предвыборную агитацию на русском языке. Отныне на местных выборах можно агитировать только на латышском, а на выборах в Европарламент можно использовать еще и языки других стран Евросоюза.

Но когда депутаты принимали такое решение, они не учли, что один из языков ЕС – болгарский – использует кириллицу.

Этой лазейкой воспользовалась оппозиционная партия «Стабильность», ориентирующаяся на русскоязычный электорат и выдвинувшая в Европарламент кандидатуру своего председателя Алексея Росликова. Слова «равенство», «братство», «сила» и фамилия «Росликов» на русском и на болгарском пишутся одинаково. Причем все по-честному – на агитационных буклетах «Стабильности» указано, что «реклама написана на болгарском языке». Такое коварство возмутило националистов, немедленно заговоривших о том, что надо прикрыть и эту лазейку.

Но если дойдет до запрета болгарского, то придется запрещать и украинский язык, использующий ту же самую кириллицу. В общем-то, латвийское общество к этому готово, ибо после недолгого «медового месяца» украинских беженцев, желающих устроиться на работу, жестко заставляют учить латышский язык, даже если их должностные обязанности этого не требуют.