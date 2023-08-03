Литовские политики нашли страшное в советской канализации

В Литве началась новая кампания по «декоммунизации»

Tекст: Станислав Лещенко

В основном прежние кампании «декоммунизации», проводившиеся в Литве на протяжении последних тридцати с лишним лет, касались памятников советским воинам, освобождавшим территорию республики от нацистской оккупации. Их планомерно оскверняли и постепенно сносили – пока в прошлом году монументы такого рода в Литве не закончились. Не пощадили даже надгробные статуи, стоявшие на братском захоронении советских воинов на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе.

Покончив с памятниками, взялись за ликвидацию кладбищ. Так, в июле этого года была уничтожена братская могила советских солдат, находившаяся в центре города Пумпенай. Останки 31 человека эксгумировали. Уничтожение могилы проводили члены общественной организации «Служба защиты культурных ценностей». В литовском департаменте культурного наследия, объясняя причины этого акта, заявили, что, мол, личности погибших военных «не установлены».



В учреждении затем бесхитростно проговорились, что вообще-то хотели освободить от нежелательной могилы с надгробным памятником с советской символикой главную городскую площадь. «С годами стала очевидной социальная необходимость того, чтобы центральная площадь города Пумпенай, где до сих пор находилось захоронение, сделалась главным местом общественной жизни», – пояснили в ведомстве.

В последнее время сторонники «деоккупации» перенесли свои усилия на памятники, посвященные тем литовцам, которые благополучно жили при СССР и удостоились за свои заслуги знаков почета от советской власти. В целях систематизации такой деятельности в декабре прошлого года парламент Литвы принял закон, запрещающий «пропаганду тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий в общественных местах». Этот документ о «десоветизации общественного пространства» создал правовую основу для удаления «символов тоталитаризма и авторитаризма» с памятников и мемориальных объектов, а также с улиц и площадей.

А с 1 мая 2023 года в Литве вступил в силу «Закон о декоммунизации». Данный акт уже прямо предписывает убрать оставшиеся в общественных местах «символы тоталитаризма и авторитаризма» – памятники, другие мемориальные объекты, названия улиц, площадей и других объектов.

В июле этого года власти Вильнюса обратились в государственный «Центр изучения геноцида и сопротивления литовского народа». «Просим оценить названия, связанные с Людасом Гирой, Саломеей Нерис и Пятрасом Цвиркой. Этими тремя именами мы не ограничимся. Они выбраны для того, чтобы начать процесс и двигаться дальше», – сказала председатель городской комиссии по исторической памяти Камиле Шерайте-Гогелене.





Кто эти люди и чем они провинились перед современными литовскими властями? Пятрас Цвирка ранее считался классиком литовской литературы. Но по меркам сегодняшнего дня он совершил непростительный грех – в 1940 году, будучи депутатом Народного сейма, вошел в состав делегации, которая ходатайствовала перед Верховным Советом СССР о приеме Литвы в состав Советского Союза.

А после этого Цвирка еще и вступил в КПСС! За все это ему спустя свыше 70 лет после его смерти отомстили: «Центр по изучению геноцида и сопротивления» сделал вывод о том, что Цвирка «в своей общественно-политической деятельности проявил себя при советской власти в качестве активного коллаборациониста, что привело к значительному ущербу для литовского государства и его граждан». Тем не менее вплоть до недавнего времени памятник Пятрасу Цвирке мирно стоял в Вильнюсе – его демонтировали лишь в ноябре 2021-го и отправили в литовский Национальный музей.

Там же, в Национальном музее, оказались и скульптуры, снятые с Зеленого моста Вильнюса. Четыре скульптурные группы, изображавшие солдат, рабочих, крестьян и студентов («Сельское хозяйство», «Учащаяся молодежь», «На страже мира» и «Промышленность и строительство»), были установлены на Зеленом мосту в 1952 году. Простояв там более 60 лет, они были демонтированы в июле 2015 года – по словам представителей властей, это было сделано по причине их аварийного состояния. Впрочем, сторонники демонтажа заявляли, что «скульптуры были частью советской пропаганды и оскорбляли людей, боровшихся за освобождение Литвы от оккупации».



Теперь же власти Вильнюса сформировали рабочую группу, которая проведет идеологический аудит названий улиц, учреждений и мемориальных досок столицы. Список будет передан на рассмотрение городской комиссии по исторической памяти, которая займется пристрастным его изучением. И если в нем окажутся имена «коллаборационистов», мирно уживавшихся с советской властью, то их с карты города сотрут.

А недавно власти Литвы спохватились – канализационные люки! Ведь они в республике остались со времен СССР!

В связи с этим глава парламентской комиссии по исторической памяти Пауле Кузмицкене предложила литовским муниципалитетам оценить, в какой срок они могли бы заменить люки с советской символикой и русскоязычными надписями. «Жителей раздражают надписи на кириллице, напоминающие об оккупантах, – «Лит ССР». Видимо, это надо менять», – сказала Кузмицкене. Задача замены возмутительных люков возложена на самоуправления, на территориях которых они находятся.

Объявленную ею канализационным люкам войну депутат объяснила посредством высокопарной риторики. «У нас есть живые отношения с исторической памятью – это оценка, болезненный опыт. А данные знаки (на люках – прим. ВЗГЛЯД) – они из числа того, что напоминает об этой истории. И одним кажется, что надо оставить все как есть, а другие говорят, что это раздражает, это следы оккупантов, которые надо убрать», – отметила Кузмицкене.

Калининградский политолог Александр Носович, специализирующийся на изучении стран Прибалтики, саркастически отмечает, что литовские «декоммунизаторы» словно намеренно не проводят всю «десоветизацию» одним махом – видимо, чтобы не лишиться работы в будущем.

«В Литве началась новая политическая кампания за замену по всей стране советских канализационных люков. На литовских мостовых не могут быть установлены люки, на которых отлито «Литовская ССР», потому что такие люки – материальный символ «советской оккупации» Литвы на литовских улицах. Это само по себе смешно, но самое смешное, что точно такая же ура-патриотическая кампания была в Литве и 10 лет назад. И 20 лет назад. И 30 лет назад.

Казалась бы, маленькая страна, из конца в конец за три часа на машине проехать можно: взяли бы и заменили один раз и навсегда все люки. Так нет же!

То ли руки не из того места растут, то ли профессиональным борцам с «совком», если разом все десоветизировать, больше делать нечего будет, только тянется этот сериал все и тянется. Год за годом, десятилетие за десятилетием. Тридцать лет и три года в Литве нет «совка», а они люки все никак не заменят. Может, как раз «совок» там и есть?» – иронизирует Носович.

По мнению Пауле Кузмицкене, в процессе декоммунизации Литве надо решить целый ряд вопросов – но тут важно установить приоритеты. Например, следовало бы избавиться от «москальского» влияния в системе обозначения литовских автодорог. «У нас при маркировке дорог все еще остается обозначение «государственный». Латвия и Эстония от этого отказываются, а у нас обозначения остались, как в Московии и Беларуси», – пожаловалась Пауле Кузмицкене.



Она предупредила, что «декоммунизация» обязательно коснется и различных памятных дат. «Вот сейчас мы получили от неправительственных организаций предложение об изменении даты Дня защиты детей. Его у нас по традиции, пришедшей из Москвы, празднуют 1 июня. Но в этот день в Литве не защищали детей, а ссылали. Надо определиться, такие вопросы самые актуальные», – призвала парламентарий.

В общем, потеря работы литовским «декоммунизаторам» в ближайшее время пока еще не грозит.

