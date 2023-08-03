Литовские политики нашли страшное в советской канализации

  • Норвегия отреагировала на внесение в список недружественных России стран
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    США одобрили продажу Финляндии системы ПРО «Праща Давида»
    Умерла Ирина Мирошниченко
    Немцы начали активно покупать квартиры в Калининграде
    Власти России включили Норвегию в список недружественных стран
    NYT: ВСУ решили отказаться от западной тактики наступления
    В Запорожской области уничтожены три штурмовые бригады ВСУ
    Американист: США могут потерять влияние во всей Африке из-за Нигера
    В Совфеде раскритиковали слова Борреля о «зерновой зависимости» стран от России
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Требовать репрессий – значит, наступать на старые грабли

    «Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Заигрываясь в символы, Украина неминуемо попадает в анекдоты

    С памятником Родине-матери в Киеве у марионеток из «Квартала 95» сразу вышла заминка. Они бы рады были снести творение Вучетича, открытое Брежневым, да кишка тонка. Родина ведь, как ее снесешь?

    2 комментария
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия вернет Киеву былую славу

    Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.

    15 комментариев
    Новости
    13:52В первом регионе России запретили склонение женщин к абортам

    Парламентарии госсобрания Мордовии приняли запрещающий склонение женщин к искусственному прерыванию беременности закон, сообщил руководитель региона Артем Здунов.

    13:49В Кремле подтвердили намерения Путина и Эрдогана провести встречу

    Российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган подтвердили намерение встретиться в скором времени, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    13:41Путин: Связанный с дефицитом кадров рост зарплат подрывает экономику производств

    Рост зарплат в обрабатывающей промышленности, подстегиваемый дефицитом кадров, пагубно скажется на экономике производств, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

    13:38Путин подписал указ о страховании добровольцев СВО

    Президент Владимир Путин подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья граждан, участвующих в боевых действиях в составе добровольческих формирований.

    13:36Американист: США могут потерять влияние во всей Африке из-за Нигера

    Ситуация в Нигере может повториться в ряде других стран Африки, что подставит под угрозу влияние США в регионе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Владимир Васильев. Ранее в США заявили, что будут добиваться возвращения власти законному правительству Нигера.

    13:34В Совфеде раскритиковали слова Борреля о «зерновой зависимости» стран от России

    Когда у человека не хватает денег на еду, ему надо помочь, а не продавать пищу втридорога. Россия, в отличие от Запада, не пытается нажиться на зерне. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Андрей Климов. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия предлагает странам дешевое зерно, якобы чтобы сделать их «зависимыми».

    13:33Путин: Современные средства производства помогут справиться с дефицитом кадров

    Повышение квалификации и применение современных средств производства поможет справиться с имеющимися задачами силами собственных специалистов, заявил президент Владимир Путин на встрече с главами предприятий обрабатывающей промышленности.

    13:30Хинштейн заявил о задержании главы самарского Минздрава и его зама

    В Самарской области задержаны глава регионального Минздрава Армен Бенян и его заместитель Асланбек Майрамукаев, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    13:27Песков: Изощренность фейков будет расти вместе с развитием технологий

    Наряду с развитием технологий новые фейки будут становиться все изощреннее, выразил мнение пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    13:25Экс-главу астраханского ГУ МЧС приговорили за злоупотребления

    Суд Астрахани признал виновным в злоупотреблениях должностными полномочиями экс-главу ГУ МЧС по Астраханской области, приговорив к полутора годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, сообщили в пресс-службе УФСБ по Астраханской области.

    13:18Мантуров доложил Путину об импортозамещении на российских автозаводах

    Почти на всех автомобильных российских заводах прошло замещение покинувших страну иностранных партнеров, доложил глава Минпромторга Денис Мантуров президенту Владимиру Путину.

    13:08Путин заявил о сохранении финансирования ЖКХ при возросших расходах на ОПК

    Размер финансирования модернизации ЖКХ и инфраструктурных проектов в России остался прежним, хотя расходы на оборонку возросли, заявил президент Владимир Путин на совещании с главами предприятий обрабатывающей промышленности.

    13:05Американская актриса Сьюзан Сарандон обвинила НАТО в конфликте на Украине

    Обладательница премии «Оскар», голливудская актриса Сьюзан Сарандон названа НАТО виновной в начавшемся на Украине конфликте.

    13:03При нападении с ножом в пригороде Сеула пострадали десять человек

    Более десяти человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом в южнокорейском городе Соннам близ Сеула, сообщило агентство Ренхап.

    12:59У российской семьи в Барселоне украли багаж на 8,5 млн евро

    У семьи из России похитили в барселонском международном аэропорту багаж с украшениями и деньгами, подозреваемых удалось найти и задержать.

    3 августа 2023, 13:16

    Литовские политики нашли страшное в советской канализации

    В Литве началась новая кампания по «декоммунизации»

    Литовские политики нашли страшное в советской канализации
    @ Wikipedia

    Tекст: Станислав Лещенко

    В Литве началась очередная кампания по «декоммунизации». В рамках нынешней основное внимание привлекли канализационные люки. Почему это внезапно стало проблемой и какие еще экзотические способы борьбы с советским наследием стали практиковать литовские власти?

    В основном прежние кампании «декоммунизации», проводившиеся в Литве на протяжении последних тридцати с лишним лет, касались памятников советским воинам, освобождавшим территорию республики от нацистской оккупации. Их планомерно оскверняли и постепенно сносили – пока в прошлом году монументы такого рода в Литве не закончились. Не пощадили даже надгробные статуи, стоявшие на братском захоронении советских воинов на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе.

    Покончив с памятниками, взялись за ликвидацию кладбищ. Так, в июле этого года была уничтожена братская могила советских солдат, находившаяся в центре города Пумпенай. Останки 31 человека эксгумировали. Уничтожение могилы проводили члены общественной организации «Служба защиты культурных ценностей». В литовском департаменте культурного наследия, объясняя причины этого акта, заявили, что, мол, личности погибших военных «не установлены».

    В учреждении затем бесхитростно проговорились, что вообще-то хотели освободить от нежелательной могилы с надгробным памятником с советской символикой главную городскую площадь. «С годами стала очевидной социальная необходимость того, чтобы центральная площадь города Пумпенай, где до сих пор находилось захоронение, сделалась главным местом общественной жизни», – пояснили в ведомстве.

    В последнее время сторонники «деоккупации» перенесли свои усилия на памятники, посвященные тем литовцам, которые благополучно жили при СССР и удостоились за свои заслуги знаков почета от советской власти. В целях систематизации такой деятельности в декабре прошлого года парламент Литвы принял закон, запрещающий «пропаганду тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий в общественных местах». Этот документ о «десоветизации общественного пространства» создал правовую основу для удаления «символов тоталитаризма и авторитаризма» с памятников и мемориальных объектов, а также с улиц и площадей.

    А с 1 мая 2023 года в Литве вступил в силу «Закон о декоммунизации». Данный акт уже прямо предписывает убрать оставшиеся в общественных местах «символы тоталитаризма и авторитаризма» – памятники, другие мемориальные объекты, названия улиц, площадей и других объектов.

    В июле этого года власти Вильнюса обратились в государственный «Центр изучения геноцида и сопротивления литовского народа». «Просим оценить названия, связанные с Людасом Гирой, Саломеей Нерис и Пятрасом Цвиркой. Этими тремя именами мы не ограничимся. Они выбраны для того, чтобы начать процесс и двигаться дальше», – сказала председатель городской комиссии по исторической памяти Камиле Шерайте-Гогелене.


    Кто эти люди и чем они провинились перед современными литовскими властями? Пятрас Цвирка ранее считался классиком литовской литературы. Но по меркам сегодняшнего дня он совершил непростительный грех – в 1940 году, будучи депутатом Народного сейма, вошел в состав делегации, которая ходатайствовала перед Верховным Советом СССР о приеме Литвы в состав Советского Союза.

    А после этого Цвирка еще и вступил в КПСС! За все это ему спустя свыше 70 лет после его смерти отомстили: «Центр по изучению геноцида и сопротивления» сделал вывод о том, что Цвирка «в своей общественно-политической деятельности проявил себя при советской власти в качестве активного коллаборациониста, что привело к значительному ущербу для литовского государства и его граждан». Тем не менее вплоть до недавнего времени памятник Пятрасу Цвирке мирно стоял в Вильнюсе – его демонтировали лишь в ноябре 2021-го и отправили в литовский Национальный музей.

    Там же, в Национальном музее, оказались и скульптуры, снятые с Зеленого моста Вильнюса. Четыре скульптурные группы, изображавшие солдат, рабочих, крестьян и студентов («Сельское хозяйство», «Учащаяся молодежь», «На страже мира» и «Промышленность и строительство»), были установлены на Зеленом мосту в 1952 году. Простояв там более 60 лет, они были демонтированы в июле 2015 года – по словам представителей властей, это было сделано по причине их аварийного состояния. Впрочем, сторонники демонтажа заявляли, что «скульптуры были частью советской пропаганды и оскорбляли людей, боровшихся за освобождение Литвы от оккупации».

    Теперь же власти Вильнюса сформировали рабочую группу, которая проведет идеологический аудит названий улиц, учреждений и мемориальных досок столицы. Список будет передан на рассмотрение городской комиссии по исторической памяти, которая займется пристрастным его изучением. И если в нем окажутся имена «коллаборационистов», мирно уживавшихся с советской властью, то их с карты города сотрут.

    А недавно власти Литвы спохватились – канализационные люки! Ведь они в республике остались со времен СССР!

    В связи с этим глава парламентской комиссии по исторической памяти Пауле Кузмицкене предложила литовским муниципалитетам оценить, в какой срок они могли бы заменить люки с советской символикой и русскоязычными надписями. «Жителей раздражают надписи на кириллице, напоминающие об оккупантах, – «Лит ССР». Видимо, это надо менять», – сказала Кузмицкене. Задача замены возмутительных люков возложена на самоуправления, на территориях которых они находятся.

    Объявленную ею канализационным люкам войну депутат объяснила посредством высокопарной риторики. «У нас есть живые отношения с исторической памятью – это оценка, болезненный опыт. А данные знаки (на люках – прим. ВЗГЛЯД) – они из числа того, что напоминает об этой истории. И одним кажется, что надо оставить все как есть, а другие говорят, что это раздражает, это следы оккупантов, которые надо убрать», – отметила Кузмицкене.

    Калининградский политолог Александр Носович, специализирующийся на изучении стран Прибалтики, саркастически отмечает, что литовские «декоммунизаторы» словно намеренно не проводят всю «десоветизацию» одним махом – видимо, чтобы не лишиться работы в будущем.

    «В Литве началась новая политическая кампания за замену по всей стране советских канализационных люков. На литовских мостовых не могут быть установлены люки, на которых отлито «Литовская ССР», потому что такие люки – материальный символ «советской оккупации» Литвы на литовских улицах. Это само по себе смешно, но самое смешное, что точно такая же ура-патриотическая кампания была в Литве и 10 лет назад. И 20 лет назад. И 30 лет назад.

    Казалась бы, маленькая страна, из конца в конец за три часа на машине проехать можно: взяли бы и заменили один раз и навсегда все люки. Так нет же!

    То ли руки не из того места растут, то ли профессиональным борцам с «совком», если разом все десоветизировать, больше делать нечего будет, только тянется этот сериал все и тянется. Год за годом, десятилетие за десятилетием. Тридцать лет и три года в Литве нет «совка», а они люки все никак не заменят. Может, как раз «совок» там и есть?» – иронизирует Носович.

    По мнению Пауле Кузмицкене, в процессе декоммунизации Литве надо решить целый ряд вопросов – но тут важно установить приоритеты. Например, следовало бы избавиться от «москальского» влияния в системе обозначения литовских автодорог. «У нас при маркировке дорог все еще остается обозначение «государственный». Латвия и Эстония от этого отказываются, а у нас обозначения остались, как в Московии и Беларуси», – пожаловалась Пауле Кузмицкене.

    Она предупредила, что «декоммунизация» обязательно коснется и различных памятных дат. «Вот сейчас мы получили от неправительственных организаций предложение об изменении даты Дня защиты детей. Его у нас по традиции, пришедшей из Москвы, празднуют 1 июня. Но в этот день в Литве не защищали детей, а ссылали. Надо определиться, такие вопросы самые актуальные», – призвала парламентарий.

    В общем, потеря работы литовским «декоммунизаторам» в ближайшее время пока еще не грозит.

    Главное
    Путин подписал указ о страховании добровольцев СВО
    Сотрудница Комитета юстиции пыталась поджечь военкомат в Волгограде
    Британская BAE Systems получила военные заказы на 84 млрд долларов
    Секретарь СНБО Украины: СБУ принимала участие в обеих атаках на Крымский мост
    Актриса Сьюзан Сарандон обвинила НАТО в конфликте на Украине
    МВД начало проверку полицейского, проигнорировавшего тату «Азова» у женщины
    Минтранс решил вернуть штрафы за превышение средней скорости

    США получили наказание за постоянный шантаж дефолтом

    В США возмутились тем, что уже второе международное рейтинговое агентство посмело снизить их суверенный рейтинг. В прошлый раз осмелело S&P, теперь – Fitch. В реальности финансовые показатели американской экономики уже давно не соответствуют высшему рейтингу, но Fitch только сейчас решилось исправить несправедливость. Что же заставило рейтинговое агентство наконец посмотреть правде в глаза и признать очевидное? Подробности

    Перейти в раздел

    Польша начала воспитывать Зеленского

    Между Польшей и Украиной вновь обострились противоречия. Варшава вслед за Лондоном потребовала от офиса Зеленского благодарности за оказываемую помощь. Однако в Киеве, судя по всему, говорить спасибо толком не планируют. Готова ли Польша и дальше терпеть хамство? И как в дальнейшем может развиваться конфликт двух стран и народов, которые исторически являются антагонистами? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем Россия может привлечь британских агентов

    В британской разведке призвали россиян к шпионажу против своей страны. В МИД РФ пообещали симметричную работу по привлечению британских подданных к агентурной работе. Каким может быть ответ Москвы в реальности и какие козыри есть у России для привлечения иностранных агентов? Подробности

    Перейти в раздел

    Литовские политики нашли страшное в советской канализации

    В Литве началась очередная кампания по «декоммунизации». В рамках нынешней основное внимание привлекли канализационные люки. Почему это внезапно стало проблемой и какие еще экзотические способы борьбы с советским наследием стали практиковать литовские власти? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто в Африке не любит Россию

      Хотя саммит Россия – Африка стал значительным событием мировой политики, некоторые страны Черного континента его бойкотировали. Среди них – Нигер, где с тех пор уже сменилась власть, и теперь митингуют под российскими флагами. Но отдельные важные страны Африки по-прежнему ориентируются на Запад и уязвимы перед его антироссийскими кознями.

    • В США намекнули на смерть Зеленского

      Влиятельное американское издание Politico решило пофантазировать, как будет развиваться конфликт на Украине в случае смерти президента Владимира Зеленского. Там пришли к выводу, что конфликт продолжится, а руководить государством будет некий «союз четырех». Кто эти четверо? И с чего вдруг такие материалы?

    • Геронтократия в США

      С каждым месяцем становится все более очевидным одряхление ключевых игроков американской политической системы. Проблема не только в президенте Джо Байдене, чье поведение является предметом постоянных источников шуток и опасений. Проблема и в альтернативе в лице Республиканской партии: среди американских консерваторов тоже заправляют «динозавры».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............