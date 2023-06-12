Евреи нашли способ мести убийцам советских граждан в Литве

Литовские евреи требуют снести установленный в Литве памятник нацистскому палачу

Литва столкнулась с внезапным препятствием в прославлении своих военных преступников – массовых убийц советских граждан во время Великой Отечественной. Многие из жертв были евреями, и сегодня представители еврейской общины борются с теми, кто сносит памятники советским солдатам и воздвигает монументы нацистским коллаборационистам. А помогают евреям в этом деле, как ни парадоксально, Соединенные Штаты.

У евреев Литвы хорошая память. В частности, они прекрасно помнят, что после нападения Германии на СССР в Литве началось антисоветское восстание, участники которого первым делом начали убивать именно евреев.

Страшные воспоминания

«Первой жертвой расправ в Биржай (город на севере Литвы – прим. ВЗГЛЯД) стал местный врач – он лечил и литовцев, и евреев. Кстати, нередко делал это бесплатно. Как он погиб? Вступился за раввина, выразил свой протест, за что и поплатился. Его вытащили из дома и расстреляли. Вместе с ним погиб и раввин…

В городе Жагаре убивали членов спортивного клуба «Макаби». По рассказам матери, евреев просто вывели на рыночную площадь, согнали в центр и стали расстреливать из пулеметов, и здесь я говорю о массовых расправах… А поодиночке стали убивать раньше, причем расправлялись с особой жестокостью.

...Важно подчеркнуть, что все это делали не оккупанты, а местные. Возможно, нацисты были подстрекателями, но в городе было всего два-три немца.

Могу привести еще один эпизод, о котором я знаю от своей родни. Когда жагарских евреев гнали в гетто, которое просуществовало очень недолго, один из полицаев вытащил из колонны врача. Сын этого охранника болел и ему нужна была помощь, он поселил доктора у себя и держал до тех пор, пока ребенку не стало лучше. Когда тот выздоровел, он вывел еврейского врача за дом и лично расстрелял», – рассказывает глава Еврейской общины Шауляйского округа Саня Кербелис.

Сейчас, спустя свыше 80 лет, Еврейская община Литвы (ЕОЛ) давно уже ставит вопросы о недопустимых явлениях, имеющих место в этом государстве. Во-первых, евреев не устраивало, что в Литве на официальном уровне поддерживался культ некоторых массовых убийц, таких как Йонас Норейка и Казис Шкирпа, чествуемых в качестве борцов с «советскими оккупантами».

Во-вторых, евреи в течение многих лет добивались выплаты компенсаций за имущество, принадлежавшее их соплеменникам и конфискованное. Литовские же власти выплачивать эти компенсации напрочь отказывались.

Также список претензий евреев к Литве включали и отказ властей опубликовать список местных палачей Холокоста, и регулярно раздававшиеся антисемитские высказывания современных литовских политиков, и недвусмысленные угрозы в адрес литовских евреев со стороны местных националистов.

Добились своего

Надо сказать, что у евреев Литвы нашелся влиятельный союзник – могущественное еврейское лобби в США. Ощутив давление из-за океана, литовские власти, наконец, зашевелились. В декабре 2022-го премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выступила с предложением выплатить еврейской общине 37 млн евро.

«Эта символическая сумма направлена на восстановление хотя бы частичной справедливости и обеспечение заботы о литовских евреях, их культуре и наследии», – говорилось в пояснительной записке к законопроекту. В соответствии с идеей Шимоните, пострадавшие лица или их наследники, претендующие на получение компенсации, должны подать заявления и подтверждающие документы до 31 декабря 2023 года.

В середине декабря прошлого года Литву посетила с визитом спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Холокоста Эллен Джермейн. Джермейн напомнила, что ряд лиц, почитаемых в этой прибалтийской республике в качестве «национальных героев», напрямую причастны к массовому истреблению евреев.

«Это люди, которых считают национальными героями, потому что они боролись против Советов, – их славят и ставят им памятники. Но они также были пособниками нацистов и участвовали в преступлениях и геноциде. Такие примеры есть на Украине, в Хорватии и других странах», – указала Джермейн. Она недвусмысленно дала понять, что Соединенные Штаты призывают Вильнюс к скорейшему принятию закона о компенсациях. И воля Вашингтона была выполнена – 20 декабря Сейм Литвы большинством голосов одобрил предложенный Шимоните законопроект.

Воодушевленные успехом, евреи решили на полпути не останавливаться. Теперь они хотят, чтобы в Литве были снесены памятники нацистским коллаборационистам. На днях председатель Общины евреев Литвы, адвокат Фаина Куклянски побывала в городе Укмерге, где встретились с местным мэром Дарюсом Варнасом. До 1941 года в Укмерге жило много евреев, но после начала гитлеровской оккупации немецкие нацисты и местные коллаборационисты загнали их в гетто, а потом уничтожили. При этом в городе в настоящее время стоит памятник человеку, принимавшему активное участие в Холокосте, – Юозасу Крикштапонису, в 1990-х провозглашенному в Литве «национальным героем».

Крикштапонис – родственник довоенного литовского диктатора Антанаса Смятоны, сын его сестры. После прихода в Литву нацистов Крикштапонис вступил в ряды полицейского батальона под началом майора Антанаса Импулявичуса, позже прозванного «минским мясником». Немцы использовали этот батальон для самой грязной работы. А после уничтожения евреев на территории самой Литвы литовских полицаев перебросили в соседнюю Белоруссию, где они тоже занялись массовыми казнями – расстреливали белорусских евреев и советских военнопленных.

«Почитать этого человека – аморально»

«Полицейский батальон Импулявичуса, включая Крикштапониса, участвовал в массовых убийствах в Минске, Слуцке, Молодечно, Борисове, Несвиже и многих других городах, а также в ряде карательных операций, таких как «Зимнее волшебство». Начатое генеральной прокуратурой РБ расследование геноцида против жителей Белоруссии – способ не только расширить наши представления о преступлениях нацистов и их пособников, но и способ предотвращения героизации преступников, таких как Крикштапонис», – рассказывает историк Александр Дюков. Кстати, Литовская Республика решительно отказалась сотрудничать с белорусами в рамках вышеупомянутого расследования.

В октябре 1944 года Крикштапонис находился в Данциге, куда немцы собрали всех уцелевших членов литовских батальонов шуцманшафта, разбитых во время советского наступления в Белоруссии. Понимая, что вскоре им придется оставить и Литву, гитлеровцы спешно формировали отряды литовских «лесных братьев», которым предстояло действовать в тылу наступающих советских войск.

Но карьера Крикштапониса в качестве «лесного брата» оказалась недолгой – 12 января он был застрелен в бою у озера Лено, недалеко от города Укмерге. Именно там, в Укмерге, спустя полвека Крикштапонису и поставили памятник. В реалиях восстановленной Литовской Республики он оказался «мучеником за свободу», положившим жизнь в «борьбе с Советами».

Случай с Крикштапонисом – далеко не единственный. Известны примеры и других коллаборационистов, убийц мирного населения – вокруг которых в постсоветской Литве был создан культ официального почитания.

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Приехав в Укмерге, Фаина Куклянски поставила вопрос о сносе памятника палачу. Кстати, ставила она этот вопрос и прежде – но безуспешно. В прошлом году в Литве окончательно снесли все монументы советским воинам, не пожалев даже некоторых кладбищенских памятников. А вот демонтировать памятники нацистским палачам не торопятся.

«Мы искренне верили, что новый мэр иначе отнесется к наследию, полученному от своего предшественника – и у него будет решимость для устранения памятника Крикштапонису. Но во время встречи мы поняли, что в ближайшее время этот вопрос не будет решен», – сожалеюще сказала Куклянски.

По ее словам, сомнений в преступлениях Крикштапониса быть не может – есть многочисленные и надежные документы, в которых зафиксированы свидетельства очевидцев. «Если кто-то хочет оспорить эти документы – может обращаться в суд и попытаться реабилитировать его. Пока подобного не сделали, почитать этого человека – аморально… Если литовское общество считает, что человек, расстреливавший людей, достоин памятника, предлагаю вспомнить других убийц и тоже почтить их память», – сказала Куклянски.

Тут она попала не в бровь, а в глаз – ибо, как уже упоминалось, Крикштапонис не единственный убийца, вокруг которого в Литве создали официальный культ. Однако заговор молчания, окружавшего их «подвиги», уже разрушен.