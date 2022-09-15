Литву накрыла депрессия из-за роста цен и тотальных мер экономии

«Так экономлю, что дальше некуда». «Выключаем все, сейчас так надо жить». Так жители Литвы реагируют на колоссальное подорожание и инфляцию, которые переживает местная экономика. Но гораздо более важным последствием происходящего стала массовая депрессия, накрывшая граждан этой страны. Как же такое произошло?

Последний раз столь высокий рост цен, как сейчас, наблюдался в Литве 26 лет назад. Экономисты успокаивают население: по их мнению, дальнейшего роста быть не должно. «Неадекватные цены не могут держаться долго. Лишь до того момента, как участники рынка поймут, что платить за «запорожец» цену «мерседеса» – это преступление», – сказал местному телеканалу LNK экономист Альгирдас Барткус. Население к таким утешениям относится настороженно – люди стараются не думать о будущем, каждый старается выжить здесь и сейчас.

Рекордное подорожание

То, что инфляция в стране вот-вот выдохнется, литовские экономисты прогнозировали уже неоднократно. И, казалось бы, выше июньских показателей она действительно уже не поднимется. Однако государственный Департамент статистики объявил, что в августе инфляция опять поставила рекорд – 22,4%.

Последствия этого выразились в снижении уровня потребления. «Уменьшилось как потребление продуктов питания, так и товаров из сферы ИТ, электроники», – констатирует экономист Александр Изгородин. По его словам, раньше «обычно летом товары дешевели, так действовала сезонность». Однако в нынешнем августе, по сравнению с июлем, продукты питания и безалкогольные напитки в Литве подорожали еще на один процент. За год же продукты подорожали на треть.

«Конечно, это значительный рост. Но небольшой, если сравнить с тем фактом, что электричество подорожало на 800%», – сказал LNK глава торговой сети Norfа Дайнюс Дундулис. По его словам, в сравнении с прошлым годом больше всего (почти наполовину) подорожали молочные продукты. В августе также выросли цены на овощи и фрукты.

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Экономисты напоминают, что значительную часть пищевой продукции в Литве вырастили, используя дорогостоящие удобрения. В будущем, как ожидается, удобрения дешевле не станут. «Им придется покупать удобрения и на следующий год, дешево не будет. Ведь белорусских удобрений больше нет, российских тоже», – отметил Барткус.

Также за год в Литве на 60% подорожало электричество, примерно на четверть – транспортные услуги, на 15% – цены в гостиницах и ресторанах, на 13% – предметы домашнего обихода. По данным экономистов, снижение цен на нефть, металл, некоторое сырье для продуктов, даже цены на газ позволяет надеяться, что инфляция больше расти не будет. Но до весны 2023 года она останется двузначной.

Проблема усугубляется тем, что многие литовцы – мягко говоря, не богачи. Директор благотворительной организации «Продовольственный банк» Симонас Гурявичюс признал, что с июля-августа очень чувствуется, что людям в Литве жить стало куда сложнее.

«В среднем мы сейчас оказываем помощь 170 000 человек. Поступает все больше просьб оказать помощь продуктами. Ситуация пока не трагическая, но каждый месяц количество нуждающихся людей увеличивается на тысячу. Если бы у нас было больше еды, мы бы точно помогли бы большему числу людей», – сказал Гурявичюс. Он призвал людей, у которых есть сады и огороды, делиться овощами с другими.

«Эти люди чувствительны к любому подорожанию»

Директор Национальной сети организаций по снижению нищеты Айсте Адомавичене обращает внимание на то, что у больше чем трети жителей Литвы нет сбережений. «Согласно подсчетам, у 36% жителей Литвы нет даже 380 евро на случай непредвиденных расходов. Эти люди живут от зарплаты до зарплаты. Они не обязательно живут в нищете, но у них нет денег, которые можно было бы отложить. Эти люди чувствительны к любому подорожанию товаров и услуг. Есть немало людей с очень небольшими доходами: пенсионеры, инвалиды», – сказала Адомавичене.

Она напомнила, что в 2018 г., считающемся с высоты сегодняшнего дня вполне благополучным, «энергетическую нищету» ощущали 28% жителей Литвы. «Это означает способность оплатить счета. Вероятно, до нынешнего кризиса данный показатель улучшился. К сожалению, сейчас есть опасения, что теперь с энергетической нищетой столкнется больше людей, им будет сложнее оплатить счета», – подчеркнула Адомавичене.

Население страны обуял пессимизм. 78% жителей Литвы считают, что в последнее время экономическое положение страны ухудшилось и только 1% думает, что оно улучшилось. Это выяснилось из опроса, который компания Baltijos tyrimai провела ещё 12-28 июля. 72% участников опроса сказали, что дела идут к худшему, но лишь 8% ответили, что к лучшему. На вопрос о финансовом положении семьи 24% сказали, что оно за 3 последних месяца сильно ухудшилось, 48% – немного ухудшилось, 24% – что не изменилось. Только у 2% оно немного улучшилось.

44% опрошенных сказали, что у них достаточно денег на еду и одежду, они еще могут отложить немного денег, но на крупные покупки этого уже не хватает. 22% отметили, что на еду хватает, а одежду купить сложно, 5% – что денег не хватает даже на еду.

25% респондентов указали, что «не очень верят в то, что в будущем окажется лучше», 23% – «что чувствуют неуверенность, страх перед завтрашним днем», 19% – «надеются на то, что в будущем будет немного лучше», 14% – указали, что испытывают «равнодушие, апатию, смирились с судьбой», еще 14% – «полностью разочарованы, не верят ни в какое улучшение», 3% – «убеждены, что в будущем будет еще лучше».

Экономист банка Swedbank Юрате Цвиликене не скрывает своего изумления – она не думала, что пессимизм настолько укоренился в людях. «Меня удивило, что у людей такой мрачный настрой. Большая часть жителей считают, что экономика ухудшается и очень плохо оценивают свое финансовое положение», – отметила Цвиликене.

Впрочем, из ее же собственных рассуждений выходит, что ничего удивительного в охвативших литовцев мрачных настроениях как раз-таки и нет. «Инфляция у нас рекордная... Нет таких людей, которые не ощущают инфляцию и роста цен. Второй момент – уходит летняя эйфория. Ведь июль, когда проводился опрос – это еще лето. Но люди уже начали думать об осени, об отоплении, о кризисе цен на энергоресурсы – об этом много говорили. Я бы сказала, что результаты опроса отражают беспокойство – и то, что люди могут себе меньше позволить за те же деньги. Мы это видим по другим данным: денег тратят больше, а реальное потребление ниже. Все это приводит к ухудшению настроения, в пессимизм», – сказала Цвиликене.

«Выключаем все, сейчас так надо жить»

Председатель комитета Сейма Литвы по социальным вопросам Миндаугас Линге в телеэфире призвал жителей к тому, чтобы они всеми силами экономили имеющиеся у них ресурсы. «Все мы должны привыкать к другому образу жизни и думать, на чем можно сэкономить. Поскольку энергетика стоит дорого. Чем больше ее потребуется, тем дороже это будет стоить людям и государствам», – сказал политик.

Однако Линге нарвался на критику от бывшего премьер-министра Альгирдаса Буткявичюса. По словам экс-главы правительства, нынешние его преемники пока так и не удосужились представить обществу детальный план борьбы с обнищанием.

Буткявичюс наставляет: «Сначала должен быть план по обузданию энергетического кризиса. Этот план нужно принять быстро, в нем должны быть ясные меры. Первый вопрос – будут ли выплачивать людям одноразовые пособия? Второй – будет ли осуществляться помощь бизнесу через льготные кредиты, гарантии, субсидии? Помощь тем компаниям, которые используют много энергоресурсов? Понимает ли правительство, что любой глубокий кризис должно регулировать правительство? Намерено ли оно регулировать рост тарифа на цены на энергетику?».

Между тем, действовать, по его мнению, надо уже сейчас. Причем в плане помощи жителям, по словам Буткявичюса, необходимо ясно прописать конкретные одноразовые выплаты людям. Они должны позволить литовцам погасить часть счетов за подорожавшее электричество.

Жители же разных городов Литвы рассказали прессе, что им не нужны призывы властей к «экономии», так как они экономят и без этого – предпринимают все возможное для снижения распухших счетов. «Экономлю, муж умер… Хочешь не хочешь, а экономить надо. Выключаем все, сейчас так надо жить», – горестно сказала журналистам канала LNK пожилая жительница Вильнюса.

Житель Клайпеды поведал LNK, что в последнее время меньше ездит на машине, а больше ходит пешком. «Меня и так родители учили все экономить», – рассказала LNK девушка из Клайпеды. Другая клайпедчанка сказала, что у нее маленький ребенок, поэтому ограничить поездки на автомобиле ей сложно – так что приходится скрепя сердце платить за подорожавшее горючее. «У нас двойной тариф, поэтому пироги печем по выходным, стираем в выходные дни. Стараемся, все должны экономить», – поделилась еще одна собеседница.

Жительница Паневежиса сказала LNK: «Так экономлю, что дальше некуда. Нам уже, знаете ли, не на чем больше экономить. У нас такое мышление – нельзя потратить больше, чем зарабатываешь». Еще одна женщина с негодованием отметила: «К экономии призывают те, кто сами никогда не экономили. Я это так понимаю».