У западных политиков отключилась совесть

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12 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 17:59  |  vz.ru
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Европа испугалась потолка цен на газ из России

Европа судорожно ищет способ сбить цены на газ REUTERS/David W Cerny
Еврокомиссия продолжает действовать в интересах США, а не ЕС. Она на полном серьезе заставляет Европу обсуждать идею введения потолка цен на газ наподобие потолка цен на нефть. ЕК прикрывается святой целью – сбить цены на газ. Однако если убрать российский газ, то эффект будет явно противоположный. В ответ несколько стран предложили ввести потолок цен не только для России, а для всех поставщиков.  Подробности...
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Выборы подтвердили консолидацию избирателей вокруг власти

Трехдневная система выборов доказывает свою актуальность в России Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
РИА Новости
В 82 регионах России завершились региональные и муниципальные избирательные кампании. ЦИК назвал их «скучноватыми» с точки зрения количества нарушений, а эксперты отмечают зрелость российской электоральной системы, успешно проведшей выборы во время спецоперации. Повлияла ли внешняя повестка на ход голосования? И за счет чего «Единой России» удалось обойти своих конкурентов?  Подробности...
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Как боролись с бегством войск во время Великой Отечественной

Идти в атаку требует мужества. Иногда его хватает не всем, и тогда могут помочь заградотряды Валерий Суходольский/РИА Новости
В истории Великой Отечественной вряд ли найдется более клишированный образ, чем у заградотрядов. Современное кино и литература изображают их бойцов злодеями, целившимися из пулеметов в спины наступавших красноармейцев и расстреливавших отступавших без жалости. Опубликованные документы развенчивают мифы и рассказывают, как на самом деле действовали заградотряды. Подробности...
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Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины

Энергосистема Украины продемонстрировала низкий запас прочности president.gov.ua
Воскресным вечером сразу пять областей Украины столкнулись с блэкаутом. И хотя после полуночи в большинстве районов подача электричества была восстановлена, одна из крупнейших на Украине ТЭЦ – Харьковская – была выведена из строя на долгое время. Что могло стать причиной масштабного блэкаута, может ли он повториться вновь и как обвалы украинских энергосетей могут сказаться на ходе спецоперации? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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У западных политиков отключилась совесть

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Когда речь идет об интересах русских, совесть у представителей «цивилизованного мира» отключается. Но по мере ослабления западной гегемонии категория совести обретет достойное место в международной жизни. А иначе не было бы смысла менять систему мироустройства. Подробности...

Чтобы нормально работать, надо всю жизнь учиться

Павел Свистунов
Павел Свистунов, заместитель директора Национального агентства развития квалификаций
Традиционная система образования не поспевает за стремительно меняющейся реальностью. Цикл жизни некоторых профессий сокращается до минимума, так что пока вузы и колледжи готовят по ним студентов, спрос на таких специалистов исчезает. Подробности...
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Почему Берлускони и Меркель не могут посредничать на переговорах России с Западом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Кремль более не доверяет западным подписям и считает какие-то сущностные переговоры бессмысленными. По крайней мере, до тех пор, пока Россия не добьется победы в специальной военной операции – или же не добьется существенного перелома. Подробности...
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Сборная России по футболу возвращается в игру

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Русская память о Елизавете II

С «зерновой сделкой» пора кончать

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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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Умерла королева Великобритании Елизавета II

В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки Ди
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?
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Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
  • Улучшатся

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Какая из европейских стран вызывает у вас наименьшую симпатию?
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    У западных политиков отключилась совесть

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		12 сентября 2022, 17:40

    Мы привыкли к тому, что категория совести неуместна в международных делах. Мы помним Талейрана, который стал символом беспринципности. Мы не забыли слова Палмерстона о том, что у Англии нет друзей и врагов, а есть только интересы. Мы можем предполагать, с каким удовольствием австрийский князь Шварценберг произнес свою знаменитую фразу: «Мы еще удивим мир нашей неблагодарностью».

    Но одно дело – давно окаменевшая история, а другое – современность, в которой политику делают не легендарные личности и не абстрактные «Лондон» и «Берлин», «Белый дом» и «Елисейский дворец», а живые люди. Кроме государственных дел, у них есть еще и повседневная жизнь. Разве можно в демократическом обществе, где любая биография просвечивается рентгеном, сделать карьеру на личной непорядочности, вранье, воровстве?

    Например, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси – явно хороший человек. Преданный супруг, нежный отец восьмерых детей. И вот сей достойный муж примчался на Запорожскую АЭС, беспокоясь за ее безопасность. Очень хотелось ему узнать, кто же обстреливает станцию, занятую российскими войсками. Ну что же, приехал, посмотрел. Ему показали следы обстрелов, предъявили осколки боеприпасов, все рассказали. И через некоторое время он представил доклад, сводившийся к беспомощной констатации: «Стреляли…» В такой вот безличной форме. Не то чтобы у него совсем не оказалось совести, но ее хватило ровно на то, чтобы не обвинить в обстрелах конкретно российскую сторону. Пусть, мол, каждый думает об этом что хочет, так что сторонники принципа «русские сами себя обстреливают» не чувствуют себя обиженными.

    Этот принцип впервые был применен украинскими националистами в 2014 году и казался тогда крайним проявлением бессовестности, до которого цивилизованный человек опуститься не может. Но теперь это стало общеевропейским достоянием, распространившись, как эпидемия этического СПИДа, лишающего человека иммунитета к подлости. Вот и Эммануэль Макрон, человек менее стеснительный, чем Гросси, назвал уход российских военных с ЗАЭС единственным путем прекратить обстрелы. Ядерный шантаж от имени Европы – еще один шаг к избавлению от «химеры, именуемой совестью», как некогда формулировал вождь единой Европы Адольф Гитлер. А ведь Макрон женат на своей учительнице! Неужели она не могла преподать ему частный урок человеколюбия или хотя бы логики?    

    Германский канцлер Олаф Шольц – тоже человек неплохой. Из простой рабочей семьи, в молодости боролся против капитализма. Детей, правда, нет, зато в следующем году будет отмечать серебряную свадьбу. И вот этот Шольц заявляет: «Россия под руководством Путина стала нарушителем контрактов и уже долго не выполняет свои обязательства по ним… Россия больше не является надежным партнером в поставках энергоносителей».

    Есть ли совесть у этого человека? Зарубежные компании из-за санкций расторгли тысячи контрактов с Россией, в том числе контрактов, необходимых для обслуживания трубопроводов. Сотни миллиардов наших долларов и евро были заморожены, то есть украдены, зарубежными банками. Но ненадежный экономический партнер – почему-то Россия.   

    По идее, окружающие должны разбегаться от этих людей, вокруг них должна образоваться пустыня. Но нет, они продолжают улыбаться и жать руки, они остаются лидерами и примерами для юношества. Что ж, может быть, нам по-прежнему, как и в прошлые века, не стоит ожидать совестливости от политиков?

    Однако есть и другие примеры. Скажем, история с вывозом украинского зерна. России было совсем не интересно обогащать страну, которая с ней воюет. Россия могла ударить по портовым сооружениям, сжечь элеваторы. Но у российских политиков есть совесть. Поэтому они прислушались к доводам: развивающимся странам, в особенности странам Африки, грозит голод, надо любой ценой предотвратить эту угрозу, а без украинского зерна этого сделать никак нельзя. И Россия пошла на зерновую сделку.

    Что же в результате получилось? Как сообщил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме, лишь два судна с зерном были направлены в развивающиеся страны, а десятки остальных судов прибыли в Европу. Получается, опять западные политики показали себя бессовестными людьми. Прикрывшись заботой о голодающих африканцах, они забрали украинское зерно себе.

    Но, может быть, нужно не взывать к совести, а опереться на международное право? После всего, что мы узнали о международном праве, такой призыв выглядел бы сомнительно. На данный момент очевидно, что международное право – это право сильного. А что могло бы противостоять силе? Только совесть. Если бы ведущие страны всегда исходили из соображений совести, история могла бы пойти совсем другим путем.

    Допустим, что было бы, если бы в декабре 1991 года западные страны, США, НАТО осудили антиконституционный беловежский сговор и поддержали Горбачева как законного президента СССР? Вполне возможно, в этом случае Советский Союз сохранился бы в том или ином виде, и сейчас не лилась бы кровь на Украине. Но тогда Западу надо было повалить геополитического соперника, поэтому право было бессовестно отодвинуто в сторону.

    Риторика западных правительств, а тем более гуманитарных организаций, полна отсылок к совести, состраданию, милосердию. Страдал народ Южного Судана – значит, надо было отжать эту территорию у Судана, а кто не сочувствовал этим страданиям, твердил о принципе территориальной целостности, тот считался бесчувственным болваном. Страдает неведомый обывателю народ рохинджа в Мьянме – значит, надо всячески давить на власти этой страны. А кто заикнется о том, что речь идет о суверенном государстве, того следует клеймить как плохого, злого человека.

    Но вот встает вопрос о праве русских на свой язык и свою культуру в Прибалтике – и сразу же все мировые совестливцы становятся сухими правоведами: мол, ничего нельзя поделать с суверенитетом, таков закон. Русские в Донбассе добиваются самоопределения – и тут же территориальная целостность Украины оказывается высшей ценностью и даже святыней международного права, как будто бы примеров Южного Судана, Восточного Тимора, Эритреи, не говоря уже про Косово, просто не было. Ну имейте же совесть! Увы, когда речь идет об интересах русских, совесть у представителей «цивилизованного мира» отключается.

    Хочется верить, что по мере ослабления западной гегемонии категория совести обретет достойное место в международной жизни. А иначе не было бы смысла менять систему мироустройства.

     

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