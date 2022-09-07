Путин: Санкционная лихорадка Запада несет угрозу всему миру

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7 сентября, среда | Последнее обновление — 09:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США не дали ответа по визе Лаврову для участия в ГА ООН
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Умеренность или жесткость – сейчас нельзя спрогнозировать, что более рационально для достижения победы. Но, если спросить жителей Донбасса, то очевидно, какой путь выбрали бы мы.
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На жалобы российского горожанина, привыкшего к тому, что зимой в доме тепло, рядовые французы отвечают: можно надеть теплый свитер и носки. Другое дело, что промышленность свитером не согреешь. И предстоящий зимний сезон станет для Европы серьезной встряской.
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Индонезии буквально выкрутили руки, заставив выслать украинскому лидеру приглашение, – и все понимают, что Владимир Зеленский попытается устроить на Бали очередную сценку из «Квартала-95». Зачем России участвовать в подобном шоу?
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В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин: Санкционная лихорадка Запада несет угрозу всему миру
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Санкционная лихорадка Запада несет угрозу всему миру, такое мнение выразил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).
«На смену эпидемии пришли иные вызовы, также глобального характера, несущие угрозу для всего мира. Имею в виду санкционную лихорадку Запада, его агрессивные попытки навязать другим странам модель поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле», – приводит его слова ТАСС.
Путин также отметил, что ускользающее доминирование США в мире стало катализатором санкционной политики.
«Катализатором этих [санкционных] процессов стало ускользающее доминирование Соединенных Штатов Америки в глобальной экономике и политике, а также упрямое их желание, или даже неспособность западных элит увидеть, признать объективные факты», – сказал глава России.
Напомним, задержка пленарного заседания на ВЭФ связана с рабочими моментами, в том числе с длительностью встречи российского лидера с президентом Мьянмы, DDoS-атак нет, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Стала известна причина ухода Салливана с поста посла США в России
Джон Салливан досрочно завершил служебную командировку и покинул пост посла США в России по семейным обстоятельствам, сообщило издание Politico со ссылкой на самого дипломата.
Спешный отъезд Салливана связан с тяжелым заболеванием его жены Грейс Родригес. Она страдала от рака и в понедельник умерла, передает ТАСС.
Салливан пояснил, что решение завершить пребывание на посту посла США в Москве никак не связано с политической обстановкой и отношениями между странами.
Салливан и Грасиела (Грейс) Родригес (американка кубинского происхождения) были женаты на протяжении 34 лет.
В воскресенье посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу.
США предупредили Россию о пуске МБР Minuteman III
Соединенные Штаты намерены провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.
«Завтра утром состоится испытательный пуск Minuteman III <...>. Это испытание, которое было запланировано заранее», – цитирует Райдера ТАСС.
Он добавил, что в соответствии с обязательствами по СНВ-3 американская сторона «заранее уведомила российское правительство» об испытаниях.
Запуск планируется провести с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния.
Ранее сообщалось, что США перенесли запланированные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III из-за напряженности с Китаем.
В апреле в США заявляли о «тайном» испытании гиперзвуковой ракеты.
В августе Вашингтон провел испытания Minuteman III для демонстрации готовности своих ядерных сил.
Google убрала ограничения на проведение платежей для российских приложений
Компания Google LLC исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России: устранила ограничения на проведение платежей для разработчиков приложений из России, сообщает служба.
«Антимонопольная служба проанализировала действия компании. Одним из пунктов предупреждения, помимо исключения запрета на альтернативные способы оплаты, было надлежащее информирование разработчиков о таких изменениях. По результатам анализа ФАС пришла к выводу, что компания действительно исполнила предупреждение службы. Google LLC устранила ограничения на проведение платежей для разработчиков приложений из России», – говорится в сообщении на сайте ФАС.
Уточняется, что раньше возможность оплаты за скачивание платных приложений, а также за доступ к функциям и сервисам (например, оплата подписки), предоставлялась только через внутреннюю платежную систему Google Play, иначе компания не допускала приложение в свой каталог. Теперь разработчики в России могут использовать альтернативные способы оплаты, поясняется в сообщении ведомства.
В начале июля ФАС выдала предупреждение компании Google за навязывание разработчикам мобильных приложений невыгодных условий договора. Ведомство установило, что Google, владеющий и управляющий магазином приложений Google Play, обязал разработчиков, распространяющих платные приложения через площадку, использовать исключительно платежную систему Google.
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Госдеп объяснил нежелание США объявлять Россию «спонсором терроризма»
Включение России в американский список «стран – спонсоров терроризма» могло бы привести к «непредвиденным последствиям» для Украины и мира, заявил первый замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Пател.
Власти США, по словам Патела, не считают такой шаг «наиболее эффективным или действенным способом привлечения России к ответственности». Включение России в список могло бы отразиться «на способности» Запада «доставлять помощь Украине», а также «оттолкнуть» коммерческие и гуманитарные структуры от «содействия экспорту продовольствия». Также «это может подорвать многостороннюю координацию» западных государств в вопросе антироссийских мер, передает ТАСС.
Напомним, глава американского государства Джо Байден сообщил, что не поддерживает предложение объявить Россию «страной – спонсором терроризма». Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что его высказывание следует рассматривать как окончательную позицию администрации США по данному вопросу.
Песков оценил предложение заменить слово «кешбэк» русским аналогом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что в русском языке вряд ли получится заменить слово «кешбэк» на «возврат.рф», как предлагал помощник главы государства Игорь Левитин.
«Возврат.рф? Вряд ли. С моей точки зрения, вряд ли, потому что это очень долго [произносить] – возврат.рф», – сказал он, отвечая на вопрос, приживется ли, по его мнению, такой вариант, сообщает ТАСС.
Ранее помощник главы государства Игорь Левитин призвал отказаться от использования иностранного слова «кешбэк» и предложил это явление «назвать по-русски – «возврат.рф» или что-то такое».
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Маск отложил покупку Twitter из-за речи Путина ко Дню Победы
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Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в мае решил отложить покупку Twitter из-за предстоящей речи президента России Владимира Путина по случаю Дня Победы, пишут СМИ.
Business Insider ссылается на обнародованную в ходе судебного заседания переписку бизнесмена с занимавшимся сделкой банкиром из Morgan Stanley. Как сообщается, Маск написал 8 мая о желании дождаться речи Путина, чтобы убедиться, «не движемся ли мы к третьей мировой войне», передает РИА «Новости».
«Давай притормозим всего на несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна. Какой смысл покупать Twitter, если мы приближаемся к третьей мировой войне», – озвучил написанные Маском слова адвокат компании.
По мнению юриста, высказывания бизнесмена доказывают, что отказ от покупки соцсети был вызван обеспокоенностью за личные финансы, а не несоблюдением Twitter своих обязательств.
В апреле руководство Twitter сообщило, что Маск предложил приобрести соцсеть за 44 млрд долларов. В мае предприниматель заявил, что пытается получить информацию, которая подтвердила бы, что фальшивые и применяемые для массовой рассылки рекламных сообщений учетные записи составляют менее 5% их общего числа в Twitter. В начале июля юристы Маска уведомили компанию, что предприниматель отказывается от покупки соцсети, так как компания не выполнила ряд обязательств, которые были предусмотрены соглашением, в том числе не предоставила полную информацию о доле фальшивых аккаунтов и учетных записей, используемых для массовой рассылки.
12 июля компания Twitter обратилась в суд, ответчиками по данному делу числятся предприниматель и его фирма X Holdings. Суд штата Делавэр назначил на октябрь слушания по делу об отказе предпринимателя от завершения сделки по покупке Twitter. 29 июля Илон Маск подал встречный иск к компании.
Напомним, в начале августа Маск заявил, что может возобновить сделку о приобретении Twitter, если в компании продемонстрируют, каким образом подтверждается подлинность аккаунтов в соцсети, а 30 августа Маск уведомил Twitter о расторжении соглашения о слиянии на ряде дополнительных оснований, отличных от тех, которые были изложены ранее.
В США не исключили отсутствия посла в России «в течение месяцев или дольше»
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Вряд ли произойдет быстрая выдача агремана новому американскому послу в России, должность может оставаться вакантной «в течение месяцев или дольше», пишут СМИ.
Foreign Policy пишет, что с такой оценкой согласны ряд влиятельных действующих и бывших представителей американской администрации. Отмечается, что новый посол должен получить сперва поддержку Сената США. а затем – агреман со стороны самой России. Как пишет издание, «действующие и бывшие дипломаты США со скепсисом относятся к перспективе быстрой выдачи агремана», передает РИА «Новости».
По мнению дипломатов, такая ситуация может сохраняться долгое время, «отчасти учитывая негативное состояние отношений между Вашингтоном и Москвой» после начала российской специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.
В воскресенье посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. По информации СМИ, Салливан покинул пост по семейным обстоятельствам.
Путин рассказал о кремлевской кухне
Президент Владимир Путин рассказал, как в первое время работы главой государства кремлевский повар подбирал подходящие ему блюда.
На заседании президиума Госсовета по развитию туризма он вспомнил, как начинал работать на посту главы государства, а кремлевский повар поинтересовался, что приготовить, передает ТАСС.
«Спрашивает: «А вы чего любите?». Я говорю: «Я не знаю, все что [готовите]». «Может быть, что-нибудь экзотическое?». «Нет, я говорю, экзотическое – нет, простое», – вспомнил Путин.
Повар предложил куриные гребешки, и президент согласился. На следующий день ему подали блюдо, повар спросил, все ли нравится. Путин ответил утвердительно. «Ну слава богу, а то мы столько кур изрезали», – привел ответ повара глава государства.
На заседании главе государства рассказали о том, что по нынешним образовательным программам ведется подготовка технологов, а не шеф-поваров, которым нужно больше практики. Путин в ответ заметил, что повар, приготовивший ему гребешки, тоже был технологом. При этом он согласился помочь в решении вопроса и поинтересовался, как это сделать, в том числе в какие нормативные акты нужно внести изменения.
США не дали ответа по визе Лаврову для участия в ГА ООН
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Американская сторона до сих пор не дала ответа по вопросу о предоставлении визы главе МИД Сергею Лаврову для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН (с 20 по 26 сентября), заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на полях Восточного экономического форума.
«Пока ответа нет. Если [США] не дадут российским представителем визы или продолжат чинить разные препятствия приезду делегации России в ООН, распишутся в собственном страхе», – передает ТАСС слова Захаровой.
Захарова добавила, что визы в любом случае требуются даже главам делегаций, если только между странами не установлен безвизовый режим. «Там, где нет безвизового режима вообще или для дипломатов, все всегда подают на визу, включая глав делегаций», – указала официальный представитель МИД России.
По ее словам, лишь часть журналистов, сопровождающих министра иностранных дел России Сергея Лаврова, получили на текущий момент визы США для поездки на сессию Генассамблеи ООН.
«Подан список для получения американских виз для российской делегации. Как комментировало наше постпредство при ООН, этот вопрос регулярно доносится до Секретариата Организации. У США есть документальные обязательства не препятствовать работе делегатов стран-членов ООН и соответствующих ооновских органов, – сказала дипломат. – Наши дипломаты в Нью-Йорке работают с этой проблемой. Часть журналистов, которые сопровождают делегацию, визы получили, другая часть еще нет. Не все заявленные журналисты пока еще получили визы».
Захарова ответила утвердительно на вопрос, есть ли она в списке делегации, которая должна поехать в Нью-Йорк.
Ранее в ООН заявили о необходимости выдать визы делегации России для участия в Генассамблее.
Путин предупредил о последствиях снижения пошлин на товары
Россия никогда не начнет производить ничего своего, если просто обнулит пошлины на товары во всех отраслях, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по туризму.
«По поводу вопроса о временном снижении ввозных таможенных пошлин на товары и оборудование, не имеющее в настоящее время аналогов российского производства. Во всех отраслях одно и то же: стоит обнулить – будем завозить, никогда ничего российского не появится. Я вас уверяю», – цитирует ТАСС Путина.
В таком случае, продолжил глава государства, ввозимое оборудование будет «относительно качественное, относительно дешевое». «И наш производитель не сможет завоевать свой рынок. А с другой стороны, понятно, что чего-то просто нет, невозможно купить на внутреннем рынке», – обрисовал он ситуацию.
Поэтому, считает Путин, нужны тонкие решения, «связанные с определенным лагом по времени». «Да – с такого-то времени, допустим, без пошлины; с такого-то – пошлина вводится и начинает расти. Чтобы и наш производитель понимал, что если он вложится в производство, у него с такого-то момента на внутреннем рынке появятся преференции, а не проблемы», – указал он.
Как считает президент, нужно не просто обнулять пошлины, а показать перспективы отечественным производителям.
Ранее кабмин утвердил комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия.
Путин призвал не «цепляться за взаимность» в визовом режиме
Российскому руководству не следует «цепляться за взаимность» в вопросах визовых режимов с другими странами, заявил президент Владимир Путин.
«По поводу установления на двусторонней основе безвизового режима для обеспечения взаимных поездок <...> – в принципе, я бы не цеплялся за взаимность в данном случае. Я знаю, общий принцип у МИДа – принцип взаимности, но здесь, когда речь идет об обеспечении наших интересов, нам нужно все эти принципы использовать тогда, когда они на пользу идут», – цитирует главу государства ТАСС.
Также президент высказался в поддержку расширения практики безвизового въезда туристических групп в Россию. Он напомнил, что сейчас такие правила действуют в Петербурге.
«Без виз приходит «круизник», туристы выходят на берег, какое-то время проводят без виз. Можно расширять эту практику, это только на пользу пойдет», – сказал Путин.
Ранее президент поручил властям сделать так, чтобы путешествия были доступны для граждан с разным уровнем дохода.
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Путин заявил о продлении дальневосточной ипотеки
Программа дальневосточной ипотеки, которая позволяет получить кредит по льготной ставке 2%, будет продлена, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Приморья Олегом Кожемяко.
Кожемяко в ходе встречи сообщил, что дальневосточная ипотека является действенным инструментом, многие обращаются к властям с просьбой распространить ее действие на людей до 40 лет (сегодня до 35), сообщает РИА «Новости».
«Но мы срок продлеваем», – уточнил президент.
«Да, срок продлеваем, но масса обращений с тем, чтобы продлить до 40 лет», – ответил Кожемяко.
«Проработаем», – пообещал Путин.
Напомним, премьер Михаил Мишустин заявил, что программа льготного кредитования «Сельская ипотека» по ставке 3% теперь станет бессрочной.
В ООН заявили о необходимости выдать визы делегации России для участия в Генассамблее
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что российской делегации должны быть предоставлены визы для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи всемирной организации, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«Это вопрос, который мы неоднократно поднимали с принимающей стороной (США). Генеральный секретарь считает, что визы должны быть предоставлены российской делегации и другим делегациям, у которых есть дела в ООН, особенно во время Генассамблеи. Я знаю, что это вопрос, который генеральный секретарь неоднократно поднимал в телефонных разговорах с высокопоставленными американскими чиновниками», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, никто из 56 членов российской делегации, которая должна отправиться на Генассамблею ООН, не получил визу в США, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя в письме генсеку организации Антониу Гутерришу.
Российское посольство в Вашингтоне потребовало от Белого дома и Госдепа выдать визы министру иностранных дел России Сергею Лаврову и делегации. Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре. По соглашению между ООН и США, как страной-хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны чинить препятствий для посещения ООН представителям и должностным лицам стран-членов организации. В конце февраля США ввели санкции против Лаврова, которые подразумевают запрет на въезд в страну. Кроме того, США не раз отказывали в визах российским дипломатам, которые должны были принимать участие в мероприятиях ООН.
Белый дом решил не включать Россию в список стран – спонсоров терроризма
Внесение России в список стран – спонсоров терроризма может иметь непредвиденные последствия для Украины, в частности задержать экспорт продовольствия, США отказались от этой идеи, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Да, это так», – ответила она на вопрос о том, следует ли считать решение не наделять Россию статусом страны – спонсора терроризма как окончательное, передает РИА «Новости».
Напомним, ранее глава американского государства Джо Байден сообщил, что не поддерживает предложение объявить Россию «страной – спонсором терроризма».
В июле спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, по сути, выступила с ультиматумом в адрес госсекретаря Энтони Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп. Блинкен заявил, что практический эффект от возможного включения России в американский список «стран – спонсоров терроризма» совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль позитивно оценивает тот факт, что президент США Джо Байден высказался против признания России «страной – спонсором терроризма».
Путин призвал сделать путешествия доступными для россиян с разным уровнем дохода
Власти должны сделать так, чтобы путешествия были доступны для граждан с разным уровнем дохода, заявил президент России Владимир Путин на профильном заседании президиума Госсовета.
«Тема нашего сегодняшнего заседания – развитие национальной туристической индустрии в современных условиях. <...> Мы должны сделать все необходимое, чтобы для людей с разным доходом были возможны и доступны самые широкие возможности для путешествий – [для] укрепления здоровья, для того, чтобы получать положительные эмоции, чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону», – передает его слова ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что туризм должен быть вне политики, однако выход России из всемирной туристской организации был обоснованным шагом. «Еще одно ключевое направление – укрепление позиции России в сфере туризма на международной арене. Вы знаете, что наша страна вышла из всемирной туристической организации, это был обоснованный шаг, в то же время мы убеждены, что туризм должен быть вне политики», – сказал он.
По словам Путина, туризм играет «огромную роль» в выстраивании партнерства и взаимопонимания между странами и народами, передает РИА «Новости».
В связи с этим Путин поручил проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций.
«В этой связи прошу правительство проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций, партнеров достаточно и у многих из них есть желание работать с Россией», – добавил глава государства.
Ранее в России предложили создать центр подготовки кадров для туристической сферы.
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