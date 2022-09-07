Путин: Санкционная лихорадка Запада несет угрозу всему миру

Санкционная лихорадка Запада несет угрозу всему миру, такое мнение выразил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

«На смену эпидемии пришли иные вызовы, также глобального характера, несущие угрозу для всего мира. Имею в виду санкционную лихорадку Запада, его агрессивные попытки навязать другим странам модель поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле», – приводит его слова ТАСС.

Путин также отметил, что ускользающее доминирование США в мире стало катализатором санкционной политики.

«Катализатором этих [санкционных] процессов стало ускользающее доминирование Соединенных Штатов Америки в глобальной экономике и политике, а также упрямое их желание, или даже неспособность западных элит увидеть, признать объективные факты», – сказал глава России.

Напомним, задержка пленарного заседания на ВЭФ связана с рабочими моментами, в том числе с длительностью встречи российского лидера с президентом Мьянмы, DDoS-атак нет, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.