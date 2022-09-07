Песков объяснил задержку пленарного заседания на ВЭФ

Задержка пленарного заседания на ВЭФ связана с рабочими моментами, в том числе с длительностью встречи российского лидера с президентом Мьянмы, DDoS-атак нет, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, никаких DDoS-атак пока нету, насколько мне известно. Действительно, чуть-чуть задерживается пленарка, это связано с рабочими моментами, в том числе у президента дольше запланированного затянулась беседа с главой Мьянмы», – сообщил он РИА «Новости».

Пленарное заседание ВЭФ с участием президента России Владимира Путина, которое должно был начаться в 8.00 мск, отложено пока на час.

Напомним, в июне сообщалось, что на системы ПМЭФ, в том числе аккредитации, начались массированные DDoS–атаки, из-за чего президент Владимир Путин перенес свое выступление на Петербургском экономическом форуме на час позже.

Также из-за изменения графика, вызванного DDoS-атаками, в укороченном формате прошла встреча Путина с главными редакторами СМИ и военными корреспондентами.