Качество жизни людей в Европе бросается в топку санкционной печи, приносится в жертву ради сохранения диктатуры США в мировых делах, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, страны Запада пытаются сохранить выгодный только им мировой порядок, постоянно меняют правила и сами нарушают их, сообщает ТАСС.

Путин сообщил, что глобальная инфляция подстегнута недальновидной позицией Запада, в США она превысила 8%, передает РИА «Новости».

«Недальновидными действиями западных властей подстегнута и глобальная инфляция. Она уже обновила многолетние рекорды в развитых экономиках. По итогам июля в США она составила 8,5%», – сказал он.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

Напомним, задержка пленарного заседания на ВЭФ связана с рабочими моментами, в том числе с длительностью встречи российского лидера с президентом Мьянмы, DDoS-атак нет, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.