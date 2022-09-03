В Британии пожаловались на панику в Европе из-за решения Путина

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3 сентября, суббота | Последнее обновление — 23:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Новой Каховке сработала российская система ПВО
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Михаил Сергеевич, при всей своей показной участливости, вряд ли был сильно обеспокоен, что те самые люди, якобы ради которых он начал перестройку, в большинстве своём призывали на его голову не благословение, а проклятия.
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Российская прокатная индустрия давно уже сунула в руки всем смартфон с тупыми, но яркими приложениями. А теперь удивляется – что делать без американских блокбастеров? Страну буквально сдернули с наркотической иглы. Предлагаются хаотические, они же – совершенно панические – решения.
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Главное – не позволить затянуться психологическим ранам вражеских военных. Чтобы любые обоснования своего поражения выглядели очевидно нелепо для обычного жителя Украины и не несли в себе никакой романтики. Только тогда мы сможем обеспечить прочный мир для будущих поколений.
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В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Британии пожаловались на панику в Европе из-за решения Путина
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Президент России Владимир Путин «погрузил Великобританию в панику», перекрыв один из главных газопроводов Европы – «Северный поток», заявила бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт в комментарии Bloomberg.
Найт считает, что Россия якобы развязала экономическую войну.
«Мы как страна паникуем. Европа тоже. И это неудивительно, я не критикую за это», – приводит ее слова РИА «Новости».
Она обвинила власти своей страны в создании зависимости в вопросе поставок энергоресурсов из разных стран, не всегда «дружелюбных».
«У нас была неправильная энергетическая политика в течение долгого времени. <…> Это действительно неприятный шок», – добавила заявила она.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
В Газпроме сообщили, что в ремонтных работах агрегата для «Северного потока» задействована компания Siemens, она обнаруживает неисправности и готова их устранять, но ремонтировать негде. Вечером субботы Reuters сообщило, что «Северный поток» возобновил работу.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политики из европейских стран и США получали неквалифицированные рекомендации в сфере энергетики. По его словам, Евросоюз не прислушался к советам России сохранить долгосрочные контракты на газ. Попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись, подчеркивал российский лидер. По его словам, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет лишь к росту цен на газ.
Российский лидер подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Британский политик дал прогноз о сроках применения ядерного оружия
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Тактическое ядерное оружие может быть применено в мире в ближайшие десять лет, считает депутат правящей в Великобритании Консервативной партии Тобиас Эллвуд.
По его мнению, это связано с ростом напряженности на международной арене.
«Мы живем в крайне сложное десятилетие. Наш мир изменится. Я полагаю, как бы это страшно не звучало, что мы увидим применение тактического ядерного оружия в ближайшие десять лет», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Times Radio.
Парламентарий считает, что Великобритания нуждается в «новом Уинстоне Черчилле», который помог бы стране пережить «очень трудное» десятилетие.
Глава британского МИД Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, ранее заявила, что будет готова при необходимости нажать на кнопку запуска ядерного оружия. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Трасс с Остином Пауэрсом, главным героем серии комедийных фильмов о вымышленном британском суперагенте.
Замглавы МИД России Сергей Рябков в свою очередь заявил, что Россия готова использовать ядерное оружие, если под угрозу будет поставлено существование самой страны. Он отметил, что это прописано в российской военной доктрине.
Еврокомиссия обиделась на «цинизм» России
Глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер утверждает, что Газпром решил прекратить поставки газа по «Северному потоку» под надуманным предлогом.
Как сказал Мамер, заявление Газпрома «является подтверждением его ненадежности как поставщика». Кроме того, сложившуюся ситуацию он считает «подтверждением цинизма России, которая предпочитает жечь газ в факелах», а не исполнять «контрактные обязательства», передает ТАСС.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
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60% предприятий Британии оказались под угрозой закрытия
Из-за растущих цен на электроэнергию могут закрыться шесть из десяти предприятий в Великобритании, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование группы Make UK, представляющей интересы британских производителей.
По ее данным, для почти половины производителей в стране счета за электричество выросли более чем на 100% за последний год. «Нынешний кризис ставит перед производителями суровый выбор между сокращением производства и его полной остановкой, если им не помогут», – передает ТАСС выводы авторов исследования.
По данным группы, 13% фабрик уже сократили часы работы, 7% приостанавливают производство на более длительные промежутки времени. Исполнительный директор Make UK Стивен Фипсон заявил, что новое правительство должно срочно принять меры, так как Великобритания «уже отстает от конкурентов в мире».
С 1 октября британский энергетический регулятор поднял стоимость электричества на 80%, до рекордной суммы в 3 тыс. 549 фунтов (4 тыс. 081 тыс. долларов) в год на фоне резко подорожавшего газа. По оценкам экспертов, к апрелю следующего года цены могут достичь 7,7 тыс. фунтов (около 9 тыс. долларов). По оценке СМИ, около 23% жителей Соединенного Королевства зимой откажутся от отопления из-за стремительного роста цен на электроэнергию.
В марте лондонский Центр экономических и бизнес-исследований опубликовал доклад, предупредив, что Великобритания рискует столкнуться с самым значительным с 1950-х годов падением уровня жизни. По официальным данным, инфляция в стране в июле увеличилась до 10,1% в годовом исчислении. Ее провоцирует резкий рост цен на продукты питания, топливо и электроэнергию, вызванный конфликтом на Украине и экономическим противостоянием России и Запада. Согласно официальным оценкам Банка Англии, осенью уровень инфляции в стране может превысить 13%.
The Daily Telegraph писала, что обстановка в Соединенном Королевстве сравнима с Великой депрессией, Британии грозит полный финансовый крах, тяжелейшая экономическая ситуация на фоне энергокризиса может вынудить власти страны обратиться за помощью к Международному валютному фонду (МВФ).
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СМИ: «Северный поток» возобновил работу
Газопровод «Северный поток» возобновил работу после остановки, передает Reuters.
За последний час поток голубого топлива по трубе вырос до 184 кВт/ч, передает Reuters, ссылаясь на данные сайта Газпрома.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
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Французы заявили о «смерти Европы» без российского газа
Реакция европейских стран на заявления Газпрома о приостановке «Северного потока» до устранения неисправности двигателя не соответствует громким словам об отказе от зависимости от российского топлива. Об этом заявили читатели французской газеты Le Figaro.
Многие пользователи отметили американский след в упорном желании стран Евросоюза резко и бездумно обрубить энергетические связи с Россией, передает РИА «Новости».
«Кто наш злейший враг? Путин? Или Германия, которая делает все возможное, чтобы Франция отказалась от атомной энергетики и, наконец, получила редкую и дорогую электроэнергию, но которая вновь открывает свои угольные электростанции? Или США, которые заставляют ЕС рассориться со своим поставщиком, чтобы иметь возможность сбрасывать свой сланцевый газ, источник загрязнения? Кто будет защищать интересы французов?» – заметила в комментариях Anne-Louise.
«К счастью, наша Engie получит огромные поставки сланцевого газа из США, наших спасителей, которым мы заплатим как минимум в пять раз больше», – иронизирует пользователь Curieux. «Теперь замораживание цен за счет долга, заключенного с американскими финансовыми рынками (и, следовательно, косвенно за счет того, что мы платим им за их завышенные цены на углеводороды) еще больше усиливает нашу зависимость и, следовательно, наше порабощение... Европа с нашими нынешними лидерами мертва...» – говорится в комментарии.
«Почему мы ноем? У нас есть две новенькие красивые трубы, «Северный поток – 2», но пользоваться ими не хотят, даже в случае выхода из строя остальных газопроводов! На самом деле этого не хочет Вашингтон, а наши политики падают ниц, не спросив мнения населения», – возмутился cagnotte.
«Европейские правительства, согласующие каждый шаг с американской политикой, вводят санкции против России, поставляют оружие Зеленскому и удивляются, что российское правительство отвечает...» – подытожил rongeur joyeux.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок. В Газпроме сообщили, что в ремонтных работах агрегата для «Северного потока» задействована компания Siemens, она обнаруживает неисправности и готова их устранять, но ремонтировать негде.
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Берлин заверил в гарантированной надежности поставок газа в Германию
Федеральное сетевое агентство Германии, выполняющее функции регулятора, заверило, что надежность поставок газа в страну в настоящее время гарантирована.
Представитель регулятора заявил, что агентство «внимательно следит за ситуацией в тесном сотрудничестве с сетевыми операторами». Он отметил, что «ситуация на газовом рынке напряженная», но в Германии работают над «укреплением независимости от импорта энергоносителей из России». «В результате сейчас мы лучше подготовлены, чем несколько месяцев назад», – сказал он.
При этом регулятор сообщил, что «принял к сведению» заявления Газпрома по ситуации вокруг трубопровода «Северный поток», но отказался «комментировать их по существу», передает ТАСС.
«В связи с российским решением пока не пропускать газ через «Северный поток» становятся более важными темы терминалов для СПГ, заполнение газовых хранилищ и необходимость значительной экономии. Хорошо, что Германия лучше подготовлена, но теперь все зависит от каждого», – приводит РИА «Новости» слова руководителя сетевого агентства Клауса Мюллера.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
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В Британии назвали два прокола Трасс в отношениях с Россией
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, вряд ли сможет завоевать уважение России, считает обозреватель британского журнала Spectator Робин Эшенден.
Автор статьи напомнил, что дипломат допустила два прокола во время визита в Москву в феврале. Так, она продемонстрировала плохое знание географии, посчитав Ростовскую и Воронежскую области регионами Украины.
«Нельзя сказать, что Трасс хорошо начала выстраивать отношения с Кремлем. Она тщательно продумала визит в Москву, надев шапку в русском стиле, как и ее героиня Маргарет Тэтчер во поездки в Советский Союз в 1987 году. <…> Но сейчас в России никто не носит такие головные уборы, за исключением пожилых людей и туристов – и вряд ли кто-то захочет быть похожим на них», – передает РИА «Новости» содержание статьи.
По мнению автора, глава британского МИД пытается подражать бывшему премьер-министру Маргарет Тэтчер, однако пока это не принесло ей успеха.
«Очевидно, что Кремль не питает большого уважения к нашему потенциальному премьер-министру», – говорится в публикации.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии. В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата – глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.
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В Германии призвали «проснуться» и спасать экономику российским газом
Немецкая экономика очевидно нуждается в российском газе, дефицит которого привел к росту цен как на энергетику, так и на основное сырье, заявил газете Die Welt премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.
Он подчеркнул, что из-за действующей политики антироссийских санкций Германия может столкнуться с более серьезными экономическими последствиями, чем после кризиса 2008 года.
«Мы страдаем от роста цен на электроэнергию и все необходимые продукты, от муки и бумаги до алюминия. <...> Никто не понимает, что мы покупаем сланцевый газ в США, но не разрабатываем собственные месторождения. И, наконец, российский газ. Конечно, он нам нужен! Окончание конфликта должно дать нам шанс вернуться к торговле газом с Россией», – приводит его слова РИА «Новости».
Политик посетовал, что местные заводы по производству азота были вынуждены прекратить работу из-за взлетевших цен на топливо и электричество.
«Взгляните на рыночные цены на Лейпцигской энергетической бирже. Текущая цена составляет 800 евро, а мы исходим от 40 евро за мегаватт-час! Это просто неправда, когда «Зеленые» заявляют, что проблема заключается в цене на газ, а не на электроэнергию. Обе цены – огромная проблема. <...> Федеральное правительство должно проснуться и, наконец, действовать. Именно этого требуют торговые палаты и торговые ассоциации», – отметил он.
В свою очередь руководитель Ассоциации химической промышленности (VCI) Вольфганг Гроссе Энтруп в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) заявил, что энергетический кризис привел к значительному сокращению производства химических продуктов в Германии.
«Ситуация драматичная. С начала года производство химической продукции снизилось на 10%», – сообщил он. При этом, по оценке Гроссе Энтрупа, низшая точка еще не достигнута.
Ассоциация призвала правительство ФРГ продлить и изменить программу, направленную на сдерживание роста расходов на электроэнергию, за счет которой энергоемкие фирмы могут получить поддержку от государства. «В нынешней форме она ничего не приносит, прежде всего компаниям в химических парках», – констатировал Гроссе Энтруп.
Компании химической и фармацевтической промышленности, по данным VCI, насчитывают более 530 тыс. сотрудников и являются крупнейшим потребителем газа в Германии с долей потребления 15%.
Кроме того, глава немецкой энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах не исключил увеличения размера надбавки за газ для потребителей в ФРГ, которая, по его словам, обеспечивает надежность энергоснабжения.
«Прежде всего можно сказать, что сбор за газ способствует обеспечению надежности поставок», – сказал Маубах в интервью телеканалу ZDF.
«Еще неизвестно, нужно ли его увеличивать. Это зависит от цен на рынках, в данном случае на рынках газа», – приводит его слова РИА «Новости».
По словам Маубаха, если нынешние «очень, очень высокие уровни цен» сохранятся, есть «некоторая вероятность того, что сбор за газ необходимо будет увеличить».
В Германии для поддержки газовых импортеров с октября 2022 года до 2024 года начнут взимать так называемый газовый сбор, размер которого составит 2,4 евроцента за киловатт-час. В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.
Энергетический кризис поразил ЕС осенью 2021 года, и до настоящего момента ситуация только ухудшается, а уровень цен на газ и электричество в Европе остается рекордным в истории. По оценкам европейских энергетических компаний, счета граждан Евросоюза за электроэнергию с начала 2022 года могут вырасти в 2,5-6 раз в зависимости от страны, региона и уровня потребления.
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Американский экономист предупредил о последствиях введения потолка цен на нефть
Эксперт в области энергетики из США Анас Альхаджи раскритиковал решение «Большой семерки» ввести потолок цен на нефть из России и предупредил о катастрофических последствиях.
«Осознают ли люди, как дорого обойдется введение «теоретического» потолка цен на российскую нефть?», – написал Альхаджи в Twitter, передает РИА «Новости».
Он отметил, что расплачиваться за это решение будут налогоплательщики в США и Евросоюзе. Их расходы возрастут и из-за увеличения стоимости доставки энергоносителей, добавил он.
Как уточнил Альхаджи, для полной реализации соглашения «Большой семерке» придется нанять 87 тысяч инспекторов, которые будут следить, чтобы каждая бумажка была заполнена правильно, каждая банковская сделка соответствовала требованиям, а каждый танкер соблюдал введенные санкции.
Ранее сообщалось, что министры финансов стран «Большой семерки» подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России.
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему приведут попытки Запада установить потолок цен на нефть.
Газпром продолжил подавать газ в Европу через станцию «Суджа»
Газпром подает газ для европейских стран через Украину в объеме 4,7 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», заявка на «Сохрановку» отклонена, сообщил представитель Газпрома.
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», - 42,7 млн куб. м на 3 сентября. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», – передает ТАСС его слова.
2 сентября объем прокачки составил 41,3 млн куб. м. В Киеве заявляли, что транзит газа через территорию Украины 3 сентября может составить около 42,4 млн куб. м.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Евросовет обвинил Еврокомиссию в медленной реакции на рост цен на газ
Еврокомиссия слишком медленно реагирует на рост цен на газ и электроэнергию, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Мишель указал, что проблему «не только сегодня обнаружили», она обсуждается с октября, Еврокомиссию не раз «просили внести конкретные предложения». Он заявил, что рост цен стал «катастрофой» для «граждан, семей, компаний», передает ТАСС со ссылкой на Suddeutsche Zeitung.
Глава Евросовета заявил, что нельзя «терять ни дня», Европа «не может позволить себе роскошь ждать еще недели и месяцы», предложения должны быть вынесены на обсуждение как можно скорее. «И я надеюсь, что не после речи о положении в Европейском союзе», – сказал он, имея в виду выступление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен 14 сентября.
Suddeutsche Zeitung считает, что фон дер Ляйен не выполнит просьбу Мишеля о конкретных предложениях перед своим выступлением, поскольку отношения между политиками считаются натянутыми; они, по утверждению газеты, соревнуются за признание и влияние в Брюсселе.
Мишель полагает, что странам ЕС будет «трудно» договориться между собой, но они смогут это сделать, когда появятся «конкретные предложения». Он указал, что «чрезвычайно трудные и жесткие» проблемы связаны не только с ценами на электроэнергию и газ. Правительства выделили «огромную сумму» в 280 млрд евро, чтобы смягчить последствия высоких цен на энергоносители, но нужно инвестировать в защиту климата и переход к зеленой экономике. Мишель уверен, что ЕС решит проблемы.
«Мы сделаем это, – сказал он по-немецки, намекая на знаменитое обещание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в связи с кризисом беженцев. – У нас есть необходимые инструменты и средства, но мы должны действовать сообща и быстро».
Напомним, СМИ рассказали о подготовленном Еврокомиссией плане по борьбе с ростом цен на электроэнергию и сокращению спроса на нее. На прошлой неделе цены на газ в Европе превышали 3500 долларов за 1 тыс. куб. м.
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ЕС обещал ускорить путь к энергетической независимости
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что решение Газпрома прекратить поставки газа по «Северному потоку» не стало неожиданностью.
Мишель заверил, что «использование газа в качестве оружия не изменит решимость ЕС». «Мы ускорим наш путь к энергетической независимости», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
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В Siemens Energy не подтвердили заявление Газпрома по ремонту турбин
Компания Siemens Energy AG не стала подтверждать информацию Газпрома о том, что ей негде ремонтировать турбины для трубопровода «Северный поток», сообщили в пресс-службе концерна.
«Мы не можем подтвердить заявления «Газпрома», прозвучавшие сегодня утром», – отметили в компании, передает ТАСС.
Отмечается, что заявление Siemens Energy AG по ситуации с турбинами для трубопровода, которое было сделано в пятницу, «остается в силе».
Компания же накануне заявляла, что не занимается техобслуживанием «Северного потока», но готова принять участие в технических работах. Также отмечалось, что причин для прекращения эксплуатации газопровода якобы нет.
Ранее в Газпроме сообщали, что Siemens задействована в ремонтных работах агрегата для «Северного потока», обнаруживает неисправности и готова их устранять, но ремонтировать негде.
Цена газа в Европе в августе выросла на 35%
Средняя расчетная цена газа в Европе в августе выросла на 35%, почти до 2450 долларов за 1 тыс. кубометров и впервые достигла рекордных 3500 долларов, свидетельствуют расчеты на основе данных лондонской биржи ICE. Таких высоких цен не было за все время функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.
Газовые фьючерсы с ближайшей поставкой в сентябре начали август с 2100 долларов за 1 тыс. кубометров и первую половину месяца торговались в коридоре 2000–2200 долларов. Однако 15 августа котировки впервые за пять месяцев превысили 2400 долларов. Аналитики связывали это с профилактическими работами на норвежских добычных мощностях и на системе, по которой газ поставляется из Азербайджана, а также ростом конкуренции за СПГ со стороны крупных импортеров из Азии, передает РИА «Новости».
Затем 19 августа – после сообщения Газпрома о приостановке на три дня из-за техобслуживания магистрали «Северный поток» – цены подскакивали почти на 8%, выше 2700 долларов за 1 тыс. кубометров, и уже через неделю перешагнули порог в 3500 долларов и приблизились к историческому максимуму в 3892 доллара. Однако потом за несколько дней снизились более чем на 1000 долларов. Пока котировки примерно в десять раз превышают цены прошлого года, когда стоимость газа и так была рекордной.
Среднемесячная расчетная цена газа в Европе растет уже четвертый месяц. Показатель в мае составлял 1030 долларов, в июне – почти 1180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле – около 1805 долларов (+53%). Уже в августе показатель немного превысил 2450 долларов (+35,7%).
По словам экспертов, снижению цен на газ в Европе за неделю с пиков в 3500 долларов примерно на 30% способствовали заявления представителей стран Евросоюза о «готовности» к зиме. 31 августа были опубликованы данные, согласно которым европейским странам удалось еще до конца лета заполнить газом свои подземные хранилища на целевые 80% к грядущему отопительному сезону.
Между тем уже 2 сентября сообщалось, что ряд европейских стран, в частности, Германия и Венгрия, начали тратить газ из подземных хранилищ на фоне приостановки «Северного потока».
Газпром не исключал, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут превысить рекордные 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.
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Британцам предсказали рост налогов в случае премьерства Трасс
Если возглавляющая МИД Великобритании Лиз Трасс станет главой правительства, ее планы увеличить расходы на оборону потребуют повышения налогов, заявил Объединенный королевский институт по исследованию вопросов безопасности и обороны.
В докладе института говорится, что планы Трасс увеличить военные расходы с чуть более 2% до 3% ВВП к 2030 году потребует дополнительных 157 млрд фунтов (181 млрд долларов). Скорее всего, этого добьются повышением налогов, например, ставки НДФЛ или НДС, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.
Другой вариант раздобыть необходимые средства – сократить финансирование госпрограмм, прежде всего в социальной сфере. Эксперты сомневаются, что британцы охотно поддержат такой шаг, власти еще не проводили масштабную информационную кампанию, как это было в случае с увеличением финансирования Национальной службы здравоохранения в связи с COVID-19.
Напомним, Трасс сейчас является лидером в борьбе за пост премьер-министра Великобритании. Бывший министр финансов Риши Сунак назвал себя аутсайдером во время запуска предвыборной кампании.
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