Вэнс объяснил глобальное падение рынков после введения тарифов Трампа

Вице-президент США предсказал долгосрочный рост на мировых рынках после спада

Tекст: Александра Юдина

По словам Вэнса, недавнее падение рынков стало лишь временным последствием введения тарифов, инициированных президентом Дональдом Трампом, передает Bloomberg.

Вэнс выразил уверенность в том, что ситуация на рынках могла быть гораздо хуже, учитывая значительные изменения в экономической политике.

По его словам, нынешняя ситуация напоминает лечение серьезного больного, который нуждается в операции для долгосрочного улучшения состояния.

Тарифы, объявленные президентом Трампом, охватывают почти всех торговых партнеров США и привели к значительному снижению индекса S&P 500, которое стало крупнейшим однодневным падением за пять лет. Рынки потеряли 2,5 трлн долларов совокупной стоимости.

Как отметил Вэнс, падение акций в перспективе будет компенсировано долгосрочным ростом благодаря инвестициям в американскую экономику.

В пятницу премьер-министр Японии Сигэру Исиба сравнил введенные Соединенными Штатами пошлины с национальным кризисом и призвал правительство и оппозицию к совместным действиям для выработки стратегии реагирования.

Европейцы выразили сожаление по поводу американских потребителей, которые столкнутся с ростом цен на товары из-за новых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.

Всемирная торговая организация прогнозирует спад объема мировой торговли на 1% из-за американских пошлин.