В Бурятии площадь лесных пожаров выросла до 23 гектара

В Бурятии в Кижингинском и Еравнинском пожары распространились на 23 гектарах

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», в Кижингинском и Еравнинском районах Бурятии продолжают тушить два лесных пожара, охвативших в общей сложности 23 гектара. По данным республиканского агентства лесного хозяйства, возгорания были обнаружены на лесном фонде республики за последние сутки.



Согласно имеющейся информации, пожары не представляют угрозы для населенных пунктов. Основными причинами возгораний стали переход огня с других категорий земель и неосторожное обращение с огнем, что способствовало распространению огня на лесные массивы.

Для ликвидации пожаров задействованы пятьдесят четыре человека и десять единиц лесопожарной техники. В связи с опасностью новых возгораний, в Бурятии с четвертого апреля введен особый противопожарный режим, ограничивающий доступ в леса.

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Лесной пожар начался на территории площадью один гектар в Хоринском районе Бурятии, в тушении участвуют двенадцать человек и две единицы техники.

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