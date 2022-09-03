Газпром рассказал об участии Siemens в ремонте агрегата для «Северного потока»

Заслуженный учитель объяснил появление школьника в платье на линейке в Екатеринбурге

«Это банальный дешевый способ обратить на себя внимание», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург, комментируя появление семиклассника в женском школьном платье на линейке 1 сентября в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге в гимназии № 108 ученик седьмого класса пришел на линейку в День знаний в женском школьном платье. По словам других учеников, мальчик просто решил подурачиться, поэтому надел на 1 Сентября одежду противоположного пола. После данного инцидента в учебное заведение прибыла проверка под руководством начальника департамента образования Константина Шевченко.

«Мне трудно себе это представить, потому что у нас таких вещей не бывает. Мы очень дружим с ребятами, кучу проектов делаем вместе, и таких шуток они не допускают. Мне кажется, что это зависит от общей атмосферы школы, ее традиций и так далее», – говорит Ямбург.

По его мнению, такое поведение от учеников недопустимо, но карать за это директора и педагогов не стоит. Вместо этого с мальчиком следует провести воспитательную беседу, объяснив, что в учебном заведении есть определенные нормы, которых нужно придерживаться вне зависимости от внутренних желаний.

«Нужно поговорить с ним, сказать, что выпендрился он, но кому этим сделал хуже или лучше? Это банальный дешевый способ обратить на себя внимание. Но гнобить директора, будто он сам его одевал – не стоит, это только усугубит ситуацию. А мальчика школа и сама накажет», – уверен педагог.

В июне в одной из гимназий Екатеринбурга на последнем звонке ученики 10-го класса исполнили танец с элементами тверка и чирлидинга, а затем сняли розовые футболки, под которыми оказались кожаные портупеи. Видео танца попало в Сеть и вызвало общественный резонанс, номер старшеклассников решили расследовать. В результате проверки уволили завуча гимназии.