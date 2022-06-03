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Путин: Политики ЕС и США получали неквалифицированные советы в сфере энергетики
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Европейская комиссия последние несколько лет ведет недальновидную политику в энергетической сфере, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого был показан в пятницу по телеканалу «Россия-24».
Евросоюз не прислушался к советам России сохранить долгосрочные контракты на газ, заявил глава российского государства, сообщает сайт президента.
Путин отметил, что попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись.
«Я лично считаю, что многие политические силы и в Штатах, и в Европе начали спекулировать на естественной тревоге жителей планеты за состояние климата, за изменение климата, начали продвигать эту «зелёную повестку» в том числе в энергетике, – сказал Путин. – Вроде бы всё и хорошо, но нехорошо только, когда даются неквалифицированные, не имеющие никакого под собой основания рекомендации о том, что нужно делать в сфере энергетики, завышаются возможности альтернативных видов энергетики: солнечной, ветровой, не знаю, какой угодно другой, водородной, – это перспектива, наверное, но сегодня этого нет в должном объёме, должного качества и по нужным ценам. И в то же время начали принижать значение традиционных видов энергии, в том числе и прежде всего углеводородов».
В результате, по словам президента, это привело к тому, что банки перестали давать кредиты, потому что на них оказывают давление. «Страховые компании перестали страховать соответствующие сделки. Перестали выдавать местные власти участки земли для расширения производства, сократили строительство транспорта специализированного, в том числе и трубопроводного. Всё это привело к недоинвестированию в мировой энергетический сектор, а как результат – повышение цен. Пожалуйста, в прошлом году недостаточно было ветровой нагрузки, ветер не тот, как ожидали, зима затянулась – и сразу цены полетели вверх», – заявил глава государства..
Он отметил, что европейцы не прислушались к настоятельным просьбам России сохранить долгосрочные контракты на поставку природного газа: «Это имело своё значение негативное для европейского энергетического рынка: цены поползли вверх. Россия здесь абсолютно ни при чём».
«Но как только цены на газ, скажем, поползли наверх, сразу же увеличились цены на удобрения, потому что часть этих удобрений производится в том числе за счёт газа. Всё взаимосвязано между собой. Как только поползли цены на удобрения, многие предприятия, в том числе в европейских странах, стали нерентабельными, начали закрываться вообще – и объём удобрений на мировом рынке резко упал, а цены, соответственно, выросли, причём цены выросли драматично, можно сказать, совершенно неожидаемо для многих европейских политиков», – рассказал президент.
«Но мы об этом предупреждали, и это вообще никак не связано ни с какой военной операцией России на Донбассе, не имеет к этому вообще никакого отношения», – пождчеркнул глава государства..
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине заявил, что главы входящих в Евросоюз стран согласовали шестой пакет санкций против России, в который включили частичное эмбарго на импорт российской нефти.
К 1 июня 2022 года число европейских компаний, которым Газпром прекратил поставки газа из-за отказа к переходу на выплаты в рублях, выросло до шести.
Газета ВЗГЛЯД писала, кто потеряет от отказа стран Европы от российского газа.
Путин заявил о новом этапе отношений России с африканскими странами
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Отношения России и африканских стран находятся на новом этапе развития, Москва придает им очень большое значение, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом.
Глава государства поздравил коллегу с грядущим 60-летием установления дипломатических отношений, а также с прошедшим Днем Африки.
«Хотел бы вспомнить, что наша страна всегда была на стороне Африки, поддерживала Африку в борьбе с колониализмом... Мы на новом этапе развития, придаем очень большое значение нашим отношениям с африканскими странами. Это имеет определенный результат положительный, у нас растет товарооборот», – передает слова Путина РИА «Новости».
Он отметил, что за первые месяцы 2022 года товарооборот вырос более чем на 34%.
Кроме того, Путин подчеркнул, что роль Африки на международной арене растет в целом и в политическом плане.
«Мы считаем, что Африка в целом и отдельные ее государства, с которыми у нас традиционно очень добрые, без всякого преувеличения, дружеские отношения, имеют огромные перспективы, и исходя именно из этого намерены и дальше развивать наши отношения с Африкой в целом и с отдельными ее государствами», – сказал президент.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин разъяснит коллеге из Сенегала ситуацию с вывозом зерна из морских портов Украины.
Матвиенко призвала не заколачивать «окно в Европу»
России не стоит заколачивать «окно в Европу», контакты нужны, но восстанавливать отношения с Западом будет возможно только после отказа от их идеологии разрушения нашей страны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Я не выступаю за то, чтобы сейчас сразу заколотить «окно в Европу», оно может пригодиться. Но пока не произойдут ментальные изменения в странах Европы, пока они не откажутся от идеологии разрушения России и сдерживания ее развития и ее роли в мире, конечно же, никакой речи о восстановлении отношений с Западом идти не может», – цитирует спикера Совфеда РФ «Российская газета».
По ее словам, России необходимы хотя бы минимальные контакты с Европой и сейчас она их поддерживает.
Ранее в Кремле заявили, что никто не планирует закрывать «окно в Европу».
Путин назвал ситуацию в мире сложной и труднопредсказуемой
Ситуация в мире остается сложной и труднопредсказуемой, нужно искать современные подходы для укрепления безопасности и поступательного развития России, заявил российский лидер Владимир Путин в обращении к сотрудникам аппарата и членам Совета безопасности РФ по случаю 30-летия Совбеза.
«Ситуация в мире остается сложной и труднопредсказуемой, сохраняются старые и появляются новые вызовы и риски. В этих условиях необходимо активнее искать и внедрять отвечающие реалиям времени подходы, способствующие укреплению безопасности и стабильности нашего государства, его последовательному, поступательному развитию», – приводятся слова президента на сайте Кремля.
Из сообщения Путина следует, что сегодня особенно востребована компетентная, ответственная и многоплановая работа Совбеза РФ.
Путин: Россия не воспользуется разминированием портов Украины для атаки с моря
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В случае разминирования украинских портов Россия не будет пользоваться этим, чтобы предпринять атаки с моря, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1».
«Мы не будем пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы, так скажем, предпринять какие-то атаки с моря. Я об этом уже сказал», – цитирует его ТАСС.
Глава государства также отметил, что Россия обеспечит мирный провоз и гарантирует безопасность подходов к этим портам. «Мы обеспечим заход иностранных судов и их движение по Азовскому и Черному морям в любом направлении», – добавил он.
При этом Путин подчеркнул, что Россия не будет выдвигать «никаких условий».
Российский лидер обратил внимание на тот факт, что «очень много судов застряло в украинских портах». По его оценке, их десятки. «Их просто держат там взаперти, и, кстати, экипажи держат там в качестве заложников до сих пор», – заметил он.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова предоставить безопасный выход судов с украинским зерном, но Киев должен разминировать акваторию портов.
Путин прилетел в Сочи для переговоров с главой Африканского союза
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Президент России Владимир Путин прилетел в Сочи, где у него запланированы переговоры с председателем Африканского союза, президентом Сенегала Маки Саллом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Повестка весьма и весьма важная и обстоятельная. Это, конечно же, российско-африканские отношения, много вопросов было намечено для углубленного сотрудничества в ходе сочинского саммита Россия – Африка, речь идет о подготовке к следующему саммиту. Разумеется, международные вопросы. Глубокая обеспокоенность континента, имеется в виду Африканского континента, уже вызревающим продовольственным всемирным кризисом, проблема нехватки удобрений, экономическое взаимодействие и так далее, и тому подобное. Все эти вопросы сегодня будут детально обсуждаться», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Пескова, Путин разъяснит коллеге ситуацию с вывозом зерна из морских портов Украины.
«С высокой долей вероятности и уверенности я могу предположить, что президент даст исчерпывающее объяснение своего видения ситуации с украинским зерном. Президент расскажет нашим африканским гостям, друзьям, ситуацию де-факто – реальное положение дел, он еще раз, собственно, объяснит, что там происходит: кто заминировал порты, что необходимо, чтобы пошло зерно, что никто не блокирует эти порты, по крайней мере сторона России. Все эти разъяснения, вся эта информация сегодня будет доведена президентом к сведению африканских гостей», – уточнил Песков.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова поставлять зерно всем нуждающимся в этом странам, но мешают антироссийские санкции Запада.
ЕС ввел санкции против главы ВГА Херсонской области
Европейский союз объявил персональные санкции в отношении руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо.
Санкции введены и в отношении заместителя Сальдо Кирилла Стремоусова, передает РИА «Новости» со ссылкой на официальный документ ЕС.
Сальдо обвиняется в поддержке российского присутствия в регионе и формировании комитета спасения за мир и порядок, который сотрудничает с Россией.
«Сальдо поддерживал и приветствовал проведение политики, подрывающей территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», – отмечается в тексте.
Ранее глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо сообщал, что началось насыщение экономики Херсонской области рублем, в регионе используются две валюты.
Замглавы региона Кирилл Стремоусов отмечал, что Херсонская область намерена в скором времени стать полноценным российским субъектом.
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ЕС окончательно утвердил шестой пакет антироссийских санкций
Совет Евросоюза в пятницу окончательно утвердил шестой санкционный пакет против России в связи с ситуацией вокруг Украины, говорится в распространенном заявлении Совета.
«Совет ЕС принял сегодня решение ввести шестой пакет экономических и персональных санкций, направленных против России и Белоруссии», – передает РИА «Новости» суть документа.
В заявлении отмечается, что юридический документ будет опубликован позже в официальном журнале ЕС. Санкции могут вступить в силу после его публикации, тогда же станут известны списки фигурантов персональных ограничительных мер.
Уточняется, что ЕС расширяет запрет на предоставление специализированных услуг по передаче финансовых сообщений SWIFT еще на три российские кредитные организации: Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк, а также на Белорусский банк развития и реконструкции.
Кроме того, шестой пакет санкций включает запрет на предоставление консалтинговых, аудиторских и пиар-услуг для России, а также облачных интернет-сервисов, пишет ТАСС.
«ЕС запретит предоставление в Россию бухгалтерских, пиар- и консультационных услуг, а также облачных сервисов», – отмечается в нем.
Помимо прочего, новые санкции ЕС предполагают частичный и постепенный отказ от поставок российской нефти. Так, «ЕС принял решение запретить покупку, импорт, трансфер сырой нефти и ряда нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ от российской сырой нефти займет шесть месяцев, восемь месяцев – для продуктов нефтепереработки», – указано в документе.
Тем не менее китайские СМИ утверждают, что западная коалиция против России становится все более ненадежной по мере того, как ее членам приходится сталкиваться с практическими потерями из-за санкций, а развязанная ею экономическая война терпит неудачу.
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Путин назвал ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире
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Разгон инфляции был связан с непродуманными действиями США по вливанию средств в экономику, а никак не с действиями России на Украине, заявил президент России Владимир Путин.
Путин отметил, что неблагоприятная ситуация на рынке продовольствия начала складываться не вчера, а еще в феврале 2020 года, в процессе борьбы с последствиями коронавируса.
«Ничего лучше не нашли в тех же Соединенных Штатах, финансовые, экономические власти, как пойти по пути вливания больших денежных средств в поддержку населения и поддержку отдельных предприятий, отраслей экономики», – приводит слова Путина официальный сайт президента.
«В целом и мы делали примерно то же самое, но я смею вас заверить, и результат очевиден, налицо: мы делали это гораздо более аккуратно, мы делали это точечно, добивались нужного результата без того, чтобы все эти действия отразились на макроэкономических показателях, в том числе на безмерном росте инфляции», – заявил президент.
По его словам, совсем по-другому складывалась ситуация в Соединённых Штатах:«За два года, неполных два года, с февраля 2020-го по конец 2021 года, денежная масса в США выросла на 5,9 триллиона. Это беспрецедентная работа печатного станка. Общий объём денежной массы вырос на 38,6 процента».
«Видимо, финансовые власти Штатов исходили из того, что доллар – мировая валюта, и он, как обычно, как и в прежние времена, рассосётся по всей мировой экономике, и в Штатах это будет незаметно. Оказалось, что это не так, – считает глава государства. – Собственно говоря, люди порядочные, а в Штатах такие тоже есть, Министр финансов недавно заявила, что они совершили ошибку. Так что это ошибка именно финансовых, экономических властей Соединённых Штатов, она никак не связана с действиями России на Украине, вообще никак».
«И это был первый шаг, очень серьезный шаг к развитию неблагоприятной ситуации на продовольственном рынке, потому что прежде всего наверх пошли, в гору пошли цены на продовольствие», – отметил Путин.
До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что усугубление глобального продовольственного кризиса, развивавшегося в течение последних двух лет, произошло из-за введения США и их сателлитами нелегитимных санкций против России.
Путин назвал самый простой способ вывезти зерно с Украины
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Вывезти украинское зерно можно через черноморские порты и через соседние страны, а самое простое – через Белоруссию, но тогда необходимо снять санкции с Минска, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1».
«Что касается вывоза украинского зерна – мы не препятствуем этому», – сказал Путин, сообщает официальный сайт президента.
Российский лидер пояснил, что существует несколько способов вывоза этого зерна: через подконтрольные Украине порты после разминирования, через Бердянск и Мариуполь, через Дунай и Румынию, через Венгрию и Польшу, а самое простое – через Белоруссию. Последний вариант самый простой, дешевый, так как зерно поступит сразу в порты Прибалтики, однако для этого нужно снимать санкции с Белоруссии, отметил Путин.
По его словам, президент республики Александр Лукашенко «ставит вопрос именно так». «Если кто-то хочет решить проблему, если она вообще существует, вывоза украинского зерна, пожалуйста, самый простой способ – через Белоруссию, никто не мешает», – подчеркнул Путин.
Ранее Путин заявил, что Запад перекладывает продовольственные проблемы «с больной головы на здоровую», когда возлагает ответственность за них на Россию. Российский лидер также добавил, что в случае разминирования украинских портов Россия не будет пользоваться этим, чтобы предпринять атаки с моря.
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Вучич поговорил с украинскими беженцами в Сербии на русском языке
Президент Сербии Александр Вучич посетил лагерь для украинских беженцев в городе Вране, пообщался с детьми на русском языке и вручил им подарки, сообщили местные СМИ.
Перед президентом построились 15 детей и подростков. «Вам нравится здесь?» – обратился к детям Вучич по-сербски. Дети ответили ему по-русски «да». После этого президент также перешел на русский: «Я не говорю по-украински, но я все понимаю по-русски, все еще бегло не говорю, но все понимаю», передает ТАСС со ссылкой на Tanjug.
Разговор шел на русском языке. Вучич вручил детям подарки, поиграл с ними в футбол и сфотографировался.
В обращении к собравшимся Вучич снова перешел на русский язык. В свою очередь, посол Украины в Сербии Владимир Толкач обратился к собравшимся на македонском языке, после чего переводчица перевела его речь на украинский. После этого Вучич извинился за нарушение протокола и заметил: «Сразу видно, кто из каких частей Украины, кто-то говорит только на русском, кто-то только на украинском, а кто-то на русском и на украинском».
В ходе посещения центра Вучич пообещал беженцам медицинскую помощь и возможность трудоустройства.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не может на данный момент вводить санкции в отношении Москвы.
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Президент Сенегала прибыл в Сочи для переговоров с Путиным
Президент Сенегала и председатель Африканского союза Маки Салл прилетел в Сочи для деловых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.
«В Сочи прибыл президент Республики Сенегал, председатель Африканского союза Маки Салл для переговоров с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что лидеры стран обсудят расширение политдиалога и экономического сотрудничества, а также обменяются мнениями о международной обстановке.
До этого Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились расширять партнерство Москвы и Баку.
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Об эксперименте по вызыванию дождей для предотвращения лесных пожаров доложат президенту
Правительство до 15 декабря должно доложить президенту эксперименте по искусственному вызыванию дождей для предотвращения лесных пожаров в Якутии, соответствующее поручение размещено на сайте Кремля.
«Правительству РФ совместно с главой Республики Саха (Якутия) обеспечить проведение в 2022 году эксперимента по осуществлению в Республике Саха (Якутия) мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях предотвращения лесных пожаров», – сказано в перечне поручений на сайте Кремля.
Доклад глава государства ожидает до 15 декабря, ответственные за исполнение – премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Якутии Айсен Николаев.
Напомним, в прошлом году ущерб от лесных пожаров составил 10,6 млрд рублей.
Боррель объяснил отсутствие санкций против патриарха Кирилла ограниченностью ЕС
Исключение Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла из европейского санкционного списка говорит об ограниченности внешней политики Европейского союза, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Исключение (из списка санкций) патриарха Кирилла свидетельствует об ограниченности внешней политики, основанной на единодушии», – цитирует Борреля РИА «Новости».
Он добавил, что религиозных лидеров не следует ограждать «от ответственности» за поддержку российской спецоперации на Украине.
Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл не был включен в шестой пакет санкций против России. Против включения патриарха в список выступала Венгрия.
До этого Боррель говорил о планах ввести санкции против Кирилла. Официальный представитель МИД Мария Захарова пригрозила Боррелю ответными санкциями от патриарха.
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ЕС ввел санкции против нового мэра Мелитополя
Европейский союз объявил о введении санкций в отношении руководителя военно-гражданской администрации Мелитополя Галины Данильченко.
«Данильченко является исполняющей обязанности мэра Мелитополя... Она выступила с рядом заявлений в поддержку российского присутствия в городе, призвала население не оказывать сопротивление», – цитирует документ ЕС РИА «Новости».
Мелитополь находится под контролем российских военных с конца февраля. Это второй по численности населения город в Запорожье с населением около 160 тыс. человек.
В конце мая Данильченко заявляла, что в городе готовится открыться первый российский банк.
В пятницу ЕС также ввел санкции в отношении руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо.
Путин: Шаги Запада после начала СВО усугубили ситуацию с продовольствием
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Страны Запада сами усугубили ситуацию с удобрениями и продовольствием на мировом рынке, заявил президент России Владимир Путин в интервью «России–1».
«Когда началась наша операция, европейские, американские партнеры так называемые начали предпринимать шаги, которые усугубили ситуацию в этом секторе – и в продовольственном, и в секторе производства удобрений», – сказал президент, передает официальный сайт главы государства.
По его словам, по удобрениям Россия занимаем 25 процентов мирового рынка, по калийным удобрениям Россия и Белоруссия вместе – 45 процентов мирового рынка.
«Это огромный объём. А от количества удобрений, вложенных в почву, зависит и урожайность. Как только стало ясно, что не будет наших удобрений на мировом рынке, сразу цены поползли и на удобрения, и на продовольствие, потому что, если удобрений нет, нет и нужного объема производимой сельскохозяйственной продукции», – сказал президент. .
«Одно цепляется за другое, и Россия здесь совершенно ни при чем. Наши партнёры сами наделали кучу ошибок, а теперь ищут на кого бы свалить, и, конечно, в этом смысле самым удобным кандидатом на это является Россия», – подчеркнул Путин.
«Британцы, потом американцы – англосаксы – ввели санкции на наши удобрения. Потом, осознав, что происходит, американцы сняли санкции, а европейцы – нет. Сами в контактах со мной говорят: да-да, нужно подумать, нужно с этим что-то делать, а сегодня только усугубили эту ситуацию», – рассказал глава государства.
«Это будет ухудшать ситуацию на мировых рынках удобрений, а значит, и виды на урожай будут гораздо более скромными, а значит, и цены будут идти только вверх – вот и всё. Это абсолютно недальновидная, ошибочная, я бы сказал, просто глупая политика, которая ведёт в тупик», – сказал президент..
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что российская сторона готова исполнять обязательства по поставке продовольствия, несмотря на западные санкции.
В среду генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что глобальный продовольственный кризис не будет решен, если не вернуть на мировые рынки сельскохозяйственную продукцию из России и Украины.
До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что усугубление глобального продовольственного кризиса, развивавшегося в течение последних двух лет, произошло из-за введения США и их сателлитами нелегитимных санкций против России.