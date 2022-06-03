Путин: Политики ЕС и США получали неквалифицированные советы в сфере энергетики

Европейская комиссия последние несколько лет ведет недальновидную политику в энергетической сфере, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого был показан в пятницу по телеканалу «Россия-24».

Евросоюз не прислушался к советам России сохранить долгосрочные контракты на газ, заявил глава российского государства, сообщает сайт президента.

Путин отметил, что попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись.

«Я лично считаю, что многие политические силы и в Штатах, и в Европе начали спекулировать на естественной тревоге жителей планеты за состояние климата, за изменение климата, начали продвигать эту «зелёную повестку» в том числе в энергетике, – сказал Путин. – Вроде бы всё и хорошо, но нехорошо только, когда даются неквалифицированные, не имеющие никакого под собой основания рекомендации о том, что нужно делать в сфере энергетики, завышаются возможности альтернативных видов энергетики: солнечной, ветровой, не знаю, какой угодно другой, водородной, – это перспектива, наверное, но сегодня этого нет в должном объёме, должного качества и по нужным ценам. И в то же время начали принижать значение традиционных видов энергии, в том числе и прежде всего углеводородов».

В результате, по словам президента, это привело к тому, что банки перестали давать кредиты, потому что на них оказывают давление. «Страховые компании перестали страховать соответствующие сделки. Перестали выдавать местные власти участки земли для расширения производства, сократили строительство транспорта специализированного, в том числе и трубопроводного. Всё это привело к недоинвестированию в мировой энергетический сектор, а как результат – повышение цен. Пожалуйста, в прошлом году недостаточно было ветровой нагрузки, ветер не тот, как ожидали, зима затянулась – и сразу цены полетели вверх», – заявил глава государства..

Он отметил, что европейцы не прислушались к настоятельным просьбам России сохранить долгосрочные контракты на поставку природного газа: «Это имело своё значение негативное для европейского энергетического рынка: цены поползли вверх. Россия здесь абсолютно ни при чём».

«Но как только цены на газ, скажем, поползли наверх, сразу же увеличились цены на удобрения, потому что часть этих удобрений производится в том числе за счёт газа. Всё взаимосвязано между собой. Как только поползли цены на удобрения, многие предприятия, в том числе в европейских странах, стали нерентабельными, начали закрываться вообще – и объём удобрений на мировом рынке резко упал, а цены, соответственно, выросли, причём цены выросли драматично, можно сказать, совершенно неожидаемо для многих европейских политиков», – рассказал президент.

«Но мы об этом предупреждали, и это вообще никак не связано ни с какой военной операцией России на Донбассе, не имеет к этому вообще никакого отношения», – пождчеркнул глава государства..

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине заявил, что главы входящих в Евросоюз стран согласовали шестой пакет санкций против России, в который включили частичное эмбарго на импорт российской нефти.

К 1 июня 2022 года число европейских компаний, которым Газпром прекратил поставки газа из-за отказа к переходу на выплаты в рублях, выросло до шести.

Газета ВЗГЛЯД писала, кто потеряет от отказа стран Европы от российского газа.