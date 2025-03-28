Бербок предложила ЕС ввести сбор за обновления iPhone

Бербок предложила ЕС ввести сбор за обновление ПО на iPhone в ответ на пошлины США

Tекст: Антон Антонов

Выступая на мероприятии, Бербок подчеркнула, что если США вводят пошлины в размере 25%, то ЕС может использовать свой набор инструментов. «Как часто мы обновляем наш iPhone? Так, десять центов за это могли бы принести много денег для Европы», – сказала она.

Она отметила, что «другим бы это, возможно, не сильно понравилось», передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о введении 25-процентных пошлин на ввоз всех автомобилей в США, что может нанести удар по автомобильной промышленности Германии, которая рискует потерять последние остатки из-за новых тарифов.