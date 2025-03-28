  • Новость часаРоссия увидела «окно возможностей» для реализации «зерновой сделки»
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    Визит к Макрону стал для Зеленского сеансом саморазоблачения
    Путин назвал ошибкой считать экстравагантными планы США присоединить Гренландию
    Макрон сообщил о планах разместить военных в «стратегических» местах Украины
    США перестали платить взносы в ВТО
    Путин предложил перевести Украину под внешнее управление ООН
    Путин сообщил о проекте развития Арктического полигона железных дорог
    Путин заявил о необходимости создания торгового флота России в Арктике
    Названы возможные сроки новых переговоров России и США
    Зеленский назвал представителей Европы на переговорах по Украине
    Мнения
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Кому нужна милитаризация Европы

    Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как защитить Россию от наплыва исламистов из Сирии

    Ни для кого не секрет, что значительную роль в массовых убийствах алавитов и христиан играли террористы не сирийского происхождения – в том числе «стажеры» из Узбекистана и Таджикистана. Их судьба очевидна: из Сирии их выживут, а на родину не пустят. Остается один путь – в Россию.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как трансформируется украинская пропаганда

    Украинская пропаганда прошла путь от тезиса о победе над Россией до необходимости объяснения того, почему большая часть национальных богатств скоро будет в руках американцев.

    15 комментариев
    28 марта 2025, 04:10 • Новости дня

    Бербок предложила ЕС ввести сбор за обновления iPhone

    Бербок предложила ЕС ввести сбор за обновление ПО на iPhone в ответ на пошлины США

    Бербок предложила ЕС ввести сбор за обновления iPhone
    @ Hannes P. Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюзу следует ввести сборы за обновление программного обеспечения на американских смартфонах в ответ на пошлины США, заявила и.о. главы МИД Германии Анналена Бербок.

    Выступая на мероприятии, Бербок подчеркнула, что если США вводят пошлины в размере 25%, то ЕС может использовать свой набор инструментов. «Как часто мы обновляем наш iPhone? Так, десять центов за это могли бы принести много денег для Европы», – сказала она.

    Она отметила, что «другим бы это, возможно, не сильно понравилось», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о введении 25-процентных пошлин на ввоз всех автомобилей в США, что может нанести удар по автомобильной промышленности Германии, которая рискует потерять последние остатки из-за новых тарифов.

    25 марта 2025, 08:46 • Новости дня
    Каллас назвали самой глупой в Евросоюзе

    Ирландский журналист назвал Каллас самой глупой за слова о России

    Каллас назвали самой глупой в Евросоюзе
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас за предложение нанести поражение России ради предотвращения третьей мировой войны, назвав ее самой глупой в Евросоюзе.

    Кая Каллас оказалась в центре внимания после заявления о необходимости стратегического поражения России с целью предотвращения третьей мировой войны, сообщает 360.ru.

    Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) резко отреагировал на эти слова, назвав Каллас «самой глупой женщиной в Евросоюзе». По его мнению, предложение Каллас демонстрирует низкий уровень интеллекта, поскольку предполагает необходимость «победить» страну с самым большим и передовым ядерным арсеналом.

    Журналист также выразил возмущение тем, что Каллас обосновывает свой призыв стремлением избежать глобального конфликта. Он подчеркнул, что такой подход, как у Каллас, вызывает обеспокоенность в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министра Эстонии Каю Каллас обвинили в наглости, что спровоцировало страны Евросоюза на демонстративную акцию. Сообщалось, что Каллас потерпела позор и поражение из-за провала своих дипломатических усилий. Ее план о выделении Украине помощи в размере 40 млрд евро не выдержал столкновения с реальностью.

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    26 марта 2025, 08:52 • Новости дня
    Зеленский потребовал от Европы финансировать ВСУ
    Зеленский потребовал от Европы финансировать ВСУ
    @ STRINGER/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский признал нехватку средств на финансирование украинских вооруженных сил и предложил Европе и США взять на себя эти расходы, сообщает журнал Time.

    Владимир Зеленский в интервью журналу Time признал, что украинский бюджет не способен в полном объеме финансировать вооруженные силы страны.

    Он подчеркнул, что армия Украины значительно увеличилась в размерах, стала «в три раза больше, чем была», и ее содержание требует дополнительных ресурсов. Зеленский заявил, что ВСУ нужны отдых, ротация, резервы, зарплаты.

    «Нужны отдельные программы. Европа должна это финансировать. В идеале – Европа и Америка», – считает глава киевского режима.

    Он также отметил, что в текущих условиях он больше рассчитывает на помощь со стороны Европы.

    Владимир Зеленский потребовал предоставить Киеву ядерное оружие в случае отказа от приема Украины в НАТО, чтобы иметь возможность остановить Россию.

    Спецпосланник США Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, от которого Украина отказалась в рамках Будапештского меморандума, принадлежало России.

    Ранее планы главы европейской дипломатии Каи Каллас по мобилизации 40 млрд евро на военную помощь Украине провалились из-за разногласий среди стран ЕС.

    Москва выразила надежду, что США услышали слова президента России Владимира Путина о прекращении военной помощи Киеву как ключевом условии для мирного урегулирования конфликта.

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    27 марта 2025, 20:22 • Видео
    Почему Зеленский повеселел и расхамился

    Саммиту группы поддержки Владимира Зеленского в Париже предшествовали несколько событий и заявлений, которые обнажили стратегию руководства Украины, Британии и Франции. Зеленский в эту стратегию настолько верит, что как будто повеселел.

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    26 марта 2025, 10:29 • Новости дня
    Трамп: Так называемые друзья в ЕС были для США хуже врагов

    Трамп раскритиковал ЕС и пообещал минимум исключений для тарифов со 2 апреля

    Трамп: Так называемые друзья в ЕС были для США хуже врагов
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил, что так называемые друзья из Европейского союза оказались для США хуже врагов, пишет Newsmax.

    Президент США отметил, что считает, будто страна была «мягкой и слабой» в экономических вопросах, что привело к накоплению государственного долга в размере 36 трлн долларов, передает Newsmax.

    По его мнению, пришло время вернуть часть этих денег. Особенно он выделил страны Европейского союза, заявив, что они нанесли США больше вреда, чем враги.

    Трамп заявил о введении жестких тарифных мер, которые начнут действовать 2 апреля. Он подчеркнул, что не планирует делать много исключений.

    «Посмотрите, нас грабили на протяжении 45 лет другие страны», – сказал он.

    Трамп также напомнил о временном приостановлении тарифов для Канады и Мексики, подчеркнув, что это исключение временно и не будет распространяться на другие страны.

    Он добавил, что действия ЕС и Китая в экономической сфере были особенно разрушительными для американской экономики.

    Ранее глава МИД России Лавров раскритиковал «всяких макронов, стармеров и фондерляйенов».

    Напомним, планы главы европейской дипломатии Каи Каллас по мобилизации 40 млрд евро на военную помощь Украине провалились из-за разногласий среди стран ЕС.

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    25 марта 2025, 11:05 • Новости дня
    Военный пакт Британии и ЕС попал в «рыбную» зависимость

    Politico: ЕС потребовал от Британии уступок по рыболовству ради соглашения о совместной обороне

    Военный пакт Британии и ЕС попал в «рыбную» зависимость
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    ЕС настаивает на уступках Британии по рыболовству перед подписанием оборонного пакта, что влияет на будущее отношений между Лондоном и Брюсселем, пишет Politico.

    ЕС требует от Британии уступок в вопросе рыболовства для заключения совместного оборонного пакта, передает Politico.

    Министр по делам ЕС Швеции Джессика Розенкранц подчеркнула необходимость быстрого прогресса в этом вопросе, особенно на фоне усиления напряженности вокруг Украины и стран, активно наращивающих военный потенциал.

    Розенкранц заявила, что правительство Евросоюза вряд ли подпишет оборонное соглашение с Британией, если не будут разрешены вопросы доступа европейских рыболовных флотов в британские воды. Она добавила, что соглашение по рыболовству поможет укрепить доверие между Лондоном и Брюсселем.

    Старшие чиновники ЕС связывают решение вопросов обороны с рыболовством, подчеркнув, что Франция особенно заинтересована в получении более выгодных условий для своих рыболовов в обмен на обновление отношений с Британией.

    Британские чиновники надеялись, что план Кира Стармера по «перезагрузке» отношений с ЕС быстро приведет к успеху в области безопасности и обороны, однако переговоры замедлились из-за рыболовства и других вопросов.

    Переговоры продолжаются, а их результат планируется представить на саммите 19 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция и Британия призывают к размещению контингента ЕС на Украине, что противоречит интересам России. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что пятнадцать стран начнут планировать гарантии безопасности для Украины под руководством Франции и Британии.

    Напомним, британцы не поддержали планы Стармера об увеличении военных расходов.

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    27 марта 2025, 10:27 • Новости дня
    Франция предложила разместить европейские войска вдоль реки Днепр на Украине
    Франция предложила разместить европейские войска вдоль реки Днепр на Украине
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские страны рассматривают возможность развертывания военных для содействия урегулированию конфликта на Украине, в том числе вдоль реки Днепр или на западе страны, передает агентство «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на французского чиновника.

    Европейские военные командиры обсуждают различные варианты развертывания своих сил на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Ассошиэйтед Пресс». Франция предлагает разместить значительные силы в центре Украины вдоль реки Днепр, чтобы они находились подальше от линий фронта.

    Целью этого развертывания является содействие урегулированию конфликта на Украине. Варианты размещения войск обсуждаются военными стратегами и включают также запад Украины и соседние страны.

    В четверг в Париже пройдет саммит «коалиции желающих», на котором будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины, включая возможность размещения «миротворцев». Европейские страны стремятся найти консенсус по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон планировал требовать от России обязательств по Украине через посредничество США. Британия оценила планы лидера Лейбористской партии Кира Стармера по вопросу Украины как политический театр. Запад предлагал отправить на Украину миротворцев из стран Азии и Южной Америки.

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    26 марта 2025, 10:58 • Новости дня
    Южная Европа отвергла план фон дер Ляйен по оборонному кредитованию

    Южные страны ЕС отказались от плана кредитования обороны из-за долговых рисков

    Южная Европа отвергла план фон дер Ляйен по оборонному кредитованию
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Южные страны Европы отвергли план председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по увеличению оборонных расходов через дешевые кредиты из-за опасений по поводу роста долговых обязательств.

    Южные европейские государства, такие как Франция, Италия и Испания, отвергли предложение фон дер Ляйен о предоставлении кредитов на сумму 150 млрд евро для увеличения оборонных расходов, передает Politico.

    Издание подчеркивает, что это предложение включало в себя также экстренное ослабление фискальных правил ЕС, что должно было стимулировать инвестиции в оборону и сократить зависимость Европы от США.

    Как сообщил старший дипломат Евросоюза, страны опасаются, что такие кредиты увеличат их долговую нагрузку до неприемлемого уровня.

    Вместо этого представители южных стран настаивают на выпуске так называемых оборонных облигаций, финансируемых за счет общего заемного капитала ЕС, что требует единогласного одобрения всех 27 стран блока.

    В то время как южные страны выступают против кредитов, северные члены ЕС, такие как Германия и Нидерланды, опасаются, что выпуск общих облигаций может создать прецедент для взаимного погашения долгов.

    Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф подчеркнул: «Никаких евробондов», что отражает общее настроение североевропейских стран.

    Южные страны, такие как Италия и Испания, стремятся расширить определение оборонных расходов, которые могут быть освобождены от фискальных правил ЕС, включая пограничный контроль и кибербезопасность.

    Однако эти страны еще не подтвердили, будут ли они применять экстренную оговорку, надеясь на смягчение позиции фон дер Ляйен по облигациям к следующему саммиту лидеров в июне.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что наглость еврокомиссара по внешней политике Каи Каллас спровоцировала страны ЕС на демонстративную акцию.

    Коментарии (5)
    25 марта 2025, 14:46 • Новости дня
    Лавров заявил о разногласиях Европы и США по Украине
    Лавров заявил о разногласиях Европы и США по Украине
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что европейские лидеры выступают за вступление Украины в НАТО и ЕС, тогда как администрация президента США Дональда Трампа считает, что о членстве в НАТО следует забыть.

    Лавров в интервью Первому каналу подчеркнул противоречия между подходами европейских лидеров и администрации США в вопросе вступления Украины в НАТО и Европейский союз, передает ТАСС. Он отметил, что европейцы настаивают на поддержке Украины и ее интеграции в НАТО и ЕС, несмотря на значительные внутренние проблемы.

    Лавров сообщил, что администрация США, включая президента Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио, четко выразила мнение, что сейчас ведутся предварительные переговоры по окончательному урегулированию и что вопрос о вступлении Украины в НАТО не должен обсуждаться.

    По мнению Лаврова, европейцы с жаром требуют поддерживать Украину и не давать ей отступать от европейского и натовского пути, что противоречит позиции США. Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что причина такого рвения кроется в ряде европейских внутренних проблем.

    Ранее Лавров заявил, что европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию, – это «мечтатели». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что на саммите ЕС заметил в глазах европейских лидеров признание поражения Украины в конфликте.

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    26 марта 2025, 17:20 • Новости дня
    Новак рассказал об оценке ущерба на ГИС «Суджа»

    Новак: Судьба ГИС «Суджа» зависит от отношений с Европой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ведется оценка ущерба газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» после нападения на нее киевского режима, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «По ГИС "Суджа" пока идет оценка ущерба. Но в целом, как вы знаете, этот маршрут – по нему нет контракта и не продлены договоренности с 1 января 2025 года», – сказал Новак, передает ТАСС.

    Он добавил, что судьба объекта зависит от будущих отношений в энергетической сфере со странами Европы.

    Минобороны называло подрыв ГИС «Суджа» провокацией украинской стороны против мирных инициатив Соединенных Штатов.

    Полковник ДНР Эдуард Басурин в беседе с газетой ВЗГЛЯД предполагал, что подрыв ГИС «Суджа» могли устроить неонацистские формирования, неподконтрольные Владимиру Зеленскому.

    Сам же официальный Киев обвинял в подрыве станции Россию.

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    26 марта 2025, 10:02 • Новости дня
    Лавров раскритиковал «всяких макронов, стармеров и фондерляйенов»

    Лавров высмеял лидеров стран ЕС за смену позиции по перемирию

    Лавров раскритиковал «всяких макронов, стармеров и фондерляйенов»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров с иронией отметил быструю смену мнения «всяких макронов, стармеров и фондерляйенов» о перемирии на Украине.

    Лавров в интервью Первому каналу раскритиковал европейских лидеров за резкую смену позиции по вопросу перемирия на Украине, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что в начале марта киевские власти впервые заявили о готовности к 30-дневному прекращению огня, требуя немедленного согласия от Москвы, хотя за три дня до этого говорили о том, что Украину следует накачать оружием, чтобы она на переговорах выступала с позиции силы.

    «Всякие макроны, стармеры, фондерляйены сразу стали кричать, что теперь мяч на стороне президента России Владимира Путина», – отметил Лавров.

    Он также подчеркнул, что в тот же день, когда Киев выразил готовность к перемирию, Украина запустила рекордное количество дронов по центральным районам России, что Запад оставил без осуждения.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что европейские лидеры выступают за вступление Украины в НАТО и ЕС, в то время как администрация президента США Дональда Трампа считает, что о членстве в НАТО следует забыть.

    Также Лавров заявил, что европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию, – это «мечтатели».

    Лавров сравнил нынешние усилия Запада с действиями Наполеона и Гитлера, пытавшихся сдержать Россию и нанести ей поражение.

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    27 марта 2025, 01:43 • Новости дня
    Трамп объявил о введении США пошлин на импортные автомобили

    Трамп объявил о введении США пошлин в 25% на импортные автомобили с апреля

    Трамп объявил о введении США пошлин на импортные автомобили
    @ Oliver Contreras/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    С апреля вступают в силу пошлины в 25% на импортные автомобили, заявил президент США Дональд Трамп. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала защитить европейские экономические интересы.

    «Мы подписываем указ сегодня. Он вступает в силу 2 апреля. Начнем взимание 3 апреля», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    В своем выступлении в Овальном кабинете он подчеркнул, что эта мера будет постоянной и направлена на стимулирование роста автомобильной отрасли внутри США.

    В ответ на решение США глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление. Она подчеркнула, что Евросоюз оценит решение США ввести пошлины на европейские автомобили. Фон дер Ляйен также добавила, что ЕС будет продолжать искать решения через переговоры, при этом защищая свои экономические интересы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале США сообщали, что планируют ввести пошлины в размере около 25% в отношении зарубежных автомобилей и фармацевтики. США уже ввели в отношении всех поставок стали и алюминия в страну пошлины в размере 25% .

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    26 марта 2025, 23:04 • Новости дня
    Макрон допустил «военный ответ» возможных «миротворцев» на Украине в случае атаки

    Макрон заявил, что миротворцы на Украине смогут дать военный ответ в случае атаки

    Макрон допустил «военный ответ» возможных «миротворцев» на Украине в случае атаки
    @ IMAGO/Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западные миротворческие силы, которые планируется направить на Украину, смогут дать военный ответ в случае нападения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что миротворческие силы, которые Запад планирует направить на Украину, смогут дать «военный ответ» в случае нападения на них, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что западные военные не будут размещены на линии фронта и их целью не является конфликт с вооруженными силами России. Однако, если произойдет атака, они ответят, согласно решению главнокомандующего.

    На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже Макрон отметил, что западные силы будут находиться на Украине для обеспечения долгосрочного мира, а не для участия в боевых действиях на линии фронта. Он выразил недоумение, зачем в отношении Украины задается вопрос о местоположении миротворцев, когда в других местах их миссия всегда была ясна.

    Ранее президент Франции Макрон предложил начать миссию ООН с участием европейских войск на Украине для защиты будущего мирного соглашения.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал мечтателями европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию.

    Эксперты объяснили неприемлемость размещения контингента ЕС на Украине для России.

    Коментарии (19)
    25 марта 2025, 11:50 • Новости дня
    The Guardian: Утечка из «секретного чата» показала неприязнь Трампа к Европе

    Tекст: Вера Басилая

    Неожиданная утечка информации о планах атаки на Йемен раскрыла истинные отношения администрации президента США Дональда Трампа с европейскими союзниками, сообщает The Guardian.

    Недавняя утечка информации, связанная с администрацией Трампа, выявила скрытое недовольство европейскими союзниками, сообщает The Guardian.

    В переписке, случайно попавшей в руки журналиста Джеффри Гольдберга из Atlantic, обсуждался возможный удар по хуситам в Йемене. Однако обсуждение затронуло и отношение администрации к Европе, показав, что к ней относятся с презрением.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил опасения по поводу последствий удара. Он подчеркнул, что, хотя через Суэцкий канал проходит лишь 3% американской торговли, европейская торговля составляет 40%, и удар может вызвать рост цен на нефть. Это, по его мнению, идет вразрез с текущей политикой президента Трампа в отношении Европы.

    Вэнс, наряду с высокопоставленными чиновниками, такими как глава Пентагона Пит Хегсет и советник по национальной безопасности Майкл Уолтц, обсуждал, стоит ли откладывать удар, чтобы избежать ухудшения отношений с Европой. Эти обсуждения выявили расхождения во взглядах Вэнса и Трампа, особенно учитывая, что вице-президент США ранее открыто критиковал европейские страны за недостаточные оборонные расходы. Такая политика вызывает опасения у европейских лидеров, которые считают Вэнса потенциальной угрозой для трансатлантических отношений.

    Некоторые официальные лица, такие как советник по внутренней безопасности президента США Стивен Миллер, стремились урегулировать ситуацию, подчеркивая, что президент уже дал «зеленый свет».

    Газета пишет, что утечка информации подчеркивает общий вектор политики администрации, направленной на пересмотр отношений с Европой. Разговоры показывают, что в администрации мало кто высказывается в поддержку НАТО или Европы в целом, а ведущие лица, такие как Стив Уиткофф, считают, что экономический потенциал стран Персидского залива может превзойти Европу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, члены администрации президента США Дональда Трампа случайно добавили журналиста в незащищенный чат, где обсуждались военные планы по операции против хуситов в Йемене.

    Произошедшая утечка вызвала вопросы о том, как администрация обсуждает вопросы национальной безопасности, и возможные дисциплинарные меры.

    Трамп заявил, что не знал о случившемся, и в очередной раз выразил свое недовольство изданием Atlantic.

    В Евросоюзе разгораются дебаты о том, насколько глубок антагонизм администрации президента США и является ли ее настоящей целью разрушение Европейского союза.


    Коментарии (4)
    27 марта 2025, 11:19 • Новости дня
    FT: Макрон и Стармер умерили планы о «миротворцах» на Украине

    Financial Times: Макрон и Стармер умерили планы о «миротворцах» на Украине

    FT: Макрон и Стармер умерили планы о «миротворцах» на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер пересматривают планы по обеспечению безопасности на Украине, сосредотачиваясь на воздушных и морских силах вместо развертывания миротворцев для поддержания перемирия, пишет Financial Times.

    Европейские лидеры пересмотрели свои подходы к поддержке Украины после заключения перемирия, передает Financial Times.

    Изначально предполагалось направить европейских миротворцев для обеспечения безопасности, но этот план был уменьшен в пользу более «пацифистского» подхода.

    На встрече в Елисейском дворце, где собрались делегаты из 31 страны, обсуждались форматы и размеры возможных международных контингентов.

    Также рассматривались задачи по обучению украинских войск. Стармер добавил, что коалиция не стремится заменить существующие украинские силы, а намерена усилить их, предоставив дополнительную поддержку с воздуха и моря. Кроме того, Макрон объявил о предоставлении Киеву еще 2 млрд евро в виде военной поддержки.

    Европейские лидеры теперь сосредоточены на создании «успокаивающих сил», которые будут включать воздушную и морскую поддержку, а не только наземные силы.

    До этого европейские страны рассматривают возможность развертывания военных для содействия урегулированию конфликта на Украине, в том числе вдоль реки Днепр или на западе страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон планировал требовать от России обязательств по Украине через посредничество США. Британия оценила планы лидера Лейбористской партии Кира Стармера по вопросу Украины как политический театр. Запад предлагал отправить на Украину миротворцев из стран Азии и Южной Америки.

    Коментарии (3)
    27 марта 2025, 02:57 • Новости дня
    ЕС заявил о намерении оказывать максимальное давление на Россию

    Представитель внешнеполитической службы ЕС Хиппер заявила о намерении Европы продолжать санкционное давление на Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз намерен оказывать санкционное давление на Россию, заявила официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер на фоне переговоров по Украине в Саудовской Аравии.

    Хиппер спросили о готовности Брюсселя снять санкции с Россельхозбанка. Она подчеркнула, что ЕС «по-прежнему сосредоточен на оказании максимального давления на Россию», в том числе через санкции, передает РИА «Новости».

    В числе главных предпосылок для отмены санкций Хиппер назвала «прекращение агрессии» Россией, а также «безоговорочный вывод всех российских военных сил со всей территории Украины». Хиппер заявила о желании ЕС помочь Украине добиться «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости переоценить режим антироссийских санкций для достижения урегулирования конфликта на Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что обсуждение снятия санкций с России будет уместно только в рамках долгосрочного мирного соглашения, и пока это преждевременно.

    В рамках сделки по безопасности в Черном море Кремль настаивает на отмене санкций в отношении Россельхозбанка и других финансовых структур. В России считают необходимым подключить их к SWIFT, а затем открыть соответствующие корреспондентские счета.

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    27 марта 2025, 13:16 • Новости дня
    Рар: Автомобильные пошлины испортят отношения США и ЕС

    Политолог Рар: Автомобильные тарифы США приведут Германию к деиндустриализации

    Рар: Автомобильные пошлины испортят отношения США и ЕС
    @ Nicolas Maeterlinck/Belga News A/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон медленно «убивает» своего конкурента в лице Европы. Проблема Берлина и Брюсселя в том, что они не могут конкурировать с Соединенными Штатами в части эффективности промышленности, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Дональд Трамп объявил о введении США пошлин на импортные автомобили. В ЕК заявили, что постараются урегулировать споры с Белым домом через переговоры.

    «Цель развязываемой Дональдом Трампом торговой войны состоит в том, чтобы заставить автопроизводителей Европы переехать с европейского рынка на американский», – считает немецкий политолог Александр Рар.

    По его оценкам, в случае реализации этого плана ФРГ потеряет последние остатки автомобильной промышленности. «В Германии, которая является мотором экономики Евросоюза, усилится деиндустриализация. То же самое произойдет в остальных европейских странах и Канаде», – прогнозирует эксперт.

    Проблема Берлина и Брюсселя в том, что они не могут конкурировать с Соединенными Штатами в части эффективности производства, добавил собеседник. «Во-первых, высокие сборы в ЕС мешают компаниям вкладывать деньги в развитие промышленности», – пояснил Рар.

    «Кроме того, в Германии люди разучились работать. Они привыкли получать большие пособия от государства, не стремясь трудиться, – продолжил он. – Наконец, европейцы приняли решение все средства тратить на военную экономику. К сожалению, такой прием является краткосрочной панацеей для сдерживания экономического падения».

    На этом фоне Трамп действует методично и осознанно. «Вашингтон медленно "убивает" своего конкурента в лице Европы. Урсула фон дер Ляйен не сможет уговорить президента США отказаться от новых тарифов. Впрочем, глава Белого дома, возможно, согласится с ними повременить», – считает спикер.

    Однако, оговаривается он, Соединенные Штаты в этом случае припомнят Еврокомиссии бойкот американским мирным инициативам по Украине. «Стоит ожидать, что в этой торговой войне выиграет Америка. Введение автомобильных пошлин негативно отразится на отношениях Вашингтона и Брюсселя», – заключил Рар.

    Ранее Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 25% на импорт автомобилей. Тарифы вступят в силу 2 апреля. Глава Белого дома считает, что решение заставит иностранных автопроизводителей открывать заводы в Соединенных Штатах, а это приведет к экономическому росту. По его оценке, меры за два года могут принести в бюджет от 600 млрд до 1 трлн долларов.

    Кроме того, Трамп пригрозил усилить пошлины в случае кооперации Брюсселя и Оттавы против Вашингтона. «Если ЕС будет сотрудничать с Канадой, чтобы нанести вред экономике США, то мы введем крупные пошлины, куда более крупные, чем планируемые ныне, в отношении обеих сторон», – написал он в соцсети Truth Social.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила сожаление по поводу новых тарифов. «Теперь мы проведем оценку этого объявления вкупе с другими мерами, которые США планируют принять в ближайшие дни», – сообщила она. По ее словам, ЕС «продолжит искать решение путем переговоров», одновременно «защищая свои экономические интересы».

    Примерно половина автомобилей, продаваемых в США, произведена в других странах, отмечает The New York Times. По данным Politico, в 2024 году Соединенные Штаты импортировали пассажирские автомобили на сумму 214 млрд долларов, в том числе из таких стран, как Япония, Мексика и Южная Корея.

    Трамп ранее ввел пошлины в 25% в отношении европейских стали и алюминия. Новая тарифная политика вступила в силу 12 марта. Брюссель пошел на ответные меры. Кроме того, Париж призвал применить «самый мощный торговый инструмент ЕС» против Вашингтона.

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