Глава французской компании TotalEnergies допустил перезапуск «Северного потока»

Tекст: Вера Басилая

Глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне высказал предположение о возможном перезапуске нескольких ниток газопровода «Северный поток», передает РИА «Новости».

Он отметил, что не будет удивлен, если две из четырех ниток вновь заработают. Пуянне подчеркнул, что для поддержания конкурентоспособности Европы необходимо использование российского газа, так как только сжиженный природный газ не сможет полностью заменить этот ресурс.

Выступая в Берлине, Пуянне также отметил, что, хотя стратегия Европы по диверсификации энергетических ресурсов имеет смысл, важно быть осторожными, чтобы не оказаться в подобной ситуации с зависимостью от США и их сжиженного газа.

TotalEnergies, одна из крупнейших энергетических компаний, действует почти в 130 странах и занимается добычей нефти и газа на всех континентах, включая Европу, Ближний Восток, Северную Африку и Америку. Штат компании превышает 100 тыс. сотрудников.

Ранее сообщалось. что якобы Соединенные Штаты ведут переговоры с Россией и Германией о покупке «Северных потоков» для возобновления поставок энергоносителей в Европу после окончания конфликта на Украине.

Вице-премьер России Александр Новак отметил, что вопрос возобновления экспорта газа по «Северному потоку» в Европу не актуален.

Газета ВЗГЛЯД писала, что конфликт США и Европы снизил шансы перезапуска «Северного потока – 2».