Кинолог разъяснил выгоды и риски страхования собак

Президент РКФ Голубев указал на особенности и подводные камни страхования собак

Tекст: Денис Тельманов

Как пишет РИА «Новости», Владимир Голубев, президент Российской кинологической федерации, раскрыл преимущества и подводные камни страхования собак. Он отметил, что страхование становится популярным среди собаководов, которые все чаще рассматривают питомцев как членов семьи.



Голубев подчеркнул, что страхование может защитить от расходов в случае болезни, нападения или при путешествиях за границу. Однако он предупреждает, что страхование может включать финансовую франшизу – сумму, которую владелец должен оплатить из своего кармана, прежде чем страховая компания начнет покрывать остальные расходы.

Кинолог советует выбирать услуги, соответствующие породе и образу жизни собаки. Например, спокойным домашним питомцам может не понадобиться расширенная страховка. А для активных собак, участвующих в выставках или часто путешествующих, стоит рассмотреть дополнительные опции.

Он также отметил важность страхования на случай болезни, особенно если собака взята из приюта. Такие животные более подвержены заболеваниям и требуют значительных средств на лечение. Голубев подчеркнул необходимость внимательного выбора страховщика и условий полиса, чтобы избежать финансовых потерь.

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