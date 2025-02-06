Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.0 комментариев
Консул рекомендовал россиянам оформить страховой полис перед поездкой в Турцию
Перед поездкой в Турцию россиянам важно проверить срок действия паспорта и оформить медицинскую страховку, чтобы избежать возможных проблем, советует генконсул России в Стамбуле Андрей Буравов.
По его словам, проблемы с россиянами в Турции зачастую возникают из-за невнимательности и несоблюдения элементарных правил, передает ТАСС.
Буравов настоятельно рекомендовал тщательно ознакомиться с порядком въезда в страну.
«Необходимо проверить срок действия загранпаспорта, который должен быть действителен не менее 120 дней на дату въезда, и оформить полис медицинского страхования», – подчеркнул дипломат.
Кроме того, Буравов отметил, что важно иметь достаточное количество наличных денежных средств из-за возможных сложностей с платежами.
Консульство, по его словам, готово оказать помощь россиянам в случае проблемных ситуаций, хотя строгой статистики по происшествиям не ведется.
Он подчеркнул, что количество инцидентов достаточно велико из-за большого числа россиян, приезжающих в Турцию по различным целям.
Генконсульство РФ в Стамбуле предоставляет полный спектр консульских услуг. Наиболее востребованными являются оформление и выдача загранпаспортов, вопросы гражданства и нотариальные услуги.
В то же время российские производители высокотехнологичной продукции проявляют растущую активность на турецком рынке.
Буравов отметил, что российские экономические операторы фиксируют рост активности в Турции, что включает как традиционные направления, так и высокотехнологичные отрасли.
Напомним, Турция ужесточила требования для аренды жилья туристами. Собственники жилья в Турции при сдаче его в аренду туристам на срок менее 100 дней должны получить соответствующую лицензию и согласие всех собственников в этом здании.