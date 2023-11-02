Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».3 комментария
Турция ужесточила требования для аренды жилья туристами
Resmi Gazete: Турция ужесточила требования для аренды жилья туристами
Собственники жилья в Турции при сдаче его в аренду туристам на срок менее ста дней должны получить соответствующую лицензию и согласие всех собственников в этом здании, соответствующее решение приняло правительство Турции, оно опубликовано в официальном печатном органе кабмина Resmi Gazete.
Таким образом, аренда жилых помещений на срок менее 100 дней была включена в категорию «аренда жилых помещений для целей туризма», передает РИА «Новости».
Арендодатель должен получить лицензию министерства культуры и туризма до заключения договора аренды. Ведомства также смогут выдавать разрешительные сертификаты через губернаторов.
На арендуемые дома будут вывешиваться таблички с квалификацией, которую определит министерство.
Если сдаваться будет жилье в многоквартирном доме, то собственник должен получить разрешение всех собственников на этажах в этом здании.
В случае сдачи жилья без разрешения будет наложен штраф размере 100 тыс. турецких лир (3,5 тыс. долларов США) за каждый арендованный дом, и им будет предоставлено 15 дней для осуществления деятельности на основании полученного разрешения.
В случае если арендодатель продолжит заниматься сдачей жилья без разрешения, штраф будет расти.
Напомним, в июле Стамбул посетило рекордное за 10 лет количество туристов – 1 873 097 человек.