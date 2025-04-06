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Израиль запретил въезд двум британским депутатам из-за риторики
Израиль отказал во въезде депутатам Мохамед и Янг за антиизраильскую риторику
Израильские власти не пустили в страну двух депутатов из Британии, обвинив их в планах распространять антиизраильскую риторику, что вызвало обеспокоенность Лондона.
Газета Times of Israel сообщила, что Израиль запретил въезд двум британским депутатам из Лейбористской партии – Абтисаму Мохамед и Юань Янгу. Это решение принято на основании того, что во время допроса в израильском Управлении народонаселения и миграции выяснилось, что целью визита депутатов было документирование деятельности израильских сил безопасности и распространение антиизраильской риторики.
Политики прибыли в страну из Лутона, однако их визит не был подтвержден израильскими ведомствами как официальная делегация.
В ответ на это глава британского МИД Дэвид Лэмми выразил глубокую обеспокоенность решением Израиля и подчеркнул, что задержание и отказ во въезде депутатам неприемлемы и непродуктивны.
Он сообщил, что правительство Британии связалось с депутатами для оказания поддержки. Также Лэмми добавил, что Британия выступает за прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников.
Как сообщает издание, израильские власти недавно возобновили боевые действия в секторе Газа после прекращения огня, завершившегося 1 марта. Израиль объяснил это отказом ХАМАС принять американский план продления перемирия и освобождения израильских заложников.
В свою очередь, палестинская сторона обвинила Израиль в нарушении договоренностей и отказе от переговоров о полном прекращении конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Лондона прошла акция в поддержку палестинского народа с участием десятков тысяч человек, которые требовали от международных лидеров соблюдения режима прекращения огня в секторе Газа.
Несмотря на рекордное повышение зарплат, британские солдаты массово увольняются из армии, что свидетельствует о глубоком кризисе в вооруженных силах страны.
Лидер вооруженных сирийских формирований Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что новые власти Сирии не намерены вступать в конфликт с Израилем и ведут переговоры с Британией о возобновлении работы ее посольства.