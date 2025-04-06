Израиль отказал во въезде депутатам Мохамед и Янг за антиизраильскую риторику

Tекст: Денис Тельманов

Газета Times of Israel сообщила, что Израиль запретил въезд двум британским депутатам из Лейбористской партии – Абтисаму Мохамед и Юань Янгу. Это решение принято на основании того, что во время допроса в израильском Управлении народонаселения и миграции выяснилось, что целью визита депутатов было документирование деятельности израильских сил безопасности и распространение антиизраильской риторики.

Политики прибыли в страну из Лутона, однако их визит не был подтвержден израильскими ведомствами как официальная делегация.



В ответ на это глава британского МИД Дэвид Лэмми выразил глубокую обеспокоенность решением Израиля и подчеркнул, что задержание и отказ во въезде депутатам неприемлемы и непродуктивны.

Он сообщил, что правительство Британии связалось с депутатами для оказания поддержки. Также Лэмми добавил, что Британия выступает за прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников.

Как сообщает издание, израильские власти недавно возобновили боевые действия в секторе Газа после прекращения огня, завершившегося 1 марта. Израиль объяснил это отказом ХАМАС принять американский план продления перемирия и освобождения израильских заложников.

В свою очередь, палестинская сторона обвинила Израиль в нарушении договоренностей и отказе от переговоров о полном прекращении конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Лондона прошла акция в поддержку палестинского народа с участием десятков тысяч человек, которые требовали от международных лидеров соблюдения режима прекращения огня в секторе Газа.

Несмотря на рекордное повышение зарплат, британские солдаты массово увольняются из армии, что свидетельствует о глубоком кризисе в вооруженных силах страны.

Лидер вооруженных сирийских формирований Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что новые власти Сирии не намерены вступать в конфликт с Израилем и ведут переговоры с Британией о возобновлении работы ее посольства.