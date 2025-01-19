В Лондоне прошла многотысячная акция в поддержку Палестины

Тысячи протестующих в Лондоне потребовали прекращения огня в Газе

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, в центре Лондона прошла многотысячная демонстрация в поддержку Палестины. Участники акции требовали от международных лидеров добиваться от Израиля соблюдения режима прекращения огня в секторе Газа. Демонстранты несли транспаранты с лозунгами «Прекращение огня немедленно» и «Свободу Палестине». Также протестующие критиковали премьер-министра Британии Кира Стармера за бездействие в отношении гуманитарной катастрофы в Газе.



Организаторы планировали провести акцию у штаб-квартиры Би-би-си, но получили отказ полиции из-за близости синагоги. Перед собравшимися на улице Уайтхолл выступили представители партии «зеленых» и Кампании солидарности с Палестиной. Они отметили соглашение о перемирии в Газе как «большую победу», но подчеркнули необходимость продолжать борьбу за создание палестинского государства. Протестующие также выражали желание предать суду премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

На акции присутствовали ортодоксальные евреи и родственники узников концлагерей, выступавшие против «геноцида в Газе». За порядком следили более одной тысячи сотрудников лондонской полиции. По итогам демонстрации было задержано 77 человек, большинство из которых пытались прорваться к штаб-квартире Би-би-си через полицейские кордоны.

Согласно заявлению Скотленд-Ярда, это самое большое количество задержанных участников протестов Кампании солидарности с Палестиной с октября 2023 года. Один из задержанных нес плакат в поддержку движения «Хезболлах», запрещенного в Британии. Представитель Скотленд-Ярда отметил, что серьезных травм среди полицейских не зафиксировано.

Достигнутое соглашение о перемирии в Газе включает освобождение заложников и прекращение огня. Израиль и ХАМАС договорились обменять 33 израильских заложника на палестинских заключенных. Посреднические усилия в этом процессе оказали Доха, Каир и Вашингтон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лондоне прошла демонстрация в поддержку Палестины, на которой полиция задержала 17 человек, участвовавших в акции; протестующие в поддержку Палестины выстроились цепью поперек основных мостов и туннеля в центре Нью-Йорка, перекрыв движение транспорта; во время сольного концерта в Мельбурне вокалист Radiohead Том Йорк подвергся критике со стороны зрителя за его молчание по поводу ситуации в секторе Газа, что вызвало перепалку и временный уход музыканта со сцены.

