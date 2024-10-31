  • Новость часаВСУ использовали снаряды с большим числом поражающих элементов при атаке Бердянска
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ВСУ не смогли адаптироваться к каскадному наступлению России
    Небензя указал на «гнилую логику» США в рассуждениях о войсках КНДР в России
    Постпреда Британии при ООН пригласили в «обедневшую» Россию
    В Госдуме назвали недостатки ограничений на продажу алкоголя
    ВСУ атаковали дронами-камикадзе порт Бердянска
    Харьков частично остался без света после взрыва
    Сеул оценил риск войны в случае отправки сил КНДР в Россию
    США не исключили отправки другими странами военных на Украину
    Контрразведка Венгрии предотвратила отправку оружия на Украину
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов США навязывают человечеству американский ИИ

    Заявка на стратегию США в области искусственного интеллекта – если убрать шелуху про демократию – сводится к защите лидерства через контроль и недопущение любого развития у любых конкурентов. Все, что человечество может предложить или сделать в сфере ИИ, должно быть не просто подконтрольно США, а производиться и контролироваться на их физической территории.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дать человеку выпить яду – это не акт сострадания

    Никакая система не будет искать трудное и дорогостоящее решение (совершенствовать обезболивание и уход за больными, помощь нуждающимся и т. д.), когда есть легкое и дешевое – просто выписать им порцию яда.

    22 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Финансовая система БРИКС ударит по доллару США

    Финансовая система БРИКС должна стать одним из тех главных катков, которые пусть медленно, но неумолимо проедутся по однополярному миру, в основе которого – власть доллара. При этом единая валюта странам БРИКС совсем ни к чему.

    4 комментария
    31 октября 2024, 10:10 • Новости дня

    Том Йорк подвергся нападкам на концерте из-за молчания по ситуации в Газе

    Tекст: Мария Иванова

    Во время сольного концерта в Мельбурне вокалист Radiohead Том Йорк подвергся критике со стороны зрителя за его молчание по поводу ситуации в секторе Газа на фоне продолжающегося израильского конфликта, что вызвало перепалку и временный уход музыканта со сцены.

    Вокалист Radiohead Том Йорк столкнулся с резкой критикой во время сольного концерта в Мельбурне, сообщает ТАСС со ссылкой на The Daily Mail. Один из зрителей выкрикивал лозунги в поддержку Палестины, выражая недовольство молчанием Йорка по поводу ситуации в Газе. Конфликт разгорелся на фоне недавних призывов к группе Radiohead отменить выступление в Израиле.

    В ответ на критику Йорк вступил в словесную перепалку с протестующим, обвинив его в трусости, после чего покинул сцену. Этот инцидент вызвал бурную реакцию публики. Вскоре Йорк вернулся и продолжил выступление.

    Ранее, в 2017 году, Radiohead также подверглась критике за концерты в Израиле. Тогда Том Йорк заявил, что выступление в Израиле не означает поддержку ее правительства.

    На фоне инцидента в Мельбурне ситуация в секторе Газа остается напряженной. Министерство здравоохранения Газы сообщило о более чем ста погибших за сутки из-за израильских атак. С начала военной операции в регионе количество погибших превысило 43 тыс., ранены более 101 тыс. палестинцев.

    Напомним, в Лондоне прошла демонстрация в поддержку Палестины, на которой полиция задержала 17 человек.

    Ранее в Стамбуле полиция разогнала митинг в поддержку владельцев звукозаписывающего магазина и фанатов группы Radiohead, применив слезоточивый газ и водометы. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в избиении фанатов музыкальной группы Radiohead виноваты обе стороны.

    29 октября 2024, 13:23 • Новости дня
    Пезешкиан заявил о возможности Ирана нанести очень сильный удар по Израилю

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна способна нанести Израилю более мощный удар, чем атака 1 октября

    Пезешкиан заявил о возможности Ирана нанести очень сильный удар по Израилю
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна способна нанести Израилю более мощный удар, чем атака 1 октября, если Израиль продолжит угрожать безопасности Исламской Республики.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Исламская Республика способна нанести гораздо более мощный удар по Израилю, чем это было 1 октября, передает ТАСС.

    В своей речи на заседании правительства иранский лидер подчеркнул необходимость противостоять угрозам со стороны сионистского режима, подразумевая Израиль. «Мы должны поставить Израиль на место. Если они хотят подорвать нашу безопасность, мы тоже способны нанести ущерб их безопасности, и они получат гораздо более мощный ответ, чем раньше», – заявил он.

    Накануне израильские СМИ сообщили, что Тель-Авив уничтожил все стратегические оборонные возможности, включая зенитные ракетные комплексы С-300 и радары дальнего обнаружения, оставив Иран с системами ближнего действия. На этом фоне депутат иранского парламента Мохаммад Реза Сабагиан предложил пересмотреть оборонную и ядерную доктрину Ирана. Также стало известно, что Израиль совершил воздушный удар по Ирану, используя территорию Ирака.


     

    Коментарии (2)
    28 октября 2024, 15:42 • Новости дня
    В Иране сообщили об устранении ущерба от удара Израиля

    Министр обороны Ирана сообщил об устранении ущерба от удара Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран в кратчайшие сроки устранил последствия израильского ракетного удара, нанесшего незначительный ущерб, заявил министр обороны страны Азиз Насирзаде.

    По его словам, израильский удар причинил Ирану незначительный ущерб, передает ТАСС. Последствия атаки были устранены благодаря собственным ресурсам и научному потенциалу Ирана, подчеркнул министр.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что по оборонительному потенциалу Ирана был нанесен мощный удар. Иранский депутат Мохаммад Реза Сабагиан предложил пересмотреть оборонную и ядерную доктрину Ирана в ответ на удары Израиля.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что власти Ирана не разглашают информации о полученном уроне после израильского удара, чтобы не провоцировать в обществе ожидания жестких ответных действий, и разбиралась, почему Иран в ближайшее время не решится вновь атаковать Израиль.

    Коментарии (0)
    30 октября 2024, 19:45 • Видео
    Зеленский устроил истерику из-за «Томагавков»

    Владимир Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США ракеты семейства «Томагавк». Он возмущен, что информация об этом секретном пункте «плана победы» стала известна СМИ. Так руководство Украины получило отказ по третьей части «плана» и подозрения в невменяемости со стороны своих западных партнеров.

    Коментарии (0)
    30 октября 2024, 10:49 • Новости дня
    Турция призвала Совбез ООН ввести оружейное эмбарго против Израиля
    Турция призвала Совбез ООН ввести оружейное эмбарго против Израиля
    @ Fatih Aktas/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Турция инициировала в ООН проект «Совместное письмо» с призывом к оружейному эмбарго против Израиля, обвинив его в военных преступлениях и нарушениях международного права, заявил представитель Турции при ООН Ахмет Йылдыз.

    Йылдыз выступил на открытом заседании Совета Безопасности ООН, где сообщил о начале инициативы «Совместное письмо» с требованием прекратить поставки оружия Израилю, передает «Анадолу».

    Он обвинил Израиль в том, что в Газе произошли «беспрецедентные военные преступления», и отметил, что ситуация угрожает перерасти в полномасштабную войну.

    Йылдыз подчеркнул, что Израиль наносит целенаправленные удары по Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, что усугубляет гуманитарный кризис.

    Он также осудил израильский закон, ограничивающий деятельность агентства, утверждая, что это нарушает международные обязательства.

    По словам Йылдыза, напряженность в регионе растет, особенно между Израилем и такими странами, как Ливан, Сирия и Иран. Он призвал Совет Безопасности ООН использовать все доступные инструменты для прекращения огня и обеспечения гуманитарной помощи.

    Политик сообщил, что Турция при поддержке других стран подготовила «Совместное письмо», в котором настаивает на прекращении поставок оружия Израилю, считая это важным шагом для предотвращения дальнейших нарушений прав человека и достижения мира.

    Йылдыз призвал все страны поддержать инициативу и обеспечить мирное сосуществование в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что США и Германия продолжают поддерживать Израиль, предоставляя ему оружие, что способствует массовому убийству мирных жителей.

    До этого Эрдоган на заседании БРИКС+ в Казани предложил запретить поставки вооружения Израилю, заявив о геноциде палестинцев.

    Коментарии (5)
    30 октября 2024, 17:23 • Новости дня
    Новый генсек «Хезболлы» пообещал победу над Израилем

    Новый генсек «Хезболлы» Касем заявил о намерении следовать курсу Насруллы

    Tекст: Ольга Иванова

    Новый генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Наим Касем в своем первом выступлении после избрания заверил сторонников в победе над Израилем, несмотря на жертвы, и намерении продолжить политику Хасана Насруллы.

    Касем пообещал своему движению победу над Израилем, несмотря на ожидаемые потери, сообщает ТАСС. В своем первом выступлении после избрания Касем подчеркнул, что впереди ждут жертвы, но победа станет союзником организации.

    Выступление транслировал телеканал Al Mayadeen. Касем заявил о своем намерении продолжить курс покойного лидера Хасана Насруллы. Он отметил, что его программа охватывает все области: политику, джихад, социальную сферу и культуру. «Моя рабочая программа станет продолжением программы нашего лидера Хасана Насруллы», – сказал Касем.

    Напомним, Наим Касем был избран новым лидером ливанского шиитского движения «Хезболла» после того, как занимал должность заместителя генерального секретаря. Руководство «Хезболлы» заявляло, что продолжает функционировать после смерти Хасана Насруллы, движение намерено продолжать свою борьбу. Несмотря на гибель руководства, «Хезболла» продолжает проводить военные операции и отражать израильские атаки.

    Коментарии (2)
    30 октября 2024, 14:45 • Новости дня
    США испытали ПВО с элементами израильского «Железного купола»

    Морская пехота США провела успешные учения с интеграцией «Железного купола»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие морской пехоты США завершили учения с системой ПВО, интегрированной с израильским комплексом «Железный купол», включающим американские РЛС и израильские противоракеты «Тамир».

    Военные морской пехоты США успешно провели учения с системой противовоздушной обороны, в которую интегрированы элементы израильского комплекса «Железный купол», сообщает ТАСС. Основу системы составляют американские радиолокационные станции и системы управления, а также израильские противоракеты «Тамир», которые используются в «Железном куполе». К этим компонентам добавлена мобильная пусковая установка, разработанная израильской компанией «Рафаэль».

    В ходе учений морские пехотинцы США продемонстрировали полное владение новой системой, успешно выполняя перехваты целей. Также была опробована возможность непрерывного запуска ракет-перехватчиков от «Железного купола» с помощью мобильной пусковой установки, созданной специально для нужд морской пехоты.

    По мнению министерства обороны Израиля, данные учения представляют собой важный шаг на пути к боевому развертыванию первого прототипа системы для вооруженных сил США. Оценка военных подчеркивает прогресс в освоении технологии и ее готовность к применению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нашел способ взломать противоракетную оборону Израиля. Трамп пообещал развернуть над США систему ПРО «Железный купол». Новый законопроект о помощи Израилю, представленный в Палате представителей Конгресса США, предполагает выделение более 26 млрд долларов для поддержки Израиля, а также 2,4 млрд долларов на финансирование американских ВС США на Ближнем Востоке.

    Коментарии (0)
    29 октября 2024, 03:25 • Новости дня
    Израильские ВВС нанесли удары по жилым домам в секторе Газа

    Израильские ВВС нанесли удар по сектору Газа, погибли не менее семи палестинцев

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате авиаудара израильских ВВС по жилым домам в Бейт-Лахии на севере сектора Газа погибли не менее семи палестинцев, а также сообщается об интенсивных танковых атаках и артиллерийском обстреле лагеря беженцев Джабалия.

    Израильские ВВС нанесли серию ударов по жилым домам в Бейт-Лахии, городе на севере сектора Газа. По данным источника, в результате авиаударов погибли не менее семи палестинцев, передает ТАСС

    Кроме авиаударов, в регионе наблюдаются интенсивные танковые атаки и артиллерийские обстрелы. В частности, обстрелу подвергся лагерь беженцев Джабалия, также расположенный на севере сектора Газа.

    Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после инцидента 7 октября прошлого года, когда боевики ХАМАС проникли из сектора Газа в Израиль. Этот рейд сопровождался убийствами израильских граждан и захватом заложников. Израиль в ответ начал военную операцию, направленную на уничтожение инфраструктуры ХАМАС и освобождение похищенных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в секторе Газа за сутки в результате действий израильской армии погибли 55 палестинцев, а 132 человека получили ранения.

    ВВС Израиля также нанесли авиаудары по лагерю беженцев Джабалия, что привело к гибели и ранениям десятков палестинцев, при этом было сообщено о бомбардировке не менее 10 жилых домов, в результате чего около 150 человек были убиты или ранены.

    Кроме того, израильские ВВС совершили более 30 налетов на населенные пункты восточного Ливана, в результате которых погибли 67 человек и около 100 получили ранения, а спасательные работы продолжаются.

    Коментарии (0)
    29 октября 2024, 00:29 • Новости дня
    Израиль атаковал восток Ливана, погибли 67 человек

    Израильские ВВС нанесли свыше 30 ударов по Ливану, погибли 67 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские ВВС совершили более 30 налетов на населенные пункты восточного Ливана, в результате которых погибли 67 человек и около 100 получили ранения, спасательные работы продолжаются.

    Как передает ТАСС, израильские ВВС нанесли свыше 30 авиаударов по населенным пунктам долины Бекаа на востоке Ливана. Об этом сообщил губернатор провинции Баальбек-Хермель Бешир Ходр, отметив, что это был самый массированный воздушный удар с начала эскалации в октябре 2023 года.

    По словам Ходра, в результате налетов погибли 67 человек, и около 100 получили ранения. Спасательные операции на месте продолжаются, и число жертв может возрасти. Также телеканал Al Jadeed ранее сообщал о более чем 60 погибших, с наибольшим числом жертв в населенных пунктах Будай, Рам, Эль-Алляк и Эль-Хафир.

    Атаки стали частью продолжающейся военной эскалации в регионе, вызывая серьезные гуманитарные последствия для местного населения. Долина Бекаа, являясь одним из наиболее уязвимых регионов, снова оказалась в центре военного противостояния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Хезболла» обстреляла промышленный район Звулун к северу от Хайфы, где находятся военные предприятия компании Rafael, в рамках операции поддержки палестинского народа и защиты Ливана от израильской агрессии.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске около 75 ракет из Ливана, направленных на Верхнюю и Центральную Галилею.

    При этом «Хезболлах» согласилось на перемирие с Израилем, если вопрос Ливана станет частью мирных инициатив по Газе.

    Коментарии (0)
    28 октября 2024, 10:59 • Новости дня
    Ирак подал в ООН протест против Израиля

    Ирак подал протест в ООН против использования Израилем его воздушного пространства для удара по Ирану

    Tекст: Мария Иванова

    Ирак направил в ООН ноту протеста из-за использования его воздушного пространства Израилем для удара по Ирану, заявив о вопиющем нарушении суверенитета.

    Ирак направил протест в ООН в связи с использованием Израилем его воздушного пространства, сообщает ТАСС. Генсек ООН Антониу Гутерриш и Совет Безопасности получили ноту протеста, в которой выражено недовольство действиями Израиля. Сообщается, что израильские военные использовали иракское воздушное пространство для нанесения удара по военным объектам в Иране 26 октября.

    Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани поручил министерству иностранных дел страны связаться с США для обсуждения инцидента. Иракская сторона заявляет, что не позволит использовать свое воздушное пространство для нападений на другие государства, в особенности соседние, с которыми у Ирака сложились дружеские отношения.

    Армия обороны Израиля подтвердила нанесение ударов по Ирану в ответ на атаки от 1 октября. Израильские силы заявили, что реагировали на ракетный удар Ирана, который сам стал ответом на убийства ключевых лиц в движениях ХАМАС, «Хезболла» и Корпусе стражей исламской революции. В этот раз израильские удары затронули провинции Илам, Тегеран и Хузестан, но, по словам Ирана, ущерб был ограниченным.

    Израиль совершил воздушный удар по Ирану, используя территорию Ирака, контролируемую армией США, сообщил генштаб ВС Ирана.

    ВВС Израиля в результате атаки на военные объекты Ирана уничтожили все стратегические оборонные возможности, включая зенитные ракетные комплексы С-300 и радары дальнего обнаружения, оставив Иран с системами ближнего действия, сообщают израильские СМИ.

    Коментарии (0)
    29 октября 2024, 09:22 • Новости дня
    Гутерриш предупредил о последствиях запрета агентства ООН в Израиле

    Гутерриш счел запрет Израиля на деятельность БАПОР угрозой для беженцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о возможных разрушительных последствиях запрета Израилем деятельности ближневосточного агентства ООН, оказывающего помощь палестинским беженцам.

    Запрет Израиля на деятельность Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам (БАПОР) может иметь критически негативные последствия, сообщает «Интерфакс».

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что такие действия Израиля приведут к разрушительным последствиям для палестинских беженцев на оккупированной территории, что, по его мнению, неприемлемо.

    В заявлении, опубликованном на сайте ООН, Гутерриш отметил, что БАПОР является незаменимой организацией, предоставляющей жизненно важную помощь палестинским беженцам. «Применение этих законов может иметь разрушительные последствия для палестинских беженцев на оккупированной палестинской территории, что неприемлемо», – заявил Гутерриш. Он подчеркнул, что альтернатив этой организации нет.

    Генсек ООН призвал Израиль соблюдать свои обязательства по Уставу ООН и международному праву, включая гуманитарные нормы. Он отметил, что национальное законодательство не может отменить международные обязательства. По его мнению, запрет на деятельность БАПОР негативно скажется на израильско-палестинском урегулировании и подорвет мир и безопасность в регионе.

    С аналогичной критикой выступили и власти США, подчеркнув необходимость уважать международные обязательства и продолжать поддержку для палестинских беженцев, что также служит стабильности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия нанесла мощные удары по северу Газы, в результате чего погибли более 80 человек, включая женщин и детей, а также проводит военные операции на Западном берегу реки Иордан. В Газе ракета Израиля попала в грузовик БАПОР, в результате чего погиб сотрудник агентства. Израильские военные задержали медика Красного Полумесяца в Наблусе.

    Коментарии (0)
    28 октября 2024, 13:01 • Новости дня
    Кремль спросили о разговоре Путина с властями Израиля, Ирана и Палестины

    Песков: Контактов Путина с руководством Израиля, Ирана и Палестины не было

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин не общался на высшем уровне со сторонами ближневосточного конфликта в выходные после ударов Израиля по Ирану, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    На вопрос о возможных контактах Путина со сторонами конфликта на Ближнем Востоке после удара Израиля по Ирану Песков ответил отрицательно, передает ТАСС.

    Ранее Ирак направил в ООН ноту протеста из-за использования его воздушного пространства Израилем для удара по Ирану.

    До этого Израиль нанес воздушный удар по Ирану, используя территорию Ирака, контролируемую армией США.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль допустил ошибку и просчитался, совершив нападение на Иран.

    Коментарии (0)
    31 октября 2024, 06:22 • Новости дня
    CNN заявила о намерении Ирана ответить на израильский удар

    CNN сообщила о планах Ирана ответить на израильский удар до президентских выборов в США

    Tекст: Антон Антонов

    Иранское руководство намерено ответить на удар Израиля по Ирану до выборов президента США, которые пройдут 5 ноября, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

    «Ответ Исламской Республики Иран на агрессию сионистского режима будет решительным и болезненным», – приводит ТАСС слова источника CNN.

    Источник считает, что ответ, скорее всего, будет дан «до дня президентских выборов» в США. По мнению CNN, это решение Тегерана свидетельствует о пересмотре подхода в контексте обостряющихся отношений с Израилем – Иран отступает от первоначальной позиции по преуменьшению серьезности израильской атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после того как Израиль, продолжающий военную операцию в секторе Газа, вторгся в Ливан, Иран нанес ракетный удар по Израилю. В конце октября Израиль устроил атаку на Сирию и Иран.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна способна нанести Израилю более мощный удар, чем атака 1 октября, если Израиль продолжит угрожать безопасности Исламской Республики.


    Коментарии (0)
    28 октября 2024, 13:17 • Новости дня
    Песков заявил о продолжении усилий России по деэскалации на Ближнем Востоке

    Песков сообщил, что Россия продолжит контакты для снижения напряженности на Ближнем Востоке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия будет продолжать свои усилия по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, поддерживая контакты с Ираном, Израилем и Палестиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Россия поддерживает контакты со всеми сторонами этого конфликта. У нас есть контакты и с Тегераном, у нас есть контакты и с израильтянами, и с палестинцами. Мы поддерживаем эти контакты», – заявил Песков.

    Он подчеркнул, что Россия предпринимает все возможные усилия, чтобы призвать стороны к сдержанности и содействовать деэскалации напряженности, передает ТАСС.

    Песков также отметил, что Россия будет продолжать свои усилия в этом направлении, не оставляя попыток призвать стороны к диалогу и поиску мирного разрешения конфликтной ситуации.

    Напомним, на саммите БРИКС в Казани была подтверждена близость позиций участников по ключевым вопросам международной повестки, включая обострение ситуации на Ближнем Востоке.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что обстановка на Ближнем Востоке деградирует.

    Он также заявил, что без создания независимой Палестины насилие на Ближнем Востоке будет продолжаться.

    Коментарии (0)
    29 октября 2024, 11:49 • Новости дня
    Наим Касем стал новым лидером «Хезболлы»

    Совет шуры избрал Наима Касема новым генеральным секретарем «Хезболлы»

    Tекст: Мария Иванова

    Наим Касем, ранее занимавший должность заместителя генерального секретаря, избран новым лидером ливанского шиитского движения «Хезболла».

    Заместитель генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» Наим Касем был избран новым лидером этой организации, передает ТАСС.

    Избрание состоялось на заседании Совета шуры, главного руководящего органа «Хезболлы». В официальном заявлении организации говорится: «Совет шуры избрал шейха Наима Касема новым генеральным секретарем движения».

    Наим Касем долгое время занимал пост заместителя генерального секретаря «Хезболлы» и играл ключевую роль в стратегическом планировании и политическом курсе движения. С его приходом на пост генерального секретаря ожидается продолжение текущей политической линии организации. На политической арене Ливана и Ближнего Востока назначение Касема может вызвать определенные изменения, учитывая его опыт и влияние в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство ливанского движения «Хезболла» продолжает функционировать после смерти Хасана Насруллы, а движение намерено продолжать свою борьбу, заявил заместитель генерального секретаря Наим Касем.

    Несмотря на гибель руководства, «Хезболла» продолжает проводить военные операции и отражать израильские атаки, возможно, в организации существует параллельная структура командования, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов.

    Коментарии (0)
    29 октября 2024, 12:31 • Новости дня
    Саудиты предложили посредничество в переговорах России и Украины

    Посол Саудовской Аравии заявил о готовности предложить площадку для мирных переговоров между Россией и Украиной

    Tекст: Максим Попов

    Саудовская Аравия готова выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной для деэскалации кризиса, заявил посол Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад.

    «Королевство, принимая участие во встречах советников по национальной безопасности, выражает поддержку всем решениям, направленным на деэскалацию кризиса на Украине. Оно готово осуществлять посреднические усилия с целью установления контактов между всеми вовлеченными сторонами», – приводит ТАСС слова дипломата.

    Как отметил аль-Ахмад, развитие отношений Саудовской Аравии с Россией будет способствовать миру и стабильности. Между двумя странами достигнут прогресс в укреплении партнерских отношений, что также открывает новые возможности для обеспечения светлого и процветающего будущего как для обеих стран, так и для их народов. Посол подчеркнул, что сотрудничество между Саудовской Аравией и Россией создает перспективы для будущего и способствует укреплению взаимоотношений.

    Напомним, на саммите стран БРИКС в Казани ЮАР выступила за скорейшее завершение украинского конфликта при помощи мирных переговоров. Одновременно с этим премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что  Нью-Дели готов оказать любое содействие для достижения мира на Украине. При этом ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к мирным переговорам с Киевом, но только основываясь на стамбульских соглашениях.

    Коментарии (0)
    29 октября 2024, 14:04 • Новости дня
    МИД Израиля: Пребывание Касема во главе «Хезболлы» может быть самым коротким в истории

    МИД Израиля предсказал недолгое руководство Наима Касема в «Хезболле»

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство иностранных дел Израиля заявило, что Наим Касем, недавно избранный генеральным секретарем ливанской шиитской организации «Хезболла», сможет крайне недолго оставаться на своем посту, если не изменит политику движения.

    МИД Израиля выразил сомнения в длительности пребывания Наима Касема на посту генерального секретаря ливанской шиитской организации «Хезболла».

    Как передает ТАСС, в заявлении, опубликованном на официальной странице министерства на арабском языке в Facebook (запрещен в РФ), говорится, что если Касем продолжит политику своих предшественников, его руководство может оказаться крайне кратким.

    Израильский МИД отметил, что если новый лидер «Хезболлы» будет следовать курсу, установленному Хасаном Насруллой и Хашемом Сафиеддином, его пребывание на посту может стать «самым коротким в истории» организации. Данный прогноз был озвучен после избрания Касема новым главой группировки.

    Напомним, Наим Касем был избран новым лидером ливанского шиитского движения «Хезболла» после того, как занимал должность заместителя генерального секретаря.

    Руководство «Хезболлы» заявляло, что продолжает функционировать после смерти Хасана Насруллы, движение намерено продолжать свою борьбу. Несмотря на гибель руководства, «Хезболла» продолжает проводить военные операции и отражать израильские атаки.

    Коментарии (0)
    Главное
    США заявили о праве Украины применять западное оружие против военных КНДР
    КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету
    Маск предсказал «веселый» период для США при победе Трампа
    Байден покусал детей на Хэллоуин в Белом доме
    Volkswagen предложил профсоюзу понижение зарплат
    Бах заявил о нарушении Россией Олимпийской хартии
    Матч итальянской Серии A анонсировали песней группы «Дюна»

    Какой президент США выгоден для золота, доллара и России

    От того, кто победит на выборах в США, зависит динамика золота, доллара и биткоина, считает Bloomberg, который провел опрос на этот счет. Как победа Дональда Трампа или Камалы Харрис скажется на финансовых рынках и чья победа выгоднее для России с экономической точки зрения? Подробности

    Перейти в раздел

    Американская идея «Минска-3» показывает опасность Трампа

    Окружение Дональда Трампа считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины он предложит Москве и Киеву новый вариант «Минских соглашений», но в усиленном варианте, с «кнутом». Разумеется, только в том случае, если выиграет выборы президента США. Но такой взгляд на СВО лишний раз напоминает, что как президент Трамп может быть весьма опасен. Подробности

    Перейти в раздел

    ВСУ не смогли адаптироваться к каскадному наступлению России

    Российские военные наращивают темп продвижения на разных участках фронта, освобождая все новые населенные пункты. На Украине заговорили об обрушении фронта в Донбассе и жалуются на нехватку боеприпасов, дефицит резервов и разбалансировку управления. Как отмечают эксперты, Россия применила каскадное наступление и совершила прорывы в нескольких местах, но об эффекте домино пока говорить преждевременно. Подробности

    Перейти в раздел

    Против России готовят солдат от имени королевы Франции

    Несколько тысяч человек личного состава, более сотни бронемашин, танки «Леопард» и гаубицы «Цезарь» – таким будет состав новой бригады ВСУ, которая прямо сейчас обучается Францией. У этого воинского соединения как минимум две особенности: имя русской княжны (она же французская королева) и тот факт, что на самом деле обучение проходят сами французы. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский устроил истерику из-за «Томагавков»

      Владимир Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США ракеты семейства «Томагавк». Он возмущен, что информация об этом секретном пункте «плана победы» стала известна СМИ. Так руководство Украины получило отказ по третьей части «плана» и подозрения в невменяемости со стороны своих западных партнеров.

    • Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

      Владимир Зеленский потребовал от правительства до начала зимы перевести каждому украинцу по тысяче гривен. Эта акция означает, что населению нужно готовиться к худшему.

    • Даже грузины против «евросовка»

      Итоги парламентских выборов в Грузии говорят о разгроме оппозиции, ориентированной на НАТО и конфликт с РФ. Однако сдаваться Запад не собирается: теперь Грузии придется пройти еще одно испытание майданом.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............