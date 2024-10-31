Том Йорк подвергся нападкам на концерте из-за молчания по ситуации в Газе

Tекст: Мария Иванова

Вокалист Radiohead Том Йорк столкнулся с резкой критикой во время сольного концерта в Мельбурне, сообщает ТАСС со ссылкой на The Daily Mail. Один из зрителей выкрикивал лозунги в поддержку Палестины, выражая недовольство молчанием Йорка по поводу ситуации в Газе. Конфликт разгорелся на фоне недавних призывов к группе Radiohead отменить выступление в Израиле.

В ответ на критику Йорк вступил в словесную перепалку с протестующим, обвинив его в трусости, после чего покинул сцену. Этот инцидент вызвал бурную реакцию публики. Вскоре Йорк вернулся и продолжил выступление.

Ранее, в 2017 году, Radiohead также подверглась критике за концерты в Израиле. Тогда Том Йорк заявил, что выступление в Израиле не означает поддержку ее правительства.

На фоне инцидента в Мельбурне ситуация в секторе Газа остается напряженной. Министерство здравоохранения Газы сообщило о более чем ста погибших за сутки из-за израильских атак. С начала военной операции в регионе количество погибших превысило 43 тыс., ранены более 101 тыс. палестинцев.

Напомним, в Лондоне прошла демонстрация в поддержку Палестины, на которой полиция задержала 17 человек.

Ранее в Стамбуле полиция разогнала митинг в поддержку владельцев звукозаписывающего магазина и фанатов группы Radiohead, применив слезоточивый газ и водометы. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в избиении фанатов музыкальной группы Radiohead виноваты обе стороны.