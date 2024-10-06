Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.0 комментариев
В Лондоне арестовали 17 человек на акции за Палестину
Полиция Лондона задержала 17 участников акции в поддержку Палестины
В Лондоне прошла демонстрация в поддержку Палестины, на которой полиция задержала 17 человек, участвовавших в акции.
Как передает РИА Новости, в Лондоне на акции в поддержку Палестины, состоявшейся в субботу, полиция задержала 17 человек. Участники мероприятия собрались, чтобы выразить солидарность с Палестиной, но столкнулись с активными действиями правоохранительных органов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, протестующий на пропалестинской акции у Белого дома в США поджег себя. В парламенте Швеции во время обсуждения палестино-израильского конфликта в министра иностранных дел Марию Мальмер Стенергард бросили пакет с помидорами и луком, но она не пострадала. В центре Берлина прошел автопробег в поддержку Палестины с участием более 320 автомобилей.