Протестующий поджег себя на пропалестинской акции у Белого дома в США

Мужчина совершил самоподжог на пропалестинском митинге у Белого дома в Вашингтоне

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инцидент произошел во время пропалестинского митинга в деловом центре округа Колумбия, сообщает Washington Post. Мужчина поджег себя, однако огонь был быстро потушен, что позволило избежать серьезных последствий для его здоровья, передает РИА "Новости". Пострадавший был доставлен в больницу, где его травмы признаны не угрожающими жизни.

По данным полиции, инцидент не повлиял на общий настрой демонстрации, которая оставалась мирной. Митинг был приурочен к годовщине событий 7 октября и собрал около тысячи участников у Белого дома. Протестующие несли плакаты с надписями «освободите Палестину», размахивали палестинскими флагами и требовали введения эмбарго на поставки оружия в Израиль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в парламенте Швеции во время обсуждения палестино-израильского конфликта в министра иностранных дел Марию Мальмер Стенергард бросили пакет с помидорами и луком, но она не пострадала. В центре Берлина прошел автопробег в поддержку Палестины с участием более 320 автомобилей. В британской столице задержаны несколько участников многотысячной акции в поддержку палестинского народа.