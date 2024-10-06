Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Протестующий поджег себя на пропалестинской акции у Белого дома в США
Мужчина совершил самоподжог на пропалестинском митинге у Белого дома в Вашингтоне
Мужчина поджег себя во время пропалестинской демонстрации у Белого дома, его травмы не угрожают жизни.
Инцидент произошел во время пропалестинского митинга в деловом центре округа Колумбия, сообщает Washington Post. Мужчина поджег себя, однако огонь был быстро потушен, что позволило избежать серьезных последствий для его здоровья, передает РИА "Новости". Пострадавший был доставлен в больницу, где его травмы признаны не угрожающими жизни.
По данным полиции, инцидент не повлиял на общий настрой демонстрации, которая оставалась мирной. Митинг был приурочен к годовщине событий 7 октября и собрал около тысячи участников у Белого дома. Протестующие несли плакаты с надписями «освободите Палестину», размахивали палестинскими флагами и требовали введения эмбарго на поставки оружия в Израиль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в парламенте Швеции во время обсуждения палестино-израильского конфликта в министра иностранных дел Марию Мальмер Стенергард бросили пакет с помидорами и луком, но она не пострадала. В центре Берлина прошел автопробег в поддержку Палестины с участием более 320 автомобилей. В британской столице задержаны несколько участников многотысячной акции в поддержку палестинского народа.