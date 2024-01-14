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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский умирать не собирается

    Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Упавшее знамя свободы вероисповедания подняла Россия

    В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.

    9 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Демографическую проблему смогут решить отцы

    В Российской империи сын мог за казенный счет получить профессию, в которой работал его отец. Почему бы не возродить эту практику, которая бы гарантировала не только то, что сын не останется без высшего образования, но и то, что отцу не придется за это платить?

    61 комментарий
    14 января 2024, 02:37

    В Лондоне полиция задержала девятерых участников пропалестинской акции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В британской столице задержаны несколько участников многотысячной акции в поддержку палестинского народа, об этом сообщили в полиции города.

    Правоохранители задержали троих подозреваемых в разжигании расовой ненависти, двоих – за нарушение общественного порядка, еще одним задержанным оказался человек, у которого были предметы, которые могли причинить ущерб, сообщила полиция Лондона, передает РИА «Новости».

    Еще трое раздавали листовки, их подозревают в поддержке запрещенной организации.

    Там добавили, что большинство из тех, кто пришел на собрание, вели себя мирно и законопослушно. Всего задержано девять человек.

    По данным Independent, в митинге участвовали тысячи человек. Они призывали прекратить огонь в секторе Газа.

    12 января 2024, 17:57
    Украина и Британия подписали договор о гарантиях безопасности
    Украина и Британия подписали договор о гарантиях безопасности
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности, обязательства Лондона по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО.

    Речь в договоре идет об обмене разведывательной информацией, сотрудничестве в сфере кибербезопасности, обучении медиков и военных, а также кооперации в оборонной промышленности. Документ также обязывает Британию предоставить Киеву быструю поддержку в случае еще одного конфликта с Россией, передает ТАСС.

    Ранее в пятницу премьер-министр Британии Риши Сунак сообщил в соцсетях о том, что прибыл в Киев.

    Заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев заявил, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России.

    Коментарии (45)
    13 января 2024, 17:23
    На Украине назвали провалом новое соглашение Киева и Лондона
    На Украине назвали провалом новое соглашение Киева и Лондона
    @ Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Подписанное соглашение между Киевом и Лондоном стало полным провалом для Украины, заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью YouTube-каналу «Фабрика новин».

    По его словам, это провал не просто украинской дипломатии, но и всей политики, передает РИА «Новости».

    Свитан подчеркнул, что подписанное соглашение содержит неоднозначный пункт о «новой агрессии России», который приводит документ в действие. По его мнению, этот пункт может означать остановку боевых действий и закрепление потери Украиной территории.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. Сунак объявил, что Британия в рамках пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов.

    Коментарии (18)
    12 января 2024, 18:14
    Британия объявила о дополнительной поставке дальнобойных ракет Украине

    Премьер Британии Сунак пообещал поставить Украине дальнобойные ракеты и артиллерийские снаряды

    Британия объявила о дополнительной поставке дальнобойных ракет Украине
    @ MBDA/ABACAPRESS/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Великобритания в рамках пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов, сообщил британский премьер-министр Риши Сунак.

    Премьер Британии объявил, что Украине будет поставлен самый большой с момента начала войны пакет военной помощи на  2,5 млрд фунтов стерлингов (3,19 млрд долларов). В него войдут оборудование к ПВО, противотанковое оружие, ракеты дальнего радиуса действия, тысячи артиллерийских снарядов, а также подготовка еще тысяч украинских военнослужащих, передает ТАСС.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности.

    Заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев заявил, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России.

    Коментарии (37)
    12 января 2024, 12:40
    Военный эксперт: Хуситы способны нанести серию ощутимых уколов для США

    Военный эксперт: Хуситы готовы к полномасштабным боевым действиям против США

    Военный эксперт: Хуситы способны нанести серию ощутимых уколов для США
    @ Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Начав военную операцию против хуситов, США стремятся показать, что они являются хозяевами на Ближнем Востоке. Тем не менее йеменское движение настроено вести борьбу и может нанести серьезный урон американцам. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее США и Британия начали военную операцию против хуситов.

    «Начало операции в Йемене было продиктовано политическими соображениями. США собрали авианосное соединение, которое должно было оказать поддержку Израилю. Вашингтон с помощью этой группировки решил показать, что он хозяин на Ближнем Востоке. Поэтому Белый дом принял решение о маленькой победоносной войне против хуситов, которая, однако, может перерасти в нечто более серьезное», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «США, скорее всего, постараются ограничиться воздушной операцией. У берегов Йемена сейчас находится американское соединение, которое включает в себя два авианосца и несколько кораблей, вооруженных ракетами «Томагавк». У группировки имеется в наличии около 90 самолетов. Удары наносятся по местам, где хуситы, предположительно, хранят боеприпасы, а также по РЛС», – отмечает собеседник.

    «Но хуситов не стоит недооценивать. Они настроены на ведение серьезных боевых действий и могут постоять за себя. Ранее это движение смогло остановить армию Саудовской Аравии, которая была полностью оснащена американским оружием и имела поддержку с воздуха. Более того, американцы предоставляли саудитам данные разведки», – подчеркивает он.

    «Сейчас на вооружении у движения находится неизвестное число баллистических и противокорабельных ракет, которые при необходимости будут применены против авианосной группы США. Также шиитские группировки Ирака, поддерживающие хуситов, могут наносить удары по американским базам в этой стране. В результате получится серия небольших, но в совокупности мощных уколов для Штатов», – резюмировал Леонков.

    Ранее США и Великобритания начали операцию против объектов правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситов). В частности, подвергся атаке порт Ходейда, а также ряд объектов к востоку от него. Телеканал Al Arabiya сообщает, что четыре авиаудара нанесены по столице страны Сане, а три пришлись по городу Таиз в центральной части государства.

    Позднее пресс-служба американских ВВС сообщила, что они атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситов. ТАСС пишет, что в результате ударов США и Великобритании по Йемену погибли пять бойцов «Ансар Аллах», шесть получили ранения.

    Американский министр обороны Ллойд Остин лично командовал нанесением ударов по йеменским хуситам, находясь при этом в госпитале, пишет CNN. После он провел первоначальную оценку результатов атаки с Советом национальной безопасности, а также с руководством Центрального командования Вооруженных сил США.

    Президент США Джо Байден в своем заявлении подтвердил, что по его указанию армия США совместно с Британией и при поддержке Бахрейна, Австралии, Канады и Нидерландов нанесла удары по ряду объектов в Йемене. По его словам, атаки являются прямым ответом на «беспрецедентные нападения хуситов» на морские суда в Красном море.

    В свою очередь британский премьер Риши Сунак также подтвердил участие Лондона в операции. «Мы предприняли ограниченные, необходимые и пропорциональные действия в целях самообороны … Чтобы ослабить военный потенциал хуситов и защитить глобальное судоходство», – говорится в его заявлении на сайте правительства страны.

    Хуситы, в свою очередь, пригрозили США ответом за массированные бомбардировки. Заместитель министра иностранных дел в правительстве «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи отметил, что «Америке и Британии придется подготовиться заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии».

    Иран раскритиковал США и Британию за удар по хуситам. Эта атака, по мнению Тегерана, является произволом и нарушает суверенитет и территориальную целостность Йемена. Более того, в МИД Исламской республики отметили, что такие действия только усилят нестабильность в регионе.

    Россия также отреагировала на удары США и Британии. В частности, Москва запросила на 12 января на 10.00 (18.00 мск) срочное заседание Совета Безопасности ООН. Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что эти атаки – «очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей».

    Недовольны ударами американских вооруженных сил по Йемену и в самих США. В частности, несколько десятков активистов устроили акцию протеста возле Белого дома. Митингующие требуют прекратить наносить удары по хуситам и не накалять ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, они выступают за прекращение огня в секторе Газа.

    Ряд представителей Демократической партии также оказались недовольны решением Джо Байдена начать операцию, сообщает Politico. Законодатели возмущены тем, что атака была совершена без предварительного одобрения Конгрессом.

    Коментарии (36)
    13 января 2024, 19:25
    США и Британия начали наносить новые удары по базе ВМС Йемена
    США и Британия начали наносить новые удары по базе ВМС Йемена
    @ Mohammed Mohammed/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    США и Великобритания начали наносить новые удары по военно-морской базе йеменских вооруженных сил, сообщил источник в местных властях.

    По его словам, удары наносятся напротив побережья города-порта Ходейда на западе Йемена, передает РИА «Новости».

    Телеканал Al Mayadeen сообщил, что взрывы слышны на юге города Ходейда.

    Ранее СМИ сообщили, что американский и британский удары по хуситам в Йемене начали планировать 1 января после совещания у президента США Джо Байдена с командой по нацбезопасности.

    Напомним, при первом ударе американские военные и их союзники использовали свыше 150 боеприпасов. Для нового удара Пентагон применил ракету «Томагавк», ей ударили по радарной установке хуситов.

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    12 января 2024, 16:55
    Экономист: Удары США по хуситам приведут к росту цен на нефть

    Экономист Юшков: Эскалация конфликта с хуситами может обернуться катастрофой для мирового рынка углеводородов

    Экономист: Удары США по хуситам приведут к росту цен на нефть
    @ DPA/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Весь мир опасается, что Иран присоединится к конфликту США с хуситами. Тогда по самому мягкому сценарию нефть подорожает из-за удлинения логистического плеча. В худшем случае – рынок временно лишится почти 20% суточного потребления нефти, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее США и Британия нанесли серию авиаударов по объектам хуситов в Йемене.

    «Всех игроков настораживает эскалация конфликта. Все видели, как все начиналось с Газы, затем постепенно возникли приграничные перестрелки с ливанской «Хезболлой», в район Красного моря подтянулся американский военный флот и теперь удары наносятся по самому Йемену. Судя по всему, дело идет к втягиванию Ирана в этот конфликт», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Тегеран всегда поддерживал и Газу, и «Хезболлу», и йеменских хуситов. А тут еще совсем недавно Иран захватил американский танкер. Любопытно, что само судно изначально перевозило иранскую нефть, США его арестовали, а затем записали себе в статью импорта сырья», – напомнил собеседник.

    «И сейчас многие ожидают, что все больше стран будут втягиваться в конфликт. А какое государство региона ни возьми, оно практически наверняка нефтяное. И самый мягкий сценарий, который видится, – это еще больше танкеров пойдет вокруг Африки», – рассуждает аналитик.

    «Вместе с тем,стоит отметить, что ни одного удара именно по нефтяному танкеру зафиксировано не было. Несмотря на то что американцы заверяют в неизбирательности хуситов, я настаиваю на обратном. Как минимум мы видим, что с запада на восток через Суэцкий канал идут суда с нашей нефтью. А затем в обратном направлении возвращаются корабли с нефтепродуктами, сделанными из российской нефти в Индии», – обращает внимание специалист.

    «Никто не бьет и по танкерам с ближневосточной нефтью. Полагаю, эта динамика обусловлена тем, что названные игроки напрямую не связаны ни с Израилем, ни с Западом. Однако если танкеры все же пойдут вокруг Африки, это приведет к дополнительным издержкам, которые компании заложат в стоимость конечного продукта», – добавляет спикер.

    «Но основные риски, конечно, связаны с потенциальным втягиванием Ирана в конфликт. И если по Тегерану будет нанесен удар, то страна может остановить экспорт нефти. Это, конечно, не самый большой игрок на рынке, но порядка 1 млн баррелей в сутки он поставляет. И большая часть этого идет в Китай», – объясняет Юшков.

    «Если сырье не придет из Тегерана, Пекин закупит его у других поставщиков. Это в свою очередь подстегнет дефицит топлива в мире и обернется ростом цен выше 100 долларов за баррель. Но самый страшный сценарий запустится, если Иран, как он ранее уже грозил, перекроет Ормузский пролив, через который провозят сырье сразу несколько крупных игроков рынка – Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт. Это порядка 20 млн баррелей в сутки или пятая часть всего мирового потребления. В случае закрытия пути цены на топливо будут огромными», – подчеркнул эксперт.

    «И еще один фактор риска – это потенциальные удары хуситов по нефтегазовым объектам Саудовской Аравии. Подобные угрозы уже звучали. И если королевство в итоге вынужденно снизит объемы добычи, это тоже отразится на рынке. Так что ситуация очень серьезная, и она продолжает эскалироваться», – заключил Юшков.

    Напомним, США и Великобритания начали операцию против объектов правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» (хуситов). В частности, подвергся атаке порт Ходейда, а также ряд объектов к востоку от него. Телеканал Al Arabiya сообщает, что четыре авиаудара нанесены по столице страны Сане, а три были нанесены по городу Таиз в центральной части государства.

    Позднее пресс-служба американских ВВС сообщила, что они атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситов. ТАСС пишет, что в результате ударов США и Великобритании по Йемену погибли пять бойцов «Ансар Аллах», шестеро получили ранения.

    Американский министр обороны Ллойд Остин лично командовал нанесением ударов по йеменским хуситам, находясь при этом в госпитале, пишет CNN. После он провел первоначальную оценку результатов атаки с Советом национальной безопасности, а также с руководством Центрального командования вооруженных сил США.

    На фоне этого эксперты, опрошенные Bloomberg, оценили возможную реакцию Ирана на удары и ее последствия. В частности, было отмечено, что потенциальные меры со стороны Тегерана по ограничению грузоперевозок через Ормузский пролив, которые могут быть введены в ответ на операцию США и Британии в Йемене, затронут порядка 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

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    12 января 2024, 13:36
    Сенатор Долгов: Эгоизм Байдена разрушает Ближний Восток

    Сенатор Долгов: Байдену нужны провокации на Ближнем Востоке для поднятия рейтинга

    Сенатор Долгов: Эгоизм Байдена разрушает Ближний Восток
    @ Дмитрий Кирсанов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Прикрываясь миротворческими заявлениями, США в очередной раз пытаются навязать свою гегемонию Ближнему Востоку. Между тем именно Вашингтон всегда являлся главным дестабилизирующим фактором в регионе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам хуситов в Йемене.

    «Очередной разгоревшийся конфликт ничего общего со свободой судоходства не имеет. Вся кампания американцев в отношении хуситов преследует только одну цель. Это очередная ширма, под прикрытием которой Вашингтон разворачивает военный кулак на Ближнем Востоке. Делается это на стратегических точках – путях транспортировки углеводородов», – говорит сенатор Константин Долгов.

    «При этом сама по себе ситуация в Йемене развивается уже не первый год. И американцы раньше палец о палец не ударили, чтобы действительно решить проблему или хотя бы поспособствовать ее урегулированию. В целом вся напряженность на Ближнем Востоке – это следствие планов и действий Вашингтона», – убежден парламентарий.

    «Более того, даже сейчас их идеи по якобы урегулированию не имеют ничего общего с реальным желанием разрешить имеющиеся вопросы. Им нужна контролируемая нестабильность для реализации собственных эгоистичных замыслов. Другое дело, что эта нестабильность уже давно вышла из-под контроля США. Логика британцев тоже понятна – у них свои «игры» на Ближнем Востоке», – акцентирует собеседник.

    «Если бы американцы действительно хотели прекращения конфликта, они могли бы для начала задействовать дипломатические каналы. Также можно было усилить охрану торговых судов, как это делось у берегов Сомали. То есть международная правовая основа существует. Но только Вашингтон ею не пользуется», – объяснил

    «Между тем мы уже видим, как в Америке и ряде других стран проходят протесты в связи с этими ударами. Недовольна и большая доля политического истеблишмента США, поскольку Байден принял решение о начале операции в обход Конгресса», – рассуждает спикер.

    «И это обязательно скажется на его рейтингах. Но стоит понимать, что глава Штатов вынужден переключать внимание американцев от провалов как во внутренней политике, так и на Украине. И теперь необходимы провокации, которые позволят президенту переизбраться», – заключил Долгов.

    Ранее США и Великобритания начали военную операцию против объектов правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» (хуситов). В частности, подвергся атаке порт Ходейда, а также ряд целей к востоку от него. Телеканал Al Arabiya сообщает, что четыре авиаудара были нанесены по столице страны Сане, а еще три – по городу Таиз в центральной части государства.

    Позднее пресс-служба американских ВВС сообщила, что они атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситов. Американский министр обороны Ллойд Остин лично командовал нанесением ударов по йеменским хуситам, находясь при этом в госпитале, пишет CNN. После он провел первоначальную оценку результатов атаки с Советом национальной безопасности

    Президент США Джо Байден в своем заявлении подтвердил, что по его указанию американская армия совместно с Британией и при поддержке Бахрейна, Австралии, Канады и Нидерландов нанесла удары по ряду объектов в Йемене. По его словам, атаки являются прямым ответом на «беспрецедентные нападения хуситов» на морские суда в Красном море.

    Хуситы, в свою очередь, пригрозили США ответом за массированные бомбардировки. Заместитель министра иностранных дел в правительстве «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи отметил, что «Америке и Британии придется подготовиться заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии».

    Иран также раскритиковал США и Британию за удар по хуситам. Эта атака, по мнению Тегерана, является произволом и нарушает суверенитет и территориальную целостность Йемена. Более того, в МИД Исламской республики отметили, что такие действия только усилят нестабильность в регионе.

    Между тем Москва запросила на 12 января на 10.00 (18.00 мск) срочное заседание Совета Безопасности ООН. Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что эти атаки – «очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей».

    Недовольны ударами американских вооруженных сил по Йемену и в самих США. В частности, несколько десятков активистов устроили акцию протеста возле Белого дома. Демонстранты требуют прекратить наносить удары по хуситам и не накалять ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, митингующие выступают за прекращение огня в секторе Газа.

    Коментарии (8)
    13 января 2024, 00:45
    Небензя: План Израиля затопить тоннели в Газе можно расценить как попытку геноцида

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Планы израильской стороны затопить туннели в Газе могут привести к загрязнению грунтовых вод, что сделает территорию непригодной для жизни, это может быть квалифицировано как один из элементов геноцида, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ Организации.

    У России крайнюю озабоченность вызывают планы Израиля затопить туннели в Газе морской водой, речь идет, по разным оценкам, о заполнении 1,3 тыс. коридоров длиной в 500 километров, сказал Небензя, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что для этого потребуется 1,5 млн кубометров воды.

    Загрязнение грунтовых вод, которые являются единственным источником пресной воды для жителей Газы, сохранится на столетия. Это грозит не только масштабной экологической катастрофой, но и сделает территорию непригодной для жизни.

    Подобные действия могут быть квалифицированы как один из элементов геноцида, согласно подпункту «С» статьи 2 Конвенции 1948 года «О предупреждении преступлений геноцида и наказании за него», заключил постпред.

    Коментарии (3)
    12 января 2024, 14:28
    Премьер Британии прибыл в Киев

    Премьер Британии Сунак прибыл в Киев

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил в соцсетях о том, что в пятницу прибыл в Киев.

    Обращаясь к украинцам на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), британский премьер заверил, что Лондон будет продолжать поддержку киевского режима «столько, сколько потребуется».

    О планируемом визите Сунака в Киев ранее сообщалось в заявлении британского правительства. Как ожидается, политик в ходе визита намерен «изложить новый крупный пакет мер поддержки», а также подтвердит «тесное партнерство» между Британией и Украиной, передает РИА «Новости».

    Британия, согласно опубликованному документу, увеличит военную помощь Украине до 2,5 млрд фунтов стерлингов в следующем финансовом году. Причем не менее 200 млн фунтов собираются направить на ускоренное производство и «крупнейшую» поставку БПЛА Киеву, большая часть из которых будет произведена в Британии.

    Также Сунак намерен в Киеве подписать «историческое» соглашение по сотрудничеству между Киевом и Лондоном в сфере безопасности.

    Кроме того, в конце декабря Великобритания обещала передать Киеву сотни ракет противовоздушной обороны.

    Коментарии (5)
    12 января 2024, 20:51
    Соглашение с Украиной не предусматривает участия Британии в конфликте с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Договор о сотрудничестве в сфере безопасности между Лондоном и Киевом не предусматривает участия Британии в конфликте с Россией, но обещает систематическую поддержку в сфере обороны.

    Договор, опубликованный в пятницу на сайте Владимира Зеленского, состоит из девяти частей, который кроме пунктов об обороне и безопасности включает работу с пропагандой, кибербезопасностью, организованной преступностью, фискальную поддержку, восстановление Украины, передает РИА «Новости».

    Согласно документу, Британия остается ведущим партнером Украины в предоставления военной помощи для защиты украинской территории, но ни в одном из пунктов при этом не говорится о непосредственном участии Великобритании в конфликте с Россией или размещении войск королевства на территории Украины.

    Уточняется, что Британия будет поощрять свою оборонную промышленность работать с Украиной для поддержки локализации ремонта, технического обслуживания и в том числе производства оборонной продукции Соединенного Королевства на Украине.

    Также в документе говорится, что стороны поддерживают усиление санкций против России, стремление Украины вступить в НАТО. Отмечается, что в случае любых разногласий английская версия документа имеет преимущественную силу.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. Сунак объявил, что Британия в рамках пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов.

    Заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев заявил, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России.

    Коментарии (0)
    13 января 2024, 00:18
    Небензя: ООН должна как можно скорее рассмотреть вопрос о прекращении огня в Газе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Совет Безопасности Организации Объединенных Наций должен как можно скорее вернуться к рассмотрению вопроса о прекращении огня в секторе Газа, заявил на заседании российский постпред при ООН Василий Небензя.

    Без немедленного прекращения огня в Газе Ближний Восток может погрузиться в пучину полномасштабной войны с самыми серьезными глобальными последствиями, сказал Небензя, передает РИА «Новости».

    СБ ООН обязан в скором времени вернуться к рассмотрению этого вопроса, подчеркнул он.

    Коментарии (0)
    12 января 2024, 16:56
    Британия опровергла планы о новых ударах по хуситам в Йемене

    Reuters: Британия не планирует наносить новые удары по позициям хуситов

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Великобритании не планируют осуществлять новые удары по объектам мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене, но внимательно будут следить за обстановкой в регионе, передает агентство Reuters.

    Агентство приводит слова представителя премьер-министра Великобритании, который заявил, что глава британского правительства Риши Сунак выступит в парламенте 15 января с заявлением относительно авиаударов по позициям хуситов, передает ТАСС.

    В правительстве Британии также заявили, что в парламенте не будет проводиться задним числом голосование о целесообразности проведенной операции, поскольку у кабмина нет юридических обязательств получать одобрение парламента на размещение вооруженных сил.

    Ранее в Лондоне заявили, что Британия действовала в рамках международного права, когда нанесла авиаудары по позициям мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене.

    Напомним, в ночь на пятницу США и Британия начали военную операцию против хуситов в Йемене. Хуситы в ответ на бомбежки пригрозили США и Британии «высокой ценой».

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает удары США и Британии по Йемену.

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    13 января 2024, 04:40
    В поселке рядом с сектором Газа в Израиле прозвучала воздушная тревога

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У израильского сельскохозяйственного поселения рядом с сектором Газа прозвучали сирены воздушной тревоги, они предупредили об угрозе воздушного обстрела, сообщили в пресс-службе армии Израиля.

    Сирены прозвучали у поселка Нетив-ха-Асара, находящегося рядом с палестинским анклавом, заявили в пресс-службе, передает ТАСС.

    Это уже третье за сутки оповещение о воздушной тревоге на территории Израиля.

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    11 января 2024, 20:32
    Нетаньяху отверг обвинения ЮАР в геноциде

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Высказывания ЮАР о возможном геноциде в секторе Газа со стороны израильских военных ложны, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    По его словам, это израильское руководство «борется с геноцидом». Израиль также борется «с террористами» и «с ложью», заявил Нетаньяху, передает ТАСС.

    Действия ЮАР, подавшей иск против Израиля о возможном нарушении конвенции о геноциде в Международный суд ООН в Гааге, лицемерны, заявил Нетаньяху.

    Израиль продолжит отстаивать «справедливое право на самооборону и обеспечение своего будущего до полной победы», заключил премьер.

    Ранее международный суд ООН назначил слушания по иску ЮАР против Израиля. Израиль попросил другие страны выступить против суда ООН.

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    13 января 2024, 14:33
    МИД Индии выразил протест Британии в связи с визитом посла в Кашмир

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство иностранных дел Индии выразило протест в связи с визитом посла Великобритании в Пакистане в Кашмир.

    В сообщении ведомства указывается, что Индия серьезно отнеслась к крайне нежелательному визиту верховного комиссара Великобритании в Исламабаде «в оккупированный Пакистаном Кашмир», передает ТАСС.

    В МИД Индии указали, что «такое нарушение суверенитета и территориальной целостности Индии неприемлемо».

    Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года.

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