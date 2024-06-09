В Берлине прошел автопробег в поддержку Палестины: более 320 автомобилей

Tекст: Денис Тельманов

Акция стартовала на Потсдамской площади и прошла через район Митте в направлении района Нойкельн, где состоялся финальный пропалестинский митинг, передает ТАСС.

Участники пробега демонстрировали флаги Палестины, кричали лозунги "Free, free Palestine" ("Свободная Палестина») и слушали традиционную арабскую музыку. Безопасность обеспечивали сотрудники полиции.



На вечернем митинге в Нойкельне пострадали четыре полицейских. Один получил травмы от взрыва петарды, трое других - легкие травмы при задержании двух активистов.

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года в Берлине проходят многочисленные митинги и демонстрации, особенно со стороны пропалестинских активистов. В первых несколько недель после атаки происходили столкновения с полицией и акты насилия. 2 ноября в Германии вступил в силу запрет на деятельность ХАМАС.

Ранее сообщалось, что студенты Лозаннского университета вышли на акцию против действий Израиля в секторе Газа.

Протестующие требовали прекращения сотрудничества с этой страной в академической области и немедленного прекращения огня в Газе.