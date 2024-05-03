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    3 мая 2024, 00:29 • Новости дня

    Студенты Лозаннского университета вышли на акцию против действий Израиля

    Студенты Лозаннского университета вышли на акцию против действий Израиля в секторе Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Несколько десятков студентов Лозаннского университета (UNIL) проводят акцию протеста против политики Израиля на оккупированных палестинских территориях.

    Протестующие требуют прекращения сотрудничества с этой страной в академической области, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Le Temps.

    Отмечается, что руководство вуза разрешило студентам оставаться в одном из зданий кампуса до понедельника.

    В своем заявлении манифестанты требуют немедленного прекращения огня в Газе и прекращения сотрудничества UNIL с израильскими вузами.

    В документе говорится, что «израильские университеты играют активную роль в легитимации режима апартеида и в придании постоянного характера колонизации и репрессиям».

    Молодежь в Лозанне проводит свою акцию по примеру аналогичных протестов в США и ряде других стран, отмечает телекомпания RTS.

    «Присутствующие здесь студенты получили гарантию, что в отношении них не будет академических санкций. Мы дали также гарантию, что не будет вмешательства, если все будет проходить мирно», – заявила в интервью RTS проректор UNIL Лилиана Мишалик.

    2 мая 2024, 14:34 • Новости дня
    В МИД допустили связь высказываний Макрона с днями недели

    Спикер МИД Захарова допустила связь высказываний Макрона с днями недели

    В МИД допустили связь высказываний Макрона с днями недели
    @ Christophe Ena/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о вероятной отправке войск на Украину «как-то связаны с днями недели», предположила спикер МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, у Макрона, видимо, есть определенный цикл для подобных высказываний, передает ТАСС.

    Ранее в четверг Макрон снова не исключил отправки французских войск на Украину.

    Агентство Bloomberg отмечало, что призывы французского президента Эммануэля Макрона увеличить военную помощь Киеву звучат неуклюже на фоне его колебаний между миротворцем и провокатором.

    Коментарии (3)
    2 мая 2024, 14:23 • Новости дня
    Макрон не исключил отправки французских войск на Украину
    Макрон не исключил отправки французских войск на Украину
    @ Lorenz Huter/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Французский президент Эмманюэль Макрон журналу The Economist в очередной раз заявил, что не исключает отправку военнослужащих на Украину.

    По его словам, во Франции не могут исключать ничего, так как страна «противостоит тому, кто не исключает ничего», передает ТАСС.

    Также Макрон допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева в случае, если российские военные прорвут линию фронта.

    Ранее Макрон призвал к дискуссии о будущем европейской обороны, включая ядерное оружие.

    После этого Макрон заявил о намерении укрепить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы тот призвал российского лидера Владимира Путина завершить конфликт на Украине.

    Агентство Bloomberg сообщало, что призывы французского президента Эммануэля Макрона увеличить военную помощь Киеву звучат неуклюже на фоне его колебаний между миротворцем и провокатором.

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    30 апреля 2024, 14:10 • Новости дня
    Макрон захотел повлиять на Путина через Си Цзиньпина

    Bloomberg: Макрон захотел повлиять на Путина через Си Цзиньпина

    Макрон захотел повлиять на Путина через Си Цзиньпина
    @ IMAGO/Alexis Sciard/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон намерен укрепить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы тот призвал российского лидера Владимира Путина завершить конфликт на Украине, пишет Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Макрон хочет сблизиться с китайским лидером во время его двухдневного визита во Францию, передает РИА «Новости».

    Он также планирует договориться с китайской стороной о сотрудничестве в сфере производства аккумуляторов для электромобилей.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Пекин обрел новую функцию в мировой политике – быть посредником между Россией и Западом.

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    30 апреля 2024, 11:01 • Новости дня
    Захарова указала на расслоение сознания у «стратегов Белого дома»

    Спикер МИД Захарова указала на расслоение сознания у «стратегов Белого дома»

    Захарова указала на расслоение сознания у «стратегов Белого дома»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Мнение Вашингтона о том, что расследование Международного уголовного суда (МУС) касательно действий Израиля в секторе Газа выходит за пределы юрисдикции суда, указывает на явное расслоение сознания у «белодомовских стратегов», выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что с одной стороны, судьи МУС все еще под американскими санкциями, с другой – Белый дом поддержал выдачу ордеров суда касательно представителей российских властей, а с третьей – политическая система США заявляет о том, что не считает легитимной данную структуру в отношении самих себя.

    Дипломат подчеркнула, что представители Белого дома пришли к подобному абсурдному умозаключению из-за абсолютной вседозволенности.

    Ранее стало известно, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху просил президента США Джо Байдена помочь предотвратить выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников.

    Напомним, в январе МУС обязал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа.

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    30 апреля 2024, 17:18 • Новости дня
    Суд ООН не стал вводить временные меры против Германии из-за помощи Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный суд ООН в Гааге не увидел потребности во введении временных мер в рамках разбирательства между Никарагуа и Германией по вопросу оказания военной помощи Израилю.

    Как сообщил на слушаниях председатель суда Наваф Салам, «текущие обстоятельства <…> не требуют введения временных мер», передает ТАСС.

    В частности, он обратил внимание на то, что Германия существенно уменьшила количество выданных лицензий для поставок продукции военного назначения в Израиль и поддержала инициативы по линии Евросоюза, нацеленные на финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

    Ранее Шольц выдвинул условия будущему палестинскому государству.

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    1 мая 2024, 21:20 • Новости дня
    Во Франции призвали перестать поставлять оружие Украине

    Лидер французских «Патриотов» Филиппо призвал перестать поставлять оружие Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо перестать поддерживать киевский режим, заявил предводитель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Нельзя поставлять оружие Украине, необходимо проводить переговоры о мире, заявил Филиппо в соцсети X, передает РИА «Новости».

    Париж по приказу Вашингтона продолжает двигаться к войне и губит себя ради украинского президента Владимира Зеленского, добавил французский политик.

    Свободная и независимая Франция «остановит все это» и защитит свои национальные интересы и мир, заключил он.

    Напомним, в США недавно приняли закон о военной помощи киевскому режиму.

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    1 мая 2024, 21:39 • Новости дня
    Колумбия объявила о скором разрыве дипотношений с Израилем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Колумбийская сторона разрывает дипломатические отношения с израильской стороной из-за уничтожения людей в секторе Газа, заявил колумбийский лидер Густаво Петро.

    Дипломатические отношения с Израилем будут разорваны в четверг, поскольку у Израиля «геноцидные правительство и президент», заявил Петро, передает РИА «Новости».

    Ранее колумбийский политик также выступал против израильских действий в палестинском анклаве. До этого Колумбия прекратила закупки оружия у Израиля.

    Ранее Турция заявила, что изучает возможность участия в иске ЮАР против Израиля. Иск также поддержал Иран.

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    1 мая 2024, 17:19 • Новости дня
    Беспорядки произошли на первомайской демонстрации в Париже

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первомайская манифестация в Париже вылилась в столкновения между радикалами и полицией, стражи порядка применили дубинки и слезоточивый газ, есть пострадавшие.

    Как сообщает РИА «Новости», среди участников манифестации, стартовавшей на площади Республики, было несколько сотен радикалов black bloc, одетых во все черное, маски и капюшоны.

    Вскоре радикалы начали бить витрины магазинов и автобусные остановки. Полиция применила в отношении манифестантов дубинки. Несколько человек пострадали.

    Когда колонна дошла до площади Бастилии, полицейские попытались раздробить толпу на группы. Они перекрыли часть бульвара Вольтер, оттесняя людей назад, а на площади начали бросать в протестующих шашки со слезоточивым газом.

    Всего в День труда во Франции было заявлено 270 манифестаций, в которых, по оценкам, должны были принять участие от 130 до 150 тыс. человек. В Париже на шествии ожидалось от 15 до 30 тыс. человек. Перед началом акции полиция обыскала около 500 человек, изъяв у них ножи и кастеты, 15 человек были задержаны.

    Ранее полиция применила слезоточивый газ против участников первомайских акций в Стамбуле.

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    1 мая 2024, 16:20 • Новости дня
    Турция решила присоединиться к иску ЮАР против Израиля в суде ООН

    Фидан: Турция решила присоединиться к иску ЮАР против Израиля в суде ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Анкара рассматривает варианты участия в иске, который Южно-Африканская Республика подала против Израиля в Международный суд ООН, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    Министр отметил, что Турция с самого начала поддержала решение ЮАР подать иск, а теперь планирует присоединиться к нему, передает ТАСС.

    «Мы начали работу, чтобы с юридической точки зрения выяснить, как и на каких основаниях мы можем присоединиться к этому иску», – сообщил Фидан.

    Ранее Иран поддержал иск ЮАР против Израиля.

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    30 апреля 2024, 14:54 • Новости дня
    Израильский эксперт: США используют МУС для давления на Нетаньяху

    Израильский политолог Ципис: Вашингтон ведет двойную игру в отношении Израиля

    Израильский эксперт: США используют МУС для давления на Нетаньяху
    @ IMAGO/Kira Hofmann/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    США ведут двуличную политику по отношению к Израилю. И потенциальный ордер МУС нужен Вашингтону, чтобы склонить Нетаньяху к сделке с ХАМАС. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее западные СМИ сообщили об опасениях Израиля из-за возможного ордера МУС на арест Нетаньяху.

    Израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности Саймон Ципис назвал слухи о подготовке МУС ордера на арест израильских чиновников и премьера «очередным лотом» Вашингтона для давления на Биньямина Нетаньяху. «Если сначала речь шла об объявлении санкций против подразделений израильской армии, то сейчас ставки выросли. Цель риторики – склонить Нетаньяху к сделке с ХАМАС. Это элемент торговли между Вашингтоном и Тель-Авивом. Причем Штаты оказывают максимальное давление на премьера Израиля», – пояснил он.

    По словам собеседника, США выдвигают следующие требования к Нетаньяху: отменить операцию в Рафахе, произвести обмен пленными между Израилем и ХАМАС, приступить к процессу создания палестинского государства. Ципис убежден, что ближайшие 48 часов станут решающими. «Либо стороны не смогут прийти к общему знаменателю, и тогда стоит ожидать, что давление со стороны Вашингтона будет лишь нарастать. Либо Нетаньяху примет условия Штатов, и все санкции будут аннулированы, а ордер на арест отменят в качестве жеста доброй воли», – уточнил политолог.

    В то же время внутри Израиля ситуация складывается не в пользу премьера, добавил спикер. «В стране нарастает недовольство политикой Нетаньяху со стороны членов его партии и правых радикалов. Они выдвигают собственный ультиматум: если глава кабмина пойдет на сделку с ХАМАС, то одни выйдут из правительства, а остальные – начнут раскачивать обстановку в столице. Другими словами, Нетаньяху фактически оказался между двух огней: ему грозит либо ордер МУС и ряд санкций со стороны Соединенных Штатов, либо распад правительства, новые выборы и, возможно, судебное преследование внутри Израиля», – уточнил Ципис.

    Положение Нетаньяху безвыходное, считает собеседник. Он затруднился сказать, какое «из двух зол» выберет израильский премьер. В то же время, по мнению политолога, выход из ситуации есть. «Я допускаю, что Нетаньяху может предпринять ряд радикальных шагов, в том числе – развязать региональную войну на Ближнем Востоке ради своего спасения, своего шкурного интереса», – рассуждает аналитик.

    «Впрочем, к реализации этого плана Тель-Авив уже приступил. Израиль начал ликвидировать генералов Ирана на территории Исламской республики. Это значит ставить под угрозу мир в регионе», – акцентировал эксперт. По его мнению, Нетаньяху ведет себя в данном случае «невменяемо» и «нерационально». 

    Что касается политики Вашингтона, то ее Ципис охарактеризовал как «двуличную». «Это двойная игра. С одной стороны, Штаты всячески пытаются оказать помощь Израилю в противостоянии с ХАМАС, а с другой, – оказывают давление на Нетаньяху», – детализировал политолог. Такое поведение американской администрации он связывает с предстоящими президентскими выборами в Штатах. «Идти против Израиля – значит потерять голоса евреев в предвыборной кампании. Демократы допустить этого не могут», – говорит аналитик.

    При этом еврейское лобби в США разрозненно. Если одна его половина продвигает идеи поддержки Тель-Авива, то вторая часть – лоббирует отставку Нетаньяху и перемирие с ХАМАС. «Так и получается, что администрация Байдена мечется из стороны в сторону», – заключил Ципис.

    Ранее газета The New York Times сообщила об опасениях израильских властей на фоне якобы подготовки Международным уголовным судом в Гааге (МУС) ордера на арест высокопоставленных правительственных чиновников по обвинениям, связанным с конфликтом в секторе Газа.

    Среди тех, на кого может быть выписан ордер, оказался и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об аналогичном развитии до этого писала и израильская газета Maariv. Позднее сообщалось, что чиновник просил президента США Джо Байдена помочь предотвратить выдачу ордера..

    Свою просьбу Нетаньяху якобы озвучил во время телефонного разговора с американским президентом 28 апреля. При этом в Штатах уверяли, что не располагают информацией о намерениях МУС. Однако пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США «не поддерживают» расследовании МУС: «Мы не считаем, что у них есть юрисдикция».

    Более того, как пишет Axios, члены Конгресса США от обеих партий предупредили МУС, что, если он выдаст ордер на арест высокопоставленных израильских чиновников, это повлечет за собой ответные меры со стороны Вашингтона.

    По информации портала, законодательство на этот случай уже находится в стадии разработки. Спикер палаты представителей Майк Джонсон выступил в понедельник с заявлением, в котором назвал якобы планируемые МУС ордера на арест «позорными» и «беззаконными».

    «Если администрация Байдена не встретит сопротивления, МУС сможет создать и взять на себя беспрецедентные полномочия по выдаче ордеров на арест американских политических лидеров, американских дипломатов и американских военнослужащих», – уверен он.

    Реакцию Вашингтона прокомментировали и в России. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что слова пресс-секретаря Белого дома свидетельствуют о «расслоении сознания у белодомовских стратегов».

    Она указала, что с одной стороны, судьи МУС все еще под американскими санкциями, с другой – Белый дом поддержал выдачу ордеров суда касательно представителей российских властей, а с третьей – политическая система США заявляет о том, что не считает легитимной данную структуру в отношении самих себя. Дипломат подчеркнула, что представители Белого дома пришли к подобному абсурдному умозаключению из-за абсолютной вседозволенности.

    Коментарии (2)
    2 мая 2024, 18:29 • Новости дня
    В Госдуме назвали затею Макрона ввести войска на Украину обреченной на провал
    В Госдуме назвали затею Макрона ввести войска на Украину обреченной на провал
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    План президента Франции Эммануэля Макрона ввести войска на Украину для ослабления России обречены на провал, заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

    Шеремет считает, что Украина неинтересна Западу как государство, она нужна только как плацдарм и предлог, чтобы ослабить Россию, но Москва готова дать отпор, передает РИА «Новости».

    Также он считает, что Макрон рискует войти в историю «не как новый Наполеон, а как политический шарлатан», который отправил французов на смерть.

    Ранее в четверг Макрон снова не исключил отправки французских войск на Украину. Представитель МИД России Мария Захарова предположила, что высказывания Макрона о вероятной отправке войск на Украину «как-то связаны с днями недели».

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    2 мая 2024, 14:51 • Новости дня
    Во Франции потребовали от Макрона отказаться от планов отправки войск на Украину

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал от французского президента Эмманюэля Макрона, чтобы тот отказаться от планов отправки западных войск на Украину.

    По его словам, президенту Франции стоит «прекратить безответственные заявления, которые могут привести страну к худшему», передает ТАСС.

    Филиппо отметил, что не нужно поставлять ни одного евро Украине и никакого оружия.

    Ранее в четверг Макрон снова не исключил отправки французских войск на Украину. Представитель МИД России Мария Захарова предположила, что высказывания Макрона о вероятной отправке войск на Украину «как-то связаны с днями недели».

    Коментарии (4)
    30 апреля 2024, 13:34 • Новости дня
    Ряд западных стран предложил прекратить продажу оружия Израилю

    Hurriyet: Ряд западных стран предложил прекратить продажу оружия Израилю

    Tекст: Александра Юдина

    Организация исламского сотрудничества, Лига арабских государств и ряд стран обсудили на двухдневной встрече в Эр-Рияде элементы давления, которые можно применить против Израиля и стран, поддерживающих Тель-Авив, пишет газета Hurriyet.

    Отмечается, что ряд западных стран предлагают сократить продажи оружия Израилю и ограничить его доступ к технологиям, передает РИА «Новости».

    При этом ограничение воздушного пространства также входит в число предложений.

    Издание указывает, что среди предложений есть и бойкот Олимпийских игр во Франции.

    Напомним, в январе МУС обязал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа.

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    30 апреля 2024, 14:30 • Новости дня
    Нетаньяху назвал неизбежной операцию ЦАХАЛ в Рафахе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия несмотря ни на что проведет операцию в Рафахе на границе сектора Газа с Египтом.

    На встрече с родственниками заложников, удерживаемых в Газе, Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен прекращать войну до достижения всех ее целей, передает ТАСС.

    «Мы войдем в Рафах и уничтожим батальоны ХАМАС, находящиеся там», – сказал он.

    Ранее на Западе предложили прекратить продажу оружия Израилю.

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    2 мая 2024, 07:16 • Новости дня
    ООН: Число жертв в секторе Газа достигло 5% населения

    Tекст: Денис Тельманов

    Число погибших и раненых жителей сектора Газа с 7 октября прошлого года достигло 5% населения анклава, отмечается в докладе Программы развития ООН (ПРООН) «Война в Газе: ожидаемые социоэкономические последствия для государства Палестина».

    «По состоянию на 12 апреля как минимум 33207 в Газе были убиты, порядка 7 тыс. человек числятся пропавшими без вести... Около 5% населения Газы убиты или получили ранения», – говорится в документе, передает ТАСС.

    Большинство погибших – около 70% – женщины и дети. Еще 80683 палестинцев пострадали, многие из полученных ими серьезных ранений могут привести к инвалидности на долгий срок, подчеркивается в докладе.

    «Ни один вооруженный конфликт XXI века не оказывал столь разрушительного влияния на население за такой короткий промежуток времени», – утверждает ПРООН.

    Ранее генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини выразил крайнюю обеспокоенность числом детей, погибших в секторе Газа за последние шесть месяцев. По данным Минздрава Палестины, число погибших в Газе превысило 34 тыс. человек, из которых 13 тысяч – дети.

    Он отметил, что, хотя точное число погибших установить сложно, опубликованные цифры дают достаточное представление о масштабах трагедии. «Это беспрецедентно как по масштабу, так и по уровню разрушений», – констатировал глава БАПОР.

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    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

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