В США студенты колледжа выступили против участия Байдена в выпускном

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Newsweek, поддержка Израиля американским лидером привела к призывам отменить запланированную на 19 мая вступительную речь президента в колледже Морхауз. Отмечается, что некоторые учащиеся и преподаватели учебного заведения готовятся к протестной акции во время запланированного Байденом выступления, передает ТАСС.

Профессор колледжа Эндрю Дуглас в интервью американскому телеканалу NBC News отметил, что он «поговорил с несколькими преподавателями, которые заявили, что ни при каких условиях не будут сидеть на сцене рядом с Джо Байденом».

Напомним, в США продолжаются протесты против поддержки Израиля со стороны США. По информации агентства Associated Press (AP), более 400 человек уже были задержаны. В университете Южной Калифорнии задержали более 90 человек, в Техасском университете – еще 34. Полиция Нью-Йорка 18 апреля задержала по меньшей мере 133 студентов Колумбийского университета, которые организовали митинг в поддержку Палестины.