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В США студенты колледжа выступили против участия Байдена в выпускном
Некоторые преподаватели и студенты американского колледжа Морхауз в штате Джорджия призвали руководство учебного заведения отказаться от приглашения президента США Джо Байдена для традиционного выступления на выпускной церемонии, сообщили местные СМИ.
Как пишет Newsweek, поддержка Израиля американским лидером привела к призывам отменить запланированную на 19 мая вступительную речь президента в колледже Морхауз. Отмечается, что некоторые учащиеся и преподаватели учебного заведения готовятся к протестной акции во время запланированного Байденом выступления, передает ТАСС.
Профессор колледжа Эндрю Дуглас в интервью американскому телеканалу NBC News отметил, что он «поговорил с несколькими преподавателями, которые заявили, что ни при каких условиях не будут сидеть на сцене рядом с Джо Байденом».
Напомним, в США продолжаются протесты против поддержки Израиля со стороны США. По информации агентства Associated Press (AP), более 400 человек уже были задержаны. В университете Южной Калифорнии задержали более 90 человек, в Техасском университете – еще 34. Полиция Нью-Йорка 18 апреля задержала по меньшей мере 133 студентов Колумбийского университета, которые организовали митинг в поддержку Палестины.