Потребность в Индии как в посреднике рано или поздно отпадет, и российско-индийский торговый оборот рухнет так же быстро, как и вырос. Чем более прочно российские компании к тому моменту успеют закрепиться на индийском рынке, тем менее болезненным окажется это падение.8 комментариев
Пропалестинские протестующие перекрыли основные мосты в Нью-Йорке
Протестующие в поддержку Палестины выстроились цепью поперек основных мостов и туннеля в центре Нью-Йорка, перекрыв движение транспорта.
Активисты требуют снять блокаду с сектора Газа, немедленно остановить огонь в палестинском анклаве и прекратить оккупацию Израилем палестинских территорий, передает РИА «Новости».
Как сообщили агентству в полиции Нью-Йорка, протестующими заблокированы Бруклинский мост, Манхэттенский мост, Вильямсбургский мост и Туннель Холланда. Для водителей выпущено предупреждение о проблемах с автомобильным движением на этих участках.
В ноябре сотни тысяч человек вышли на акцию в поддержку Палестины в Лондоне.