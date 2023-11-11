До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.10 комментариев
Сотни тысяч человек вышли на акцию в поддержку Палестины в Лондоне
Массовая антивоенная акция протеста прошла в Лондоне в поддержку Газы
Несколько сотен тысяч человек приняли участие в марше в поддержку сектора Газа в Лондоне, акция стала самой массовой за последние 20 лет антивоенной кампанией.
В акции протеста в субботу, согласно Кампании солидарности с Палестиной, участвовали примерно 500 тыс. человек, полиция в свою очередь насчитала более 300 тыс. протестующих. К организации шествия также присоединились некоторые профсоюзы и Кампания за ядерное разоружение, бывший лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, передает ТАСС.
Участники марша, который стартовал от Гайд-парка и завершился у посольства США на южном берегу реки Темза, потребовали от британского правительства добиться установления режима прекращения огня в Газе. Помимо флагов Палестины среди протестующих были замечены флаги других арабских стран, включая Тунис и Ливан, а также Кубы и Ирландии. Кроме того, в марше приняли участие ряд еврейских активистов, которые держали плакаты с надписями «Наша горечь – не ваше оружие» и «Евреи за справедливость для палестинцев».
Между тем, основатель ультраправой организации «Лига английской обороны» Томми Робинсон и Демократический альянс футбольных болельщиков призвали своих сторонников выйти на улицу, чтобы «защитить памятники» в честь павших британских солдат. Около 2 тыс. английских националистов страны, пытались прорваться к Кенотафу, но были остановлены полицией, которая применила дубинки.
Некоторые из представителей правых движений в течение дня пытались вступать в стычки с участниками марша в поддержку Палестины, но полицейские оперативно пресекали эти инциденты. Задержаны были по меньшей мере десятки человек.
Ранее пропалестинские протестующие в Лондоне заблокировали Ливерпульский вокзал в час пик.