Новые власти Сирии отказались вступать в конфликт с Израилем

Al Jazeera: Новые власти Сирии не будут вступать в конфликт с Израилем

Tекст: Вера Басилая

Телеканал Al Jazeera сообщил, что лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа, известный также как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил о намерении новых сирийских властей избегать конфликта с Израилем, передает ТАСС.

При этом аш-Шараа отметил, что его власть поддерживает контакты с дипломатическими представительствами западных стран.

«Мы общаемся с посольствами [стран] Запада и ведем переговоры с Великобританией о повторном открытии ее представительства в Дамаске,» – приводит его слова сирийская газета Al Watan.

Ранее главы МИД восьми арабских стран потребовали от Израиля вывести войска из Сирии. Сирийский оппозиционер Мухаммед Аллуш ранее заявлял, что новые власти Сирии обсудят судьбу военных баз России.

Замглавы МИД России Богданов заявил, что Москва рассчитывает сохранить военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие политические взгляды исповедуют новые первые лица Сирии и на кого они ориентированы.