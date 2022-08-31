Прибалтика готова ограбить доверчивых россиян

Власти Эстонии и Латвии планируют выдавить со своей территории россиян, получивших в предыдущие годы визы и временные виды на жительство. А делаться это будет с помощью фактически насильственной экспроприации собственности тысяч людей – квартир и другой недвижимости. Каким образом это предлагается узаконить и как реагируют на происходящее местные русские?

Недавно Таллин принял решение закрыть въезд тем россиянам, которые в предыдущие годы имели неосторожность оформить себе шенгенские визы через Эстонию. В связи с этим эстонская пресса пишет, что большинство граждан России, владеющих недвижимостью в этой прибалтийской республике, имеют там вид на жительство. Но почти 4500 россиян, у которых есть недвижимость в этой прибалтийской республике, нуждаются для посещения Эстонии в визе. Поэтому они могут оказаться в ситуации, когда из-за визового запрета заботиться об их собственности будет некому.

Мы не станем облегчать им жизнь

Всего, по данным министерства внутренних дел Эстонии, гражданам России принадлежит в этой стране 41 351 объект недвижимости, а гражданам Белоруссии – 919. Большинство из этих людей владеют там каждый всего лишь одной квартирой, но, например, одному гражданину РФ принадлежит двадцать четыре разных объекта. И теперь эти 4500 человек могут потерять доступ к своей собственности – из-за введенного недавно Таллином визового запрета. Вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар сообщил: если у владельца квартиры, являющегося гражданином России, появятся долги в Эстонии – из-за неуплаты налога на недвижимость или коммунальных, то это в конечном итоге может означать утрату данного имущества.

Ответственность за планируемую ими экспроприацию эстонские власти возлагают на саму Россию. «Причиной данного последствия является российская власть, которая решила вторгнуться на Украину – и, разумеется, жители РФ страдают из-за этого... Действительно, если человек не сможет найти способы поддерживать свою недвижимость, то может наступить это крайнее последствие. Мы в данный момент не предполагаем, что Эстонии следует предпринять здесь какие-либо смягчающие шаги», – предупредил Коммусаар.

Он добавил, что с точки зрения Таллина, большое количество недвижимого имущества, принадлежащего в Эстонии российским гражданам, является «риском для безопасности» – который необходимо устранить. Многое, однако, будет зависеть от конкретного местоположения той или иной недвижимости. «Есть такие критические места, владение недвижимостью в которых представляет непосредственную угрозу нашей безопасности», – добавил вице-канцлер МВД.

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По его словам, следует принять дополнительные меры, ограничивающие возможность для владения недвижимостью в Эстонии для граждан государств, не входящих в Евросоюз. «Могут ли граждане третьих стран владеть землей и недвижимым имуществом, например, в районе критически важной инфраструктуры или на приграничных территориях? Это определенно нуждается в дополнительных изменениях», – сказал Коммусаар. Он сообщил, что министерство разрабатывает соответствующий законопроект.

Редактор таллинской газеты «Столица» Александр Чаплыгин пишет в своем Telegram-канале, что без возможности обслуживать свою эстонскую недвижимость россиянам придется ее продавать – что обусловит обрушение соответствующего рынка. Но эстонских политиков это не волнует. Запретив россиянам въезд в Эстонию, правящие в Таллине теперь пытаются распространить этот запрет на весь Евросоюз.

Неплохо так подзаработали

Не менее жесткий вариант воплощают власти Латвии. Началось все с того, что в середине августа президент Латвии Эгил Левитс пригрозил, что государство пересмотрит уже выданные виды на жительство и визы – и аннулирует их тем, кто поддерживает «российскую агрессию». Он заявил: «Устроенная предыдущими правительствами торговля видами на жительство, их неоправданная щедрость в выдаче ВНЖ российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических бизнесменов, создали риски безопасности и поспособствовали двуязычию. Пришло время провести ревизию последствий этой неудавшейся и опасной политики».

Эта его речь вызвала страх у некоторых русских жителей государства. «Я предполагаю, что в планах наших правителей – принудительная депортация из страны всех граждан РФ»,

– написал в соцсети член оппозиционной партии «Русский союз Латвии» Андрей Ларионов. По словам Ларионова, его не удивит уже и создание в Латвии «концентрационных лагерей для инакомыслящих». А вскоре латвийская правящая коалиция достигла договоренности о том, в дальнейшем действие ВНЖ, выданных ранее россиянам, продлеваться не будет. Как заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, в ближайшие недели в правительстве по этому вопросу будут приняты «конкретные решения».

Тут необходимо напомнить предысторию. В 2007-2008 годах Латвийская Республика тяжело пострадала от мирового финансового кризиса и угодила в долговую яму. Как пишет журналист рижской газеты Эдуард Эльдаров, в Риге тогда придумали, как поправить свои дела – за счет россиян. «Инициатива была гениально проста: состоятельные иностранцы вкладывают свои средства в создание бизнеса в Латвийской Республике, в покупку недвижимости, в субординированный капитал банков – и за это получают временный вид на жительство в Латвии, что одновременно означает и получение ими ВНЖ во всем Евросоюзе. Таким образом, убивается сразу несколько зайцев. Во-первых, в страну поступают столь необходимые в период кризиса финансовые средства. Во-вторых, стимулируется весь сектор недвижимости, начиная от строительства и заканчивая бизнесом по обслуживанию домов (квартир)», – повествует Эльдаров.

Таким образом, Латвия получила и рабочие места, и оборотные средства, и новые многоквартирные дома. «В-третьих, обладатели ВНЖ, живя в Латвии, пусть даже несколько месяцев в году, тратят здесь деньги – на товары и услуги, на медстраховку, на поездки по стране… Государство, ничего не вкладывая, получает реальный доход! Программа оказалась очень эффективной. Как грибы после дождя стали расти новые дома, в том числе в Юрмале и Саулкрасты, в бюджет потекли миллионы», – отмечает Эльдаров.

По данным министерства внутренних дел Латвии, с июля 2010 года по декабрь 2020 года по программе «ВНЖ в обмен на недвижимость» в стране было выдано 19 тысяч видов на жительство. За 10 лет инвестиции, связанные с получением вида на жительство нерезидентами, составили 1,55 млрд евро. С особым удовольствием этой программой пользовались представители российской «либеральной оппозиции», рассказывавшие, что они перебираются жить в Латвию, чтобы дышать там «воздухом свободы».

Россияне – на выход!

В 2011 году в Латвии произошло судьбоносное событие. По итогам парламентских выборов в составе правящей коалиции оказалась националистическая партия Visu Latvijaj («Все для Латвии!») – настолько радикальная, что некоторые называют ее неонацистской. Праворадикалы поклялись рано или поздно покончить с «продажей родной земли оккупантам с востока». К своей цели они последовательно шли в течение многих лет.

Сначала под давлением «нациков» власти увеличили сумму взноса, необходимого для получения ВНЖ. Если до 1 сентября 2014 года гражданин другой страны мог претендовать на вид на жительство в Латвии на основании покупки недвижимости на сумму от 142,3 тыс. или от 70,1 тыс. евро (в зависимости от географического расположения объекта), то потом минимальная сумма сделки выросла до 250 тыс. евро. В 2016 году Сейм принял закон о том, что обладателям ВНЖ нужно вносить значительные суммы за их продление. И, наконец, в декабре 2021 года программу окончательно свернули.

Сейчас же по мнению высших должностных лиц государства, у граждан России, переехавших в Латвию в последние годы, более не должно быть продлеваемых видов на жительство – исключая «особые случаи». Парламентский секретарь министерства иностранных дел Занда Калниня –Лукашевича заявила, что к «исключительным случаям» могут быть отнесены браки. В случае, если гражданин России или Белоруссии состоит в браке с гражданином Латвии, то основание для получения вида на жительство будет считаться достаточным.

Всем же остальным продлевать ВНЖ не станут – и выдворят их из страны. «Им будет больно, но в этом и заключается наша цель», – без обиняков заявила Калининя-Лукашевица о предстоящем выдворении россиян из Латвии.

«Иными словами, мы снова в начале 90-х. Чемодан, вокзал, Россия... Твоя проблема в том, что ты русский», – пишет латвийский публицист Алексей Гуленко. В свою очередь, латвийский журналист Алексей Стефанов пишет в своем телеграм-канале: «Есть у меня очень близкие друзья, которые поверили Латвии и в числе первых вложились в недвижимость, чтобы получить ВНЖ. Пока я учился в Москве, мы много говорили с ними на тему Латвии. Я рассказывал, что доверять властям нельзя, что шествия легионеров СС – это не про отдельных фриков, а про государство в целом и так далее.

Но друзья приехали и влюбились в Латвию. Серьёзно вложились в недвижимость, начали думать о переезде на ПМЖ, образовании детей в Латвии, старости на берегу Балтийского моря… Первый звоночек прозвенел, когда националисты отмотали назад законы и правила и ввели плату за продление ВНЖ. Друзья были в шоке, но постепенно смирились. И вот на днях случилось то, чего они так опасались. Латвия заговорила о том, что продлевать ВНЖ будут только в особых случаях».

По мнению Стефанова, подобный поворот событий можно было предсказать заранее. «Ведь в первый раз русскоязычных жителей Латвии кинули ещё 30 с хвостиком лет назад. Когда русских звали на баррикады за вашу и нашу свободу в 1991-м, обещая жить в новой Латвии, не глядя на национальность и прошлое. А, как использовали, быстренько пропихнули "Закон о гражданстве", оставив большинство русских патриотов Латвии за бортом в статусе неграждан. Так что ничего удивительного. Для меня. А для друзей и таких как они граждан России, поверивших Латвии, шок», – заключает Стефанов.