В Эстонии заявили, что выдача виз россиянам подрывает режим санкций

Свободная выдача туристических шенгенских виз россиянам подрывает режим антироссийских санкций Евросоюза, выразила мнение премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

«Эта ситуация позволяет обходить санкции в отношении передвижений воздушным транспортом, которые ЕС согласовал весной. Сейчас мы должны с устранить эту лазейку», – передает ТАСС ее слова со ссылкой на новостной портал «Юрактив».

Так, Каллас отметила, что выдачу туристических виз нужно остановить на период, пока продолжается российская спецоперация на Украине, подчеркнув, что такая мера должна быть принята на уровне ЕС, так как запреты отдельных стран-членов будут менее эффективны.

«Прекращение выдачи виз – это «вопрос морали, а также общественной и национальной безопасности» и «реализации санкций», – отметила она.

Премьер-министр также заявила, что в последнее время увеличился поток россиян, пересекающих эстонскую границу, при этом около 30% российских туристов попадают в страны шенгенской зоны через Эстонию. Каллас выступила в поддержку «гуманитарных исключений» и рассмотрения заявок на визы на индивидуальной основе.

В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».

С 18 августа Эстония ввела санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов Шенгенского пространства. Сократить выдачу виз россиянам также собралась Дания.

В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».