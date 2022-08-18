Дания собралась сократить выдачу виз россиянам

Дания готова ввести ограничения в отношении российских туристов, даже если ЕС не примет общий запрет на выдачу виз, заявил министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд.

«Если не получится договориться об общем решении, с датской стороны мы рассмотрим возможность введения ограничений, которые еще больше сократят количество выдаваемых россиянам туристических виз», – рассказал Куфуд в интервью телеканалу TV 2.

Он считает, что сейчас для граждан России недопустим отдых на территории Евросоюза. По словам Куфуда, его точку зрения поддержат и остальные страны Европы, передает Ura.ru.

СМИ ранее писали, что правительство Дании хотело бы сократить количество выдаваемых россиянам туристических виз на фоне ситуации на Украине. При этом страна выступает за принятие такого решения на общеевропейском уровне.

Ранее в ЕК заявили, что государства Евросоюза имеют право самостоятельно ограничивать выдачу виз.

В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас». С 18 августа Эстония вводит санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов Шенгенского пространства.

В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».