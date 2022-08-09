Премьер Эстонии призвала прекратить выдавать туристические визы россиянам

Пентагон уличили в попытке ввести Россию в заблуждение на Украине

«Нельзя верить Вашингтону. Если потребуется, США и дальше будут поставлять РСЗО в интересах ВС Украины», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин, комментируя заявление Пентагона о том, что Украина «получила достаточное число РСЗО HIMARS».

«РСЗО на Украине не производят. Им постоянно необходимо пополнять запасы техники, ведь российская армия уничтожает часть западных систем в ходе боевых действий. Так что ВСУ и дальше будут озвучивать свои растущие потребности в этом вопросе», – сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Собеседник добавил, что аналогичная ситуация складывается и с боеприпасами. «ВСУ необходимы поставки не только РСЗО, но и, например, артиллерии. Для этого нужны снаряды. И речь идет о натовских 155-мм калибрах. Вот только они, равно как и системы залпового огня, не производились и не производятся на территории страны», – пояснил он.

«Опять же, часть боеприпасов уничтожается ракетными ударами ВС РФ по складам. Так что и Киев, и Вашингтон заинтересованы в том, чтобы поток снарядов в страну был постоянным», – рассуждает собеседник.

При этом верить заявлениям Пентагона о том, что ВСУ получили «достаточное количество» РСЗО HIMMERS, не стоит, настаивает эксперт. «Вашингтон может официально заявить о прекращении поставок вооружений, но фактически этот поток никто не прекратит. Надо понимать, что эти поставки будут и в сентябре, и в октябре, и зимой», – говорит военный эксперт.

«Нельзя питать иллюзий о том, что Вашингтон начинает отстраняться от поддержки ВСУ. Они будут затягивать ход боевых действий столько, сколько смогут. И если понадобится, растянут это до 2024 года и выборов президента в Штатах. США все равно, хочет ли Украина войны. Они преследуют собственные интересы», – заключил Рожин.

Ранее замглавы Пентагона Колин Каль сообщил, что Украина «получила достаточное число РСЗО HIMARS». Он уточнил, что ВСУ передано 16 РСЗО HIMARS от США, три идентичные установки M270 от Великобритании, еще три готовится передать ей Германия. По его словам, «у украинцев неплохо обстоят дела с количеством систем». Как пояснили в Пентагоне, «приоритетом сейчас на самом деле является обеспечение устойчивых поставок» управляемых реактивных снарядов GMLRS.

Таким образом, если верить заявлениям Пентагона, максимальное количество западных установок РСЗО, которым может располагать Украина, – 22, что не совпадает с публично озвученными желаниями ВСУ. Так, в июне советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украине для остановки россиян необходимо 60 западных РСЗО.



В то же время министр обороны Украины Алексей Резников в июле отмечал, что для сдерживания российских войск нужно как минимум 50 РСЗО HIMARS и M270, а для успешного контрнаступления – 100 таких ракетных систем. А советник офиса Зеленского Михаил Подоляк и вовсе утверждал, что Киеву нужно 300 западных РСЗО.

При этом западные СМИ неоднократно писали о том, что по артиллерии, сосредоточенной в Донбассе, ВС России превосходят ВС Украины в 10–20 раз. Кроме того, несмотря на поставки вооружений и боеприпасов из стран НАТО, сегодня ВС Украины тратят от 4 до 6 тыс. снарядов в сутки против 20 тыс. российских снарядов в сутки. Такие данные приводит британский «Королевский объединенный институт оборонных исследований» (RUSI).

На этом фоне украинские военнослужащие отмечали, что под Донецком российская артиллерия устроила им «мясорубку», а Владимир Зеленский называл ситуацию в районах Песок и Авдеевки «адом» для ВСУ.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Вооруженные силы России и войска ЛДНР сконцентрировали свои наступающие усилия на двух направлениях (Пески и Соледар), и почему такое решение важно для успешного освобождения Донбасса.

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