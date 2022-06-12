Премьер Эстонии выступила против «преждевременного» мира с Россией

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в статье, опубликованной в британской The Sunday Telegraph, обратилась к западным союзникам с призывом не допустить «преждевременного» мирного соглашения между Россией и Украиной.

«Мы должны быть осторожны с преждевременными призывами к прекращению огня и миру. Наша политика должна базироваться на понимании того, что российская угроза не уйдет завтра. Нельзя возвращаться к деловым отношениям [с РФ] как раньше. В действительности не должно быть никаких деловых отношений в принципе», – приводит мнение Каллас ТАСС.

Как считает премьер-министр Эстонии, западным странам не следует бояться ухудшения отношений с Россией и даже их полного разрыва. «Газ может быть дорогим, но свобода бесценна», – заявила эстонский премьер-министр в своей статье.

Ранее в Италии призвали Запад пойти на территориальные уступки России. Тем временем в США увидели возможность отказа властей Украины от претензий на Крым. В свою очередь экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал «найти место» для России после событий на Украине. На Западе перестали верить в победу Украины в конфликте с Россией.

В прошлое воскресенье в США заметили панику среди лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе. Ранее стало известно, что представители США, Британии и ЕС в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запада перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.

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