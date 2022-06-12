Киссинджер призвал «найти место» для России после событий на Украине

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12 июня, воскресенье | Последнее обновление — 01:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: С территории завода «Азот» в Северодонецке начали выходить мирные жители
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Масштабирование продовольственного кризиса грозит Европе небывалой волной миграции из Северной Африки и Ближнего Востока, могущая по своим масштабам превысить миграционную волну, поднятую Арабской весной, сирийским, ливийским, афганским и коронавирусным кризисом, вместе взятыми.
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Больше всего реакций и пользовательского внимания собирают негативные либо сенсационные материалы, апеллирующие к эмоциям. Именно поэтому фейки, скандалы, жестокий и провокационный контент активно продвигаются алгоритмами.
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Хорошо, что у противников России больше нет иллюзий насчет русской культуры. Прежде они противопоставляли русскую культуру и российское государство.
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На фото - историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Киссинджер призвал «найти место» для России после событий на Украине
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О России нельзя забывать, нужно «найти место» для нее после событий на Украине, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью Times.
«По ее завершении (спецоперации) нужно будет найти место для Украины и место для России – если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе», – приводит мнение Киссинджера РИА «Новости».
Говоря о НАТО, бывший госсекретарь США выразил мнение, что важно сохранить организацию, «отражающую европейское и американское сотрудничество». При этом бывший глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов заявил о необходимости признать, что в отношениях Ближнего Востока и Азии к Европе и Америке будут иметь место «большие вопросы», а у компонентов Североатлантического альянса необязательно «совпадают взгляды». По мнению Киссинджера, члены этого военного блока объединились в связи с ситуацией на Украине, поскольку это «напомнило» им о старых «угрозах».
Накануне американские СМИ сообщили, что на Западе перестали верить в победу Киева в противостоянии с Москвой из-за превосходящей в разы российской огневой мощи. В прошлое воскресенье в США заметили панику среди лидеров ЕС из-за успехов России в Донбассе.
Ранее стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запада перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
В мае министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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Австрия выдвинула условие предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС
Австрийский канцлер Карл Нехаммер сообщил, при каком условии его страна согласится предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.
Нехаммер во время визита в Эстонию заявил, что согласие на предоставление Украине статуса Австрия даст, если такой же статус получат «страны Западных Балкан и Молдавия», передает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати.
Напомним, Нидерланды и Дания выступили против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Германия предлагает компромисс – дать Киеву условный статус кандидата.
Лукашенко не исключил, что Белоруссии придется «воевать за Западную Украину»
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Возможно, Белоруссии придется участвовать в конфликте за Западную Украину, чтобы коллективный Запад ее «не оттяпал», заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
По мнению Лукашенко, страны Запада «до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова». «А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать», – приводятся слова Лукашенко на сайте президента Белоруссии.
Он заявил, что на Западе «не остановятся» и «зайдут с Украины Западной или еще откуда-то». «Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг», – сказал он.
Лукашенко прокомментировал упреки в адрес Белоруссии и России по поводу вывоза с Украины зерна: «Слышали проблему вывоза зерна. И все говорят: голод и прочее, вот это главное. Не это главное. Народу в мире надоел вот этот против России оголтелый накат. Он обратный эффект уже имеет. Надо пожевать что-то новое - дали зерно. Кто виноват? Лукашенко с Путиным, оказывается. Слушайте, я обезумел, когда это услышал. Я виноват, что Украина зерно не может вывезти?».
Он считает, что «американцы не смогли весь мир организовать и бросить» против России и Белоруссии. В связи с этим США «подняли тему голода», хотя тот «до пандемии уже хорошо обрисовался». В Вашингтоне, по его словам, «хотят через этот вселенский голод организовать остальные страны, подтянуть к себе, чтобы бомбить здесь Россию», а также Белоруссию. Лукашенко отметил, что на Украине «этого зерна столько нет, сколько они говорят». Кроме того, Россия и Белоруссия уже предложили маршруты для экспорта зерна, отметил он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Посол заявил о критической точке в отношениях России и США
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Российско-американские отношения, которые были в глубоком кризисе в последние несколько лет, достигли критической точки, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Антонов заявил, что «из-за США двусторонний политический диалог сейчас зашел в тупик», а «враждебность стала частью повседневности», передает ТАСС.
Он отметил, что не видит «предпосылок выправления отношений». «Хочу сказать, что если американцам не нужны отношения, которые мы предлагаем, мы бегать за ними не будем», – приводит его слова РИА «Новости».
При этом Антонов не исключил, что отношения могут еще ухудшиться: «Я даже не знаю, на низшей ли они точке. У меня нет уверенности». По его словам, «добрые и хорошие отношения между Россией и США выгодны и нам, и США», ведь «как бы Америка ни была сильна, никогда они в одиночку не победят в борьбе с терроризмом», также США «не решат проблемы стратегической стабильности» без России, «проблему изменения климата».
Посол подчеркнул, что «американские коллеги не готовы к возобновлению контактов по стратегической стабильности». В Москве ждут, «когда они созреют». Антонов заявил: «Даже то, что я говорю – а я говорю, что мы готовы к этому диалогу – и есть сигнал американцам о том, что мы готовы. Но при этом мы говорим, что бегать за вами не будем. Если вы считаете, что время не пришло, что нужно подождать - что ж, мы подождем».
Договор об СНВ истечет в 2026 году, напомнил посол. «Отвечает ли национальным интересам США то, что у нас не будет контактов между военными, дипломатами по стратегической стабильности? Мне кажется, что нет», – сказал Антонов, выразив уверенность, что в данном случае «время не ждет», и сторонам уже сейчас следует «начинать работать над тем, что придет на замену».
3 февраля 2021 года Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3, который был подписан в 2010 году. Договор был продлен без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года.
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Украина не смогла сорвать концерт пианистки Лисицы в Венгрии
Украинское посольство в Будапеште предприняло попытки помешать концерту пианистки Валентины Лисицы в Российском культурном центре, сообщило посольство России в Венгрии.
Российское посольство указало, что Лисица – уроженка Киева, но придерживается «отличного от официальной позиции киевских властей мнения по поводу ситуации на Украине». Ее концерт был посвящен Дню России. Украинская сторона «попыталась воспрепятствовать проведению концерта, направив соответствующую ноту всем дипломатическим миссиям, находящимся в Будапеште», но «эта пиар-акция только подогрела интерес к мероприятию», передает ТАСС.
При этом запланированное на 3 июня в «Летнем театре» на острове Маргит на Дунае выступление Лисицы «было отменено руководством театра с «подсказки» украинского посольства». Однако в Российском культурном центре концерт состоялся, на нем присутствовали представители венгерской общественности, дипломаты и любители музыки.
2 мая Лисица в память о погибших в Одесском доме профсоюзов провела у посольства Украины в Москве концерт классических композиций.
Украина лишилась арбузов из-за потери Запорожской и Херсонской областей
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На Украине ожидается дефицит арбузов и черешни из-за потери Запорожской и Херсонской областей, заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий на телеканале «Украина 24».
«По бахчевым культурам основные регионы выращивания – это Херсонская и Запорожская область. Выращиваются также бахчевые культуры, арбузы в Одесской области, но там меньше объемы», – передает РИА «Новости» его слова.
Высоцкий добавил, что альтернативы херсонским и запорожским арбузам у Киева нет. Кроме того, «сложная ситуация» и с черешней, так как находящийся под контролем РФ Мелитополь в Запорожской области был на Украине главным центром ее выращивания, заключил он.
Ранее Высоцкий заявил, что в стране прогнозируется дефицит объемов хранилищ зерновых на уровне 15 млн тонн. По его словам, сейчас идут закупки «мобильных элеваторных банков» и «больших пластиковых рукавов», чтобы иметь в резерве оборудование для хранения 10-15 млн тонн зерновых.
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Глава МИД Чехии подтвердил гибель присоединившегося к ВС Украины чеха
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский подтвердил в субботу гибель на Донбассе гражданина республики, присоединившегося к подразделениям украинских военных, сообщает информационное агентство ЧТК.
«Могу подтвердить, что на Украине погиб гражданин Чехии. Это произошло в Донецкой области», – передает ТАСС слова министра.
Президент Чехии Милош Земан ранее разрешил 103 гражданам республики присоединиться к ВС Украины. Чешское законодательство запрещает службу в военных или полувоенных иностранных подразделениях без согласия главы государства. Данное требование распространяется также на иностранцев, имеющих вид на жительство в стране.
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The Washington Post: Запад перестал верить в победу Киева
На Западе из-за превосходящей в разы российской огневой мощи не верят в победу Киева в противостоянии с Москвой, пишет американская газета The Washington Post.
«На Украине почти полностью истощились боеприпасы для советского вооружения, которое составляет основу арсенала украинской армии. Эти системы стоят на вооружении у восточноевропейских стран, но у них уже закончились излишки, которые можно было бы пожертвовать», – цитирует статью РИА «Новости».
Западная же помощь прибывает в недостаточном количестве, отмечает журналист.
По мнению The Washington Post, из-за превосходящей в разы российской огневой мощи Запад больше не верит в успех украинских боевиков.
Ранее депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер подтвердил, что в странах Запада накапливается «усталость» от Украины, что выражается в призывах к Киеву уступить часть территорий.
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США оценили возможность участия ВМС в решении вопроса экспорта зерна с Украины
ВМС США могут задействовать для решения проблемы экспорта зерна с Украины, но Вашингтон отдает приоритет дипломатическому пути, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
На конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Диалог Шангри-ла» Остина спросили, могут ли военно-морские силы США быть задействованы при транспортировке зерна из черноморских портов Украины, передает РИА «Новости».
«Вы спрашиваете, могут или нет наши войска в этом и других регионах стать фактором добавленной стоимости. Конечно, мы можем», – ответил руководитель военного ведомства США, но заверил, что Вашингтон «всегда хочет сначала поискать дипломатического решения». Остин «видит много энергии, которая задействована сейчас в этой сфере». Он выразил надежду, что «случатся правильные вещи».
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никак не препятствует вывозу зерна на судах из черноморских портов, проблема в минировании портов и прибрежных вод, организованном украинской стороной.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял: «Если не будет решен вопрос, что наша страна в безопасности, никакое зерно никуда никому не поедет. Потому что для нас вопрос безопасности номер один».
Володин: США создали условия, чтобы страны образовали «новую большую восьмерку» с Россией
США сами выстроили условия, при которых Россия и другие страны, создающие равноправный диалог и взаимовыгодные отношения, вошли в «новую большую восьмерку», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«США своими руками создали условия, чтобы страны, желающие выстраивать равноправный диалог и взаимовыгодные отношения, фактически образовали вместе с Россией «новую большую восьмерку», – написал он в своем Telegram-канале.
По мнению Володина, экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии, Канады продолжает «трещать под нагрузкой введенных против России санкций». Так, за первый квартал этого года в США зафиксировано падение ВВП на 1,5%, а инфляция вышла на наивысший уровень с декабря 1981 года, который достиг 8,6%.
При этом спикер ГД добавил, что формирование новых точек роста в мире произошло из-за разрыва существующих экономических отношений Вашингтоном и его союзниками.
«Группа восьми стран, не участвующая в санкционных войнах, – Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция – по показателю ВВП по ППС опережает на 24,4% старую группу», – отметил он.
По словам Володина, США продолжают создавать напряженность в мире, «проседая» в экономическом плане. Политик уверен, что Штаты делают все, чтобы решить свои проблемы за счет других, «а это неминуемо приведет к потере гегемонии в мире».
Ранее анализируя шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза, Володин заявил, что арсенал средств по сдерживанию России исчерпан. Он отметил, что принимая новые санкционные меры, западные политики вынуждены выбирать между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран.
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Эксперт объяснил разногласия по поводу вступления Украины в ЕС
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Украину тащат в ЕС исключительно по политическим мотивам, но с экономической точки зрения это абсурд, потому что богатым странам Евросоюза придется содержать Украину за свой счет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее Австрия выдвинула неожиданное условие предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.
«Евросоюз стремится к выравниванию уровня социально-экономического развития. Принцип ЕС – богатые страны помогают бедным. Соответственно, если в ЕС вступают богатые страны, такие как Финляндия и Швеция в 1995 году, то Европейский союз становится богаче и может больше помогать бедным – тем же странам Прибалтики, которые вошли в ЕС в 2004 году», – напомнил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.
Если к таким бедным членам ЕС как Болгария, Румыния, Литва и Латвия добавится многомиллионная Украина, «то полюс бедности в ЕС резко увеличится», что будет особенно заметно после выхода из ЕС Великобритании 31 января 2020 года. «Те деньги, которые перераспределяются в Брюсселе в пользу бедных, надо будет перераспределять самой бедной, то есть Украине», – пояснил собеседник.
Другой вопрос, готовы ли страны Прибалтики отказаться от части своих средств. Для них «вступление Украины в ЕС абсолютно невыгодно с экономической точки зрения». «Собственную экономику Эстония, Латвия и Литва давно уничтожили. Эта же проблема касается целиком Польши, которая последние полтора десятилетия пользуется уникальными дотациями и субвенциями со стороны Европейского совета. Но если появится гораздо более бедная Украина, то деньги пойдут туда, а не в Польшу. С экономической точки зрения – вступление Украины в ЕС – это абсурд», – подчеркнул собеседник.
Дания, Нидерланды и Германия понимают, что деньги придется выкладывать из карманов их гражданам. «В Евросоюзе уже утомились отдавать деньги Афинам. Деньги уходят, а социально-экономические проблемы так и не решаются. Поэтому в ЕС по поводу Украины есть разные точные зрения. С точки зрения политики Украину тащат в ЕС, и заодно чтобы Россию позлить. А с точки зрения экономики европейские чиновники хватаются за волосы и абсолютно не понимают, как обеспечить эту страну и ее интеграцию в ЕС», – пояснил главный научный сотрудник Института Европы РАН.
Накануне австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что Вена согласится на предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, если такой же статус получат «страны Западных Балкан и Молдавия». Ранее Нехаммер призвал создать «европейскую подготовительную зону» для Украины и Молдавии в качестве переходного этапа между сотрудничеством и полным вступлением в ЕС.
По словам канцлера, так называемое «подготовительное пространство» позволит странам достичь стандартов Евросоюза, аналогичных Европейской экономической зоне или Европейскому соглашению о свободной торговле. По его словам, в ходе споров о членстве Киева в ЕС необходимо избавиться от эмоций, потому что быстрое вступление Украины «нереалистично».
Напомним, Нидерланды и Дания выступили против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Амстердам говорит о несоответствии Киева критериям в сферах стабильности институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств. В Копенгагене считают, что Украина должна «фундаментально улучшить законодательную и институциональную базу».
Германия предлагает компромисс – дать Киеву условный статус кандидата.
Еврокомиссия рассмотрит вопрос о рекомендации предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз 17 июня. Ранее депутаты Европарламента призвали Совет ЕС усилить поддержку Украины и обеспечить ей кандидатский статус.
Киев заявлял, что сыт по горло «специальными решениями» и отдельными моделями интеграции в Европейский союз и хочет полноправного членства, о чем говорил в мае министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Через несколько дней после начала Россией спецоперации на Украине главы Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии выступили за скорейшее вступление Украины в Европейский союз. В открытом письме, опубликованном на сайте польского лидера, президенты выразили «глубокую уверенность в том, что Украина заслуживает немедленной перспективы вступления в ЕС».
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Херсонская область приступила к выплатам соцпособий
Херсонская область приступает к максимальным выплатам соцпособий населению, формируется программа по выплатам пенсий, рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.
«Максимально будут выдаваться социальные выплаты. Максимально формируется программа по пенсионным выплатам и регистрации всех тех людей, которые готовы подать документы на гражданство Российской Федерации», – сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Он рассказал, что без российского гражданства нельзя будет открыть счет в банке и адаптировать социальный пакет под нынешние реалии.
Ранее депутат Госдумы допустил отмену границ между Крымом и Херсонской областью в течение недели.
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Ко Дню России в Херсонской и Запорожской областях выдали первые российские паспорта
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Первые российские паспорта выданы в Мелитополе получившим российское гражданство, сообщил в субботу член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Также первые паспорта гражданина России выдали в Херсоне, документ, удостоверяющий личность, получили 23 человека.
«Сегодня в Мелитополе состоялась церемония выдачи первых российских паспортов», – передает ТАСС его слова.
Также первые паспорта гражданина России выдали в Херсоне, документ, удостоверяющий личность, получили 23 человека, включая главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, передает корреспондент «РИА Новости».
«Это эпохальное событие для нас. В Херсонской области торжественно получили подтверждение гражданина России. Это самый главный документ, который есть в жизни человека», – сказал Сальдо.
Пресс-секретарь военно-гражданской администрации региона Сергей Мороз рассказал, что выдача первых паспортов приурочена к предстоящему празднованию Дня России.
В начале июня стало известно, что власти Мелитополя начинают готовиться к проведению референдума о воссоединении с Россией.
Ранее во вторник в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией. Днем ранее Мелитополь объявили временной столицей Запорожской области.
Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день Запорожская область вернула герб времен Российской империи. После этого в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области предложили передать России украинские военные базы для обеспечения безопасности жителей региона.
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Посол ЛНР рассказал о переговорах с боевиками на «Азоте» в Северодонецке
Контакт с боевиками на заводе «Азот» в Северодонецке налажен, ведутся переговоры о безопасном выходе мирных граждан, сообщил посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
«С боевиками налажен контакт, ведутся переговоры о безопасном выходе мирных граждан с территории завода. Украинским формированиям будут гарантированы жизнь и адекватное отношение в соответствии с международными требованиями, если они выпустят заложников, а сами прекратят сопротивление и сдадутся в плен без каких-либо условий», – написал он в своем Telegram-канале.
Мирошник добавил, что на заводе могут оставаться до 500 мирных жителей, которые прятались в бомбоубежищах. Также около 300-400 украинских боевиков заблокированы на заводе, которые «концентрируются возле первой проходной химкомбината».
Накануне сообщалось, что ВСУ блокированы на территории завода «Азот» в Северодонецке и пытаются выйти на контакт.
Ранее Минобороны России сообщало, что украинские боевики заминировали емкости с химией, находящиеся на территории завода «Азот», чтобы подорвать их при отступлении и обвинить в этом Россию.
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Зеленский заявил о череде переворотов из-за голода в Азии и Африке
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме Сингапуре заявил о возможности голода в Азии и Африке из-за прекращения поставок зерна из Украины, что станет причиной нестабильности и череды переворотов.
«Если мы не сможем экспортировать наше продовольствие, которого очень не достает на мировом рынке, мир столкнется с острым и тяжелым продовольственным кризисом и голодом во многих странах Азии и Африки», – передает РИА «Новости» со ссылкой на его выступление.
По словам Зеленского, нехватка продовольствия приведет к политическому хаосу, к свержению правительств множества стран, изгнанию политиков.
Ранее в Кремле заявили, что министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах в Турции в продолжение разговора на высшем уровне будет обсуждать вопросы вывоза украинского зерна.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. Путин также предложил несколько способов вывезти украинское зерно.
Власти Херсонской области заявили, что регион никогда не вернется в состав Украины
В Херсонской области проходит четкая интеграция в Россию, регион уже никогда в жизни не вернется в состав Украины, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.
«Сейчас идет четкая интеграция в Российскую Федерацию, мы уже никогда в жизни не вернемся в состав той Украины, в которой верховенство всех возможных прав и прав человека в том числе занимали предатели Украины, такие как Зеленский, Порошенко и прочая клика, которая разбазаривала и разворовывала нашу страну», – сообщил он в своем Telegram- канале.
Более того, по словам Стремоусова, долги жителей Херсонской области перед украинскими банками, скорее всего, будут списаны.
«Забегая вперед скажу всем, что, скорее всего, все долги, которые остались после коллекторов и прочих разных украинонацистских банков будут списаны», – заявил он.
Ранее Стремоусов сообщил, что Херсонская область, вероятно, будет проходить процедуру вхождения в состав России путем проведения референдума, затем состоятся выборы для формирования законодательной власти.
Он также заявлял, что Херсонская область, которая была освобождена от украинских националистов в середине марта, продолжит курс на интеграцию с Россией вне зависимости от позиции Брюсселя и отказа Евросоюза признавать выданные в регионе российские паспорта. Власти региона сообщали, что Херсонская область отметит День России вместе со всем российским государством, чтобы жители почувствовали себя частью большой страны.
25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. Во вторник в главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией.
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