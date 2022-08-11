Эстония решила закрыть границы для россиян с шенгенскими визами

Власти Эстонии приняли решение, в соответствии с которым гражданам России, имеющим выданную республикой шенгенскую визу, будет закрыт въезд на территорию Эстонии, сообщил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу.

«Через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонией. На обладателей виз [из России] будут наложены ограничения, им будет запрещен въезд в Эстонию», – передает ТАСС его слова в эфире телерадиовещательной компании ERR.

Рейнсалу добавил, что из этого правила будет сделан ряд исключений. Так, под санкции не попадут сотрудники дипломатических представительств в Эстонии и члены их семей, а также лица, занимающиеся международными перевозками или имеющие право свободного передвижения по законам ЕС.

Кроме того, по его словам, действие ограничений не будет распространяться на лиц, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, на близких родственников граждан республики или обладателей постоянного вида на жительство в Эстонии.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.

В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».

Спикер российского МИД Мария Захарова назвала слова эстонского премьера чушью на грани национализма, отметив, что должность Каллас «унаследовала династически, по праву рождения получив все по блату».

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал слова Каллас «нацистской хренью».

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