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Песков оценил сообщения СМИ о росте уровня поддержки Путина в Германии и Австрии
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что избиратели склонят власти стран Запада к проявлению большей политической мудрости в отношении России. Так он прокомментировал данные немецких СМИ, которые отметили рост уровня поддержки России и ее лидера Владимира Путина среди граждан ФРГ и Австрии.
Песков отметил, что однажды такие перемены в отношении западных политиков к России произойдут. «В том числе [эти перемены] настанут благодаря тому, что избиратели сами порекомендуют определенные корректировки по отношению к нашей стране, и порекомендуют больше политической мудрости тем, кого они избирают», – приводит его слова ТАСС.
Песков отметил, что пока что Кремль не наблюдает никаких позитивных изменений в отношении к России со стороны политиков Германии и Австрии.
Газета Wiener Zeitung ранее написала, что в Германии и Австрии высок уровень поддержки президента Владимира Путина и России. По мнению автора публикации, Путин «импонирует правым критикой ультралиберальной гендерной политики, а левым – антинатовской риторикой». Кроме того, среди населения Германии и Австрии зреет недовольство из-за экономических последствий санкций.
Также Песков отреагировал на высказывание премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
«Как правило, такие заявления идут из тех стран, которые и так уже нами признаны недружественными странами. В своей недружественности многие из этих стран, конечно, заходятся до беспамятства и доходят до таких заявлений, которые буквально лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы, из нескольких европейских стран. Думаю, что со временем все-таки здравый смысл как-то проявит себя, и те, кто выступал с таким заявлением, опомнятся», – сказал представитель Кремля.
В Германии объяснили «странную» популярность Путина у немцев
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В Германии и Австрии высок уровень поддержки президента Владимира Путина и России, пишет обозреватель Герхард Лехнер в статье для австрийской газеты Wiener Zeitung.
Автор публикации назвал обманчивым впечатление о единодушной поддержке Киева среди немцев и австрийцев, подчеркнув, что у Москвы внушительное число сторонников, передает РИА «Новости».
«Но откуда эта странная благосклонность к Путину и России, которая особенно велика в немецкоговорящем пространстве? Конечно, Путин импонирует правым критикой ультралиберальной гендерной политики, а левым – антинатовской риторикой», – отметил Лехнер.
По его словам, среди населения Германии и Австрии зреет недовольство из-за экономических последствий санкций.
«Растущая инфляция, грозящий дефицит газа и чудовищные цены снижают энтузиазм в отношении Украины. Доходит до того, что многие видят в президенте Украины Владимире Зеленском поджигателя конфликта, который мешает установлению мира», – говорится в публикации.
В начале июля британский журнал The Spectator писал, что большинство жителей Восточной Германии не воспринимают Россию как врага и не согласны с точкой зрения Запада по поводу происходящего на Украине. По данным соцопросов, большинство восточных немцев – 58% – хотят, чтобы Берлин не «провоцировал Россию» (среди западных немцев такого мнения придерживаются 40%). Газета ВЗГЛЯД анализировала подобные настроения среди жителей Восточной Германии.
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Указ Путина заблокировал Enel и Fortum сделки по продаже активов
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Указ российского лидера Владимира Путина о запрете сделок с долями западных инвесторов в российских энергокомпаниях заблокировал итальянской Enel и финской Fortum сделки по продаже своих активов.
Согласно подписанному 5 августа указу, до конца текущего года любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических предприятиях и недропользователях, а также в компаниях, которые производят и поставляют тепло- и электроэнергию, запрещены. Под «санкции» попали итальянская Enel и финская Fortum, передает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Уточняется, что сделки с такими долями будут возможны только на основании специального разрешения главы государства.
Напомним, Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций. Так, под запрет попали в том числе сделки с акциями стратегических для России компаний и российских банков, а также с долями, правами и обязанностями в нефтегазовом проекте «Сахалин-1».
До этого российский лидер заявил, что российский ТЭК сейчас находится в стабильном состоянии, несмотря на беспрецедентное санкционное давление.
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Немецкие СМИ припомнили скандалы с участием Зеленского
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Немецкая газета Die Welt опубликовала материал с критикой президента Украины Владимира Зеленского, вспомнив о скандалах с участием главы украинского государства.
Авторы новой биографии Владимира Зеленского Стивен Дерикс и Марина Шелкунова рассказали о событиях, происходивших на политической арене Украины до начала российской спецоперации летом и осенью 2021 года. Die Welt приводит отрывок из книги «Зеленский. Актуальная биография», содержание статьи передает ИноТВ.
Так, авторы книги напомнили о том, как 2 июня 2021 года Зеленский внес в Раду новый закон, в соответствии с которым Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) должен создать реестр, куда будут заноситься олигархи по ряду критериев: бенефициарное владение компанией-монополистом, участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ и состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов Украины. «Олигархи – это уже история», – написал Зеленский в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) 2 июля.
Руслан Рябошапка, уволенный Зеленским генпрокурор Украины, привел «циничный анализ» закона об олигархах, пишут авторы биографии украинского президента. Юрист читает обоснование закона и задается вопросом, выгоден ли закон гражданам. Должны ли олигархи отдавать часть своего награбленного имущества государству? Рябошапка не находит никакой информации об этом в тексте: «Речь идет о президенте, об СНБО, который у него в кармане, и о расширении его полномочий».
22 сентября Зеленский принимает участие в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ему звонят в три часа ночи. В Киеве неизвестные обстреляли машину его делового партнера, друга и первого помощника Сергея Шефира. Шефир не пострадал, но водителя автомобиля с ранениями пришлось доставить в больницу. Зеленский заявляет о покушении. Он записывает короткое видео в своем гостиничном номере. «Кто за этим стоит, скажу откровенно, я пока что не знаю, и какие это силы могут быть – внутренние или внешние, – говорит Зеленский. – Но силами не считаю их, потому что передавать мне привет выстрелом из леса по автомобилю моего друга – это слабость. А вот ответ будет сильным».
На 3 октября запланирована премьера фильма «Офшор-95» в Малой опере в Киеве. Это документальный фильм, основанный на «архиве Пандоры» – утечке более 11 млн конфиденциальных документов от фирм, оказывающих корпоративные услуги в офшорных юрисдикциях. 3 октября Международный консорциум журналистов-расследователей начал публиковать сведения об офшорных счетах сотен государственных чиновников по всему миру, в том числе 35 мировых лидеров. В 2,9 терабайтах конфиденциальной информации важную роль играет фигура Владимира Зеленского, подчеркивают авторы книги.
Украинские журналисты рассказывают об этом в фильме «Офшор-95». «Расследование о тайнах офшорного бизнеса президента Зеленского» – так звучит анонс. Однако премьера фильма была отменена в последний момент. За несколько часов до показа директор Малой оперы позвонил журналистам и сказал: «Мы не будем показывать фильм о президенте». Затем он прислал сообщение, в котором обосновал отмену премьеры ремонтными работами в театре и отсутствием света.
«Украинская правда» позже сообщила, что директору позвонил сотрудник СБУ. Из-за отмены премьеры в течение нескольких часов разгорается крупный скандал. Возмущение общественности настолько велико, что фильм показывают в тот же день.
Еще в 2019 году появилась информация о том, что у Зеленского есть офшорные счета на Кипре. Расследование «Следствие.Инфо» показало, что комик вместе с братьями Шефир и еще одним сотрудником студии «Квартал-95» владеет компаниями на Британских Виргинских островах и в Белизе. «Сердцем» этой сложной сети офшорных компаний является ранее неизвестная компания Maltex Multicapital Corp., зарегистрированная на Виргинских островах.
В компаниях крутятся большие деньги, констатируют авторы книги. Сообщается, что с 2012 года Maltex Multicapital Corp. получила в общей сложности 40 млн долларов от компаний, принадлежащих Игорю Коломойскому. Компания также владеет недвижимостью в центре Лондона стоимостью 7,5 млн долларов. Незадолго до президентских выборов Зеленский передал свои доли в Maltex Multicapital Corp. Сергею Шефиру. Назначение этих офшоров неясно. Коломойский – владелец канала «1+1», с которым у студии «Квартал-95» подписан контракт. «Но почему платежи ушли за границу? Зеленский уклонялся от уплаты налогов? Или студия «Квартал-95» была причастна к отмыванию преступных денег ПриватБанка Коломойского?» – задаются вопросом авторы.
Только 17 октября Зеленский обращается к этой теме в интервью. «Во времена Януковича все структурировали свой бизнес. Особенно бизнес, связанный с телевидением, СМИ», – объясняет он. По словам Зеленского, в то время налоговая ходила к нему «если не каждый день, то еженедельно» – признак того, что правительство искало нарушения. Зеленский категорически отрицает, что занимался отмыванием денег, однако уклоняется от прямого ответа на вопрос о том, платил ли он налоги.
27 октября Национальное агентство по предотвращению коррупции объявило, что провело расследование в отношении бизнеса Зеленского и не нашло ничего противозаконного.
Как утверждают авторы книги, скандалы преследуют Зеленского в особенно «неудачное время». «В 2021 году Россия начнет наращивать войска на границе с Украиной. И в Киеве, и в западных столицах открыто говорят о возможном конфликте. Некоторые украинцы задаются вопросом, способно ли правительство Зеленского противостоять растущей угрозе», – говорится в публикации.
«Чтобы успокоить общественность», 26 ноября президент Украины решает созвать пресс-конференцию. «Журналисты не удовлетворены, они задают всевозможные вопросы, пресс-конференция длится несколько часов. Зеленский выглядит измученным», – пишут авторы книги.
Репортер интересуется, насколько высока вероятность полномасштабного конфликта с Россией. «Мы в состоянии войны уже восемь лет», – приводится в биографии ответ Зеленского. «Больше я сейчас не могу вам сказать. Могу только сказать, что я не Янукович. Я не собираюсь убегать», – отмечается в материале Die Welt.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Премьер-министр Финляндии выступила за ограничение туризма из России в рамках ЕС
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Неправильно, что россияне могут ездить в Европу как туристы во время проведения спецоперации на Украине, заявила глава финского правительства Санна Марин в интервью общественной телерадиовещательной корпорации YLE.
«Это несправедливо. Понятно, что россияне используют Финляндию как перевалочный пункт, через нас едут в другие страны на отдых. Мы обсуждаем этот вопрос в правительстве, и дискуссия продолжится», – приводит ее слова РИА «Новости».
Марин рассчитывает, что МИД страны предложит способы ограничений, ведь пересечь границу Финляндии можно по визе любой страны Шенгенского соглашения.
«МИД проясняет эту ситуацию, но с ней связаны определенные юридические аспекты. У нас нет собственного санкционного законодательства, которое позволило бы ограничить такие действия со стороны российских туристов. Возможно, существуют другие способы, например, мы можем затормозить выдачу виз. То есть фактически ограничить въезд, хотя формально он был бы открыт», – пояснила она.
Санкции пока не распространяются на туризм. По мнению Марин, обсуждение должно быть продолжено в Европейском совете.
«Я полагаю, что на следующих заседаниях Совета Европы этот вопрос поднимется еще более остро. Моя личная позиция заключается в том, что туризм должен быть ограничен», – сказала она.
Ранее сообщалось, что Финляндия намерена ввести ограничения на транзитный туризм из России в Европу по выданным финскими представительствами шенгенским визам, который стал популярным среди россиян из-за отмены прямого авиасообщения между Россией и государствами Евросоюза.
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Глава Белгородской области подарил Путину особый шоколад «Алешка»
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Президенту России Владимиру Путину вручили шоколад «Алешка», посвященный мальчику, встречавшему и провожавшему российских военных в Белгородской области.
Шоколадку Путину вручил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает телеканал «Звезда».
Глава государства обратил внимание на несколько упаковок шоколада, лежащих по левую руку от его собеседника. «Это, кстати, у вас что за шоколадки?» – спросил президент губернатора, передает ТАСС.
«Это вам подарок от Белгородской области», – ответил тот.
«Спасибо большое. Есть «Аленка», а у вас – «Алешка», – сказал Путин.
«У нас мальчик живет. Вот когда начиналась специальная военная операция, он выбегал на дорогу и сопровождал все военные колонны. Он вставал и честь отдавал. Кто-то его снял [на видео]. И выложили в интернет», – напомнил президенту историю мальчика глава региона.
Ранее ставшего символом поддержки российской армии мальчика Алешу приняли в юнармейцы.
Также в Белгородской области выпустили шоколад «Алешка» в честь мальчика, который провожает и встречает российских военных.
До этого Алеше подарили погоны генерала. Ставший символом поддержки российской армии мальчик Алеша рассказал, что хочет служить в танковых войсках и мечтает стать генералом. За несколько дней он прославился на всю страну, когда стал выбегать и приветствовать российских военных.
Песков рассказал об отношении Путина к народным символам СВО
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Президент Владимир Путин эмоционально воспринимает символы спецоперации, такие как белгородский мальчик Алеша или бабушка со знаменем Победы, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Естественно, никто не может оставаться без эмоции на фоне таких символов операции, в том числе президент, конечно», – заявил Песков, отвечая на вопрос, насколько эмоционально президент реагирует на появление таких образов, передает ТАСС.
В понедельник президенту Путину вручили шоколад «Алешка», посвященный мальчику, встречавшему и провожавшему российских военных в Белгородской области.
Ставшего символом поддержки российской армии мальчика Алешу приняли в юнармейцы.
Также в Белгородской области выпустили шоколад «Алешка» в честь мальчика, который провожает и встречает российских военных.
До этого Алеше подарили погоны генерала. Мальчик рассказывал, что хочет служить в танковых войсках и мечтает стать генералом.
В апреле в Сети была опубликована видеозапись того, как украинские солдаты глумятся над пенсионеркой, которая приняла их за российских военных. Женщина вышла встречать военных, неся в руках красное Знамя Победы. Она сказала, что российских военных «ждали», за них «молились». Когда украинский военный предлагает ей продукты, пенсионерка сначала отказывается, говоря, что военным они нужнее, но ее все же уговаривают взять пакет с консервами. Однако потом один из украинцев забрал у нее знамя и стал топтать. Тогда она вернула военным пакет с продуктами, заявив, что ее родители воевали под этим знаменем.
В России бабушке со знаменем посвятили граффити, ее облик также нанесли на корабль «Союз», отправлявшийся в космос.
Путин дал ЦБ право устанавливать подсанкционным банкам размер комиссии за перевод валюты
Совет директоров Центробанка получил возможность устанавливать попавшим под санкции банкам максимальный размер комиссии за переводы в иностранной валюте, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
«Предоставить совету директоров Центрального банка Российской Федерации право определять максимальные значения размера платы, взимаемой российскими кредитными организациями со своих клиентов за осуществление переводов денежных средств в иностранной валюте, в случае введения в отношении таких кредитных организаций ограничительных мер», – цитирует документ РИА «Новости».
Напомним, российские банки с 20 мая могут без ограничений продавать физлицам наличную иностранную валюту, за исключением евро и долларов, для которых установлен особый порядок продажи.
В Германии решили ввести штрафы за трудовые договоры в цифровой форме
В Германии необходимо ужесточить положения Закона о подтверждении условий заключенных трудовых отношений, запрещающего предоставление подтверждающих документов в цифровой форме, заявил министр труда ФРГ Хубертус Хайль.
Внесенные Хайлем поправки предполагают введение штрафов в размере 2 тыс. евро в отношении работодателей за каждый случай предложения своим сотрудникам трудовых контрактов в цифровой форме, передает РАПСИ со ссылкой на издание FAZ.
Вмешательство министерства труда вызвано стремлением учесть возражения по содержанию изменений в законодательстве со стороны Объединения немецких профсоюзов DGB, однако идет вразрез с уже достигнутым в рамках парламентского обсуждения компромиссом по цифровым форматам, окончательное решение по которым, по сведениям FAZ, должно быть принято Бундестагом в четверг.
Отмечается, что новые положения расширяют перечень информации, подлежащей печати на бумаге, и сокращает сроки, к которым должна быть доступна распечатка. Исключений для малого бизнеса не планируется.
Между тем DGB призывает распространить предлагаемые требования по использованию бумажных документов и на сотрудников онлайн-площадок.
Излагая позицию предпринимателей по предлагаемым поправкам, FAZ цитирует мнение президента Федеральной ассоциации информационных технологий, телекоммуникаций и новых средств массовой информации Bitkom Ахима Берга, который заявил, что в новых поправках не хватает только требования, чтобы контракты доставлялись адресатам на дилижансах. Принуждение частных предпринимателей распечатывать трудовые договоры и связанные с ними документы является не только шагом назад с точки зрения цифровой политики, но и противоречит современным требованиям экономии ресурсов, считает Берг.
FAZ отметил, директива Евросоюза, устанавливающая новые формальные минимальные требования, призванные затруднить обман работодателем своих сотрудников, которая и послужила толчком для выдвижения «бумажных» поправок, не исключает использования цифровых форматов.
У Киева появились ежедневные обязанности по продуктовой сделке
Киев должен ежедневно до 12.00 информировать Совместный координационный центр в Стамбуле о плане отбытия судов на следующий день, а СКЦ, в свою очередь, должен утверждать план до 16.00 киевским властям, следует из руководства к осуществлению продуктовой сделки.
«Ежедневно к 12.00 украинские власти представляют план отбытия (судов – прим. ВЗГЛЯД) на следующий день на утверждения СКЦ. СКЦ возвращает утвержденный план властям Украины к 16.00 каждого дня», – передает РИА «Новости» содержание документа.
При этом СКЦ уведомляет украинские власти о том, одобрено ли движение судов. Между тем, если отбытие судна из порта задерживается, украинские власти должны проинформировать координационный центр об этом.
«Судно находится под техническим контролем во время его перехода в турецкую инспекционную зону. При подходе к турецкой инспекционной зоне судно связывается с администрацией порта Стамбул и просит разрешение на вход в соответствии с обычными процедурами. После этого судно ожидает проверки», – сказано в руководстве.
По завершении досмотра группа инспекторов сообщает в СКЦ «разрешено» или «не разрешено» судну продолжать движение. Судно, не получившее санкцию на продолжение движения, ждет указания от СКЦ о дополнительных процедурах.
Движение судну не разрешается в случае предоставления ложных сведений о грузах, экипаже или пассажирах; перевозке несанкционированных грузов, экипажа или пассажиров. Для идущих с Украины судов дозволены только следующие грузы: зерновые; прочие продукты питания, разрешенные СКЦ; удобрения, в том числе аммиак.
Кроме того, судну не дадут выйти в случае отсутствия передачи сигнала Автоматической идентификационной системы. К любому судну, отклонившемуся от морского гуманитарного коридора (за исключением входа в южную зону ожидания), «либо осуществляющему перевалку с судна на судно или совершающему несанкционированную остановку при проходе коридора, могут быть применены дополнительные меры».
После изучения доклада о досмотре СКЦ информирует судно и администрацию порта Стамбула о том, что судну «разрешено» или «не разрешено» движение. На этом этапе, если судно получило санкцию на продолжение движения, оно может продолжить путь к месту назначения.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН. В Кремле заявляли, что продуктовая сделка – это пример того, как можно договариваться.
Путин наградил посла в Польше Андреева орденом Александра Невского
Российский посол в Польше Сергей Андреев награжден орденом Александра Невского, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить ... орденом Александра Невского Андреева Сергея Вадимовича – чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Польша», – цитирует текст указа РИА «Новости».
На 9 Мая посол России в Польше Сергей Андреев подвергся атаке во время попытки почтить в Варшаве память советских солдат. Его облили красным сиропом. Андреев допустил, что подготовка к нападению на него могла вестись при координации со спецслужбами Польши.
Президенты России и Израиля обсудили ситуацию с агентством «Сохнут»
Президенты России и Израиля Владимир Путин и Ицхак Герцог в ходе телефонной беседы обсудили ситуацию с еврейским агентством «Сохнут», сообщили в пресс-службе Кремля.
Диалог состоялся по инициативе израильской стороны, сообщается на сайте Кремля.
«Затронута проблематика функционирования в Российской Федерации организации, представляющей интересы еврейского агентства «Сохнут». Условлено, что контакты на этот счет будут продолжены по линии соответствующих ведомств обеих стран», – отмечается в сообщении.
Также политики обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в гуманитарной сфере с учетом наследия российско-израильских отношений.
«В данном контексте говорилось о решающем вкладе Красной армии в Победу над нацизмом и спасение еврейского народа от истребления в ходе Великой Отечественной войны, а также о позитивной роли евреев в общественной и культурной жизни России», – говорится в тексте.
Между тем пресс-служба израильского президента сообщила, что Герцог поговорил с Путиным в том числе на тему еврейской диаспоры в России, разговор был «откровенным и честным», передает РИА «Новости».
Там добавили, что разговор инициировал сам Герцог по просьбе премьер-министра Яира Лапида и по согласованию с министерством иностранных дел.
Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявлял, что ситуация с возможной ликвидацией в России «Сохнут» требует спокойного и выдержанного подхода, нужно «меньше говорить и больше делать».
В Кремле заявляли, что располагают некоторой информацией по делу о ликвидации еврейского агентства «Сохнут», сейчас идет судебный процесс.
«Сохнут» – международная организация с центром в Израиле, которая занимается репатриацией в страну и помощью репатриантам, а также вопросами, связанными с еврейско-сионистским воспитанием и глобальным еврейским сообществом.
В Белгородский области разработали карту рисков в агросекторе на 2023 год
В Белгородской области власти составили карту рисков в агропромышленном комплексе (АПК) региона на 2023 год, чтобы обеспечить сельскохозяйственную безопасность страны, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«По 2023 году видим, что есть определенные риски. Вместе с аграрным университетом Белгородской области разработали карту рисков. Возникают определенные проблемы и в селекции, и в генетике, и с поставкой программного обеспечения, и с витаминами для животных. Мы по каждому риску будем, конечно, выстраивать технологические карты, будем обращаться к Министерству сельского хозяйства, если не хватит своих ресурсов», – приводятся слова главы региона на сайте Кремля.
По словам Гладкова, перед Белгородской областью стоит важная задача. «Больше 20% мяса свинины, 14% мяса птицы, 15% комбикорма в Российской Федерации, 8% сахара – мы понимаем, какую роль играет область в рамках продовольственной безопасности Российской Федерации», – уточнил губернатор.
Он уточнил, что Белгородская область находится на первом месте в России по производству сельхозпродукции на душу населения или на один гектар пашни и на третьем месте – по объему выпускаемой сельскохозяйственной продукции.
«В этом году мы уже намолотили один миллион тонн, убираем зерновые, зернобобовые. Урожайность составила в среднем 55 центнеров с гектара, сравним с прошлым годом – она составляла 43 (центнера с гектара – прим. ВЗГЛЯД). Надеемся, что в этом году получим минимум 3,5 млн тонн. В прошлом году эта цифра составила 3,3 млн», – добавил Гладков.
Он уточнил, что весной, когда стали рваться логистические цепочки по поставке семян, поставке кормовых добавок и витаминов, возникли проблемы с кредитованием сельхозпредприятий, помогло финансирование Министерства сельского хозяйства РФ, что позволило все весенние полевые работы провести в плановом режиме, по осенним никаких проблем не ожидается.
Путин предложил главе Белгородской области обсудить безопасность региона
Президент Владимир Путин проводит встречу с губернатором приграничной Белгородской области Вячеславом Гладковым, глава государства предложил обсудить в том числе вопросы безопасности.
«Вячеслав Владимирович, я знаю, что вы хотели бы рассказать об итогах работы за последнее время, ну и, конечно, обсудить вопросы безопасности», – передает слова Путина ТАСС.
После этого он передал слово Гладкову.
Напомним, «желтый» уровень террористической опасности продлен в Белгородской области до 22 августа. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что повышенный уровень террористической опасности в ряде приграничных российских регионов соответствует текущему моменту.
Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского на G20
Предпосылок для встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите G20 в Индонезии пока нет, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Вы в своей фразе сказали столько раз слово «если», вы фактически сами ответили на свой вопрос. Мы еще раз сказали, что мы можем только де-факто констатировать ситуацию, которая есть сейчас. И мы говорили об этом вчера. Пока предпосылок для такой встречи нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, допускают ли в Кремле встречу Путина с Зеленским на этом саммите, если президент России примет такое решение и если делегации переговорщиков проделают «домашнюю работу», передает РИА «Новости».
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Зеленский может посетить саммит G20, если там будет присутствовать президент России.
Ранее Песков сообщал, что встреча президентов России и Украины возможна только после выполнения переговорщиками «домашней работы» и что пока предпосылок для этой встречи нет. Кроме того, Песков говорил, что Путин примет решение о наилучшем формате участия в саммите G20 по мере приближения этой даты.
Пескова спросили о графике Путина в годовщину назначения и. о. премьера в 1999 году
Президент Владимир Путин работает во вторник по обычному графику, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, отмечается ли в Кремле каким-то образом 9 августа.
23 года назад в этот день, 9 августа 1999 года, Путин стал исполняющим обязанности премьер-министра страны, и это было его первое назначение на высший государственный пост.
«У нас рабочий график идет, поэтому лучше вам этим заниматься», – посоветовал Песков журналистам. При этом он добавил, что «в двух словах не может» охарактеризовать годы Путина на высших государственных постах, передает ТАСС.