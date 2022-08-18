ЕК разрешила странам ЕС ограничивать выдачу виз

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18 августа, четверг | Последнее обновление — 09:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Глава МИД ЛНР рассказал о предстоящем референдуме
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Оставлять в руках Зеленского украинские АЭС весьма рискованно. Поэтому демилитаризировать надо не Запорожскую АЭС, а атомные электростанции, контролируемые Киевом.
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Расход боеприпасов и даже уничтожение техники и оружия очень нравится производителям из западного ВПК, потому что они получают новые большие заказы и зарабатывают все больше, при том что стоимость их продукции безбожно завышена.
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Португалия при соответствующей работе с ней вполне может стать «голосом разума» в Евросоюзе и НАТО. Возможности для этого есть. Просто России для начала надо обратить внимание на страну, о которой в политическом плане у нас не говорят почти ничего.
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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ЕК разрешила странам ЕС ограничивать выдачу виз
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Государства Евросоюза имеют право самостоятельно ограничивать выдачу виз, сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) по внутренним делам.
Страны-члены ЕС ответственны за рассмотрение заявлений на получение визы на индивидуальной основе и за выдачу виз, напомнил он.
«Точно так же только государства-члены могут ограничивать выдачу виз. Однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы – например, в гуманитарных случаях, для членов семьи, для журналистов или диссидентов», – рассказал представитель ЕК РИА «Новости».
«Исходя из последней информации, которую мы получили от государств-членов, визовая деятельность [в отношении граждан России] не прекращена полностью, и, в частности, гуманитарные дела продолжают обслуживаться. Мы находимся с ними в постоянном контакте», – сообщил он.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас». С 18 августа Эстония вводит санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов Шенгенского пространства.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
Между тем лидер оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что ограничения ряда стран ЕС по визам для граждан России разжигает антироссийские настроения и противоречит обычаям цивилизованных стран. «Я боюсь, что это подогреет эскалацию и сделает мирные переговоры еще более трудными», – сказал Крупалла. Он также назвал ограничения попыткой «возложить на российских граждан коллективную ответственность» за спецоперацию.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.
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Пушков: Пусть Эстония остается со своим холодным морем
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Если Эстония не хочет принимать российских туристов, то пусть остается со своим холодным морем и бледными копиями более привлекательных городов Европы, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Не очень понимаю, зачем в таких условиях вообще ехать в Эстонию. Пусть остаются со своими бледными копиями куда более привлекательных европейских городов и с холодным морем. А то в Таллине делают вид, будто все туда рвутся. Это не так. Не хотят русских туристов – их не будет», – написал он в Telegram-канале.
Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?
Напомним, эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов шенгенского пространства.
В четверг власти Эстонии решили, что граждане России, имеющие выданную республикой шенгенскую визу, не смогут въехать на территорию страны.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
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ЦНИИточмаш модернизировал законсервированную после распада СССР спецлабораторию
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников» Ростеха) модернизировал испытательную базу спецлаборатории по испытанию оружия и боевой экипировки, законсервированную после распада СССР, сообщили в пресс-службе института.
«ЦНИИточмаш провел модернизацию испытательной базы. Сегодня испытательная база включает в себя: комплекс натурных и стендовых испытаний, комплекс климатических и механических испытаний, а также баллистический испытательно-измерительный комплекс», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Там также отметили, что имеющееся оснащение и оборудование позволяют проводить полномасштабные испытания боевой экипировки военнослужащих, стрелковых комплексов (оружие-патрон-прицел), малокалиберного пушечного вооружения, противопехотных средств ближнего боя, а также других боеприпасов и вооружений.
Напомним, в 2020 году ЦНИИточмаш восстановил работу закрытой после распада СССР спецлаборатории для испытаний гранатометного и малокалиберного стрелково-пушечного вооружения в экстремальных условиях.
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СМИ: Европейские банки решили возобновить торговлю российскими облигациями
Некоторые банки в Европе вслед за американскими возобновили торговлю облигациями России, сообщает Financial Times.
В частности, речь идет о банках UBS, Deutsche Bank и Barclays, передает ТАСС.
Ранее агентство Reuters сообщило, что некоторые крупные банки Уолл-стрит начали предлагать помощь в сделках с российскими долговыми обязательствами, давая возможность инвесторам избавляться от активов. Как сообщает издание, на рынок вернулись JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Barclays и Jefferies Financial Group.
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Американский военный эксперт заявил о страхе Украины проиграть из-за Европы
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Украинское руководство опасается, что Евросоюз вынудит их смириться со сложившимся в результате российской спецоперации положением вещей, и это будет означать поражение Киева, заявил Spiegel американский военный эксперт Майкл Кофман.
По мнению специалиста, в бывшей советской республике понимают, что ЕС уже исчерпывает свои возможности по поставкам оружия Киеву. Из-за этого, прогнозирует Кофман, ВСУ в скором времени ждет «боеприпасная диета», которая пагубно скажется на возможностях украинских военных в боях, пишет РИА «Новости».
«И я думаю, что их больше всего беспокоит, что, если они не достигнут ничего существенного между началом зимы и началом следующего года, они могут оказаться под давлением, чтобы смириться с патовой ситуацией. И это было бы поражением для Украины», – заявил Кофман.
При этом военный эксперт оценил военные возможности украинских военных, отметив, что несмотря на большое количество личного состава, количество действительно пригодных к боевым действиям подразделений в ВСУ крайне ограничено.
При этом политолог Конрад Ренкас заявил, что польские СМИ представят поражение Киева в спецоперации как стратегическую победу Украины.
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Пользователей Сети разозлил совет ЕК есть червей
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Пользователи соцсетей возмутились записью в аккаунте Еврокомиссии о возможности использования насекомых в качестве еды.
«Тогда ешьте их сами, я предпочитаю есть то, чему научили меня мои родители, бабушка и дедушка», – написал Arnth Velturu в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Комментарии пользователей передает РИА «Новости».
«Вы будете есть то, что мы вам скажем, и будете счастливы, в то время как мы, те, кто лучше вас, продолжим наслаждаться едой, которую мы раньше позволяли вам есть», – возмутился Dorian Smith.
«Ешьте их сами», – отметила Maria Cristina.
«Спасибо, но нет. Я предпочитаю свои старые европейские ценности и еду», – заявил Sven.
«Когда я думал, что ЕС будет более разрушительным для Италии, чем нашествие саранчи, я не это имел в виду», – пошутил Sisifo080.
«Вы преступники и будете привлечены к ответственности без каких-либо скидок, вы сядете в тюрьму навсегда», – резюмировал Frank Zappa.
Ранее в аккаунте Еврокомиссии в Twitter появилась запись, в которой напоминалось, что для употребления в пищу в ЕС были одобрены домашние сверчки, желтые мучные черви и мигрирующая саранча.
Добавим также, что в конце мая в Англии предложили включить в школьное питание начальных классов Уэльса съедобных насекомых, в том числе мучных червей и сверчков. Используя альтернативный белок, предлагается делать «обычный» фарш, который будет приготовлен в стиле болоньезе. Далее его планируется подавать с макаронами или в виде котлет в различные блюда. Отмечалось, что таким образом ученые стараются приучить новое поколение использовать экологически чистые заменители мяса. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург отметил, что пищевой белок – это довольно дорогой ресурс, и поддержал идею такой замены говядине и свинине.
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В Бундестаге назвали санкции против России харакири для Германии
Санкции против России оказались серьезной ошибкой, пишет глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст в статье для Berliner Zeitung.
«Энергетические санкции против России оказались серьезной ошибкой! Крупная рецессия неизбежна. Ставить под угрозу энергоснабжение крупнейшей экономики Европы – это харакири, это наносит ущерб гражданам и промышленности и никак не помогает Украине», – передает РИА «Новости» сообщение политика.
Он добавил, что никто в Германии не сможет пережить предстоящую зиму без потерь. По его мнению, уже сейчас из-за высокой инфляции, вызванной ростом цен на энергоносители, заглядывать в чек на заправке или в супермаркете опасаются не только люди с низким доходом.
Россия же, полагает Эрнст, только выигрывает как экспортер энергоносителей и уже нашла новые возможности для поставок в Индию и Китай. Кроме того, парламентарий призвал запустить «Северный поток – 2» и сесть за стол переговоров с Москвой, чтобы предотвратить возможную «жаркую» осень и холодную зиму.
Ранее в Германии призвали запустить «Северный поток – 2» «назло Путину».
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Uniper понес миллиардные убытки из-за сокращения поставок газа из России
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Германский энергоконцерн Uniper получил миллиардные убытки в I полугодии 2022 года из-за сокращения поставок газа из России, сообщил глава компании Клаус-Дитер Маубах.
В I полугодии Uniper получил чистый убыток по МСФО в размере 12 млрд евро, из которых 6,5 млрд евро связаны с ожидаемыми будущими последствиями сокращения поставок газа, говорится в сообщении. Кроме того, 2,7 млрд евро убытка пришлись на обесценение доли концерна в «Северном потоке – 2» и активов в российской электроэнергетике, передает ТАСС сообщение главы компании.
Так, чистый долг Uniper вырос с 324 млн евро до 2,057 млрд евро. При этом скорректированный показатель EBIT оказался отрицательным – минус 564 млн евро.
«Мы ожидаем зафиксировать отрицательную прибыль [по итогам 2022 года] из-за значительного сокращения поставок российского газа. Мы ожидаем улучшения прибыли в 2023 году и стремимся выйти из зоны убытков, начиная с 2024 года», – отметила финансовый директор Uniper Тиина Туомела.
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.
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Эстония планирует не впускать в страну россиян с выданными в других странах ЕС визами
Эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов шенгенского пространства, заявил эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
«Базовый договор Евросоюза позволяет государствам-членам блокировать въезд граждан России», – заявил Рейнсалу в эфире Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации, передает ТАСС.
Министр сказал, что такие же меры принимались во время обострения пандемии. По его утверждению, законы ЕС позволяют блокировать въезд даже граждан Евросоюза, в том числе внутри сообщества.
Надо ли запретить въезд в Россию гражданам Латвии и Эстонии в ответ на санкции против россиян?
Напомним, власти Эстонии решили, что граждане России, имеющие выданную республикой шенгенскую визу, не смогут въехать на территорию страны.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
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Болгария запретила экспорт древесины из-за дефицита дров
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Министерство сельского хозяйства Болгарии приняло решение о временном ограничении экспорта древесины в третьи страны, сообщил министр сельского хозяйства технического правительства страны Явор Гечев в интервью телеканалу BTV.
«Сегодня будет подписано распоряжение о запрете экспорта дерева в третьи страны», – сообщил министр, пояснив, что в стране отмечается дефицит материалов деревообрабатывающей промышленности, в том числе для нужд отопления, передает ТАСС.
«Приближается осень, и у нас остается мало времени, чтобы проблему дефицита решить. Спрос на дерево из-за подорожания других источников энергии вырос в три раза, и крупные потребители древесины буквально выбирают всю ее с рынка. Но я договорился с представителями крупнейших компаний, которые ограничат закупки дерева, чтобы приоритетно удовлетворить нужды населения. Прежде всего, поможем с поставкой дров бедным слоям населения, которые проживают в сельской местности. Работаем на максимальных оборотах, нет риска, что население дров не получит», – отметил Гечев.
Министр отказался отвечать на вопросы о росте цен на дрова, отметив, что она формируется рынком и при росте цены на газ и электроэнергию не может быть на низком уровне, но обещал помочь покупателям с доставкой дров. По данным болгарских СМИ, в начале августа цена кубометра распиленных и расколотых дров составляла около 150–170 левов (около 75–85 евро), в Софии дрова можно было купить за 180 левов (около 90 евро). В прошлом году аналогичное количество дров стоило около 90–100 левов (около 45–50 евро).
Ранее газета ВЗГЛЯД выяснила, что колоссальный рост цен на газ и электричество породил в Европе интерес к давно забытому виду топлива – обыкновенным дровам.
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Финляндия отказалась аннулировать уже выданные гражданам России шенгенские визы
Финляндия не намерена аннулировать уже выданные гражданам России шенгенские визы, заявил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу в финской столице.
«Хельсинки не принимает никаких мер в отношении уже выданных российским гражданам шенгенских виз, они по-прежнему будут действительны», – цитирует его ТАСС.
По словам министра, Финляндия «не станет ограничивать выдачу учебных и рабочих виз и продолжит принимать заявления от лиц, путешествующих по семейным обстоятельствам».
Кроме того, Хаависто высказал такую позицию на встрече с главой МИД Эстонии. Эта страна Балтии с 18 августа перестанет впускать россиян с выданными ею шенгенскими визами. Как пояснил эстонский министр, визы остаются действительными, однако к их обладателям будут применены санкции – въезд в Эстонию им будет запрещен.
Министр добавил, что Таллин планирует в дальнейшем «обсуждать этот вопрос на уровне ЕС и добиваться общеевропейских санкций против туризма из России».
Напомним, объем отказов со стороны Финляндии в выдаче шенгенских виз россиянам увеличился с начала года в 10 раз и составляет 12% от поданных заявок. Ряд финских депутатов требуют лишить россиян права получать «шенген», либо оставить право на визу в исключительных случаях.
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Охранник показал нацистское приветствие делегации израильских спортсменов в Мюнхене
Против охранника арабского происхождения из Мюнхена возбуждено уголовное дело за приветствие по-нацистски спортсменов из Израиля, которые шли к памятнику убитым во время Олимпийских игр в 1972 году в результате теракта.
Инцидент произошел во вторник вечером в олимпийском парке города Мюнхен, сообщает Süddeutsche Zeitung. Жест, который показал охранник, запрещен на территории Германии. Приветствие заметил полицейский, сопровождавший территорию, передает РИА «Новости».
Теперь 19-летнему охраннику грозит штраф и/или до трех лет тюремного заключения.
В Германии публичное преуменьшение, отрицание, одобрение или оправдание преступлений нацизма является уголовным преступлением.
Украина в июле не получила военных обещаний от крупнейших стран Европы
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В июле шесть крупнейших стран Европы впервые после начала российской спецоперации не дали Киеву новых двусторонних военных обещаний, свидетельствуют данные Кильского института мировой экономики.
Как пишет Politico, «несмотря на исторические сдвиги в европейской оборонной политике, когда колеблющиеся Франция и Германия начали поставлять оружие Украине, военная помощь Киеву может ослабнуть». В материале говорится, что эта ситуация сложилась «как раз в тот момент, когда Киев анонсировал решающее контрнаступление», передает РИА «Новости».
По мнению Politico, получили подтверждения украинские заявления о том, что крупные европейские державы не поспевают за военной помощью, поступающей из Великобритании, Польши и США. Директор по исследованиям Кильского института Кристоф Требеш считает, что в обязательствах Европы по военной помощи Украине прослеживается тенденция к снижению с конца апреля. По его словам, хотя «боевые действия вступили в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли».
В июле министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер (вооруженные силы ФРГ) может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются. Американская газета New York Times пишет, что постоянные призывы Киева поставлять больше оружия на Украину стали настолько частыми, что некоторые на Западе воспринимают их уже как «нереалистичный фоновый шум», пишет издание.
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Шольц с опозданием осудил заявление Аббаса о «50 холокостах»
Канцлер Германии Олаф Шольц с опозданием почти на сутки осудил заявление палестинского лидера Махмуда Аббаса, обвинившего в ходе совместной пресс-конференции в Берлине Израиль в «50 холокостах» против палестинцев.
«Я глубоко возмущен невыразимыми заявлениями президента Палестины Махмуда Аббаса. Для нас, немцев, в частности, любая релятивизация Холокоста невыносима и неприемлема. Я осуждаю любые попытки отрицать преступления Холокоста», – передает РИА «Новости» сообщение Шольца в Twitter (запрещен в России).
Отмечается, что публичное преуменьшение, отрицание, одобрение или оправдание преступлений нацизма является уголовным преступлением в Германии.
Накануне в Берлине прошла пресс-конференция при участии Шольца и Аббаса по итогам переговоров сторон. Аббасу был задан вопрос, намерены ли палестинцы принести извинения за теракт 1972 года в Мюнхене. В ответ палестинский лидер сказал, что Израиль с 1947 года совершил на территории Палестины «50 массовых убийств – 50 холокостов». Тогда канцлер никак не прокомментировал это заявление.
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Uniper оценил варианты продажи «дочки» – «Юнипро»
Германский концерн Uniper в настоящее время оценивает варианты продажи российской «дочки» – компании «Юнипро», сохраняя при этом планы по уходу из России, сообщила финансовый директор концерна Тиина Туомела.
«Сейчас мы оцениваем опции, так как нашей задачей остается уход из России, как было озвучено ранее», – передает ТАСС ее слова.
Финдиректор добавила, что действие указа президента России о запрете представителям недружественных стран совершать сделки с акциями стратегических предприятий также не повлияет на планы компании.
В состав «Юнипро» входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 тыс. 235 МВт: Сургутская ГРЭС-2 (5 тыс. 657 МВт), Березовская ГРЭС (2 тыс. 400 МВт), Шатурская ГРЭС (1 тыс. 500 МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт) и Яйвинская ГРЭС (1 тыс. 048 МВт).
Ранее стало известно, что Uniper понес миллиардные убытки из-за сокращения поставок российского газа в I полугодии 2022 года.
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В WSJ назвали визовые ограничения для россиян нарушением принципа толерантности
Газета Wall Street Journal опубликовала статью политического обозревателя Уильяма Наттрасса, в которой подчеркивается, что визовые ограничения в отношении россиян противоречат западным принципам свободы и толерантности.
Наттрасс посетовал на «болезненную зависимость» ЕС от России. Так, в «Центральной Европе эта зависимость дала о себе знать, когда в начале августа панику вызвала приостановка поставок по российскому нефтепроводу, произошедшая на фоне трудностей с транзитом, вызванными антироссийскими санкциями», передает ТАСС.
При этом Наттрасс осудил попытки ЕС «переложить вину на российский народ», пока энергетические компании «зарабатывают в Европе миллиарды». По его мнению, «на фоне энергетического кризиса у ЕС закончились идеи, как нанести экономический ущерб Путину». В результате ЕС «прибегает к дешевым пиар-трюкам против Путина вместо того, чтобы оказать практическую помощь Украине».
Тем временем власти Эстонии прекратила в 00.00 четверга пропуск в страну российских граждан с шенгенскими визами, выданными эстонскими консульскими учреждениями.
Напомним, латвийский президент Эгилс Левитс заявил, что власти Латвии должны пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и визы. ВНЖ не должны выдаваться и продлеваться тем, кто будет поддерживать специальную операцию на Украине.
Заместитель министра иностранных дел Польши Перт Вавжик сообщил, что его страна разрабатывает для ЕС концепцию прекращения выдачи виз гражданам России.
Объем отказов со стороны Финляндии в выдаче шенгенских виз россиянам увеличился с начала года в 10 раз и составляет 12% от поданных заявок. Ряд финских депутатов требуют лишить россиян права получать «шенген», либо оставить право на визу в исключительных случаях.
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