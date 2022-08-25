За русофобию Россия накажет Европу рублем

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25 августа, четверг  |  Последнее обновление — 11:57  |  vz.ru
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Польша принуждает Германию к краже российских активов

Поляки лишают жителей немецкого города Шведт единственной работы Monika Skolimowska/DPA/Global Look Press
После того как Газпром лишился своего актива в Польше, а потом и в Германии, следующей может пострадать европейская собственность Роснефти. Национализация грозит немецкому нефтеперерабатывающему заводу в городе Шведт, где российской компании принадлежит 54%. Толкает немцев на этот шаг Польша, которая отказывается поставлять на завод сырье по нефтепроводу «Дружба». Подробности...
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Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
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«Укрофашисты пытаются плюнуть напоследок в еще недавно свой регион»

В целом мирная жизнь уже вернулась в Херсон er.ru
«Обстановка в Херсоне совершенно спокойная, в канун Дня флага прошел концерт с российскими звездами. Все это вызывает зависть злоумышленников – украинских властей. И именно поэтому они учиняют обстрелы и теракты», – рассказал газете ВЗГЛЯД замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич о положении дел в освобожденном Россией Херсоне, где он сейчас находится. Подробности...
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Оскорбление подвига освободителей Латвии поручили украинцам

Так сносили памятник Освободителям в Риге REUTERS/Ints Kalnins
«Впервые за всю жизнь подумал, что мне стало страшно жить в Латвии». Такие признания сегодня делают русские жители этой страны по итогам уничтожения памятника Освободителям, снесенного накануне властями с помощью украинских рабочих. А президент Эгил Левитс призвал «изолировать» от общества «нелояльных русскоязычных». Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Терроризм – это суть украинского государства

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Героизация таких персонажей, как Бандера и Шухевич, означала принятие их идей и методов, и это был только вопрос времени, когда террор начнет набирать обороты на Украине. Подробности...

У надежной демократии и водород зеленее

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Неужели все эти слова были сказаны Шольцем всерьез? Или, осознавая безрезультативность принуждения России к продолжению политики колониальной энергозависимости, немецкие политики решили попугать Кремль и всех нас альтернативными возможностями? Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Швейцария сохранила остатки вменяемости по отношению к России

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В сравнении с другими государствами Европы, Швейцария сохраняет относительную независимость, и потому небольшое пространство для диалога с ней все-таки остается. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Когда замерзнет Европа

Обсуждение: 6 комментариев

Зачем украинцы обстреливают АЭС

За что в США ценили Гитлера

Обсуждение: 11 комментариев
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В Риге сносят памятник освободителям города

В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?
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    Польша принуждает Германию к краже российских активов

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    Зачем Москва решила дать Молдавии поблажку

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    Глеб Простаков: Доллар заменит единая валюта БРИКС

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    Вадим Трухачёв: Швейцария сохранила остатки вменяемости по отношению к России

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    Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?

    За русофобию Россия накажет Европу рублем

    Границы ЕС, возможно, окажутся для граждан РФ закрытыми
    		   25 августа 2022, 11:24
    Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Целый ряд европейских стран продолжают настаивать на том, чтобы полностью запретить российским гражданам въезд в зону Шенгенского соглашения. Какие государства ЕС сопротивляются этому давлению, какие – сомневаются в нужности этого решения, и почему европейский бизнес уже в страхе от возможности его итогового принятия?

    Европейские страны, неспособные принять свое поражение в битве за Украину, продолжают антироссийскую политику. То есть, проще говоря, пытаются придумать все новые и новые санкции против России, вводя их, как верно отметил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, «до беспамятства». И сейчас одним из главных пунктов на повестке дня является запрет россиянам посещать страны ЕС – то есть, проще говоря, запрет на выдачу шенгенских виз. Который обсуждается как одна из мер в рамках восьмого пакета санкций.

    На сегодняшний день единой позиции по данному поводу в Европе нет.

    Против ограничений выступает вся Южная Европа (которая осознает, что туристы из России привезут деньги, нужные странам для преодоления коронавирусных ударов по экономике, и в то же время не разделяет русофобских идей восточноевропейских коллег по ЕС), а также Австрия и Венгрия.

    Во Франции, Бельгии и Германии пока не определились. Если французы колеблются традиционно (президент Франции Эммануэль Макрон за полгода спецоперации несколько раз проделал путь от потенциального посредника до самого ярого западноевропейского ястреба), то в Германии проблема в коалиции. Сам канцлер Шольц против запрета (по его словам, он «с трудом представляет», как это можно сделать), тогда как его партнеры по правящей коалиции выступают с куда более антироссийских позиций.

    За визовый запрет (или как минимум серьезные ограничения в выдаче виз) выступают Чехия, Болгария, Румыния, Прибалтика, Финляндия, Польша, Словения, Дания, Нидерланды. Где-то народ поддерживает эту инициативу – в той же Румынии, например, русских не очень любят из-за приднестровского вопроса. Однако в большинстве стран инициатива по визовым ограничениям все-таки исходит сверху.

    «Чешский премьер Фиала – убежденный русофоб. И большинство его министров – тоже. Ради разрыва с Россией они готовы идти на любые потери. При нынешнем правительстве ничего не изменится», – поясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев. Аналогичных взглядов придерживаются власти Польши и Прибалтики. А некоторые страны – те же Нидерланды – поддерживают санкции из-за отказа России жить по европейским ценностным правилам.

    «Внешняя политика Евросоюза всегда опиралась на ценностный набор, соответствия которому требовали от контрагентов. Иными словами, трансформация собеседника в процессе взаимодействия разумелась сама собой.

    Такое возможно в случае, если упомянутый собеседник вправду воспринимает доступ в Европу как привилегию, точнее, как нечто, что надо заслужить, – пишет главный редактор издания «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. – Переговоры о безвизовых поездках между Россией и ЕС, находившиеся на достаточно продвинутой стадии в 2000-е годы, застопорились формально по ряду технических причин. Но фактически все уперлось в тот факт, что с какого-то момента Москва поставила предел возможным внутренним изменениям, а без этого Брюссель не хотел дальнейшей либерализации перемещения».

    Тем не менее Европа не оставляла надежды принудить Москву к «соответствию». Если не через межгосударственные отношения, то хотя бы через работу с российским гражданским обществом. Именно поэтому Брюссель не препятствовал визитам россиян в ЕС, а также вкладывал серьезные средства в работу с российским обществом через СМИ (в том числе и в работу с самими журналистами). И, по мнению некоторых европейских политиков, визовый вопрос вполне может теперь стать инструментом давления на Кремль. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас уверена в том, что если российским туристам из Москвы и Санкт-Петербурга запретить въезд Европу, то они это «прочувствуют на своей шкуре» и могут «оказать давление на Кремль».

    Однако после начала специальной военной операции ситуация изменилась. Массовая поддержка СВО (помноженная на откровенно одностороннюю линию Запада, граничащую с дискриминацией России) окончательно разделила российское общество по патриотическому принципу. Как условные «евразийцы», так и проевропейские, но при этом патриотичные граждане оказались в одном, государственном окопе. Те же проевропейские россияне, которые готовы были претворять в России западную повестку, либо в массовом порядке выехали, либо ушли глубоко на дно, либо (самые безумные из них) оказались под угрозой посадки по статье «дискредитация вооруженных сил».

    Поэтому, по всей видимости, политических ограничений на изоляцию россиян уже нет. Ну, по крайней мере, для тех, кто не понимает, что после победного для Москвы окончания СВО с Россией нужно будет как-то снова выстраивать отношения – и выстраивать как с победителем.

    Однако то все-таки дело обозримого будущего. Сейчас же на первое место выходят экономические ограничения. В большинстве стран, власти которых поддерживают визовые запреты, население к ним относится весьма скептически. А местный бизнес вообще разводит руками.

    «Граждане России составляли не самую крупную группу туристов в Чехии. Немцев, итальянцев и поляков было явно больше. Но традиционно оставляли больше всех денег. Поэтому для чешских владельцев гостиниц, ресторанов и магазинов это, конечно, было бы ударом, – говорит Вадим Трухачев. – Прага, Брно и Пльзень отсутствие наших переживут. Городу-музею Чески Крумлов уже значительно сложнее. А для Карловых Вар отсутствие наших туристов смертельно – их в полной мере заменить нельзя».

    Так, в Сети появилось письмо чешских отельеров, где они говорили, что с февраля из-за отсутствия русских туристов недополучили миллионы евро прибыли. Якобы туристы из других стран не могут заменить российских (видимо, по причине более низкой платежеспособности), и отели спасаются только за счет русских же туристов, которые прибывают в Чехию транзитом из других стран. Очевидно, что если выдача виз будет прекращена, то и визитов не будет.

    Еще хуже ситуация в Прибалтике. В частности, Латвии, столица и курорты которой кормились с россиян. «Тут проводились различные фестивали – «Новая волна», Comedy Club, КВН и т. п. Юрмала во многом жила за счет российских туристов. В целом их доля в общем турпотоке достигала 80%, но главное даже не в этом. Русский турист тратил деньги. Если немцы приходили в рестораны скромно поесть, то москвичи обычно оставляли самые большие чеки. И это без учета всяких российских публичных лиц, за которыми в России был надзор, – тут никакого надзора не было, и они вполне могли тратить большие суммы денег.

    Затем начался ковид, и турпоток прекратился. Мы два года ждали, пока русский турист вернется – и тут начались события на Украине. Да, наши гостиницы все равно полны – тут отдыхают немцы, литовцы, эстонцы, для них организуют какие-то туры. Но все-таки по прибыльности до русских туристов они не дотягивают», – рассказал газете ВЗГЛЯД владелец юрмальского гриль-бара «39K» Виталий Третьяк.

    Казалось бы, чешские и латышские рестораторы должны выдохнуть – учитывая разность мнений, ЕС вряд ли проголосует за запрет на выдачу виз россиянам. «Судьба начинания примерно ясна. На уровне ЕС не пройдет, потому что нет единства, к тому же запрет нарушает правила Евросоюза, которые не предусматривают полного афронта по принципу государственной принадлежности, – говорит Федор Лукьянов. – Однако никто не может воспрепятствовать конкретным странам-членам остановить выдачу виз либо сделать процесс максимально сложным и долгим для соискателей».

    Собственно, прибалты уже пошли по такому пути. «Прежде всего, мы стремимся к европейскому решению, потому что оно самое устойчивое, юридически самое правильное... Если такого решения не будет, мы не исключаем возможности поиска регионального решения, которое включило бы страны Балтии, Польшу и, возможно, Финляндию», – заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. В свою очередь Эстония уже запретила российским туристам въезжать в страну, а Латвия уведомила россиян, владеющих видом на жительство (в том числе и тех, кто за этот ВНЖ инвестировал в экономику страны сотни тысяч евро), что ВНЖ продлеваться не будет.

    И теперь все гадают, на каком моменте санкционных усилий наступит пресловутое «беспамятство». А также как европейским бизнесменам до этого момента дожить – с нынешними ценами на газ, разрывом торговых цепочек, а также отказом от русских туристов. 


     
     
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