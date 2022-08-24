Премьер Эстонии заявила об угрозе нацбезопасности от туристов из России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что российские туристы представляют угрозу для безопасности Эстонии.

«Мы действительно несем бремя. Проблема заключается в том, что мы не можем проверять всех туристов (из России), которые приезжают, и мы видим, что они представляют угрозу для безопасности (Эстонии)», – передает РИА «Новости» слова Каллас в эфире телеканала Sky News.

Каллас еще раз подчеркнула, что путешествия в Европу являются «не правами человека», а «привилегией». По ее мнению, российские туристы из Москвы и Санкт-Петербурга могут «оказать давление на Кремль», если испытают запрет на въезд в Европу «на собственной шкуре».

«Только 10% россиян путешествуют за границей, и они из Москвы и Санкт-Петербурга. Таким образом, эти люди влияют на решения Кремля», – добавила она.

В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».

С 18 августа Эстония вводит санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов Шенгенского пространства. Сократить выдачу виз россиянам также собралась Дания.

В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».