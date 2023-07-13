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Историк: Саммит НАТО добавляет красок в попытки Литвы уничтожить историческую память народа
Историк Яковлев: Правительство Литвы, помогая преемникам Бандеры, забыло о страданиях литовцев под гнетом немецких фашистов
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Литовские политики пытаются избавиться от всего российского в своей стране, демонизируя Москву. Поэтому у них и возникает соблазн «оправдать» военных преступников прошлого и настоящего. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал историк Егор Яковлев. Напомним, 13 июля 1944 года Красная армия освободила Вильнюс от немецких захватчиков.
«К сожалению, Литва, как и остальные страны Прибалтики, в 1990-х выбрали путь национального строительства через полное отрицание связей с Россией. Местные политики стали демонизировать Москву, зачастую возвышая тех, кто некогда сражался против нашей страны. Так в бывших советских республиках зародилось «понимающее» отношение к нацистским преступникам», – сказал Егор Яковлев, директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история».
«Конечно, саммит НАТО, проведенный за день до годовщины освобождения Вильнюса, в этом плане окрашивает картину в более яркие цвета. В нынешней Литве со спокойной душой смотрят на то, как принимаются решения, призванные помочь украинским последователям Степана Бандеры. Правительство проводит колоссальную работу, целью которой является уничтожение исторической памяти народа», – подчеркивает эксперт.
«Примечательно, что это не дает Литве особых преимуществ на международной арене. Страна фактически лишилась суверенитета и полностью подчинилась глобалистским западным элитам. К сожалению, кроме Вильнюса подобную ошибку совершили и другие страны Европы, полностью забывшие о национальных интересах», – отмечает собеседник.
«Однако избавиться от памяти о героях прошлого невозможно. В Литве до сих пор есть люди, которые трепетно относятся к подвигам своих дедов и прадедов. Для них победа над фашизмом – не пустой звук. Это наши люди, задавить которых не получится ни у одного европейского правительства. Правда жива и будет жить дальше», – резюмирует Яковлев.
Напомним, 13 июля 1944 года от фашистских захватчиков был освобожден Вильнюс. Это была первая столица союзной республики, оккупированная противником в ходе Великой Отечественной войны. На вторые сутки после нападения Германии на СССР город был занят 3-й танковой группой Г. Гота.
7 июля 1944 года советские войска вышли в район Вильнюса. С северо-востока подошли стрелковые части 5-й армии и 3-й гвардейский мехкорпус, а с юго-востока – войска 5-й гвардейской танковой армии, напоминает «Российская газета». За столицу Литвы велись ожесточенные сражения: пехота 5-й армии теряла в день 100–250 человек убитыми.
К исходу 12 июля гарнизон был разъединен на две группы, одна в городском районе Лукишки (с главным опорным пунктом в Лукишской тюрьме, одной из известных тюрем Российской империи), другая – в районе Обсерватории. Днем того же дня по району тюрьмы и Обсерватории советская авиация выполнила около 370 вылетов, на тюрьму было сброшено примерно 90 тонн бомб.
Ранним утром 13 июля противником была предпринята отчаянная попытка прорыва в юго-западной части Вильнюса. Прорвалось около тысячи человек, которые стали двигаться по северному берегу реки Вилия на запад. В основной массе эта группа была уничтожена советской пехотой. Остатки гарнизона города капитулировали 13 июля.
Для Красной армии Вильнюс стал пробным камнем штурма «крепостей» в варианте их упорного удержания противником. Попытка германского командования силами 6-й танковой дивизии деблокировать вильнюсский гарнизон успеха не имела. Всего штурмовавшими город советскими войсками было взято в плен около 5200 солдат и офицеров противника, трофеями стали 156 орудий, 28 танков и САУ, 1100 автомашин, 100 мотоциклов и много другого военного имущества.
Напомним, президент России Владимир Путин уделяет особое внимание исторической памяти. По мнению политолога Владимира Шаповалова, ответственность за судьбу страны, служение Отечеству, патриотизм и гражданственность вкупе с борьбой против фальсификаций событий прошлого составляют основу традиционных ценностей РФ.
Медведев назвал сценарий исчезновения Совета Украина – НАТО
Совет Украина – НАТО прекратит свое существование, поскольку пропадет одна из сторон, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).
В 2002 году появился Совет Россия – НАТО, и «всем известно, чем это закончилось», напомнил Медведев, передает ТАСС. Теперь же совет завершится по-другому, он перестанет существовать, так как исчезнет одна из сторон, заключил он.
Напомним, в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг открыл первое заседание Совета Украина – НАТО. В нем принял участие украинский президент Владимир Зеленский.
Страны НАТО приняли решение о немедленной переброске в Польшу 100 тысяч солдат
Президент Польши Дуда: Страны НАТО договорились о вводе в республику около 100 тыс. солдат в случае угрозы нападения
Североатлантический альянс принял решения о немедленной переброске в Польшу около 100 тыс. солдат в случае возникновения угрозы нападения, заявил президент Польши Анджей Дуда по итогам саммита НАТО.
Дуда пояснил, что если бы случилось нападение, например, на Брестские ворота, то на территорию Польши могло бы быть направлено около 100 тыс. солдат НАТО для немедленной обороны. Президент Польши уточнил, что это положение утверждено в планах обороны альянса, передает ТАСС.
Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса утвердили план развертывания на восточном фланге 300 тыс. военных.
Политолог: Пурра словами о «турецких обезьянах» озвучила отношение Северной Европы к Турции
Политолог Трухачев: Финны на турок смотря свысока
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Скандал с финским министром, вероятно, завершится ее отставкой, но не изменит истинного отношения Северной Европы к Турции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее в МИД Финляндии извинились за слова министра финансов о «турецких обезьянах».
«Скорее всего, финскому министру финансов Риикке Пурре придется уйти в отставку после слов о «турецких обезьянах», поскольку в европейской культуре с оскандалившимися политиками принято поступать именно так. Исключением могут быть только премьер-министры, руководители внешнеполитического и оборонного ведомств», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.
«Но важно понимать, что финны на турок смотря свысока. Это обусловлено тем, Финляндия считает себя образцовой страной с точки зрения соблюдения прав человека и европейских ценностей. А Турция, в их понимании, совсем иная. Обычно это отношение хорошо скрывают за личиной политкорректности, но тут вот вырвалось», – отметил собеседник.
«Если говорить об отношении к туркам в Европе в целом, то Швеция и Финляндия считают, что могут себе позволить практически все. При этом финны стоят на ступеньку ниже шведов, поэтому ведут себя чуть тише. В свою очередь шведы – часть «ядра» европейской цивилизации, поэтому могут позволить себе не просто разговаривать свысока, а буквально плевать на то, что думает какая-то там Турция», – добавил он.
«Стокгольм уверен – с помощью денег, оружия и политического влияния он может даже в одиночку прогнуть Анкару. Финны из-за несопоставимости ресурсов так пока не мыслят. Примечательно, но те же немцы, например, в силу своего прошлого более сдержаны», – рассуждает Трухачев.
«Вместе с тем финскому министру, скорее всего, сделают замечание, она принесет извинения. При этом опасаться за свою безопасность Пурре тоже не стоит, заявление не повлечет за собой каких-то митингов или погромов. Тут повод должен быть более серьезным. А вот дипломатические действия возможны. Вероятно, Турция вызовет посла Финляндии в МИД и выразит ему протест», – заключил эксперт.
Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен принесла главе МИД Турции Хакану Фидану извинения за слова министра финансов Риикки Пурры о «турецких обезьянах». Валтонен в Twitter (соцсеть заблокирована в России) поблагодарила Фидана за «плодотворные переговоры». Она заверила, что высказывания нынешнего министра финансов «не отражают ценностей» Финляндии «и никогда ими не будут». Также Валтонен заявила, что ее страна «высоко ценит отношения с Турцией на двусторонней основе и в качестве союзника».
Министр финансов Финляндии от ультраправой партии «Истинные финны» до того, как заняла пост в кабмине, написала в гостевой книге блога нынешнего спикера парламента Юсси Халла-ахо о «турецких обезьянах».
Напомним, Пурру заподозрили в написании расистских комментариев в соцсетях в 2008 году под псевдонимом «riikka». Сама Пурра не подтвердила и не опровергла написание скандальных постов, но принесла извинения. Она отметила, что не сожалеет о том, что «выражала себя способами, которые сегодня бы не приняла», но все-таки попросила прощения за «глупые комментарии», сделанные 15 лет назад, а также за вред и негодование, которые они причинили. Пурра также выразила надежду, что о ней будут судить по ее работе на посту.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как финнов заставляют ненавидеть Россию, и кто вошел в состав нового правительства Финляндии, уже успевшего отметиться антироссийскими заявлениями.
Зеленский согласился, что Украина сейчас не может присоединиться к НАТО
Президент Украины Зеленский согласился, что Украина не может присоединиться к НАТО во время конфликта
В Киеве есть понимание того, что страна не может стать членом НАТО, пока продолжается конфликт, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
По его словам, дружественные Украине страны помогают оружием, и это в Киеве ценят, на Украине понимают, что не страна не может стать частью альянса, пока не закончится конфликт, передает РИА «Новости».
«Я хочу, чтобы все понимали, мы цивилизованные, адекватные люди. Украина борется при этом, точно понимает, что не может быть членом НАТО, пока идет война», – сказал Зеленский.
Ранее Зеленский оценил результаты саммита «хорошими», хотя Киев так и не получил приглашение в состав НАТО.
Журналистка сравнила участвовавшего в саммите НАТО Зеленского с «капризной примадонной»
Журналистка ван Денски рассказала о реакции на хамство Зеленского в кулуарах саммита НАТО
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Участники саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе были неприятно поражены упреками и хамством президента Украины Владимира Зеленского в адрес НАТО, рассказала журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски.
По словам ван Денски, после хамства Зеленского на полях саммита НАТО у украинского президента «стало меньше друзей». «Однако такое потребительское отношение спровоцировало разговоры о том, что … он в первую очередь несет ответственность перед своим народом, а вовсе не НАТО», – добавила она, передает РИА «Новости».
Журналистка выразила мнение, что у Зеленского сложилось впечатление, что весь мир ему должен. По ее словам, президент Украины вел себя как «капризная примадонна», что делает перспективы Украины намного более хрупкими.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский «поиздевался» и «протроллил» британского министра обороны Бена Уоллеса.
Байден запутался в количестве стран – членов НАТО
Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в ходе выступления после саммита в Вильнюсе не смог назвать точное количество стран – членов Североатлантического альянса.
«Скоро НАТО станет тридцать вторым. Будет тридцать три свободных. Три, два свободных члена, защищающих вместе наших людей и территории», – цитирует Байдена РИА «Новости».
В апреле Финляндия присоединилась к НАТО, став 31-м членом альянса. Заявку Швеции пока не одобрили Венгрия и Турция. Украина также не получила приглашения в альянс.
До этого Байден в шутку сообщил «плохие новости» для украинского президента Владимира Зеленского, заявив, что Украина «никуда не денется» от США.
Москва объяснила роль Украины в гибридной войне НАТО с Россией
МИД назвал Украину главным расходным материалом в гибридной войне НАТО с Россией
Украине уготована роль главного расходного материала в развязанной НАТО гибридной войне с Россией, заявил российский МИД.
Страны НАТО при этом «выдали новую порцию обещаний снабжать киевский режим все более современным и дальнобойным оружием». Это позволит Западу «как можно дольше – на истощение – продлить конфликт» на Украине, сообщается на сайте МИД России.
МИД отметил, что НАТО продолжает провокационную политику расширения, «в центре этих натовских устремлений – дальнейшая «натоизация» Украины». Был «создан Совет НАТО – Украина, где Киеву пообещали возможность якобы на равных участвовать со странами-членами альянса».
НАТО подтвердило «Бухарестскую формулу» 2008 года, согласно которой Украина будет в НАТО. Однако страны альянса, как отметили в МИДе, «опять не определились, когда» Украину примут в НАТО.
Ведомство указало, что для Киева «горькую пилюлю подсластили тем, что сняли требование выполнения Плана действий для членства в качестве неотъемлемого условия движения в альянс».
Напомним, глава Минобороны России Сергей Шойгу указывал, что украинские войска продолжают свои безуспешные «мясные штурмы». Потери Украины с начала контрнаступления составили более 26 тыс. военных. В целом, сказал Шойгу, ни на одном из направлений противник своих целей не достиг.
G7 пообещала снабжать Киев дальнобойной артиллерией
Страны G7 пообещали передать Киеву дальнобойную артиллерию
Государства «Большой семерки» в рамках гарантий безопасности намерены передать Киеву современные вооружения для «доминирования на земле, в воздухе и на море», говорится в принятой на саммите НАТО декларации G7.
«Каждый из нас будет работать с Украиной над двусторонними соглашениями, чтобы гарантировать Киеву возможность защищаться сейчас и не допустить дальнейшей агрессии Москвы», – говорится в документе.
Для этого страны «Семерки» намерены поставить киевскому режиму современные вооружения для доминирования «на земле, в воздухе и на море», передает ТАСС.
Приоритет будет отдаваться системам ПВО, дальнобойной артиллерии, боевой авиации и бронетехнике.
Ранее о поставках Украине ракет дальнего радиуса действия сообщили власти Великобритании и Франции.
Spiegel: Украина вместо вступления в НАТО осталась «попрошайкой, которая клянчит оружие»
Spiegel: После саммита НАТО в Вильнюсе Украина вместо вступления в альянс осталась «попрошайкой, которая клянчит оружие»
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Саммит НАТО в Вильнюсе обнажил раскол внутри альянса по вопросу Украины, итоги встречи стали глубоким разочарованием для Киева, который остался «попрошайкой», а поведение украинских представителей вызвало раздражение у союзников, сообщили западные СМИ.
Многие западные СМИ отмечают, что саммит НАТО, который прошел в Вильнюсе 11–12 июля, стал провальным для Украины, так как Киев не получил приглашения в альянс, передает РИА «Новости».
Испанская Mundo констатировала, что совместная декларация G7 в поддержку Украины – это не то, о чем просил президент Украины Владимир Зеленский. По мнению французской Parisien, страны НАТО в Вильнюсе едва ли пошли дальше решения, принятого альянсом в 2008 году, еще при американском президенте Джордже Буше-младшем.
Колумнист британской Times прогнозирует, что результатом нерешительности НАТО для Киева станет глубокое и оправданное разочарование.
Европейское издание Politico признает, что «решение» по членству Украины в НАТО стало глубоким разочарованием для Киева. Авторы статьи пришли к выводу, что украинцы «разочаровались тем, как работает НАТО». Издание отмечает, что критические заявления Зеленского, который назвал беспрецедентным и абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения Киева в НАТО, осложнили работу над итоговым документом.
В свою очередь французская Monde отмечает, что тон Зеленского вызвал раздражение среди его американских и британских собеседников.
При этом испанская Pais сочла недовольство Зеленского частью стратегии, которую он почти постоянно использует, чтобы усилить давление на союзников.
Французская Parisien также считает, что Зеленский театрально изобразил свое разочарование на встрече в Литве, прибыв в Вильнюс разъяренным, а уехав немного успокоенным.
К такому же выводу пришло и немецкое издание Handelsblatt, сообщившее, что Зеленский после саммита выглядел «смирившимся» и «демонстративно последовал совету» британского министра обороны Бена Уоллеса, который порекомендовал Киеву «меньше критиковать и больше благодарить» западных союзников.
По мнению колумниста немецкого журнала Spiegel Яна Пуля, в Германии и Франции убеждены, что Украина пока не может стать членом ЕС или НАТО из-за коррупции в Киеве. Автор статьи назвал Украину «попрошайкой, которая клянчит оружие».
По мнению немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung, у альянса не получилось создать видимость единства, а решение о гарантиях Украине было принято «с большим трудом».
В свою очередь американское издание New York Times считает, что за неопределенной формулировкой о будущем членстве Украины в НАТО скрывается более важная дискуссия, которая может стать еще одним поводом для раскола альянса.
Как поясняет издание, пока одни страны НАТО считают, что Киев будет готов к вступлению в альянс при полном наступлении мира, другие допускают присоединение Украины, когда будет достигнуто устойчивое прекращение огня, еще один вариант – стабильная линия соприкосновения, однако вести дискуссию публично в альянсе «не могут из-за России».
Колумнист Times также пришел к выводу, что неспособность НАТО в ходе саммита предложить Украине путь к членству «обнажает трещины» в альянсе и дает повод Москве продолжать борьбу.
«Существуют значимые и опасные границы, за которые альянс не должен переходить», – напоминает Washington Post.
Колумнист немецкой Tagesspiegel Кристоф фон Маршалл выразил мнение, что лидерам стран НАТО на саммите в Вильнюсе «не хватило мужества», а президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц проявили «командную осторожность». Автор отмечает, что не были использованы имевшиеся возможности по присоединению к НАТО отдельных частей Украины по аналогии с разделенной Германией. При этом, по его мнению, предложенные «Группой семи» (G7) обязательства по безопасности в долгосрочной перспективе обойдутся Западу гораздо дороже, чем поставки Украине оружия и гарантии от НАТО.
Испанская Confidencial пишет, что встреча в Вильнюсе была непростой и заставила партнеров набраться терпения и научиться уступать. Издание считает, что саммит несколько раз был близок к провалу, в том числе из-за Зеленского, который своими заявлениями разозлил многие делегации. В то же время издание называет результаты саммита успешными – различным делегациям удалось успокоить представителей Киева.
При этом, по мнению испанского издания, если раньше саммиты НАТО представляли собой идеально просчитанный танец, где всем твердой рукой дирижируют США, то эта встреча была «не хореографической, а рабочей», и показала, в какой мере натовские ястребы вроде стран Балтии или Польши способны оказать давление на американского президента.
Альянс одержим сохранением единства любой ценой, и формулировки коммюнике являются примером этого – сбалансированный текст, который должен был найти золотую середину между различными позициями, отмечает испанское издание.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что человек, умеющий читать, все сам поймет об отношении Североатлантического альянса к Украине. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский высказал недовольство в связи с тем, что страны НАТО на саммите в Вильнюсе не намерены принимать решения о сроках приглашения Киева в альянс.
МИД констатировал возвращение НАТО к схемам холодной войны
МИД по итогам саммита НАТО в Вильнюсе заявил об окончательном возвращении альянса к схемам холодной войны
Итоги саммита НАТО в Вильнюсе свидетельствуют о возвращении альянса к «схемам холодной войны», это вызвано противостоянием «одного миллиарда» и «другой части человечества», заявил МИД России.
МИД заявил в Telegram, что НАТО продвигает идеологию разделения мира на «демократии и автократии». Как заявили в министерстве, Запад отказывается признавать формирование многополярного мира и хочет удержать собственную гегемонию «всеми доступными средствами».
«Попытки натовцев прикрывать свои агрессивные устремления и действия Уставом ООН не выдерживают никакой критики. Альянс и Всемирная организация не имеют ничего общего», – заявил МИД.
Подчеркивается, что продвигаемый Западом «порядок, основанный на правилах» является «самопроизвольно присвоенной прерогативой нарушать международное право». В результате в мире усиливаются нестабильность, терроризм; действия Запада ведут к разрушению стран и военным преступлениям, говорится в заявлении ведомства.
Саммит «подтвердил неспособность альянса адаптироваться к новой геополитической обстановке в мире и реальным потребностям в области безопасности». При этом «прицел политики «поиска врагов» наведен на Россию», сообщается на сайте ведомства.
Подчеркивается, что НАТО «лицемерно обвиняет Москву в подрыве глобальной энергетической и продовольственной безопасности». При этом страны альянса усиливаются военное присутствие вблизи российских границ, НАТО «последовательно понижает порог применения силы, укрепляет ядерный компонент в военном планировании».
«Одобрены новые региональные планы «обороны», направленные на укрепление агрессивных по своему характеру коалиционных потенциалов на суше, в море и воздухе, космосе и киберпространстве», – указал МИД, подчеркнув, что «на долю стран НАТО приходится больше половины мировых военных расходов», но «и этого мало: теперь «на оборону» члены блока будут тратить не меньше 2% ВВП».
«В американском ВПК потирают руки: поставленные на Украину и сгоревшие там вооружения союзникам придется восполнять для собственных нужд закупками в США по баснословным ценам», – сказано в сообщении.
МИД отметил, что НАТО продолжает провокационную политику расширения, «в центре этих натовских устремлений – дальнейшая «натоизация» Украины». Министерство сообщило, что внимательно проанализирует итоги саммита. МИД намерен «своевременно и соответствующим образом реагировать с задействованием всех имеющихся средств и методов». Российская сторона намерена «крепить военную организацию и систему обороны».
Напомним, в НАТО впервые после окончания холодной войны согласовали планы об ответе на якобы возможную атаку России.
Лавров заявил о мании величия у руководителей НАТО
В действиях руководства секретариата Североатлантического альянса проявляется мания величия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс собирается тесно работать с партнерами из ЕС и Азии против России и Китая, – бесперспективный путь, подтверждающий актуальность задачи противодействия современным формам колониализма, заявил Лавров, передает ТАСС.
В эту задачу входит противодействие попыткам гегемонии в мировых делах и противодействие прямому нарушению принципа Устава ООН о необходимости на деле уважать суверенное равенство всех государств.
Страны НАТО к этому не готовы, «мания величия проявляется во всех действиях и руководства секретариата НАТО, и стран-членов», и это замечают все.
По его словам, у Запада прорывается признание в том, что, как глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, «Европа – это цветущий сад, а все остальное – джунгли, с которыми нужно, в общем, соответственно обращаться». «Не вижу перспектив у такой политики», – отметил министр.
Запад полагает, что Россия и Китай не должны иметь никаких отношений. Генсек НАТО обладает «нордическим характером» и «говорит прямо, не стихами», от него подобные заявления звучат не в первый раз.
Лавров напомнил, что в доктринальных документах и США и НАТО Россия и Китай названы угрозой.
Страны G7 начали обсуждать с Украиной обязательства по безопасности
Декларация G7: Страны «Группы семи» начинают переговоры с Украиной по двусторонним обязательствам в сфере безопасности
Страны «Группы семи» (G7) начинают переговоры с Украиной по поводу двусторонних обязательств и договоренностей в сфере безопасности, говорится в декларации семи государств об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украине, принятой на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
В документе говорится, что страны «Группы семи» (G7) начали переговоры с Украиной, чтобы подтвердить посредством двусторонних обязательств и договоренностей неизменность поддержки Украины, передает ТАСС.
По словам президента США Джо Байдена, с помощью двусторонних переговоров предстоит выработать конкретные долгосрочные обязательства Запада перед Украиной в сфере безопасности.
Кроме того, страны «Группы семи» (G7) пообещали работать с Украиной над расширенным пакетом договоренностей по безопасности в случае нового конфликта с Россией в будущем.
Ранее британская Financial Times сообщила, что «Группа семи» (G7) согласовала общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине.
Швейцария подтвердила переговоры об открытии офиса НАТО в Женеве
МИД Швейцарии подтвердил переговоры об открытии офиса НАТО в Женеве
Швейцария учитывает сообщение НАТО о возможности создания в Женеве отделения связи с международными организациями, сообщил пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер.
Эльчингер заявил, что по данному вопросу «ведутся дискуссии», передает РИА «Новости».
О том, что НАТО работает над созданием своего представительства в Женеве, сообщалось в итоговом заявлении по итогам первого дня саммита стран НАТО в Вильнюсе.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что расширение НАТО и поглощение нейтральных стран подрывает перспективы диалога по европейской безопасности.
Лавров: Умеющий читать человек поймет отношение НАТО к Украине
Лавров заявил, что умеющий читать человек поймет отношение НАТО к Украине
Человек, умеющий читать, все сам поймет об отношении Североатлантического альянса к Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров заявил, что не намерен комментировать итоги саммита НАТО в Вильнюсе, поскольку «любой мало-мальски понимающий человек, умеющий читать, если ознакомится с текстом, принятым в Вильнюсе по Украине, все поймет», передает ТАСС.
В Вильнюсе прошло первое заседание Совета Украина – НАТО. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что Совет прекратит свое существование, поскольку пропадет одна из сторон. Украинский президент Владимир Зеленский выражал недовольство, поскольку НАТО не желает принимать Украину в альянс.
Краснов заявил о подрыве странами НАТО институтов международного розыска преступников
Генпрокурор Краснов: Страны НАТО подрывают институты международного розыска преступников
Члены Североатлантического альянса пытаются дестабилизировать международное сотрудничество и подорвать институты международного розыска и выдачи преступников, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в Китае.
НАТО пытается сорвать сотрудничество между правоохранительными органами разных стран, подорвать институты международного розыска преступников, выдачи и взаимной правовой помощи, заявил Краснов на встрече с министром общественной безопасности Китая Ваном Сяохуном, передает РИА «Новости».
Это создает предпосылки к формированию «безопасных гаваней» для тех, кто скрывается от национального правосудия.
Он отметил, что представитель китайского министерства избран членом исполнительного комитета Интерпола от Азии.
Краснов попросил Вана Сяохуна поддержать продвижение позиции о недопустимости политизации международных организаций с полномочиями технического характера.
Также генпрокурор рассказал о рисках новых видов киберпреступлений, в том числе с искусственным интеллектом. В Сети кратно возросло распространение недостоверных сведений с целью вмешательства во внутреннюю политику государства.