Историк Яковлев: Правительство Литвы, помогая преемникам Бандеры, забыло о страданиях литовцев под гнетом немецких фашистов

Литовские политики пытаются избавиться от всего российского в своей стране, демонизируя Москву. Поэтому у них и возникает соблазн «оправдать» военных преступников прошлого и настоящего. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал историк Егор Яковлев. Напомним, 13 июля 1944 года Красная армия освободила Вильнюс от немецких захватчиков.

«К сожалению, Литва, как и остальные страны Прибалтики, в 1990-х выбрали путь национального строительства через полное отрицание связей с Россией. Местные политики стали демонизировать Москву, зачастую возвышая тех, кто некогда сражался против нашей страны. Так в бывших советских республиках зародилось «понимающее» отношение к нацистским преступникам», – сказал Егор Яковлев, директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история».

«Конечно, саммит НАТО, проведенный за день до годовщины освобождения Вильнюса, в этом плане окрашивает картину в более яркие цвета. В нынешней Литве со спокойной душой смотрят на то, как принимаются решения, призванные помочь украинским последователям Степана Бандеры. Правительство проводит колоссальную работу, целью которой является уничтожение исторической памяти народа», – подчеркивает эксперт.

«Примечательно, что это не дает Литве особых преимуществ на международной арене. Страна фактически лишилась суверенитета и полностью подчинилась глобалистским западным элитам. К сожалению, кроме Вильнюса подобную ошибку совершили и другие страны Европы, полностью забывшие о национальных интересах», – отмечает собеседник.

«Однако избавиться от памяти о героях прошлого невозможно. В Литве до сих пор есть люди, которые трепетно относятся к подвигам своих дедов и прадедов. Для них победа над фашизмом – не пустой звук. Это наши люди, задавить которых не получится ни у одного европейского правительства. Правда жива и будет жить дальше», – резюмирует Яковлев.

Напомним, 13 июля 1944 года от фашистских захватчиков был освобожден Вильнюс. Это была первая столица союзной республики, оккупированная противником в ходе Великой Отечественной войны. На вторые сутки после нападения Германии на СССР город был занят 3-й танковой группой Г. Гота.

7 июля 1944 года советские войска вышли в район Вильнюса. С северо-востока подошли стрелковые части 5-й армии и 3-й гвардейский мехкорпус, а с юго-востока – войска 5-й гвардейской танковой армии, напоминает «Российская газета». За столицу Литвы велись ожесточенные сражения: пехота 5-й армии теряла в день 100–250 человек убитыми.

К исходу 12 июля гарнизон был разъединен на две группы, одна в городском районе Лукишки (с главным опорным пунктом в Лукишской тюрьме, одной из известных тюрем Российской империи), другая – в районе Обсерватории. Днем того же дня по району тюрьмы и Обсерватории советская авиация выполнила около 370 вылетов, на тюрьму было сброшено примерно 90 тонн бомб.

Ранним утром 13 июля противником была предпринята отчаянная попытка прорыва в юго-западной части Вильнюса. Прорвалось около тысячи человек, которые стали двигаться по северному берегу реки Вилия на запад. В основной массе эта группа была уничтожена советской пехотой. Остатки гарнизона города капитулировали 13 июля.

Для Красной армии Вильнюс стал пробным камнем штурма «крепостей» в варианте их упорного удержания противником. Попытка германского командования силами 6-й танковой дивизии деблокировать вильнюсский гарнизон успеха не имела. Всего штурмовавшими город советскими войсками было взято в плен около 5200 солдат и офицеров противника, трофеями стали 156 орудий, 28 танков и САУ, 1100 автомашин, 100 мотоциклов и много другого военного имущества.

Напомним, президент России Владимир Путин уделяет особое внимание исторической памяти. По мнению политолога Владимира Шаповалова, ответственность за судьбу страны, служение Отечеству, патриотизм и гражданственность вкупе с борьбой против фальсификаций событий прошлого составляют основу традиционных ценностей РФ.