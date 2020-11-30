Как Литва сейчас воюет против советских солдат

Для литовских властей вандализм лишь формально является преступлением, на самом же деле – это одобряемое государством деяние. По крайней мере, если речь идет об осквернении могил советских солдат и памятных знаков над ними. Люди, которые ухаживают за военными захоронениями, подвергаются наказанию – в отличие от тех, кто их разрушает.

На днях стало известно о том, что неизвестные вандалы осквернили советское воинское кладбище в окрестностях литовского города Обяляй (Рокишкский район). На кладбище явились представители гонимой литовскими властями поисковой организации «Забытые солдаты», чтобы посмотреть: не нуждаются ли какие-либо из памятников павшим воинам в ремонте? Оказалось, что до них там уже побывали некие выродки – облили надгробные плиты красной краской и намалевали на обелиске свастику. Подобные происшествия повторяются в Литве с удручающей периодичностью.

Война с монументами

В российском посольстве в Литве заявили, что осквернение мемориала в Обяляе – наглядный результат разнузданной русофобской пропаганды, ведущейся в этой стране на протяжении многих лет. «В каждодневном режиме едва ли не из всех средств массовой информации на граждан этой страны вот уже почти тридцать лет льются потоки махровой русофобии», – отметили в посольстве. Вандалов не остановил даже тот факт, что в оскверненных ими могилах покоятся в том числе и литовцы, помогавшие Красной армии изгнать со своей земли нацистов, отвоевать территории, на которых существует сегодняшнее литовское государство.

А двумя месяцами ранее, в сентябре, посольство России в Литве выразило возмущение по поводу еще одного подобного инцидента. Кощунственное деяние было совершено на фоне празднования 75-й годовщины окончания Второй мировой войны. Вандалы облили красной краской и написали оскорбительные надписи на памятнике красноармейцам, находящемся на местном кладбище.

При освобождении Жежмаряя погибли и были здесь захоронены свыше 920 красноармейцев, однако известны далеко не все имена – и вот спустя 76 лет место их последнего приюта подверглось оскорблению. Власти, надо отдать им должное, распорядились очистить памятник от краски и даже возбудили уголовное дело по части 1-й статьи 312 литовского законодательства – «Об осквернении могилы или иного публичного места памяти». Виновных, впрочем, предсказуемо не нашли.

Незадолго до того, в конце июня 2020-го, российское генеральное консульство вынуждено было резко отреагировать на статью литовского портала Lrt.lt с провокационным названием: «Возмутительная картина: в Клайпеде – мемориал Героям Советского Союза, «освободившим» город». Штурм Клайпеды начался в конце января 1945 года и закончился 28-го – причем значимый вклад внесла 16-я литовская стрелковая дивизия под командованием Адольфаса Урбшаса. И вот теперь автора статьи, размещенной на Lrt.lt, возмущает тот факт, что монумент установлен, как явствует из объяснительной надписи, в честь освободителей Клайпеды.

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Автор предложил установить у мемориала «поясняющие таблички» о «советской оккупации». Идея не новая: осенью 2017 года подобные таблички пытались устанавливать в местах захоронений погибших советских солдат в литовском Биржайском районе – по инициативе главы местного самоуправления Вальдемараса Валкюнаса. Однако тогда чересчур ретивого муниципального начальника одернули вышестоящие власти – и эту свою «самодеятельность» ему пришлось тогда свернуть.

Но спустя какое-то время выдвинутая им идея снова всплыла. Российские дипломаты, верные своей политике сглаживания углов, уверяют, что ненавистники монумента якобы игнорируют мнение городских властей. Те, мол, «дорожат многонациональным характером Клайпеды, отдают себе отчет в том, что любой неосторожный шаг может нанести горожанам морально-психологическую травму, посеять семена межнационального раздора».

Вряд ли, однако, стоит сильно рассчитывать на благоразумие клайпедских властей. Стоит вспомнить, как два года назад с подачи мэра Витаутса Грубляускаса была развязана кампания шельмования депутата местного горсобрания Вячеслава Титова. «Вина» Титова оказалась ужасна – он высказался против идеи градоначальника повесить в городе мемориальную табличку в честь главаря литовских послевоенных «лесных братьев» Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса. Титов, ссылаясь на приговор советского суда, приговорившего Раманаускаса в 1957 году к смерти, заявил, что этот «национальный партизан», которого в стране считают «героем», причастен к многочисленным убийствам мирных жителей.

За это его начали в Клайпеде травить, а центральные власти лишь подхватили инициативу местных товарищей. На Титова завели уголовное дело, его лишили доверенного ему избирателями депутатского места, приговорили к штрафу в 10 тысяч евро и лишь чудом не посадили в тюрьму.

Вандалы «частные» и вандалы государственные

Возвращаясь к судьбе мемориала в Клайпеде, стоит отметить, что за последнее время его уже несколько раз обливали краской. А в июне 2020-го подобная же судьба постигла памятник, установленный на кладбище в поселке Шета в Кедайняйском районе. Этот монумент был возведен в честь участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Афанасия Лошакова. За успешные боевые действия по прорыву вражеской обороны и освобождение городов Армянск и Евпатория, за проявленные при этом мужество и героизм он был удостоен звания Героя Советского Союза. В июле 1944 года Лошаков погиб в одном из боев при освобождении Прибалтики и был похоронен в поселке Шета. Спустя 76 лет неизвестные уроды облили памятник герою красной краской.

По сути, в Литве «частные» вандалы действуют бок о бок с вандалами государственными.

Один из примеров такого «союзничества» – демонстративный демонтаж в октябре 2018-го памятника советским воинам, тридцать лет простоявшего в Алитусском районе близ деревни Мирославас. Памятник появился в этом месте неслучайно – в районе Алитуса тяжелые кровопролитные бои за переправы через Неман шли во время Великой Отечественной войны дважды: в 1941 и 1944 годах. Известен этот район и тем, что летом 1944 года на местном полевом аэродроме базировались французские летчики из полка «Нормандия-Неман». Монумент же установили в 1985 году на месте, где произошло одно из первых танковых сражений Великой Отечественной войны. По иронии судьбы в числе тех, кто участвовал в установке монумента, оказался Валдас Кейдошинис, спустя 30 лет руководивший работами по демонтажу скульптуры. В беседе с изданием Alytaus naujienos («Новости Алитуса») Кейдошинис поведал, что автором памятника, представляющим гранитную голову солдата, был скульптор Валдас Крушна.

Памятник издавна мозолил глаза литовским националистам. Кстати, сначала солдатских голов было две, но одну из них взорвали еще в 90-е. В сентябре 2016 года неизвестные залили лицо оставшегося солдата краской, но власти распорядились привести памятник в прежний вид. А 10 октября 2018 года солдатскую голову с помощью тяжелой техники убрали с места, где она стояла. Над монументом провели показательную расправу, на YouTube появилась видеозапись.

«Посмотрите, как выковыривают памятник советским воинам. Как толкают его бульдозером – лицом в землю. Это же они не столько для себя – для нас снимали. Не забыли даже в начале сюжета поставить «День Победы», чтоб больнее было. Смотрите», – призвал историк Александр Дюков. К слову, краевед из Алитуса Гинтарас Лучинскас напрямую увязал демонтаж и вывоз скульптуры с состоявшимися 6 октября в Вильнюсе торжественными похоронами найденных незадолго до того останков Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса.

В феврале 2018-го в деревне Грибине в пяти километрах от города Мариямполе вандалы осквернили мемориал советским гражданам, убитым «лесными братьями». На мемориале, увековечившем память жертв, оказались намалеваны свастики, звезды и рисунки неприличного характера. Монумент был установлен на месте, где в июне 1946 года «лесные братья» устроили засаду и расстреляли грузовик, в кузове которого находился двадцать один человек: комсомольцы, сотрудники НКВД, «ястребки» (так называли сотрудников подразделений, сражавшихся с организованными бандами). Большинство ехавших в грузовике людей погибло, но, по словам историков, в завязавшейся потом перестрелке были убиты и несколько «национальных партизан» (так в Литве нынче называют «лесных братьев»).

Памятник павшим советским гражданам поставили более тридцати лет спустя, в 1977 году. Следы вандализма на монументе убрали, однако через месяц его по распоряжению властей демонтировали и отвезли в «Парк советского периода» в местечке Грутас около Друскининкая: туда со всей страны привозят статуи, бюсты и монументы периода СССР.

Репрессии против главы «Забытых солдат»

Постоянным гонениям подвергается поисковая ассоциация «Забытые солдаты» – та самая, представители которой первыми заметили осквернение кладбища в Обяляе. Отвратительная история разыгралась в феврале 2018 года, когда департамент культурного наследия (ДКН) при министерстве культуры Литвы потребовал от руководителя «Забытых солдат» Виктора Орлова снести памятники семи воинам Красной армии, установленные над их могилами. Поисковики обнаружили непогребенные останки этих солдат, установили личности шести из них, подали весточку родственникам и похоронили их по-человечески на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе – а потом их обвинили в «незаконном перезахоронении»!

Директор ДКН Диана Варнайте вменила в вину поисковикам то, что на месте перезахоронения установили памятник с контурами пятиконечной звезды – а она в Литве сейчас является запрещенным символом. «Как вы считаете, кто похоронен в том месте? Красноармейцы, которые воевали под этим флагом. Извините, но, если взглянуть на дух закона, на памятнике нет серпа и молота, нет красной звезды. Есть только черный гранитный камень и контуры звезды. Если у вас имеется автомашина, то только на ее номере таких контуров больше десяти», – возмущался Орлов. По его словам, в ДКН также остались недовольны находящимся неподалеку памятником с еще одной звездой и надписью на русском языке: «Воина, коммуниста, отца, мужа помним и скорбим». Эта надпись появилась в 2015 году, ее сделали близкие покойного.

В итоге ДКН выписал «Забытым солдатам» штраф в 1448 евро. Орлов со сподвижниками опротестовал это решение в окружном административном суде Вильнюса и добился победы – решение департамента там в сентябре 2018-го отменили и милостиво разрешили не сносить установленные надгробные памятники.

Но спустя несколько месяцев Орлову отомстили – через несколько месяцев к нему вломились с обыском и обвинили в «незаконном владении огнестрельным оружием». В итоге подобными действиями власти принудили «Забытых солдат» фактически отказаться от поисковой деятельности. «Я, как руководитель организации, каждый раз при нахождении останков подвергался возбуждению уголовного дела – и каждый раз проходил как обвиняемый по факту возможного убийства. А теперь законы ужесточили еще сильнее – мы даже раскопками не имеем права заниматься. По новому закону, чтобы провести раскопки, мы должны подготовить обоснование для таких работ, заключить договоры, пригласить археолога и оплатить его услуги, а это несколько тысяч евро за квадратный метр. И теперь даже если найдены, скажем, «черными копателями», останки человека, мы не можем приехать и узаконить находку. Либо если у нас есть информация о том, что в конкретном месте лежит боец, эксгумировать его останки мы тоже не имеем права», – разводит руками Орлов.

Несколько лет назад депутаты парламента от «Союза отечества – Христианских демократов Литвы» (СО-ХДЛ) Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас предложили «законодательно обязать убрать публичные объекты, названия или содержания которых пропагандируют коммунизм или другой тоталитарный строй». Экс-министр иностранных дел Литвы Аудронюс Ажубалис разъяснил: «Мы не говорим, что нужно убрать могилы с останками солдат Красной армии. Но все надписи на советских болванах (так в Литве сегодня почти официально называют памятники и скульптуры времан ЛССР – прим. ВЗГЛЯД) должны быть приведены в соответствие с исторической правдой». Ажубалис подчеркнул: «В первую очередь это правило относится к термину «освободители». Потому что 9 мая 1945 года Литва получила не свободу, а началась вторая оккупация нашей страны со стороны СССР».

Тогда этот законопроект хода не получил, ведь СО-ХДЛ находился в оппозиции. Но сейчас все изменилось. По результатам октябрьских парламентских выборов «Союз отечества – Христианские демократы Литвы» сформировали новую правящую коалицию и возглавили правительство. Так что возврат к законопроекту Кащюнаса – Ажубалиса, судя по всему, вопрос времени. На еще уцелевшие памятники советским солдатам начнут крепить «пояснительные таблички» – о том, что здесь, дескать, лежат не «освободители», а «оккупанты».