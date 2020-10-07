В Литве осквернили памятник жертвам холокоста

В литовском городе Каунас вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста, сообщили литовские правоохранительные органы.

Неизвестные опрокинули памятник на улице Энергетиков, об инциденте стало известно в среду, около полудня, передает «Sputnik Литва» со ссылкой на литовскую полицию.

Размер нанесенного ущерба устанавливается, правоохранители инициировали досудебное расследование.

В Польше в конце илюля неизвестные преступники украли и обезглавили скульптуру маршала Константина Рокоссовского. Посольство России в Польше выразило возмущение по этому факту и направило письмо с протестом в польский МИД.