В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского

В Польше в ночь на четверг, 30 июля, неизвестные преступники украли и обезглавили скульптуру маршала Константина Рокоссовского.

Сотрудник музея в Легнице сообщил полицейским о найденной в поле брошенной скульптуре. Прибывшие на место происшествия сотрудники обнаружили только часть фигуры маршала Рокоссовского, украденную ночью с муниципального кладбища Красной армии, сообщает польский информационный портал lca.pl.

Портал сообщает, что сотрудники музея просят найти преступников. По факту произошедшего инцидента ведется расследование. Полиция разыскивает вандалов и остальные части скульптуры.

В мае Москва призывала польские власти отказаться от борьбы с памятью павших советских героев, а также принять меры по борьбе с вандалами.

Россия указывала на продолжающееся в Польше разрушение памятников советским воинам-освободителям. Так, в феврале в польском городе Лешно снесли памятник благодарности Красной армии, установленный после окончания Второй мировой войны.