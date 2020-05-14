Россия призвала Польшу отказаться от борьбы с памятью павших советских воинов

Москва призывает польские власти отказаться от борьбы с памятью павших советских героев, а также принять меры по борьбе с вандалами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы призываем польские власти отказаться от борьбы с памятью павших советских героев, принять, наконец, реальные меры по борьбе с вандалами», – передает ее слова РИА «Новости».

Захарова сообщила, что перед Днем Победы в городе Познань на кладбище в районе Милостиво повалили плиту на могиле бойцов Красной армии. Она подчеркнула, действия вандалов особенно цинично выглядят в связи с тем, что осквернение могилы совершено в преддверии святого для России праздника, «когда весь мир отмечал годовщину избавления человечества от коричневой чумы».

«Несмотря на всю демагогию о приверженности Варшавы соответствующим традициям, обязательствам достойного сохранения памяти павших на территории Республики Польша, власти этой страны своими действиями по переписыванию истории создают атмосферу вседозволенности, попустительства. Соответственно, к сожалению, это все является мотивирующей базой для подобных отвратительных выходок в отношении советских мемориальных объектов», – заявила Захарова.

Отметим, что в марте в Тшчанке впервые прошел судебный процесс, который касается уничтожения захоронения красноармейцев – несколько лет назад в городе был снесен мавзолей, установленный на месте братской могилы советских солдат. Прокуратура отказалась рассматривать это дело, однако суд отменил отказ в возбуждении дела.

Россия указывала на продолжающееся в Польше разрушение памятников советским воинам-освободителям. Так, в феврале в польском городе Лешно снесли памятник благодарности Красной армии, установленный после окончания Второй мировой войны.