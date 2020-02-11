Россия ответила Польше на требование признать вину в начале Второй мировой войны

Слова польского посла в Германии Анджея Пшилебского о «наибольшей выгоде» СССР от «окончания войны» и о внесении Западом решающего вклада в разгром нацистов являются примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили в посольстве России в ФРГ.

Речь идет о словах Пшилебского, процитированных в газете Märkische Oderzeitung. В статье «Война началась не в 1941-м» дипломат утверждает, что СССР напал 17 сентября 1939 года на Польшу, что якобы сделало невозможным дальнейшее сопротивление нацистской Германии. Он потребовал от России «наконец признать», что Вторая мировая война началась в 1939-м, а не в 1941 году, передает РИА «Новости».

Также он считает, что «западные союзники внесли решающий вклад в окончание войны», а СССР «извлек наибольшую выгоду» из этого окончания.

«Обратили внимание на статью, в которой посол Польши в ФРГ Анджей Пшилебский, следуя установкам на фальсификацию истории Второй мировой войны, обвинил СССР в равной с Третьим рейхом ответственности за развязывание самого страшного конфликта XX столетия. Советский Союз в интерпретации высокопоставленного польского дипломата был одним из его главных выгодоприобретателей (sic!) ... Поражает и другое, далекое от исторической правды заявление, будто «не СССР, а западные союзники внесли решающий вклад в завершение войны», – заявило российское посольство.

В заявлении подчеркивается, что польский исторический ревизионизм «стремительно набирает обороты» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, однако любой, кто «обратится к конкретным фактам и документальным свидетельствам», заметили в посольстве, может убедиться, что именно СССР внес «решающий вклад в избавление Европы и всего мира от нацизма, заплатив за это неимоверно страшную цену – 27 млн жизней советских граждан».

Также в дипмиссии напомнили, что только «в боях за сохранение польской государственности погибли свыше 600 тыс. красноармейцев».

«Забвение этого объективного исторического факта в попытках превратить СССР в общественном сознании из страны-освободителя в виновника войны в угоду сиюминутным конъюнктурным целям попросту аморально. Равно как и продолжающееся разрушение памятников советским воинам-освободителям. В России помнят о польских солдатах и бойцах сопротивления, сражавшихся плечом к плечу с Красной Армией за освобождение Европы от гитлеризма. В очередной раз призываем к честному и бережному обращению с нашей общей историей. Это необходимо, чтобы не допустить повторения трагедии», – считают в посольстве.

Напомним, Польша в последнее время регулярно выступает с заявлениями относительно якобы роли СССР в развязывании Второй мировой войны и в целом о действиях Советского Союза. Так, в Варшаве даже заявили, что советские войска якобы намеренно задерживали освобождение Освенцима. В России эти слова безответственными спекуляциями дилетантов.

При этом в Польше уверены, что Варшава выиграла «исторический спор с Россией». Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом заявлении.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД